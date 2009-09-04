Виктор Ющенко пошел в регионы

4 сентября 2009, 10:55

Виктор Ющенко встретился с руководителями областей Украины, чтобы поделиться с ними наболевшим о состоянии дел в стране.

В ходе встречи Ющенко агитировал за свой проект Конституции, ругал правительство и просил у губернаторов поддержки. Просьбы эти особенно обращали на себя внимание на фоне приближающейся избирательной кампании по выборам президента, в которых Виктор Андреевич планирует принять посильное участие. При этом в диалоге с местным админресурсом гарант не намерен ограничиться разговором с исполнительной вертикалью. В пятницу он займется тем же с представителями местного самоуправления.

Надо заметить, что Президент не единственный, который обратил свое внимание на местную власть на этой неделе. Острую конкуренцию в борьбе за админресурс на местах намерена составить ему премьер Юлия Тимошенко, которая встретиться в субботу с 12 тысячами представителей сельских и поселковых советов. Кроме того, проправительственный БЮТ намерен добиваться на внеочередном заседании парламента в пятницу принятия правительственных законопроектов, направленных на поддержку местного самоуправления.

На встречу с губернаторами Президент традиционно опоздал. Все губернаторы расселись по своим местам, стоя ожидал гаранта лишь губернатор Харьковщины Арсен Аваков. В зале начал постепенно нарастать смешок. Самый молодой губернатор Украины, глава Днепропетровской ОГА Виктор Бондарь пошутил: «А когда зайдет Президент, и мы все встанем, то вы сядете, чтобы от нас отличаться?».

Появившись в зале государственных мероприятий через полчаса, Виктор Андреевич приступил к полуторачасовой речи, в которой по своему обыкновению прошелся по самому широкому кругу вопросов – от изменений Конституции до сокращения поголовья рогатого скота. Монолог Президента губернаторы слушали терпеливо, пытаясь понять, к чему клонит Президент, – за полтора часа никто из них даже не попытался вставить реплику.

Первую часть своего выступления Президент посвятил текущей политической ситуации в стране. Личную ответственность за перманентный политический кризис он возложил на «двух лиц», в заложниках амбиций которых оказалась вся страна. Виктор Ющенко не назвал фамилий, но у присутствующих не возникло и тени сомнения, что речь идет о лидерах электоральных симпатий - премьер-министре Юлии Тимошенко и лидере Партии регионов Викторе Януковиче. Досталось и народным депутатам, которые не могут удержать коалицию, и правительству, работающему без программы. «Так жить нельзя», - резюмировал гарант. Главным способом решения политических проблем Ющенко назвал свой проект Конституции. При этом он несколько раз дал понять, что рассчитывает на всяческое содействие глав администраций в продвижении своего проекта. «Я вижу в вас верных бойцов», - заявил Президент губернаторам.


По мнению Ющенко, сегодня вероятной является угроза диктатуры и утраты государственного суверенитета. «Если на выборах победит та или другая сторона, мы станем перед фактом узурпации власти», - снова намекнул Ющенко на лидеров ПР и БЮТ. По словам Ющенко, «из-за тоталитарного давления» к победителю сразу переметнутся многие народные депутаты, и, таким образом, под его контролем окажутся все властные институции.

После этого Президент перешел к экономическим вопросам. «Более 20% падения ВВП – это не вина мирового кризиса, это вина правительства», - заявил он. Изменить ситуацию, по словам Президента, достаточно легко: для этого всего лишь надо «иметь сердце, посвященное Украине».

Вариантов развития ситуации Виктор Ющенко видит два. Первый – проведение масштабных экономических реформ, ведь кризис – «лучшее время для реформ». Вторым и более вероятным вариантом гарант назвал скатывание страны в «предвыборную вакханалию». «Кризис, который наступит в таком случае, будет невиданным», - тяжело вздохнул Президент.

Очевидно, вспомнив, что одной из главных тем сегодняшней встречи с губернаторами была названа бюджетная политика правительства на местах, Президент опять обратился к экономике. «За 5-6 месяцев текущего года с экономики снято 25 млрд., правительству дано 29 млрд.», - свободно оперировал цифрами Президент. Особенно остро Ющенко раскритиковал проект разработанной правительством бюджетной реформы, которой предусматриваются прямые трансфертные отношения госбюджета с 12 тысячами бюджетов местных. «Это узурпация власти», - повторил гарант один из своих любимейших аргументов.
Очертив три главные угрозы украинской экономике – неконтролируемая эмиссия, расчеты за природный газ и кризис банковского сектора – особого конструктива Виктор Ющенко не предложил. Единственный виновник всех бед, по его словам, - правительство, не имеющее «осмысленной программы действий».
Вообще, от экономики Президента постоянно уносило в политику. «Какой ряд проблем мы сегодня имеем?» - вернулся Виктор Ющенко к тому, с чего начал. «Говорят, есть коалиция большинства, но никто не видел ведомости, подписанной 226 народными депутатами», - Президент написал на бумаге число «226». «Этого списка никто не видел по одной причине – его нет», - Президент дважды уверенно перечеркнул написанное число.
«Конфликт во власти – это не проблема персон, это проблема мировоззрений», - сказал Ющенко. «Надо менять систему», - объяснил он, перейдя с личностей в виде «двух лиц» на агитацию за свой вариант изменений в Конституцию. Глава государства на все лады нахвалил перед губернаторами свое детище, призванное «гарантировать права и свободы человека, порядок в системе власти, независимость украинских судов и правоохранителей» и т. д.
В то же время, расписывая полномочия предлагаемой проектом верхней палаты парламента – Сената – Президент скромно умолчал о ее самой важной функции – одобрении принятых нижней палатой законов. А ведь в нынешних политических условиях введение еще одного этапа законотворческого процесса этот самый процесс может заблокировать полностью.

В конце своего выступления Президент попросил губернаторов «донести людям правду о государственной позиции по этим чувствительным политическим и экономическим вопросам».

Губернаторы не заставили себя долго ждать. Правду они начали доносить на тут же организованном брифинге. К журналистам пустили троих «самых надежных» глав областей. Губернатор Виктор Бондарь механически повторял слова Президента о «необходимости реальных изменений Конституции». Вторил ему и Арсений Аваков, а глава Черновицкой ОГА Владимир Кулиш даже поведал журналистам, что конституционные инициативы Президента уже активно обсуждаются во вверенной ему области.

Встреча Ющенко с губернаторами вновь показала ту роль, которую по задумке гаранта должна сыграть его идея с новой Конституцией в предстоящей президентской кампании. Похоже, гарант собирается сделать свой конституционный проект главной «фишкой» предвыборной кампании, навязав свою стратегию другим ее участникам. Так, Ющенко уже предложил всем потенциальным соперникам по избирательной гонке высказать свою позицию по политическому устройству Украины, причем обязательно – до выборов. Такова должна быть, по словам Президента, «патриотическая, национальная и прикладная позиция».

И в этих планах Ющенко отводит значительную роль местным властям, ожидая от них соответствующей пропагандистской работы на местах.

Насколько губернаторы готовы оказать Президенту реальную поддержку во время избирательной кампании, мы увидим со временем. Пока же «донести правду» до людей в регионах Ющенко будет в пятницу просить уже глав сельских и поселковых советов, а в субботу со своей версией «правды» их ознакомит Юлия Тимошенко. Региональный фронт выборов открыт.
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