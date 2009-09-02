3 сентября, в 13.45, в «Главреде» состоится презентация совместного проекта агентства «Главред» и телеканала «Сіті» «Пресс-конференции в прямом эфире. Новый сезон на телеканале «Сіті». Новые проекты холдинга «Главред».



В презентации примут участие:



-президент холдинга «Главред-медиа» Виктор Шлинчак;

-генеральный директор телеканала «Сіті» Виталий Докаленко.



Презентация будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Сіті».





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