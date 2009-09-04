В 1994 году она составляла незначительную часть сказанного Л.Кучмой – в части «восстановления разорванных экономических связей с Россией и другими странами бывшего СССР».

Думаю, что самый высокий (уже в прошлом) уровень поддержки НАТО достигнут во время президентства Л.Кучмы. Усилиями Евгения Марчука, Владимира Горбулина, Бориса Тарасюка и других уважаемых политиков. В конце правления Л.Кучмы, после известного пражского саммита НАТО, с унизительной для него рассадкой по «французскому» алфавиту, из Военной доктрины Украины исчезли слова о НАТО и ЕС.

Политика Л.Кучмы была многовекторной, за что ее критиковали сторонники западного направления. Критиковали как-то убого, не объясняя, по сути, что на восточном направлении надо остановить. Причины очевидны. Нежелание бизнесменов в окружении В.Ющенко «ссориться» с Россией. И даже заигрывание с ней, понятное, если вспомнить прогнозы того времени, что в случае победы этого кандидата отношения с Белокаменной ухудшатся. 4 августа 2004 года А.Зинченко, руководитель предвыборного штаба В.Ющенко, заявил, что «стабильные отношения с Россией может обеспечить Ющенко». В блоке предвыборных указов В.Ющенко был и такой: о защите прав граждан на использование русского языка.

В.Ющенко во время предвыборной кампании 2004 года не поднимал тему НАТО. Как говорят источники, это было принципиальным решением его политтехнологов. В предвыборной программе В.Ющенко «10 кроків назустріч людям» нет ни слова о НАТО. Потому нет никаких оснований утверждать, что, избрав его Президентом, большинство избирателей поддержали курс на вступление в блок. В моем архиве – единственное высказывание В.Ющенко по НАТО, 17 декабря 2004 года, когда судьба выборов была фактически определена: «Кандидат в президенты Виктор Ющенко убежден, что решение вопроса о вступлении Украины в НАТО возможно лишь при условии проведения по этому вопросу всеукраинского референдума». В дальнейшем В.Ющенко последователен в отношении темы НАТО. Иногда, например, 9 марта 2006 года, продолжая повторять, что для этого нужен референдум.

Позиция В.Януковича по вопросу НАТО определилась во время избирательной кампании. В утвержденной (апрель 2004 года) «Стратегии экономического и социального развития Украины на 2004-2015 годы», разработанной под его руководством, говорится о получении Украиной ПДЧ НАТО в 2004 году и вступлении Украины в НАТО в 2008 году. Линия дальнейших заявлений В.Януковича: 27 июля 2004 «Украина не готова к вступлению в НАТО». 22 августа – что «Украина не должна ухудшать отношения с НАТО». 27 сентября – что в случае его избрания «Украина не будет вступать в НАТО, но будет развивать отношения с Альянсом». В октябре 2006 года уже премьер В.Янукович подтвердил позицию, заявив в Брюсселе, что «Украина не готова к членству в НАТО». И заявил о другой, в газете «Сегодня», 26 февраля 2008 года: «Внеблоковость идеально отвечает внешнеполитической ситуации Украины».

Его политические оппоненты цитируют иногда статью 8 закона Украины "Про основи національної безпеки": "Основними напрямами державної політики з питань національної безпеки України є набуття членства в Організації Північноатлантичного договору". Из 46-ти голосов 41 голос дала Партия регионов. Это не совсем корректный аргумент. Вот полная цитата: «забезпечення повноправної участі України в загальноєвропейській та регіональних системах колективної безпеки, набуття членства у Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору при збереженні добросусідських відносин і стратегічного партнерства з Російською Федерацією, іншими країнами Співдружності Незалежних Держав, а також з іншими державами світу». Очевидно, что внешняя политика здесь – это не только курс в НАТО. Если сказанное в законе не достижимо в принципе, его надо переделывать. Отказываясь либо от НАТО, либо от «добросусідських відносин і стратегічного партнерства».

Позиция Ю.Тимошенко по поводу НАТО путана. 15 января 2008 года она подписывает «письмо трех» - о присоединении Украины к ПДЧ НАТО на саммите в Бухаресте. То есть вроде бы «за» НАТО; источники в ее окружении тогда многозначительно говорили, что «вы же понимаете, она не могла этого не подписать», как будто бы сие хоть что-то объясняло в ее позиции. И вроде бы «против» НАТО: 19 сентября 2007 года Тимошенко на прямой вопрос, как бы она проголосовала на референдуме по вопросу вступления в альянс, заявила: "На референдуме я бы проголосовала за вступление Украины в европейскую систему коллективной безопасности, которая только-только начинает выстраиваться ". Какая система, с кем, это что вообще такое? Тимошенко вроде бы «против» России. В апреле 2007 года Тимошенко публикует в "International Herald Tribune" статью «Россия - коррумпированная и экспансионистская страна»: «Кремль настойчиво преследует соседние страны. Бывшие советские республики, такие как Грузия, подвергаются фактически экономическому удушению». И «против» России до такой степени, что даже «за». 8 сентября 2008 года она раскритиковала позицию В.Ющенко по Черноморскому флоту, назвав ее "агрессивной" и "вредной для единства государства».

А.Яценюк, молодой еще политик, а уже запутался. Подписав вместе с Ющенко и Тимошенко «письмо трех», он уже 20 марта 2008 года заявил, что «считает несвоевременным присоединение Украины к Плану действий относительно членства в НАТО на Бухарестском саммите в апреле этого года». И добавил: «появятся альтернативные системы евроатлантической безопасности, и Украина будет в них участвовать». Он, «фронтовик», что ли, их создаст?

Последние события: В.Янукович заявил, что вопрос о пребывании ЧФ РФ в Крыму после 2017 года открыт. В.Ющенко, Ю.Тимошенко и А.Яценюк неоднократно заявляли – флот в Крыму только 2017 года.

"Идут переговоры на уровне экспертов с одной и другой стороны и вывод, который будет сделан после окончания переговоров, ляжет в основу нового договора", - сказал он.

На самом деле ситуация довольно проста.

В плоскости выборов. Украинские политики когда-то должны осознать, что нельзя жить по принципу «после нас – хоть потоп». Кто-нибудь проанализировал в свое время, чем им ответят оппоненты после того, как политтехнологи В.Ющенко в 2004 году вбросят в массы «гениальный» лозунг «народ против антинародного режима»? И ответили, асимметрично. Северодонецком, позициями по НАТО, русскому языку. Я никого здесь не оправдываю. Лишь объясняю. Как свидетель тех времен, скажу: именно такова причинно-следственная связь.

Это в 2009-м вице-президент США Д.Байден говорит в Киеве украинским политикам: вам нужно искать компромисс. А в 2004 году (как и сейчас) говорили о борьбе «добра» со «злом», хотя сие является профильной работой не украинских политиков, а других профессионалов, к примеру Патриарха Кирилла и Бенедикта ХVI.

А дальше – классика. Как говорил Карл Маркс в статье «К критике гегелевской философии права», «теория становится материальной силой, когда она овладевает массами». Массы и начали настраиваться против НАТО.

Украина может быть членом блоков НАТО или Ташкентского договора о коллективной безопасности. Или быть внеблоковой. Дискуссия возможна.

Но внятная дискуссия. Нынешняя пропаганда НАТО на государственном уровне на Первом национальном и 5-м телеканалах имеет не больше общего с реальной дискуссией, чем аборт с деторождением. Украине просто навязывается определенная точка зрения. На опыте предшественников нынешняя украинская власть могла бы убедиться: украинцы ВСЕГДА отвергают то, что им навязывают.

Нужна дискуссия, в которой обе стороны – проНАТОвская, антиНАТОвская и та, которая за внеблоковый статус – просто, доступно, публично с парламентской трибуны и на телекамеры изложат расчеты, прогнозы и аргументы. Нужны внятные публичные ответы на вопросы.

От сторонников НАТО. От каких военных угроз нас будет защищать НАТО, от возможной агрессии каких стран? Какими могут быть шаги России в ответ? Будет ли Россия вводить визы для украинцев? Какое будущее ожидает украинский ВПК? Готовы ли украинцы стрелять в русских? Означает ли наше членство в НАТО отказ Румынии от территориальных претензий к Украине? Существует заявление В.Путина от февраля 2008 года о принципиальном согласии Украины принимать участие в продлении термина эксплуатации ракетного комплекса 15П 118М «Воевода» (по классификации НАТО SS-18 «Сатана»). Что хорошо, ибо это рабочие места днепропетровского «Южмаша», Павлоградского химического и механического заводов, 45-того экспериментального механического завода в Виннице, Харьковского авиазавода, житомирского «Променя», киевских заводов «Радиан» и «Большевик». Это любопытное обстоятельство, «согласующееся» с курсом Украины в НАТО, не правда ли? Вступая в НАТО, мы продолжим ракетное сотрудничество с Россией?

От сторонников Ташкентского договора о коллективной безопасности, зеркального близнеца братства народов, говорящих по-английски», перефразируя речь в Фултоне Уинстона Черчилля. От кого или от чего нас он может защитить? Готова ли Россия дать гарантии ядерной безопасности – атака на Украину означает ее немедленный и безусловный ответ оружием массового поражения? Также нужен ответ, готова ли Украина в составе этого блока воевать против НАТО? Удешевит ли наше членство в этом договоре энергоносители для нас?

От сторонников внеблоковости. Нужен внятный ответ, сколько это будет стоить и может ли Украина «потянуть» такие деньги на свою оборону. Дискуссия, повторю, возможна. Но не нынешний вариант большевицкого „загнать железной рукой нас в счастье”, т.е. в НАТО? Опять цель определяет средства?