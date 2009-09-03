«Арена» Донбасс

Как живется сегодня на Донбассе? Ответ на этот вопрос важен с нескольких точек зрения.

С одной стороны, интересно «измерить» общественно-политическую температуру на одном из полюсов Украины — восточном. С другой — хочется понять, что изменилось в регионе на протяжении последних 5 лет — в период, когда сформированная там политическая элита находилась хоть и в относительной, но все-таки в оппозиции к центру.



Если в начале 90-х Донбасс «гремел» на всю Украину из-за массовых шахтерских забастовок, то в последнее время о нем становится известно даже в Европе в основном благодаря спортивным успехам. Победа «Шахтера» в кубке УЕФА и недавнее громкое открытие «Донбасс-Арены» — чем не промоушен для возрожденного региона и его столицы Донецка, который когда-то называли «городом миллиона роз».



Правда, оказавшись непосредственно на месте, сразу ощущаешь неполноту картины. Вложения самого богатого человека Украины Рината Ахметова в инфраструктуру Донецка не достигают периферии. Например, если обратиться к популярным сейчас блоггерским сообществам, репортажи с Донетчины сопровождаются преимущественно словом «депрессивная».



Характерный пример такой двойственности — город Дебальцево, расположенный в 70 километрах к востоку от областного центра и известный, несмотря на небольшие размеры, крупной железнодорожной станцией и тем, что именно здесь родился украинский классик Владимир Сосюра.



Символ и визитка города — железнодорожный вокзал, которому мог бы позавидовать любой областной центр, — встречает гостей новыми залами и перроном. Однако достаточно отойти от него метров на сто, чтобы наткнуться на разбитые дороги и давно не ремонтированные фасады зданий.



Железная дорога в прямом смысле является кормилицей горожан. На ней даже в кризис продолжают платить деньги, хоть и сокращают рабочую неделю для работников, а сами выплаты в течение месяца разбивают на несколько частей. Машинистам — всегда уважаемой профессии — иногда приходится довольствоваться мизерными 200 гривнями в счет зарплаты, что унизительно не только в материальном, но и в моральном отношении.



Вместе с тем вокруг нескольких депо и сортировочной станции, через которую проходят многочисленные грузы, давно образовался криминальный бизнес. О кражах (порой на миллионные суммы) можно прочитать в городской прессе или услышать в частных беседах. Эдакий «секрет Полишинеля» для местных. Однако его все никак не могут (или не хотят) разгадать стражи правопорядка.



Угольные «копанки» — места нелегальной добычи черного золота — еще до недавнего времени активно работали в соседних с Дебальцево селах. Но это привело к протестам недовольных людей. «Копанки» закрыли, но об их ликвидации в пределах региона не говорится. Грузовики с углем, который продается для нужд частного сектора, ежедневно стоят около местного рынка. Жителям угольного края он обходится не так уж дешево — 500-600 гривен за тонну.



С точки зрения экологии Дебальцево повезло — город расположен на возвышении, что хоть немного спасает его от выбросов предприятий соседних Алчевска, Горловки, Енакиево. Когда приезжаешь в последнее, то задыхаться начинаешь уже в маршрутке — и это не метафора, а правда. Район вокруг Енакиевского металлургического завода, который выглядит настоящим монстром на фоне многоэтажек, весь серовато-черного цвета. В Енакиево шутят: воздухом в городе можно не только дышать, его можно еще и руками пощупать.



Несмотря на все это, среди жителей края очень популярен региональный патриотизм, и они не спешат, например, переселяться в более экологически чистые области Украины.



Донбасс действительно специфическая среда, 100-процентный продукт советской эпохи и с трудом адаптируется к условиям независимой Украины. Более того, отдавая всему украинскому дань как части чего-то официального, многие жители региона с ностальгией смотрят в советское прошлое.



Особенно это заметно на фоне многочисленных исторических споров в государстве. Бюстики Ленина в Дебальцево продолжают соседствовать с памятными знаками в честь погибших во время коммунистических репрессий. Монументы солдатам Великой Отечественной тоже выглядят подчеркнуто ухоженными. Хотя рядом, на центральной улице, можно заметить канализационные колодцы, забитые деревянными щитами, потому что железные люки уже давно украдены и сданы в металлолом.



«Советское» для жителей Донетчины — символ прошлого. А в отношении будущего можно сказать — и это вряд ли будет преувеличением — что сегодня таковым символом является все, связанное с футбольным клубом «Шахтер». Команда для дончан — настоящая гордость, своеобразная местная идея, и другие идеологии в настоящее время здесь просто не прижились. Как долго будет сохраняться эта ситуация — сказать сложно, но пока можно порадоваться, что эмоции людей направлены в мирное русло.



Ведь до сих пор в памяти сложная ситуация выборов 2004 года. Тогда тоже была некая настороженность Донбасса по отношению к Киеву и остальной Украине, обусловленная историческими, социально-психологическими и многими другими причинами. И ее удачно использовали политики в своих интересах, создав внутреннее противостояние в стране. Правда, повторить этот опыт еще раз будет трудно.



Во-первых, Донбасс сейчас гораздо более открытый. Во-вторых, даже обычное общение с людьми на улицах дает основания говорить, что фундамент рейтинга «самого донецкого» политика на сегодняшний день — Виктора Януковича — уже не столь надежный. Избиратели продолжают разочаровываться в политиках вообще, и в способности Януковича достигать результата в частности. Лидера Партии регионов по-прежнему поддерживают многие представители Донецка, но все меньше их продолжают верить в его победу.



Такова сейчас в общих чертах жизнь на Донетчине, если смотреть из глубинки. Люди, как умеют, добывают свой хлеб, а зрелища, по большей части футбольные, им обеспечивают местные олигархи.



Остается надеяться, что когда-нибудь безопасность труда горняков, задержка зарплат или чистота воздуха будет заботить местное общество не меньше, чем очередная победа «Шахтера». И в этом процессе окрепнет то, что называется гражданским обществом. А Киев, в свою очередь, предложит Донбассу новую стратегию, которая переломит наконец постсоветскую ностальгию.