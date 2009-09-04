Півцарства за Характерника

4 сентября 2009, 15:22

Бог і природа вміють чудово іронізувати: вони не втомлюються інтригувати нас, наділяючи силою слабких і врівноважуючи всесвітню гармонію тим, що позбавляють вольового стрижня сильних.

Це настільки розповсюджене явище, що переконатися в ньому можна, здавалося б, на неймовірних прикладах

До речі, вам не здалася разючою подібність бенгальського тигреняти, якого подарували Юлії Тимошенко на фестивалі «Чорноморські ігри», до нашого прем’єр-міністра? Мене також ця схожість на фото вразила. У народі є влучний вислів: «Бог ніколи не говорить, а завжди лише підказує, надаючи людині можливість дійти важливих висновків за допомогою власного розуму й серця».
Зауважена схожість тигра з Тимошенко насправді є не зовнішньою й алегоричною, а значно глибшою і суттєвішою. Це, висловлюючись боксерською термінологією, уміння тримати удар, а також – завзятість у досягненні мети. На Запорізькій Січі таких непохитних особистостей величали розкішним словом Характерник.
Однак метафора у випадку з екзотичним подарунком прем’єр-міністрові все-таки мала місце. Вона полягала в тому, що Тимошенко висловила припущення щодо доцільності надалі брати на важливі переговори тигра – мовляв, переговорний процес виявиться більш лаконічним і ефективним, оскільки співрозмовники не будуть місяцями ходити по колу, а потім ще й «включати дурня», відмовляючись від своїх зобов’язань.
Функцію тигра в таких випадках може бездо­ганно виконати додатковий ресурс владних повноважень, отриманий за результатами президентських виборів, а роль співрозмовників-опонентів, окрім Януковича та Ющенка, у досяжній для огля- ду перспективі ніхто не зіграє. Окремі кандидати в президенти з цією ієрархією можуть не погодитися, але комізм порівняння дворових псів із бенгальським тигром настільки очевидний і красномовний, що, думаю, не має потреби в додаткових аргументах.
Картинна бравада Януковича в окремих випадках дозволяє справити враження людини, якій тигр не страшний, але змагатися з Тимошенко йому важко: у тієї одна лише усмішка у стилі «а-ля Джоконда» чого варта, а у цього, швидше, – посмішка сутенера з периферії, що свідчить про посередність особистості. Та й похитування вказівним пальчиком, яке Янукович практикує в особливо драматичних ситуаціях, не стільки тривожать і лякають, скільки спантеличують і потішають.
Поети також уміють мислити тверезо: «Так, натхнення не продається, але можна рукопис купити». Маю сумнів, що Янукович є настільки поетично обізнаним, що знає напам’ять цей рядок, але інтуїтивно він завжди сприймав його як керівництво до дії, купуючи відсутні частини біографії, зелене світло на шляху кар’єрного зростання і недурне оточення, здатне без фатальних для свого патрона наслідків «загасити пожежу» у випадку несподіваних одкровень щодо Анни Ахметової, Гулака-Артьомівського тощо.
Проте відчуття міри має бути присутнім навіть у справі «купівлі рукописів». На жаль, це відчуття не можна купити, тому що воно притаманне людині генетично. Звідси – прикрі накладки з науковими ступенями та спроби зрідка вщипнути Тимошенко за допомогою абсолютно недоречних у цьому конкретному випадку економічних і управлінських жаргонізмів. Що не кажіть, а людині, яка лише в похилому віці навчилася швидко читати по складах, щоб уникнути трагікомічних казусів, краще не претендувати на номінацію «Інтелект нації».
У виконанні Ющенка термінологічний заум сприймається природніше, але там інша проблема – махрове сибаритство, помножене на наслідки аморалізму. Схоже, непоганий освітній рівень так і не допоміг Віктору Андрійовичу усвідомити, у чому ж саме полягає основний функціональний обов’язок Президента.
До речі, для української політики це не є новим: наприкінці першої каденції Кучма відверто зізнався, що тільки починає усвідомлювати, у чому полягає покликання Президента, тому, мовляв, йому й варто надати ще один термін повноважень, щоб він зміг розгорнутися на повний зріст... Але, на відміну від Кучми, Ющенко не зважується на відвертість – віра у власну історичну місію заважає визнати навіть очевидне.
Ще одне суттєве зауваження полягає в тому, що висока посада, яка суперечить особистісному формату людини, – те саме, що проклін: вона робить нещасною саму людину, розчарованим – її оточення, і депресивним – народ у цілому. Мене не дивує, чому перебування Яценюка на посаді спікера Верховної Ради виявилося безпрецедентно провальним: із такою інфантильною уразливістю і настільки кошерним ідеалом політики, як у нього, можна зробити кар’єру хіба що в балетній школі, але ніяк не в сучасній українській політиці.
Як писав поет, «есть птицы певчие и птицы ловчие» – отож Яценюку до пташника української політики краще й не потикатися. З цього приводу можна співчувати або зловтішатися, але факт не перестане залишатися фактом. І що швидше ми усвідомимо це остаточно, то краще не тільки для нас, але й для Яценюка.
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