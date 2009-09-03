Кто выиграет в игре «Украина»?

Используемая для этого теория игр (не азартных или детских) является научным направлением, широко используемым в мире для исследования социальных, политических, военных и иных конфликтных процессов и систем, к ним, в частности, относятся все страны мира. Три Нобелевских премии по экономике за последние лет десять в этой области – тому подтверждение.

В терминах применяемой для исследования социально-политических и иных конфликтных процессов и систем теории игр участники системы объявляются игроками, Ваши действия - стратегиями, а цели – интересами. При наличии общих с другими игроками интересов и стратегий Вы можете образовывать коалиции, получая больше возможностей для реализации своих интересов.



Например, на производстве игроки – рабочие, их коалиции – бригады и другие подразделения. Их начальники сами являются игроками более высокого уровня, имея свои и общие интересы и стратегии, входят в производственные и иные коалиции. Всей структурой руководит директор. Его стратегии основываются на производственных ресурсах – оборудовании, финансах и т.д. Процесс игры состоит в производстве продукции и зависит от стратегий всех коалиций и игроков или от образующейся ситуации игры, где предприятие получает определенный доход, а игроки – соответствующий выигрыш (в частности, зарплату).

Выигрыш игрока является, таким образом, его долей в доходе предприятия. Ее увеличение достигается и за счет других игроков, хотя бы в силу производственных обязанностей. Регулирование распределения выполняется игроками более высоких уровней. Причем, некоторый отход от максимального выигрыша есть оптимальной ситуацией, где все получают его оптимальную величину. Тем самым игра или предприятие будет находиться в оптимальном состоянии. Должные внешние стратегии руководства ведут к его развитию на рынке, где предприятие само является игроком.

Подобной игрой можно представить и экономику страны, где оптимальные стратегии обеспечивают сбалансированное развитие всего производства.

В свою очередь, производство зависит от стратегий населения и природы. Население может влиять на систему лишь на уровне коалиций, формирующихся, например, по квалификации, по симпатиям к политическим блокам и т.д. К интересам населения относятся факторы жизнеобеспечения. Стратегии природы есть реакция на деятельность производства и населения.

Другими словами, производство, население и природа являются игроками игры трех лиц, отражающей развитие всей страны. Причем, при сложно достигающемся балансе - создание коалиции двух игроков почти гарантирует проигрыш третьего. Прикиньте сами:

• производство и природа - население;

• производство и население - природа;

• население и природа - производство.

Достижение этого баланса и есть задача государственной власти.

Любая страна является игроком на международном уровне, его выигрыш - доля мирового рынка сбыта и ресурсов, увеличение которой противоречит интересам других игроков, что приводит к согласованию правил поведения на рынке, к созданию коалиций, где страна может получить достижимый, близкий к оптимальному выигрыш. Примеры - ВТО, НАТО и т.д.

Основными мировыми игроками, конечно, являются ЕС, Китай, Россия, США, Япония (указаны по алфавиту). Они - важнейшие партнеры Украины в глобальной игре, где эти игроки должны применять активные стратегии, поскольку снижение ожидаемых выигрышей означает, в конечном счете, снижение благосостояния сограждан и потерю контролируемых рынков. Наша оптимальная стратегия поведения с ними и может обеспечить «светлое будущее» в мировом сообществе.

Что мы здесь имеем? Судя по продаваемым товарам, азиатские страны уже преуспели в создании у нас рынка сбыта. ЕС заинтересован в Украине еще и как в транспортере топлива. Пока не появится альтернативное энергообеспечение, что уже делается. Россия, в отличие от иных игроков, связана с Украиной многовековыми традициями и заинтересована в ней по многим причинам, в том числе потому, что не найдет большего союзника в противоборстве с США. Конфликты на почве Крыма, языка, газа и т.п. представляются результатом неудачных стратегий обеих сторон.

Для США Украина как рынок сбыта представляет меньший интерес, что видно и по продаваемым товарам, за исключением информационных технологий. Но Украина - страна, которой нельзя дать стать союзником России, особенно сильным, хотя, ее полноценное участие в НАТО может привести к прямому конфликту с Россией, что, как кажется, не нужно США. Но, в силу соглашений НАТО, мы можем стать рынком сбыта для ВПК США, возможно, будем вынуждены отказаться от национального военного и авиакосмического производства, тем самым, перестанем быть конкурентом в сфере наиболее эффективных производств, т.е. станем рынком сбыта и природных ресурсов.

Это - «их» стратегии, возможно неправильно понятые. А теперь «наши» стратегии по отношению к ним. Тут что-то понять еще сложнее.

Любая страна, с одной стороны, предоставляет свой рынок сбыта и ресурсов для мировой экономики, и, с другой стороны, старается захватить и удержать определенные рынки. Оптимальность соотношения зависит от того, что, грубо говоря, продается и покупается. Но не могут все продавать больше, чем покупают, т.е. будут страны, которые не смогут жить даже на оптимальном уровне.

Украина, за исключением, пожалуй, продуктов питания, уже отдала свой рынок сбыта, особенно микроэлектроники, информационных технологий. В собираемых в США ноутбуках тоже используются китайские комплектующие, но беда в том, что наша промышленность уже не может конкурировать с китайской, а иных средств воздействия на конкурентов мы не имеем.

Мы перестали быть интересным рынком труда, а интересны лишь как страна, богатая землей, водой, имеющая ранее мощные металлургическую и химическую отрасли, аграрный потенциал. Но эти производства являются экологически вредными, а главное, неэффективными в сравнении с высокотехнологической сферой, их можно оставить и нам. Причем роль рынка сбыта поддерживается мировыми игроками вопреки нашим интересам.

Стратегия выхода из этой ситуации, которую таки надо разработать, требует собственных инвестиций, прежде всего, в авиакосмическую промышленность, где мы еще можем быть конкурентами, а также в высокотехнологические и наукоемкие производства, дающие наибольшую добавленную стоимость. Здесь можно использовать и азиатские стратегии, относящиеся к органам власти.

На этом уровне в нашей игре должен быть один игрок, руководящий системой «производство – население – природа», на основе правил игры или законодательства, принятого игроками - парламентом. В Украине вместо одного руководящего игрока получаем игру, которую сложно описать жесткой структурой отношений даже на теоретическом уровне.

В упрощенном виде ее игроками являются президент, премьер-министр и народные депутаты. В силу своих обязанностей они должны выражать интересы населения и его отдельных групп, вместе с которыми они, как и любой игрок, имеют интересы индивидуальные. Выигрыш этих игроков можно определить как уровень реализации их интересов, в частности, как объем валового внутреннего продукта и собственных доходов.

Еще до выборов образуются депутатские коалиции, выражающие интересы политического направления, а не какой-либо группы населения. После них появляются правящая коалиция и оппозиция, представляющие около 50% населения или практически одинаковые, абстрактные его интересы. В сущности, эти коалиции отличаются только лидером, которому часть населения симпатизирует, а часть – нет. Это порождает основы конфликта, дополнение которых территориальными, языковыми и другими мотивами создает предпосылки для раскола и населения, и государства.

А каковы интересы коалиций, если население они не представляют? Природа тоже молчит. В тройке «производство – население – природа» осталось производство или, что эквивалентно, бизнес, бизнес той или иной коалиции.

«Коалиционными» законами устанавливаются доминирующие права лидеров коалиций. Тем самым, деятельность Верховной Рады описывается стратегиями около 5 игроков, и, с учетом правящей коалиции и оппозиции, - ДВУХ игроков, один из которых имеет премьерские преимущества. В итоге, вместо коалиционных действий приходим к жесткой антагонистической борьбе за свои интересы. А зачем нам 450 депутатов? Что полезного они сделали для страны в сравнении с затратами на их содержание?

Но в этой игре участвует и третий игрок – президент. Лишь напомним, что в системе «производство-население-природа» объединение двух игроков почти предрекает проигрыш третьего. Здесь - то же самое плюс отсутствие жесткой иерархии и реальные стимулы удалить третьего игрока, позволяющие перейти к более сбалансированной игре, где можно и реализовать собственные интересы, выражающиеся здесь только в увеличении своего «влияния» на экономику. А оптимальная стратегия развития, удовлетворяющая интересы всех игроков?..

Напомним, что в силу своих активных стратегий при наличии значительно больших ресурсов мировые игроки обязательно воспользуются результатом этой антагонистической борьбы - разваленной экономикой, и сделают нас придатком, например, китайского производства…

Естественно, необходимо прекратить эту борьбу, т.е. согласовать интересы ее участников. Возможны, например, следующие варианты.

Договориться. До сих пор не получилось. Хотя есть вероятность договоренности для сохранения своего нынешнего положения.

Одна коалиция или их блок приобретает большинство, достаточное для подавления оппозиции и реализации своих интересов по контролю экономики. Эти интересы приблизятся к национальным, т.к. будут направлены на развитие пусть даже собственного бизнеса. Но не дадут оптимальной стратегии для всех игроков.

Силовой вариант имеет определенные преимущества объединения деловых кругов, населения, увеличения скорости преобразований, хотя бы в принудительном порядке. Но он создает предпосылки гражданских волнений, кровопролития, потери национальной независимости...

Эти, да и многие другие сценарии, не устраняют антагонизма властной игры. Необходимо изменить ее правила, интересы и стратегии коалиций, т.е. направить игру на национальные интересы, а не борьбу за сферы влияния. Это предполагает, прежде всего, корректировку Конституции, «коалиционных» законов и избирательной системы для упрощения структуры власти и придания ей динамики. Необходимо в 3-5 раз (цифра требует проработки), сократить корпуса депутатов и чиновников всех уровней, количество которых только мешает развитию страны.

Основой может быть апробированная историей, в том числе развитых стран, иерархическая структура власти - цари, гетманы и секретари КПСС. Не важно, как она будет называться, важна ее эффективность, согласование государственных и индивидуальных интересов политических игроков. В частности, работа в госорганах должна быть малоэффективной с точки зрения бизнеса, не обеспечивать безнаказанность средствами неприкосновенности, необходим реальный контроль собственности госслужащих и т.д.

Не менее сложная задача - создание оптимальной национальной стратегии развития, учитывающей интересы разных игроков и включающей конкретные стратегии и этапы реализации «светлого будущего». Возможно, потребуется возродить систему старых стандартов и норм поведения, касающихся всех. Это когда бизнесмен заинтересован не только в своем обогащении, а в благополучии его работников и, вообще, граждан страны, в сохранении природы не только возле своего дома. И, наоборот, когда население заинтересовано в государстве, которое поддерживает только таких бизнесменов и обеспечивает эффективные методы повышения уровня его благосостояния еще в текущей жизни.

Фантастика? Немного есть, особенно при сохранении нынешних интересов и стратегий на всех уровнях общества. А сколько стран живет в условиях этой «фантастики»? От кого это зависело? Конечно, от власти, создавшей условия для активного участия всей системы «производство – население – природа» в процессе развития в своих и общих интересах.



Сергей Полумиенко, доктор физико-математических наук, Институт телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Украины