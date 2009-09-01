Тимошенко выиграла рекламный спор на 40 миллиардов

Два согласительных совета, состоявшихся в течение понедельника, к реальным соглашениям так и не привели.
Во вторник вновь открывшаяся Верховная Рада провела всего три голосования. Но результативным оказалось только одно – и Рада закрылась в привычном для нее состоянии «кота Шредингера», о котором неизвестно, жив он или мертв на данный момент времени.
Открытие парламентской сессии прошло в традиционном антураже, никто даже не менял, как это периодически случается, сочетаний флажков на депутатских местах: коммунисты и «регионалы» остались с партийными, БЮТовцы – со спаренными комплектами бело-сердечных и государственных, а в рядах «нашеукраинцев» сиротливо виднелись несколько государственных без малейшей партсимволики вообще.
Открывая сессию, спикер Владимир Литвин высказался за проведение в ближайшее время специального заседания парламента с участием руководства Кабмина и лично Президента. Такой формат работы ВР действительно предусмотрен законами Украины, но особый интерес данному предложению придавал тот факт, что подобное требование на вчерашнем согласительном совете выдвигали «регионалы». Именно они жаждали увидеть на парламентской трибуне если не Виктора Ющенко, то хотя бы Юлию Тимошенко. Официально это объяснялось необходимостью отчета о расходовании госсредств и займов МВФ.
Поскольку спикер Литвин вроде как поддержал данную идею, можно было надеяться, что прогнозировавшееся многими – в том числе «Главредом» - блокирование ВР сегодня может и не состояться. Однако очень скоро в кулуарах пролетел слух: «Фракция Литвина «Регионы» не поддержит!». Это означало, что блокированию, скорее всего, быть.
Интрига состояла в следующем. Как сообщал вчера «Главред», Партия регионов, последовательно отстаивая имидж главной оппозиционной силы, на согласительных советах в понедельник потребовала радикального пересмотра госбюджета в сторону повышения социальных выплат.
По расчетам «регионалов», с 1 сентября текущего года минимальная зарплата в стране должна была составить 1500 грн., а минимальная пенсия – 1300 грн. Выступая на брифинге в понедельник, лидер ПР Виктор Янукович заверил, что изыскать эти средства нетрудно – ведь «власть до сих пор не платила повышенные зарплаты и пенсии, а значит, наэкономила достаточно».
Во вторник эту мысль развил однопартиец Александр Ефремов. По его словам, правительство сохраняет порядка 40 млрд. грн. на счетах Госказначейства. По расчетам специалистов «теневого правительства» (которое, правда, не собиралось довольно давно), этих денег должно вполне хватить на запланированное оппозицией повышение соцвыплат.
«Наши расчеты основаны на расчетах правительства о минимальном прожиточном минимуме», - заверил журналистов господин Ефремов. – «А этот минимум основан на удовлетворении минимальных физических потребностей человека». Таким образом, по мнению депутата, те, кто не голосует за данный закон, убивают граждан Украины в самом буквальном смысле слова.
Однако проблемы, как оно обычно и бывает, возникли не на почве любви/нелюбви к человеку, а на почве уважения/неуважения к процедуре. Как выяснилось, 1 сентября «регионалы» были полны решимости добиться голосования за свой законопроект в самую первую очередь – то есть еще даже до формирования повестки дня.
Напрасно Владимир Литвин заверял, что в повестку дня войдут все законопроекты, «зарегистрированные по состоянию на 10 утра 1 сентября». Напрасно он же убеждал оппозицию в том, что их законопроект стоит в этом перечне самым первым (что соответствовало истине). Напрасно, наконец, спикер прибегнул к «тонким намекам на толстые обстоятельства», воскликнув:
- Как искать компромисс? Собирается согласительный совет и ничего не решает, потому что есть установка с той и с другой стороны – развалить, разбить эту Верховную Раду… Как найти для вас аргументы?!
Все было втуне: «Регионы» упорно стояли на своем.
- В повестке дня на всю сессию – больше тысячи законопроектов, - горячо объяснял в кулуарах «регионал» Михаил Чечетов. – То есть Владимир Михайлович (Литвин – Авт.) сшил такой большой мешок, куда засунул все эти законопроекты. И если мы их проголосуем, он сможет, как факир, вытаскивать из этого мешка в течение всей сессии именно те законопроекты, которые подскажет ему сила, курирующая сегодня работу спикера!
Как заявил господин Чечетов, таким образом спикер Литвин пытается «манипулировать депутатами», и именно во избежание этого ПР требует, чтобы повестка дня голосовалась отдельно для каждой пленарной недели. На вопрос корреспондента «Главреда» о том, как это скажется на продуктивности работы парламента, «регионал» не ответил, но зато ответил на другой:
- Михаил Васильевич, а можете ли вы назвать ту силу, которая, по вашему выражению, «курирует» работу главы парламента?
- БЮТ, какая же еще.
Самое любопытное, что БЮТ в этот день действительно показал свою силу. Сначала, в 11.07, депутаты не смогли утвердить повестку дня на всю сессию; «за» проголосовали только 207 парламентариев. При почти полной поддержке «тимошенковцев» повестку поддержали только 31 депутат от НУНС.
Зато в полном составе за нее проголосовала фракция Блока имени Литвина.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что после тридцатиминутного перерыва, когда Владимир Михайлович поставил вопрос на голосование снова, проект постановления набрал уже 234 голоса (при необходимых 226). Данное постановление поддержали поголовно даже депутаты фракции НУНС от «Единого центра» - структуры, в последнее время тоже чем-то похожей на упомянутого выше «Шредингеровского кота» - поддержали вопреки отсутствию некоторых из них в сессионном зале, что наблюдалось невооруженным глазом.
Но самое интересное началось (и закончилось), когда Владимир Литвин вкупе со своим вторым замом Николаем Томенко (БЮТ) исчезли из президиума, предоставив вести заседание первому вице-спикеру, «регионалу» Александру Лавриновичу.
- Ставится на голосование, - мрачно сообщил господин Лавринович – законопроект о внесении изменений в Закон «О государственном бюджете Украины»…
Речь шла о многострадальном повышении минимальных пенсий и зарплат. Народные избранники прекрасно понимали, что ставится на голосование – даже без объявления председательствующего. Николай Мартыненко, де-факто руководивший, в отсутствие Вячеслава Кириленко, фракцией НУНС, практически воспарил над рядами, сложив руки в запретительный знак. «Кураторы голосований» от БЮТ, напротив, никаких знаков не подавали: члены этой фракции явно и так были прекрасно осведомлены о своей точке зрения. По крайней мере, в аудиовизуальных подсказках они определенно не нуждались.
Так и случилось, что законопроект о повышении зарплат до 1500 грн. и пенсий – до 1300 грн., набрал в сессионном зале всего 200 голосов. Разочарованный Александр Лавринович не стал даже демонстрировать результаты голосований по фракциям: он сразу же объявил перерыв на 30 минут. А взбодрившиеся представители «Регионов» наконец-то потянулись к парламентской трибуне.
Впрочем, блокирование даже не было похоже на блокирование: защищать трибуну никто и не собирался. Возможно, результат в виде отсутствия результата устраивал всех.
- Наши коллеги из коалиции, как мы и ожидали, не выполнили своих обещаний, - рассказывал в кулуарах Александр Ефремов. – Мы посмотрели, как голосовал Блок Литвина, и были предельно удивлены…
В свою очередь, БЮТ выражал громкое недовольство тем, что парламент так и не принял постановление о проведении на текущей неделе внеплановых заседаний. Соратники Юлии Тимошенко настаивали на этом в течение все тех же вчерашних согласительных советов.
Но, как выяснилось, у БЮТ в данном случае имеется универсальный козырь.
- Фракция БЮТ не просто настаивает, а уже подготовила 150 подписей для внеочередного заседания. Сейчас идет регистрация внеочередного заседания, и оно состоится в пятницу, 5 сентября, - сообщил неформальный глава фракции Андрей Кожемякин (тем самым лишний раз подтвердив слухи о том, что в БЮТ имеется неограниченное количество подписей 150-ти депутатов на «белых» бланках, в которые руководству достаточно просто вписать необходимые требования – от принятия какого-либо постановления до сложения депутатских мандатов).
Как уже сообщал «Главред», на таком заседании БЮТ надеется преодолеть вето Президента на изменения в Бюджетный кодекс, которые радикально перераспределяют полномочия между центральным и местными бюджетами.
Проблема в том, что преодоление вето невозможно без участия ПР. В то время как сами «регионалы» согласны искать компромисс только при условии принятия крайне невыгодного для правительства закона о повышении социальных выплат.
С точки зрения чистой теории, две ведущие парламентские силы могли бы договориться о некоем «обмене». Но это было бы возможно только в том случае, если бы представители этих сил реально ставили во главу угла свои законопроекты. Пока же такого впечатления не возникает – возникает совершенно обратное.
Как откровенно высказался тот же Александр Ефремов, «Если мы ставим вопрос, который не получает решения, то мы хотя бы показываем людям, кто действительно думает об их интересах». То есть речь идет об обычной рекламе – а ведь никто еще не слышал, чтобы конкурирующие фирмы находили компромисс в виде взаимной рекламы друг друга.
Открытие парламентской сессии прошло в традиционном антураже, никто даже не менял, как это периодически случается, сочетаний флажков на депутатских местах: коммунисты и «регионалы» остались с партийными, БЮТовцы – со спаренными комплектами бело-сердечных и государственных, а в рядах «нашеукраинцев» сиротливо виднелись несколько государственных без малейшей партсимволики вообще.
Открывая сессию, спикер Владимир Литвин высказался за проведение в ближайшее время специального заседания парламента с участием руководства Кабмина и лично Президента. Такой формат работы ВР действительно предусмотрен законами Украины, но особый интерес данному предложению придавал тот факт, что подобное требование на вчерашнем согласительном совете выдвигали «регионалы». Именно они жаждали увидеть на парламентской трибуне если не Виктора Ющенко, то хотя бы Юлию Тимошенко. Официально это объяснялось необходимостью отчета о расходовании госсредств и займов МВФ.
Поскольку спикер Литвин вроде как поддержал данную идею, можно было надеяться, что прогнозировавшееся многими – в том числе «Главредом» - блокирование ВР сегодня может и не состояться. Однако очень скоро в кулуарах пролетел слух: «Фракция Литвина «Регионы» не поддержит!». Это означало, что блокированию, скорее всего, быть.
Интрига состояла в следующем. Как сообщал вчера «Главред», Партия регионов, последовательно отстаивая имидж главной оппозиционной силы, на согласительных советах в понедельник потребовала радикального пересмотра госбюджета в сторону повышения социальных выплат.
По расчетам «регионалов», с 1 сентября текущего года минимальная зарплата в стране должна была составить 1500 грн., а минимальная пенсия – 1300 грн. Выступая на брифинге в понедельник, лидер ПР Виктор Янукович заверил, что изыскать эти средства нетрудно – ведь «власть до сих пор не платила повышенные зарплаты и пенсии, а значит, наэкономила достаточно».
Во вторник эту мысль развил однопартиец Александр Ефремов. По его словам, правительство сохраняет порядка 40 млрд. грн. на счетах Госказначейства. По расчетам специалистов «теневого правительства» (которое, правда, не собиралось довольно давно), этих денег должно вполне хватить на запланированное оппозицией повышение соцвыплат.
«Наши расчеты основаны на расчетах правительства о минимальном прожиточном минимуме», - заверил журналистов господин Ефремов. – «А этот минимум основан на удовлетворении минимальных физических потребностей человека». Таким образом, по мнению депутата, те, кто не голосует за данный закон, убивают граждан Украины в самом буквальном смысле слова.
Однако проблемы, как оно обычно и бывает, возникли не на почве любви/нелюбви к человеку, а на почве уважения/неуважения к процедуре. Как выяснилось, 1 сентября «регионалы» были полны решимости добиться голосования за свой законопроект в самую первую очередь – то есть еще даже до формирования повестки дня.
Напрасно Владимир Литвин заверял, что в повестку дня войдут все законопроекты, «зарегистрированные по состоянию на 10 утра 1 сентября». Напрасно он же убеждал оппозицию в том, что их законопроект стоит в этом перечне самым первым (что соответствовало истине). Напрасно, наконец, спикер прибегнул к «тонким намекам на толстые обстоятельства», воскликнув:
- Как искать компромисс? Собирается согласительный совет и ничего не решает, потому что есть установка с той и с другой стороны – развалить, разбить эту Верховную Раду… Как найти для вас аргументы?!
Все было втуне: «Регионы» упорно стояли на своем.
- В повестке дня на всю сессию – больше тысячи законопроектов, - горячо объяснял в кулуарах «регионал» Михаил Чечетов. – То есть Владимир Михайлович (Литвин – Авт.) сшил такой большой мешок, куда засунул все эти законопроекты. И если мы их проголосуем, он сможет, как факир, вытаскивать из этого мешка в течение всей сессии именно те законопроекты, которые подскажет ему сила, курирующая сегодня работу спикера!
Как заявил господин Чечетов, таким образом спикер Литвин пытается «манипулировать депутатами», и именно во избежание этого ПР требует, чтобы повестка дня голосовалась отдельно для каждой пленарной недели. На вопрос корреспондента «Главреда» о том, как это скажется на продуктивности работы парламента, «регионал» не ответил, но зато ответил на другой:
- Михаил Васильевич, а можете ли вы назвать ту силу, которая, по вашему выражению, «курирует» работу главы парламента?
- БЮТ, какая же еще.
Самое любопытное, что БЮТ в этот день действительно показал свою силу. Сначала, в 11.07, депутаты не смогли утвердить повестку дня на всю сессию; «за» проголосовали только 207 парламентариев. При почти полной поддержке «тимошенковцев» повестку поддержали только 31 депутат от НУНС.
Зато в полном составе за нее проголосовала фракция Блока имени Литвина.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что после тридцатиминутного перерыва, когда Владимир Михайлович поставил вопрос на голосование снова, проект постановления набрал уже 234 голоса (при необходимых 226). Данное постановление поддержали поголовно даже депутаты фракции НУНС от «Единого центра» - структуры, в последнее время тоже чем-то похожей на упомянутого выше «Шредингеровского кота» - поддержали вопреки отсутствию некоторых из них в сессионном зале, что наблюдалось невооруженным глазом.
Но самое интересное началось (и закончилось), когда Владимир Литвин вкупе со своим вторым замом Николаем Томенко (БЮТ) исчезли из президиума, предоставив вести заседание первому вице-спикеру, «регионалу» Александру Лавриновичу.
- Ставится на голосование, - мрачно сообщил господин Лавринович – законопроект о внесении изменений в Закон «О государственном бюджете Украины»…
Речь шла о многострадальном повышении минимальных пенсий и зарплат. Народные избранники прекрасно понимали, что ставится на голосование – даже без объявления председательствующего. Николай Мартыненко, де-факто руководивший, в отсутствие Вячеслава Кириленко, фракцией НУНС, практически воспарил над рядами, сложив руки в запретительный знак. «Кураторы голосований» от БЮТ, напротив, никаких знаков не подавали: члены этой фракции явно и так были прекрасно осведомлены о своей точке зрения. По крайней мере, в аудиовизуальных подсказках они определенно не нуждались.
Так и случилось, что законопроект о повышении зарплат до 1500 грн. и пенсий – до 1300 грн., набрал в сессионном зале всего 200 голосов. Разочарованный Александр Лавринович не стал даже демонстрировать результаты голосований по фракциям: он сразу же объявил перерыв на 30 минут. А взбодрившиеся представители «Регионов» наконец-то потянулись к парламентской трибуне.
Впрочем, блокирование даже не было похоже на блокирование: защищать трибуну никто и не собирался. Возможно, результат в виде отсутствия результата устраивал всех.
- Наши коллеги из коалиции, как мы и ожидали, не выполнили своих обещаний, - рассказывал в кулуарах Александр Ефремов. – Мы посмотрели, как голосовал Блок Литвина, и были предельно удивлены…
В свою очередь, БЮТ выражал громкое недовольство тем, что парламент так и не принял постановление о проведении на текущей неделе внеплановых заседаний. Соратники Юлии Тимошенко настаивали на этом в течение все тех же вчерашних согласительных советов.
Но, как выяснилось, у БЮТ в данном случае имеется универсальный козырь.
- Фракция БЮТ не просто настаивает, а уже подготовила 150 подписей для внеочередного заседания. Сейчас идет регистрация внеочередного заседания, и оно состоится в пятницу, 5 сентября, - сообщил неформальный глава фракции Андрей Кожемякин (тем самым лишний раз подтвердив слухи о том, что в БЮТ имеется неограниченное количество подписей 150-ти депутатов на «белых» бланках, в которые руководству достаточно просто вписать необходимые требования – от принятия какого-либо постановления до сложения депутатских мандатов).
Как уже сообщал «Главред», на таком заседании БЮТ надеется преодолеть вето Президента на изменения в Бюджетный кодекс, которые радикально перераспределяют полномочия между центральным и местными бюджетами.
Проблема в том, что преодоление вето невозможно без участия ПР. В то время как сами «регионалы» согласны искать компромисс только при условии принятия крайне невыгодного для правительства закона о повышении социальных выплат.
С точки зрения чистой теории, две ведущие парламентские силы могли бы договориться о некоем «обмене». Но это было бы возможно только в том случае, если бы представители этих сил реально ставили во главу угла свои законопроекты. Пока же такого впечатления не возникает – возникает совершенно обратное.
Как откровенно высказался тот же Александр Ефремов, «Если мы ставим вопрос, который не получает решения, то мы хотя бы показываем людям, кто действительно думает об их интересах». То есть речь идет об обычной рекламе – а ведь никто еще не слышал, чтобы конкурирующие фирмы находили компромисс в виде взаимной рекламы друг друга.