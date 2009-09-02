Российский газ затмил чествование памяти жертв войны

Вторая мировая давно закончилась, но в повестке дня появились новые войны. Изменилось только оружие. На политическом фронте разгорелись исторические войны. Похоже, что их инициатором выступила Россия. С обеспокоенностью в Европе ждут зимы, сознавая, что снова может повториться газовая война. И тут тоже не обходится без России.

На историческом фронте неспокойно

В Польшу прибыли 20 иностранных делегаций. Однако никого здесь не ждали так, как российского премьер-министра Владимира Путина. Ажиотаж вокруг его приезда был так велик, что освещение мемориальных мероприятий в Польше сводилось к одному – что скажет российский лидер, извинится ли он за Катынскую трагедию и за пакт Молотова–Риббентропа?

Это при том, что в Гданьск, где и происходили вчерашние события, съехалось немало известных политиков – итальянский премьер Сильвио Берлускони, немецкий канцлер Ангела Меркель, украинский премьер Юлия Тимошенко... Журналисты даже слегка подзабыли, что США на этом мероприятии были представлены на довольно низком уровне. Хотя накануне торжественных мероприятий в прессе писали об этом довольно много. «Жечпосполита» даже не упустила случая чуть уколоть американскую администрацию: «Польских комментаторов шокирует, что госсекретарь Хиллари Клинтон не приедет, а посвятит 11 дней своему вояжу по Африке». Представители польского правительства признавались «Главреду», что сначала ждали приезда Барака Обамы, а позже хотя бы Джозефа Байдена. Однако прибыл только советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джеймс Джонс. Сам Обама ограничился коротким письмом–обращением к польскому народу.

Однако вопрос уровня американского участия затмил Путин. Тем более что больше всего поводов, привлекающих внимание, создавала именно российская сторона. Первым шоком для поляков стал документальный фильм на российском телевидении, в котором едва ли не основная вина за развязывание войны возлагалась на Варшаву. Остро восприняли поляки и многочисленные заявления по этому поводу российских историков – хотя квалификация и опыт этих историков свидетельствовали, что цитировать их можно разве что в стенгазетах институтов и центров, которые они наоткрывали в России за последние годы. Кульминацией стало, конечно, письмо российского премьера Владимира Путина, опубликованное в «Газете Выборчей» 31 августа – накануне мероприятий в Гданьске.

Было видно, что спичрайтеры крепко поработали над историческим творением российского премьера. В довольно дружелюбном тоне, призывая к сотрудничеству, глава правительства РФ фактически повторил обвинения, которые в последние недели звучали из уст «независимых» российский историков и журналистов. Путин соглашается, что пакт Молотова–Риббентропа заслуживает осуждения, однако виновен в развязывании войны не только СССР. Виновны составители Версальского договора, поскольку они заставили Германию почувствовать себя угнетенной; виновны Англия и Франция, которые пытались «умиротворить» Гитлера, отдавая чужие земли… Вчера, выступая на полуострове Вестерплатте, Путин фактически повторил те же пассажи, обратившись к западным странам с призывом покаяться за свои шаги, позволившие нацистам начать военные действия. Возможно, Путин к этому и не стремился, но выглядел он своего рода адвокатом сталинского режима. Не учитывал российский премьер одного: вина других не уменьшает вины СССР. Возможно, призывы Путина к общеевропейскому примирению, к общей ответственности за Вторую мировую и воспринимались бы всерьез, если бы современная Россия не повторяла советские методы «сотрудничества» с другими странами и развития собственного государства.

«Пригласив Путина в Польшу, премьер-министр Дональд Туск не предполагал, что Кремль может начать подобное политическое наступление. Во всем мире в такие моменты улаживаются конфликты, совершаются жесты уважения. Россия же перед визитом Путина прибегла к пропагандистской войне», – отметил в своем комментарии «Жечпосполитой» публицист Петр Семка.

«Простые россияне не виноваты в том, что так понимают исторические события. Они искренне верят в то, что им рассказывают. Все началось еще со сталинской пропаганды», – отметил первый президент посткоммунистической Польши Лех Валенса во время встречи с журналистами в Гданьске. Он был среди тех, кто способствовал краху тоталитарной системы и коммунистического режима в своей стране, поскольку являлся организатором массовых протестов, которые начались на Гданьской судоверфи в 1980 году. Многие поляки до сих пор обвиняют Валенсу в излишнем миролюбии – мол, напрасно он садился за круглый стол с коммунистами в 1989 году. Доходит до того, что его даже обвиняют в сотрудничестве с польскими спецслужбами времен соцлагеря. Однако от своего миролюбия Валенса не собирается отказываться и сегодня, призывая помочь россиянам не передергивать факты в подаче истории: «Мы сейчас не должны бегать с саблей или гранатой, мы должны говорить аргументами. Сейчас настала эпоха диалога и аргументов».

Польские руководители пытались избегать публичных дискуссий с российским премьером. Тем более что Владимир Путин при всем стремлении снять вину с Советского Союза за кулуарные договоренности с Гитлером, все-таки призывал к примирению. Да и премьер-министр Дональд Туск стремится построить с Россией более-менее дружеские отношения, пережившие не лучшие времена в период премьерства Ярослава Качиньского. Однако без намеков не обошлось. Президент Лех Качиньский вспомнил, что Гитлер после того, как был заключен пакт с СССР, сказал своим генералам: «Прав тот, кто силен». Польский лидер решил перефразировать руководителя нацистов: «Не сильный прав – прав тот, кто прав». Более чем символично на фоне заявлений российского премьера прозвучали слова Ангелы Меркель: «Мы не хотим переписывать историю».

Хотя следует отметить, что в Польше остались довольны обещанием Путина открыть архивы, касающиеся Катынского дела, – расстрела польских офицеров в 1940 году. Правда, поляки не поняли прозвучавший призыв российского премьера открыть в ответ и свои архивы. Как будто Польша их закрывала, а российское руководство не первый год безрезультатно просит об этом Варшаву.

Украинский премьер-министр тоже не осталась в стороне от общей полемики. Хоть и в чрезвычайно дипломатичной манере: «В период после 1945 года вся Европа могла предпринять шаги в направлении взаимных обвинений и эскалации напряженности. Но Европа начала искать новую солидарность, ее народы образовали мощный и могучий Европейский Союз на руинах войны. Мы все должны, как они, приложить решительные усилия, чтобы понять и услышать друг друга, сменить насилие и подозрительность – на сочувствие и чувство нашей общей судьбы». Справедливость заявления Тимошенко заключается в том, что европейские страны действительно сделали выводы из событий, предшествовавших Второй мировой войне: основоположной идеей Европейского Союза является именно создание такой интегрированной системы, когда все ее участники заинтересованы во взаимном благополучии, стабильности и мире. Недаром историки ЕС сейчас работают над созданием единого европейского учебника истории – это еще один залог взаимопонимания, предотвращения возможных конфликтов...

Довольно странным, правда, в выступлении Юлии Владимировны было цитирование якобы ее любимого поэта Эсхила: «Даже во сне незабываемая боль капля за каплей ложится на сердце, пока в нашем отчаянии против нашей воли не придет разум через волю Бога». Философское отступление и ссылка на античного драматурга показались нелогичными не только украинским журналистам, присутствовавшим во время выступления Тимошенко на Вестерплатте.

Еще больше поляков оскорбили сообщения в украинских СМИ о сокращении визита украинского премьера в Гданьск – она спешила на празднование 40-летия революции в Ливии. «Встречу украинского и польского премьер-министров отменили из-за того, что Юлия Тимошенко неожиданно сократила свой визит в Гданьск», – сообщила «Главреду» Беата Скорек, представительница информационного центра польского правительства. Новость сразу облетела все польские медиа. И уже немногие заметили, что впоследствии Туск и Тимошенко все-таки встретились. Хотя польскому премьеру ради этой встречи пришлось перекроить свой график.

Довольно некорректным со стороны украинского премьера выглядел и еще один пассаж Юлии Владимировны на Вестерплатте: «Начиная отсюда, мрак укрыл всю Европу, свободные народы очутились в неволе». Но ведь украинский народ в 1939 году свободным не был. Вместо этого премьер могла бы вспомнить о том, что 70 лет назад война началась не только для поляков, но и для украинцев, сотни тысяч которых тогда жили в Польше.

Газы!

И все-таки не это больше всего бросалось в глаза. Парадоксальным выглядело другое: иностранные политики во время трагической годовщины уделяли слишком большое внимание газовым вопросам. Конечно, говоря об истории, нужно помнить о настоящем, а тем более о будущем. Однако все-таки эта память должна была бы быть менее меркантильной. Это все равно, что на кладбище открыть базар или на похоронах организовать аукцион.

Переговоры по газу вели украинский и российский премьеры. О газе говорили Туск и Путин. Российский руководитель правительства обсуждал газовую проблематику и с болгарским коллегой. Не будем, конечно, утверждать, что российский премьер подталкивал своих европейских партнеров к газовым консультациям на годовщине начала войны, однако выглядели вчерашние заявления довольно символично.

Следует отдать должное тому, что российский премьер Владимир Путин вчера пытался быть достаточно сговорчивым. Другое дело, что сговорчивым он был и во время газовых переговоров с Юлией Тимошенко в январе этого года, когда итоги той встречи подавались чуть ли не как однозначная победа украинского правительства. Это уже потом мир узнал о «выгодах» Украины, за которые сейчас приходится «расплачиваться» самой же Юлии Владимировне.

Еще 19 января «Газпром» и «Нефтегаз Украины» подписали долгосрочный контракт – до 2019 года. В нем оговорено, что Украина ежегодно будет закупать 40 млрд куб. м. Из-за кризиса украинские предприятия сократили объемы своего производства, соответственно сократились и объемы потребляемого газа. Однако Украина в соответствии с контрактом не может «не докупить» ценный энергоресурс – на нее будет наложен штраф за невыкупленный газ. Владимир Путин пообещал дать распоряжение «Газпрому», чтобы в следующем году Украина покупала столько газа, сколько ей нужно. «Мы понимаем, что украинская экономика потребляет сегодня столько энергоресурсов, сколько ей нужно. Мы будем исходить из этого. Но есть какие-то детали между хозяйствующими субъектами, об этих деталях они должны между собой договориться, мы надеемся, что так оно и будет», – сказал вчера Путин. Сдержит ли он свое слово? О каких деталях идет речь? Ответ на это может дать встреча двух премьеров, которая состоится в октябре в Харькове.

Говорил о газе и польский премьер Туск. Путин пообещал увеличить объемы поставок газа в Польшу. «Если польские коллеги хотят увеличить поставки, нужно изменить межправительственное соглашение. Это технические вопросы, никаких проблем здесь нет», – заявил российский премьер. Коснулся Путин и сооружения газопровода в Германию по дну Балтийского моря: «Кто-то хочет представить проект как антипольский, но здесь нет никакого антипольского подтекста», – сказал он. В Польше, правда, придерживаются иного мнения. Нынешний министр иностранных дел, а прежде министр обороны Польши Радослав Сикорский еще в 2005 году сравнивал этот проект с пактом Молотова–Риббентропа.

Затронул газовый вопрос Путин и на встрече с болгарским премьером Бойко Борисовым. Он попросил Болгарию в кратчайшие сроки определиться со своим участием в общих проектах – в частности, по строительству АЭС «Белене» и нефтепровода «Бургас–Александрополис». Иначе, пригрозил Путин, Россия может отказаться от их реализации. Борисов пообещал, что его правительство определится в месячный срок, заметив, что в Софии существует абсолютная поддержка еще одного газопровода в обход Украины –«Южный поток».

Историческая правда в обмен на газ?

Мероприятия по случаю 70-летия начала войны оказались по-настоящему печальными. Но совсем по другим причинам. Владимир Путин был настоящим героем вчерашнего дня. Для кого-то, возможно, антигероем.

Измениться отношение к российскому руководству может, если само руководство будет изменяться. Известный борец с коммунистическими порядками, в настоящее время главный редактор «Газеты Выборчей» (той самой, которая напечатала письмо Путина) Адам Михник вчера обратился с ответным письмом к российскому премьеру: «Премьер Путин пишет, что в российско-польских отношениях видны признаки новой логики – диалога и сотрудничества. Поляки тоже хотят диалога, объединения и сотрудничества, которые базировались бы на правде, свободе и равенстве. Нужно только прекратить мышление категориями политики времен холодной войны наподобие «сфер влияния» или «близкого зарубежья».

Готова ли к этому современная Россия?