Избирательные деньги на ветер

Сделав паузу на время летних отпусков, лавина политического пиара грозит обрушиться на общество. Политические партии тратят баснословные деньги на привлечение внимания избирателей, на корню скупая телевидение, прессу и места на билбордах. Рекламные плакаты пестрят многообещающими фразами, за которыми – пустота и неопределенность. Избитость пиар-лозунгов опротивела, а манипуляция сознанием общества очевидна большинству думающих украинцев. Кандидаты же в президенты ратуют за свои рейтинги, апеллируя ко всевозможным социологическим оценкам эффективности своих предвыборных кампаний. Уже к началу президентской гонки рейтинги основных претендентов свидетельствуют о том, что ни один из них не способен стать лидером мнения избирателей. Более того, показатели неуклонно падают, и никакие уловки пиарщиков не дают долговременного результата. Это говорит о сильнейшем разочаровании избирателей и отсутствии доверия к кому-либо из кандидатов. Украинцы устали жить в ожидании перемен к лучшему, безучастно наблюдая за грызней в «верхах». Бесконечные политические интриги и кулуарные договоренности, которые заведомо невыполнимы, откровенное очковтирательство – тот порочный круг, в который загнали себя политические деятели. Манипулируя Законом о выборах в президенты как политическим инструментом, они просчитывают многоходовые партии с возможными лазейками. Отлично понимая, что данный документ не гарантирует избирателю справедливую и объективную процедуру голосования, украинцам все равно предлагают очередную игру: политики обещают, избиратели верят. Шоу для всей страны. Согласно канонам политтехнологий, народу являют все новых и новых технических кандидатов. В целом, на пост президента уже претендует 30 кандидатов. Каждый из них обращается к нации со своими политическими платформами, параллельно закидывая СМИ заказными статьями против оппонентов. Задача проста: взбудоражить общество, тем самым активизировав политическую сознательность украинцев. Украинская нация разделилась на политиков и гражданское общество, которое в этой сложной ситуации стремится выжить, испытывая на себе все последствия необдуманных и популистских решений «сверху». Создается впечатление о существовании двух отдельных миров, не взаимосвязанных между собой ни реалиями, ни принципами, ни пониманием происходящего. Чиновники в креслах забыли, что их должности в органах власти – это выборные места, и они в этих креслах – наемные работники с ответственностью, как и все граждане Украины. И вести себя должны соответственно своему статусу, ставя приоритеты служения народу превыше всего материального. Не должно быть так, чтобы 46-миллионный народ был в услужении политической и власть имущей «элиты».

Сегодня украинское общество постепенно само приходит к мысли о необходимости объединения нации и направленности совместных усилий на преодоление негативных, уродливых явлений, которые стали нормой нашей жизни. Общественные организации становятся все более необходимыми нашей стране на современном этапе. По мере сил они содействуют решению определенных вопросов граждан и их объединений. И хотя сейчас они не могут быть самостоятельными и объективными из-за финансовой зависимости от политических «спонсоров», это попытка активизации гражданского сознания людей путем предоставления возможности реализации своих прав.

Однако этого мало для того, чтобы противостоять нынешней несовершенной структуре, с ее коррумпированной судебной системой и чиновничьей вседозволенностью. Необходимо тотальное объединение всех слоев общества в единую формацию, которая будет осуществлять контроль всех ветвей власти согласно новой, усовершенствованной Конституции Украины.

К сожалению, среди кандидатов в президенты нет ни одного политика, который бы предложил стране действенную программу такого объединения ради выхода из общенационального кризиса. Предвыборные кампании кандидатов выстраиваются по привычным для нас сценариям, предполагающим «создание уникальной идеи», которая не содержит ничего, кроме обещаний. В итоге, когда в борьбе за любовь электората все «честные» инструменты будут исчерпаны, командам претендентов не останется ничего иного, как применить проверенные приемы «покупки» голосов и фальсификаций. На это будет направлена львиная доля предвыборных фондов.

Такой метод относительно дешевый и эффективный. Особенно во время кризиса, когда людям остро не хватает денег. Например, предыдущие выборы обошлись кандидатам в $700-800 млн. Если в Украине 36 млн. избирателей, а на выборы в целом будет потрачено примерно $1 млрд., то средняя стоимость голоса окажется около $27. Кстати, если $2-3 млрд. за короткий отрезок времени окажутся "вброшены" в Украину, это не так уж и плохо для экономики и, в частности, для конкретных избирателей. При этом каждый из них имеет моральное право голосовать так, как подсказывает ему сердце. Причем, если раньше у избирателей было идейное восприятие "своих" кандидатов, что не позволяло брать взятки от "чужих", то сегодня наблюдается тотальное разочарование в политиках. Украинцам не из кого выбирать и, соответственно, не за кого голосовать. Вполне возможно, что на грядущих выборах большинство избирателей в знак протеста предпочтут вообще вычеркнуть фамилии всех кандидатов, нежели отдать предпочтение кому-то одному! В любом случае, своим истинным выбором мы, украинцы, можем воздействовать на цели, поставленные перед собой лидерами партий. Деньги, потраченные на политический пиар, растворившись в обществе, не достигнут намеченной цели, если намерения их «хозяев» ложные. Мы постепенно учимся отличать ложь от правды и, к счастью, начинаем понимать, что пайками жизнь не улучшить. Сегодня ни один политтехнолог не может гарантировать, что целенаправленно «купленный» голос будет отдан именно за «покупателя», поэтому, соответственно, нет гарантий его прихода к власти. Таким образом, кто бы ни стремился сесть в кресло президента и какими бы безграничными ни были политические инвестиции, они не смогут принести кандидатам прогнозируемого успеха, так как без кредита доверия со стороны избирателей и без соответствующих личностных качеств, власть он не получит априори. Можно считать это прогнозом. После выборов, анализируя события и придя к соответствующим выводам, бывшие кандидаты на пост президента с удивлением заметят, что за счет их денежных средств формировалось гражданское сознание и ответственность избирателей за свой выбор. Тем самым, была создана благоприятная почва для появления на политической арене нового, истинного лидера нации. Можно сказать так: закономерности развития общества предполагают постепенное отмирание всего искусственно насаждаемого во имя зарождения нового. Время в этом случае не имеет четких рамок. Не важно, будут ли это выборы 2010-го, либо выборы 2015-го, но рано или поздно украинцы научатся делать правильный выбор «отцов нации» и по итогам действительно народного волеизъявления будет избран президент Украины по велению сердца.