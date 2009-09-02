Четвертый и… сразу пятый?

Главным событием нового политического сезона станут президентские выборы.

Высока вероятность, что избрание главы государства не завершит этап напряженного политического противостояния, а придаст ему новый импульс. Слишком несовершенной выглядит внутренняя структура украинской государственности.



Подобная атмосфера тревожно-заинтересованного ожидания уже царила в обществе в 2004-м, когда Леонид Кучма твердо дал понять, что не намерен больше баллотироваться. Миллионы украинцев ожидали серьезных перемен и получили их. Правда, совсем не в ожидаемом объеме и отнюдь не желанного качества. В каком-то смысле это естественно, ведь процесс отделения украинской политической элиты от сограждан стал необратимым.



Ротация на капитанском мостике корабля «Украина» практически всегда проходила болезненно, с драматическими последствиями. Выборы-2010 будут отличаться тем, что борьба развернется за пост президента, обладающего ослабленными политической реформой полномочиями. Впрочем, это не останавливает ни претендентов-фаворитов, ни тех политиков, которые попытаются в ходе президентской кампании решить свои тактически задачи, ни кандидатов-спойлеров. Да и опыт предшественников в качестве главы государства может оказаться полезным.



Первый лидер независимой



Например, Леонид Кравчук очень удачно прошел трансформацию от секретаря ЦК КПУ по вопросам идеологии до лидера независимой Украины (Леонид Макарович, напомним, возглавлял Верховную Раду в момент обретения независимости). Дипломатичность и умение достигать компромиссов помогали ему не только в напряженных дискуссиях с национал-демократами, но и в осуществлении первых шагов на международной арене. Распад Советского Союза, неспешная интеграция в СНГ и стремление добиться признания мирового сообщества были приоритетами в работе Кравчука. Некоторые политики до сих пор не могут простить ему отказа от третьего по объему ядерного арсенала, хотя иного выхода в начале 90-х не было – отказом от ракет и боеголовок Украина фактически расплатилась за международное признание и оказание необходимой финансовой помощи.



Проведение досрочных парламентских и президентских выборов также стали революционным для постсоветского пространства шагом. Кравчук, несомненно, был уверен в своей победе над тезкой Кучмой, но просчитался, недооценив степень энергичности команды конкурента. С другой стороны, есть основания полагать, что проведение досрочных выборов спасло Украину от более серьезных потрясений, сыграв роль клапана. Впрочем, Леонид Макарович не потерялся и без президентского кресла. В 1999-м он был одним из организаторов «Злагоды» в поддержку Кучмы, в 2004-м – ВИП-агитатором за Виктора Януковича, сегодня промотирует Юлию Тимошенко. Причудливое сочетание у первого президента последовательного отстаивания базовых для независимой Украины принципов с регулярной сменой политических симпатий – пожалуй, один из признаков незрелости украинской политической системы.



Леонид Второй



Леонид Кучма пришел во власть как представитель промышленной элиты, как-никак – директор крупнейшего в Союзе завода. Пренебрежительное отношение к политическим партиям и стремление подмять «смежников» из парламента – рудименты директорского прошлого. Впрочем, Леонид Данилович быстро освоился в президентском кабинете, приобрел необходимый политический опыт. Как и полагается главе государства, неоднократно поменял команду, с одними премьерами конфликтовал, других окружал вниманием и заботой. Отношения с Верховной Радой у второго президента никогда не были простыми, в частности, принятие Конституции стало компромиссом с парламентариями, а введение гривны – новым импульсом к реформированию экономики. Именно при Кучме доля государственной собственности значительно сократилась, а с ее падением сошло на нет и влияние поколения «красных директоров».



Нет ничего удивительного в том, что президентские выборы в 1999 году прошли по обкатанному за три года до того в России сценарию – Леонид Данилович предпочитал демаршам в адрес Кремля прагматичное сотрудничество в формате многовекторности. Наверное, благодаря этому он выдержал «политическое родео» 2000–2001 годов, хотя за сохранение своего кресла был вынужден сильнее прислушиваться к пожеланиям «старшего брата». За 10 лет пребывания Кучмы у власти страна познала и кризис неплатежей, и экономический подъем, пережила трагедию Скнылова и драму Косы Тузла, познакомилась с «темниками» и «пленками Мельниченко». «Преступный режим» Кучмы фактически был реабилитирован последующим президентством Ющенко, и сегодня второй президент не прочь вернуться в большую политику.



Виктор без побед



Анализировать президентскую каденцию Ющенко пытались уже неоднократно. И тот факт, что оценки дают, не дожидаясь отведенного Конституцией срока полномочия главы государства, свидетельствует, что немногие верят в продолжение президентской карьеры Виктора Андреевича. Наверное, он прав, говоря, что наиболее объективный ответ о его президентстве дадут историки. Но пока можно констатировать, что самым ярким и драматическим моментом политической биографии действующего президента была его борьба за победу в президентской гонке. Отравление и революция на Майдане обеспечили Ющенко место в украинской истории, хотя он так и не сумел реализовать данные сотням тысяч сторонников обещания.



Возможно, дело в том, что Виктор Ющенко, при всей неоднозначности своего характера, никак не может претендовать на звание «проныры и плута» большой отечественной политики. Глобальные планы зачастую терпели неудачу из-за мелких тактических просчетов. Стремление решить проблемы малой кровью, сибаритское отношение к выполнению президентских обязанностей и опрометчивое расставание с основными игроками своей политической команды без намека на их замену лишили Виктора Андреевича шансов на успешное президентство. Своему сменщику Ющенко передаст урезанные президентские полномочия, и предвкушение возможности нарастить их уже провоцирует нетерпеливых политических игроков на попытки переписывания Конституции по партитуре политической целесообразности.



Четвертый инкогнито



Имя четвертого президента мы узнаем уже в следующем году, но уже сегодня можно сказать, что президентская булава будет для этого политика не слишком удобной и малоэффективной. Премьер-министр сохранит свой портфель (если сама не будет избрана главой государства), а роспуск парламента на волне президентского триумфа маловероятен. Поэтому новый президент фактически окажется во враждебной среде, со скрипом и недовольством реагирующей на выказанное избирателями доверие и понятный энтузиазм новоизбранного президента. Новому лидеру страны придется непросто, ведь существующая система выборов оторвала депутатский корпус от подпитки новыми соками, а призывать эффективных управленцев из бизнеса не всегда целесообразно.



Неутешительный прогноз: президентская каденция четвертого президента не продлится отведенные Конституцией пять лет, ему предстоит ожесточенная борьба не столько за расширение, сколько за сохранение существующих полномочий. Политический шпагат, в котором Украина оказалась после конституционной реформы, сделал эластичной нормативную базу страны, но не прибавил ей внутренней силы. И президенту – первому рыцарю украинской государственности – придется первым ощутить все несовершенство перекроенного законодательства и враждебность политической элиты.