Выборы и НАТО несовместимы?

2 сентября 2009, 15:45

В канун президентской предвыборной кампании даже самые пылкие сторонники евроатлантической интеграции Украины стали избегать тем НАТО, дабы не лишиться голосов избирателей.

Это, в свою очередь, отсрочит консолидацию общества вокруг одного из стратегических внешнеполитических курсов государства.

В НАТО – окольными путями

Впервые Украина официально заявила о курсе на членство в НАТО в 2002 году. В мае того же года соответствующее решение было принято на заседании СНБОУ под председательством тогдашнего президента Леонида Кучмы. Через несколько месяцев после этого – 9 июля – президент Кучма и тогдашний секретарь СНБОУ Евгений Марчук официально информировали об этом намерении бывшего генсека Альянса Джорджа Робертсона во время его визита в Украину. Главной целью этого решения СНБОУ было преодолеть международную изоляцию тогдашнего украинского руководства.

Все, наверное, хорошо помнят, что в то время президент Леонид Кучма посещал с визитами все больше страны Азии и Востока, чем западной Европы. А на пражском саммите НАТО первые лица США и Великобритании требовали рассаживать представителей стран по французскому, а не по английскому алфавиту, чтобы, таким образом, британский премьер и американский президент не сидели рядом с украинским гарантом. Но это не привело к изменению курса Украины, заявившей о намерении вступить в Альянс.

Это только потом лидер оппозиции Виктор Янукович осуждал «письмо трех» на Бухарестский саммит НАТО и говорил, что «Партия регионов всегда настаивала на том, что втягивание Украины в НАТО вопреки воле народа – это не только неправильная, но и вредная политика и для государства, и для международного сообщества». А в 2004 году Национальным институтом стратегических исследований при президенте Украины была опубликована «Стратегия экономического и социального развития Украины на 2004-2015 годы «Путем европейской интеграции», общее руководство над которой осуществлял, как указано в самой книге, «премьер-министр Украины В.Ф.Янукович». Согласно этой стратегии, дать Киеву ПДЧ должны были уже в 2004 году, через два года Украина должна была подать заявку на вступление в НАТО, а уже в 2008 году нас должны были принять в ряды Альянса.

Сегодня – «да», завтра – «возможно»
Кроме того, еще три года назад Янукович собственноручно ставил подпись под Универсалом национального единства, в котором четко сказано о «решении вопроса относительно вступления в НАТО по результатам референдума». Тогда этот Универсал подписал даже столь непримиримый противник евроатлантической интеграции Украины, как лидер коммунистов Петр Симоненко. Как впоследствии признавали в кулуарах отдельные подписанты Универсала, они ставили свои подписи под этим документом, потому что тогда перспектива членства Украины в Североатлантическом альянсе казалась весьма отдаленной и нереальной.

Пиковое внимание Украины к НАТО наблюдалось в канун известного Бухарестского саммита Альянса в апреле 2008 года. Ведь именно тогда удалось добиться консенсуса в отношении интеграции в НАТО между Президентом Виктором Ющенко, премьером Юлией Тимошенко и спикером Арсением Яценюком, которые направили общее письмо в штаб-квартиру Альянса с целью обеспечить присоединение Украины к Плану действий относительно членства в НАТО. После Бухареста, где Украина не получила ПДЧ, ожидания украинских евроатлантистов заметно снизились. А из-за приближения президентских выборов кандидаты в президенты, дабы не волновать или, более того, не отпугивать избирателей, предпочитают вообще не затрагивать конфликтную тему НАТО.

Так, кандидат в президенты Сергей Тигипко, который ориентируется на скептически настроенные к НАТО центральные регионы, однозначно заявил, что Украине не следует вступать в НАТО. Так же неприязненно к интеграции в НАТО относится и спикер Владимир Литвин, одноименный блок которого на выборах в 2007 году в Верховную Раду привели именно голоса избирателей из Центральной Украины.

Интереснее всего наблюдать, как меняется позиция по НАТО у Юлии Тимошенко в зависимости от электората, на который она опирается. На парламентских выборах 2006 года, когда БЮТ в парламент привели голоса избирателей из проевропейски настроенных западных регионов, Тимошенко о перспективах евроатлантической интеграции Украины отзывалась довольно оптимистично. И только с досрочных сентябрьских выборов 2007 года, когда БЮТ расширил свою электоральную базу за счет центральных областей, Тимошенко стала осторожнее высказываться о поддержке курса в НАТО.

А о подписанном ею «письме трех» с просьбой предоставить Украине ПДЧ она теперь и не вспоминает. Теперь ЮВТ, стремящаяся понравиться еще и на востоке страны, рассказывает о том, что евроатлантической интеграции Украины мешает отсутствие поддержки этого курса в обществе и согласия по этому вопросу членов Альянса.

Не менее интересна тут и позиция двух евроатлантистов, заявивших о намерении участвовать в выборах президента, - Арсения Яценюка и Анатолия Гриценко. Если раньше из уст и одного, и другого можно было часто слышать о НАТО как об основном стратегическом направлении Украины, то теперь они вспоминают об Альянсе в менее ярких тонах. Оба в унисон утверждают, что сейчас вопрос НАТО для Украины не актуален.

Нет политического консенсуса – нет НАТО
Политики и эксперты считают, что в канун выборов президента Украины тема интеграции в Североатлантический альянс несвоевременна. В разговоре с «Главредом» народный депутат (фракция Партии регионов) Леонид Кожара отметил, что зачастую тема НАТО находится на острие политической борьбы, а значит становится жертвой политического противостояния. Директор Института трансформации общества Олег Соскин, со своей стороны, высказал «Главреду» мнение, что именно позиция по НАТО Яценюка и Гриценко свидетельствует о том, что тема НАТО на этих выборах будет отодвинута на маргинес.

Между тем, в украинском Координационном бюро европейской и евроатлантической интеграции низкую эффективность информационных кампаний о НАТО объясняют недостаточным финансированием из госбюджета. Мол, в этом году на эти цели планировали заложить в бюджет 15 млн. гривен, а зарезервировали только полмиллиона. А в бюджете на следующий год из-за кризиса на это могут вообще не выделить средств. Но в самом НАТО о причинах неэффективности пронатовской информационной кампании другого мнения. Председатель отдела штаб-квартиры НАТО в Брюсселе по работе со странами-партнерами Альянса, а в недавнем прошлом многолетний директор Центра информации и документации НАТО в Украине Мишель Дюре в разговоре с «Главредом» без раздумий указывает на отсутствие политического консенсуса среди политических элит как на основное препятствие в формировании позитивного отношения у украинцев ко вступлению Украины в НАТО.

С этим мнением согласны и украинские евроатлантисты. Автору этих строк неоднократно приходилось слышать от украинских сторонников вступления в НАТО о том, что без достижения политического консенсуса по поводу евроатлантической интеграции у политических элит мнение общества не изменится. В конце концов, именно такой путь прошли и Чешская Республика, и Словакия, и страны Балтии: сначала было политическое согласие по этому вопросу ключевых политических игроков, а уже потом – поддержка этого курса обществом.

Сейчас же украинцам, очевидно, не стоит ждать, что вопрос НАТО в повестке дня президентской предвыборной кампании станет яблоком раздора. Вероятнее всего, что о нем в ближайшее время не будут вспоминать вообще.
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