Бандера їм не смакує

Почуття між людьми, як і між народами, ніколи не бувають сталими.

Почуття між народами-сусідами тим більше ніколи не бувають однозначними, бо базуються не лише на сфері інтимній, а тягнуть за собою ще цілий шлейф минулих образ, непорозумінь, упереджень і недомовок. Так було, так є, і так, певно, буде





Нещодавно на польсько-ук¬ра¬їнсь¬кому кордоні трапилась дуже знакова, перша за роки української незалежності, подія, що знову поставила під сумнів щирість польсько-української любові останнього десятиріччя.

Усе начебто так добре складалося. Стільки зусиль покладено на примирення між двома народами, стільки слів сказано, заяв зроблено, офіційних та неофіційних візитів відбуто, конференцій проведено. Згадаймо лишень ту трепетну підтримку поляками української Помаранчевої революції. Сльози на очі наверталися від кадрів із сусідньої Варшави чи Кракова. А поцілунки між нашими президентами! Як брати рідні: цілувалися-обіймалися і зарікалися у вічній та вірній любові.

І от тепер, здавалось би, якась незначна дурничка раптом усе зіпсувала. Маю на увазі велопробіг пам’яті Степана Бандери до Мюнхена, організований молодими українцями до річниці загибелі провідника ОУН. Усе було б нічого, якби польська влада, яка дала наказ зупинити велосипедистів і анулювала їм візи, принаймні зробила це без політичного підтексту. На офіційному сайті Міністерства закордонних справ Республіки Польща пресовий речник міністерства Пьотра Пашковські доволі сухо і відсторонено пояснив такі дії польських прикордонників. Мовляв, приводом для відмови на в’їзд до Польщі була невідповідність мети візиту до мети, заявленої під час видачі візи. Геніальнішої відмазки для демократичної країни-члена Євросоюзу годі вигадати. Відколи це туристи повинні при отриманні віз зазначати в деталях мету своєї поїздки? Можливо, ще варто додавати мапу пересування з чітко підкресленими місцями харчування, з точною адресою пивниць, шинків і ресторанчиків, із зазначенням усіх банківських реквізитів і номерів ліцензій? Можливо, ще треба подбати про те, щоб турист при отриманні візи прописував, скільки разів він має намір відвідати вбиральню, а також – скільки разів його можна пограбувати, побити і надурити в магазині. А чому б і ні? Під час видачі віз нас і так мало не рентгеном просвічують, іноді відверто опускаючи нижче плінтуса. Усе – з метою безпеки. Чи не так?

Тільки цього разу вийшло якось надто незграбно. Втім, польська преса ситуацію вдало виправила. Зі статей, що миттєво заполонили видання ще до початку акції, стало зрозуміло, що аж таких вольностей українці по відношенню до поляків собі дозволити не можуть. Любов любов’ю, а історія вільному трактуванню не підлягає. Бандера, мовляв, – терорист і ворог Польщі номер один, тому бавитись у толерантність у цьому питанні ніхто не збирається. Одразу підняли галас геть-усякі захисники вітчизни і почали пригадувати українцям їхнє чітко визначене місце під сонцем. Дивно, але подібного галасу, коли кілька тижнів тому закривали єдину україномовну програму на польському телебаченні, чомусь не спостерігалось. Звісно, кому цікава така дрібниця? Адже що швидше українське питання в Польщі буде остаточно закрите, то краще.

Прецінь те, що відбулося, – досить показовий сигнал і поляків можна зрозуміти. Вони як справжні патріоти не хочуть вдаватися в деталі, переписувати майстерно відчищену історію і піднімати нагору те, що давно, здавалось би, мало засохнути й відпасти. Їм не надто хочеться визнавати власні помилки, та й шляхетський гонор цього аж ніяк не дозволяє. Хочете любити Бандеру – любіть його на власній території. Ще не відомо, на скільки тої вашої любові вистачить. А там, дивись, і покоління тих, хто ще щось пам’ятає, зігниє в землі, і тоді любов між народами забуяє, заколоситься, ніби нічого й не було.

Утім, наразі покоління тих, кому польська держава добряче залила сала за шкіру, ще живе, а тому питання жодним чином не можна вважати закритим. Польське суспільство скільки завгодно може розглядати Бандеру як спільника фашистів і терориста, але факти – річ уперта, і вони аж ніяк не на боці польської офіційної опінії. Зрештою, ті обставини, за яких Бандера став терористом, також вельми цікаві і потребують об’єктивного вивчення. Адже діяльність УВО та ОУН була викликана якраз відповідною політикою польської держави, а бойові акції націоналістів здебільшого носили відплатний характер. Тодішню Польщу навряд чи хтось ризикне назвати толерантною і прихильною до українців. А тому зовсім не дивно, що відбувалося те, що відбувалося. Кому цікаво, хай пригадає собі принаймні пацифікацію, так зване умиротворення, коли в більш-менш свідомі українські села вдиралися загони військ і поліції та катували всіх, хто хоча б якось виявляв свою українськість. Людей (у кращому випадку) вкладали на землю і били доти, доки їхні тіла не перетворювались на купу м’яса. Це, повторюся, було в кращому випадку. Кому, знову-таки, цікаво, хай підніме статистику і порахує, скількох українців ні за що, переважно за сфабрикованими і вигаданими справами, було кинуто до в’язниць, а то й убито.

Звісно, польська офіційна історія цього не хоче знати. Як і не хоче бачити справжніх причин волинської трагедії, Хмельниччини та Гайдамаччини. До речі, і Хмельницький, і Гонта із Залізняком також для поляків – усього лише терористи.

А конкретно щодо терориста Бандери, то поляки занадто сильно лукавлять. Звісно, він не був ангелом во плоті, але Бандера нічим не гірший для свого народу, ніж мало не канонізований Юзеф Пілсудський – для свого. Пілсудський також був терористом. Але це аж ніяк не применшує його ваги для польського державотворення. Мало того, він став символом новітньої Польщі, бо доклав усіх зусиль для здобуття нею незалежності. Чому ж до Бандери має застосовуватись інший стандарт, якщо всі свої сили й душу він також віддав звільненню своєї батьківщини від окупантів? Резонно напрошується думка, що поляки не надто охоче визнають за українцями те право на власну державу, яке мають самі. Не дуже хотілось би так думати, але, вислухавши справедливі шляхетські претензії до нас, грішних, так і хочеться стати на колінця і, б’ючи себе кулаками в груди, покаятись:

«Вибачте, дорогенькі сусіди, вибачте. Погарячкували ми, коли захотіли незалежності. І що за лихий попутав? Нам, хлопам, незалежність ні до чого. От вам, шляхтичам, вона якраз. А ми, прости Господи, хлопи, бидло, здрайці – чи як там іще – ну вибачте, чесне слово. Дурні ми були, що не хотіли вас слухати. Окатоличитись відмовлялись, мову вашу панську погано вчили, дітей хрестили в схизматській вірі, і руку на вас піднімали, і шаблю, і рушницю. І землі вам своєї віддати не хотіли, і бомби вам під ноги кидали, і до вашого концтабору, для нас збудованого, за комфортом не гіршого від нацистського Освенцима, селитись не хотіли, і ОУН та УВО створили, і ще всяких дурниць наробили. Простіть нас, нерозумних. І за УПА простіть. Дуже вже вам клопоту завдали. Просто вмирати не хотілось, як собакам, від ваших і чужих армій. Але краще вже було вмерти, аби тільки ви, ясновельможні, не гнівались і брудну роботу з переселенням не мусили робити. Вибачте, що не лягали самі під канчуки, не залазили на шибениці, що огризалися, як ви нам зуби вибивали, і проклинали вас, як ви наші села палили, а нас, як худобу, товарняками в голодні степи везли. Вибачте, дорогенькі. Ми так більше не будемо. Можливо…»

Якось мій прадід Михайло, цинічно виселений із рідної хати на Холмщині, мав нагоду поїхати в уже соціалістичну Польщу і відвідати рідне село. Коли він повернувся – то сказав, що більше ніколи туди не поїде. Як жити з поляками – краще згинути під совєцьким чоботом. Коли його спитали, в чім річ, він розповів лише одну історію. У містечку Томашів із давніх-давен поруч стояли українська церква і польський костьол. Коли українців, які жили тут споконвіку, виселили в підсовєцьку Україну, церкву перетворили на туалет. У костьолі ревно моляться, а до церкви йдуть спорожнятися.

Це – також факт, панове сусіди. Неприємний, але доволі показовий факт. Я знаю, що у відповідь мені можна навести тисячі болючих для поляків фактів. Але і я на них зможу навести багато тисяч болючих фактів для українців. І фактажу цьому не буде кінця-краю. Бо скільки людей, стільки доль, стільки болів, ран і сліз.

Проблема в іншому. Якщо ви і ми справді хочемо хоча б трохи припинити цю абсурдну гризню, що час від часу спалахує вогнем і перетворюється на криваву різанину, мусимо не тільки поставити раз і назавжди крапку, тверезо виправити те, що іще можна виправити, а найперше знищити в собі всі ці метастази ворожнечі, які століттями витравлюють наші народи. Як би це не було комусь неприємно, але ми приречені жити поруч. Бо ми – сусіди.

Якщо нашу приязнь і любов живитимуть лише тимчасові стратегічні інте¬реси, то нічого путнього з цього не вийде. Бо рани неможливо лише припалити чи замотати бинтом. Їх треба загоїти. Крапка.