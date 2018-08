Председательство Швеции в ЕС: чего ожидать Украине и Европе?

Со второго полугодия 2009 г. председательство в ЕС перешло к Швеции, и хоть эта страна не новый член ЕС, только второй раз пост президента Совета Европейского Союза занимает представитель официального Стокгольма.



Кроме того, Швеция завершает “трио президентства” (с 2007 г. система трансформирована в новую форму коллективного тройного президентства, то есть новая председательствующая страна продолжает начатую работу предыдущей) и, соответственно, первую часть программы, которую она составляла совместно с предыдущими странами-председательницами – Францией и Чешской Республикой еще в 2008 г. Вторую часть будут реализовывать следующие три страны, когда придет их черед председательствовать в ЕС – Испания, Бельгия и Венгрия.

По словам премьер-министра Швеции Ф.Рейнфельдта, к самым главным приоритетам шведского председательства в ЕС относятся: борьба с финансово-экономическим кризисом и противодействие климатическим изменениям. Хотя на самом деле список задач-приоритетов намного длиннее и охватывает фактически все сферы деятельности ЕС. Серьезность намерений Швеции подтверждает и факт запланированных около трех тысяч встреч на разных уровнях, о которых заявил Ф.Рейнфельдт во время оглашения приоритетов председательства в Риксдазе 23 июня нынешнего года. Не менее амбициозным было выступление лидера шведского правительства и перед вновь сформированным Европарламентом. Поэтому можно сделать вывод, что президентство в ЕС – это прекрасная возможность для Ф.Рейнфельдта усилить свое влияние в Евросоюзе. Известны его политические успехи в Швеции, но у него уже давно появились амбиции общеевропейского уровня, поэтому за полгода он должен успеть проявить себя как влиятельный политик и одновременно подготовить себе ресурс на будущее.



Итак, на что рассчитывать Украине от председательства Швеции в ЕС на этой стадии отношений между Киевом и Брюсселем?

Сегодня стоит вопрос о зоне свободной торговли, заключении соглашения с ЕС об упрощении визового режима, подписании соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Одним из направлений сотрудничества Украина-ЕС является реализация шведско-польской инициативы “Восточное партнерство”. Уже подписано Совместное заявление Саммита Восточного партнерства в Праге 7 мая 2009 г. между Азербайджаном, Беларусью, Армению, Грузией, Молдовой, Украиной и представителями ЕС. Известно, что этот проект вскоре начнет работать на региональном уровне. В рамках «Восточного партнерства» планируется углубить сотрудничество стран-участниц с ЕС в сферах энергетики, транспорта, транзитной политики, малого и среднего бизнеса, создавать международные транспортные коридоры, в частности «Черное море – Балтийское море». Следует ожидать, что Швеция будет активно продвигать “Восточное партнерство” – так же, как Франция лоббировала Средиземноморский Союз во время своего председательства. В рамках этой инициативы для Украины возникают дополнительные возможности приблизиться к европейским стандартам по ряду вопросов и обеспечить лидирующие позиции среди стран-участниц “Восточного партнерства”.

Следует отметить, что в течение последнего года состоялись двусторонние встречи между Швецией и Украиной на разных уровнях. Активность таких контактов свидетельствует о реальной заинтересованности Стокгольма в реализации евроинтеграционного курса Украины. Важными событиями в отношениях двух стран были: государственный визит короля Швеции Карла XVI Густава в Украину осенью прошлого года и официальный визит премьер-министра Украины Ю.Тимошенко в Королевство Швеция в конце ноября 2008 г. Следует отметить активную работу дипломатических ведомств обеих стран. В феврале 2009 г. состоялась встреча руководства Минприроды Украины с делегацией Королевства Швеция во главе с Государственным секретарем Министерства иностранных дел Швеции Й.Стимне. Ее главной целью была презентация новой Стратегии сотрудничества Швеции с Украиной на период 2009–2013 гг. (это не первая практика такого сотрудничества). Новая Стратегия охватывает два главных направления: демократическое управление и права человека, природные ресурсы и окружающая среда (на 2009 г. предусмотрено финансирование в размере $24 млн).

Задачи новой Стратегии сотрудничества напоминают задачи Швеции во время председательства в ЕС. Поэтому, возвращаясь к приоритетам председательства, следует остановиться на инициативе Швеции снова начать переговоры в рамках Досского раунда, начатые еще летом 2006 г. Этот вопрос важен для Украины. Тогда, в 2006 г. в Женеве страны-члены ВТО не нашли решения по вопросу, касавшемуся специального защитного механизма для развивающихся стран – это позволило бы им временно повышать тарифы в ответ на прыжки импорта и падения цен. Однако в этом направлении появились два позитивных сигнала . Во-первых, изменились главные лица в переговорах США и Индии, из-за этих двух стран фактически диалог был приостановлен. Во-вторых, в июне этого года в Индонезии состоялась конференция министров Кернской группы (группа стран-экспортеров аграрной продукции), на которой рассматривалась возможность возобновления переговоров в рамках Досского раунда. Если все же этот вопрос будет реализован, тогда Украина сможет укрепить свою позицию в ВТО и на международных рынках.

В презентации приоритетов Швеции упоминается и возможная Европейская стратегия для Дуная (EU strategy for the Danube region). После присоединения Румынии и Болгарии к ЕС Дунай превратился во внутреннюю реку ЕС и является приоритетным направлением для внутреннего речного транспорта на дистанции от Черного до Северного моря, благодаря каналам между Дунаем и Рейном. Если этот проект встретит поддержку европейских политиков, то у Украины появятся новые возможности сотрудничества, возможности получить инвестиции на развитие этого региона.

Швеция является крупнейшим торгово-экономическим партнером Украины в Северной Европе. Стокгольм последовательно и настойчиво поддерживает евроинтеграционный курс Киева. Очевидно, председательство Швеции в ЕС придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества Украины с ЕС, оживит контакты по ключевым направлениям сотрудничества. Этапным событием станет очередной саммит Украина-ЕС (декабрь 2009 г.), подготовка к которому уже началась.



На время председательства Швеции запланированы достаточно важные события внутри Европейского Союза, в частности: переизбрание Еврокомиссии и выборы ее председателя в сентябре; повторный референдум в Ирландии в октябре, от которого зависит последующая судьба Лиссабонского соглашения; продолжение борьбы с мировым кризисом, внедрение “ экостандартов” в ЕС и тому подобное. Для ЕС важно, что в этот сложный период председательство перешло к стране со взвешенной национальной политикой, опытом урегулирования конфликтов и стабильным финансово-экономическим положением.



Итак, в числе важных приоритетов шведского председательства в ЕС можно выделить следующие.

Первое. Внедрение Стокгольмской программы, преемницы Гаагской программы 2004 г. Она так же будет определять главные принципы сотрудничества правоохранительных и таможенных органов, функционирования спасательных служб, сотрудничество по уголовным и гражданским делам, политику миграции, предоставления убежища и визовой деятельности на период с 2010 г. до 2014 г. Известно, что Программа будет окончательно принята главами государств и правительств ЕС на саммите в декабре 2009 г. Также отдан приоритет работе по пересмотру Регламента “Брюссель I” (Brussels I Regulation) относительно судебной юрисдикции и признания и исполнения судебных решений в сфере гражданского права. Особое внимание уделено вопросу увеличения возможностей для поддержания лиц, пострадавших от преступлений. Швеция, как председательствующая страна, получит возможность вносить свои коррективы в Программу, используя собственный опыт эффективной борьбы с преступностью, урегулирование процессов трудовой миграции и защиты социальных прав граждан.

В Стокгольмской программе содержаться положительные особенности для граждан не только ЕС, но и Украины. Этот документ предполагает провести реформы в визовой системе, и хоть обновленный визовый кодекс предусматривает осложнение процедур (например, предоставление отпечатков пальцев) и подорожание визы (до 60 евро), но, как отметил заместитель министра иностранных дел Украины К.Елисеев, стоимость визы для украинских граждан в страны ЕС останется неизменной, в то же время, появляется возможность несколько ускорить заключение соглашения с ЕС об упрощении визового режима.

Второе. Другой важной сферой, в которой Швеция получит возможность активно участвовать, является разработка окончательного варианта Стратегии ЕС неуклонного роста и полной занятости, известной как Лиссабонская Стратегия на 2010-2020 гг. Впервые Европейский Совет определил новую стратегическую цель ЕС – повышение глобальной конкурентоспособности путем экономического обновления и улучшения условий жизни –

в марте 2000 г. в Лиссабоне. Срок реализации этой стратегии вскоре завершается. Важным для Швеции является тот факт, что Лиссабонская Стратегия частично охватывает аспекты, которые являются приоритетными задачами на время ее председательства. Речь идет о реализации экономических реформ на долгосрочную перспективу, активизации деятельности на рынке труда в сочетании с активной политикой социальной защиты, переходе к новым эко-стандартам. Следовательно, участие в этом проекте дает возможность Швеции достичь поставленных задач за время председательства в ЕС, а также посодействовать последующему развитию Евросоюза в предусмотренных стратегией сферах с учетом собственных интересов.

Следует добавить, что на следующих полгода Совет министров финансов и экономики Евросоюза (ECOFIN Council) возглавит министр финансов Швеции А.Борг. Планируется, что первой задачей в области экономики будет направление усилий ЕС на преодоление экономического спада, а исходным пунктом должна стать программа роста, конкуренции и занятости. Целью было поставлено возобновить функционирование финансовых рынков и вернуть к ним доверие. Кроме того, в канун нового календарного года Совет ECOFIN должен подготовить и совместно с Европейским Парламентом утвердить бюджет ЕС на следующий год.

Третье. Под председательством Швеции будет осуществляться мониторинг Стратегии неуклонного развития, которая предусматривает повышение уровня жизни населения ЕС. Главной задачей Стратегии является обеспечение рационального использования ресурсов и применения инновационных технологий в таких сферах: климатические изменения и «чистая энергия»; экологически рациональный транспорт; экологически рациональное потребление и производство; продуктивное использование природных ресурсов; здравоохранение; социальные, демографические и миграционные аспекты; глобальная бедность. Стратегия неуклонного развития была обновлена в июне 2006 г. в связи с расширением ЕС, а с 2007 г. введена практика отчетности за каждые два года. Мониторинг должен дать ответы на два главных вопроса: какой прогресс достигнут во время реализации Стратегии, отвечают ли действия поставленной цели? На основе отчета Комиссии от февраля 2008 г. будет составлен план действий на будущее.

Четвертое. За время председательства Швеции внимание Европейского Совета будет сосредоточено еще на одном важном вопросе – Втором стратегическом обзоре энергетики (Second Strategic Energy Review). Этот документ известен еще как “Европейская стратегия 20-20-20”. Предполагается 20процентное сокращение выбросов парниковых газов, 20-процентное повышение доли восстанавливаемых энергоресурсов в структуре конечного энергопотребления и 20-процентное сокращения энергетических нужд до 2020 г. Поэтому в контексте новой стратегии в центре внимания будет обеспечение энергетической безопасности и энергетической солидарности, а также реализация пакета инициатив по безопасности энергопоставок, одобренного Европейским Советом весной 2009 г.

Пятое. Важной задачей Швеции является достижение согласия в Копенгагене во время Конференции ООН по вопросам изменения климата (7 – 18 декабря 2009 г.) вокруг заключения нового Глобального Соглашения по вопросам климата, которое вступит в действие после 2012 г. Государства-члены ЕС уже пришли к согласию по поводу уменьшения выбросов углекислого газа в соответствии с Киотским протоколом. Кроме того, представителям Европейского Союза в ближайшее время предстоит активно работать над реализацией Конвенция Организации Объединенных Наций о биологическом разнообразии (The United Nations Convention on Biological Diversity), которая является глобальным документом о сохранении и эффективном использовании биологических ресурсов.

Шестое. В области сельского хозяйства и рыболовства на время председательства Швеции есть три приоритетных вопроса: а) Стокгольм планирует начать дискуссию о формировании новой политики в сфере рыболовства; б) коррекция влияния сельского хозяйства на климат, а также обеспечение глобальных поставок продуктов питания; в) эффективное ведение животноводства и обеспечение здоровья животных.

Седьмое. Другой важный вопрос, над которым Швеция планирует работать, – потребление алкоголя. Будет активно осуществляться Горизонтальная алкогольная стратегия ЕС, которую Европейская Комиссия утверждала осенью 2006 г.: документ предусматривает уменьшение вреда, связанного с употреблением алкоголя. Планируется начать долгосрочную превентивную работу как на уровне ЕС, так и на национальном уровне. Кроме того, будут продолжаться переговоры по поводу предложений, выдвинутых Европейской Комиссией в июле 2008 г., касающиеся права пациентов на лечение в другой стране ЕС. Гражданам ЕС должна быть предоставлена возможность искать и получать медицинское и стоматологическое лечение в другой стране ЕС, без предварительно получаемых разрешений.

Понятно, что этим перечень приоритетных направлений деятельности Швеции во время ее председательства в ЕС не исчерпывается. Важной задачей является эффективное воплощение в жизнь Директивы о реализации принципа одинакового отношения к лицам независимо от религии, убеждений, уровня работоспособности, возраста или сексуальной ориентации. В центре внимания Совета ЕС – также соблюдение достоинства и качества жизни пожилых людей, вопрос гендерной политики. Кроме того, вскоре Совет ЕС должен утверждать новую программу сотрудничества ЕС в сфере молодежной политики, начиная с 2010 г. Новая программа будет основываться на информации Комиссии “Молодежная стратегия ЕС – инвестиции и предоставления возможностей”. Цель состоит в обеспечении благоприятных условий жизни и углублении сотрудничества молодежи в Европе.

Перед Швецией стоит ряд геополитических приоритетов. По словам Ф.Рейнфельдта, ведется подготовка к саммитам с Бразилией, Индией, Китаем, Россией, Южно-Африканской Республикой и США. Сегодня каждое из этих государств занимает важное место на геополитической карте мира, поэтому их участие важно в решении глобальных финансово-экономических и проблем безопасности. Планируется провести активную кампанию во имя мира, развития демократии и прав человека. В этом контексте планируется начать активный диалог с Афганистаном, Пакистаном, Ираном и Северной Кореей. Важным направлением является последующее развитие трансатлантического сотрудничества, в т.ч. отношения с новой Администрацией США. Кроме саммита ЕС-США, планируется провести переговоры с Вашингтоном относительно соглашения о сотрудничестве в сфере международных нарушений прав потребителей. Учитывая определенные проблемы в шведско-российских отношениях, можно предположить, что диалог с официальной Москвой будет непростым, в т.ч. в области энергетики.