«Дух чисток» в Кабмине

Уже утром стало известно, что Президент уже назначил Хорошковского заместителем председателя СБУ. Правительство с реакцией не замешкалось и, в свою очередь, выдало на гора решения об увольнении председателя таможни. Золотое правило «вечером деньги утром стулья в этой ситуации не сработало». Чтобы место долго не оставалось пустым, Кабмин назначил председателем Государственной таможенной службы Анатолия Макаренко, который до этого возглавлял Киевскую региональную таможню. По информации СМИ, в ближайшее время в Кабинете Министров состоятся значительные кадровые изменения, так что дух «чисток» просто висел в воздухе. Перед началом заседания Кабинет Министров намерен внести изменения в законодательство относительно улучшения ситуации с платежами за использованные энергоресурсы со стороны Облэнерго и Облгазов НАК «Нефтегазу». Понятно, вопрос расчетов перед «Нефтегазом», а затем и перед «Газпромом», в настоящий момент для правительства чрезвычайно актуален. Об этом сообщила премьер Юлия Тимошенко в начале заседания в среду. "Сегодня на заседании мы рассмотрим изменения в законодательство относительно улучшения платежей от Облгазов и Облэнерго за природный газ и электроэнергию непосредственно НАК «Нефтегазу» и непосредственно в энергорынок", - сказала она. Информации, что на заседании правительства говорили о повышении цен на газ для населения, нет. Тимошенко также анонсировала, что на заседании в среду будут рассмотрены изменения в закон относительно снижения налогов с владельцев автомобилей и приведения данного закона в соответствие с требованиями общественных организаций. "Мы рассмотрим изменения в закон, которые дадут возможность снизить налог с владельцев транспортных средств", - говорила Тимошенко. Однако Кабинет Министров еще не определился с новой суммой транспортного сбора. Об этом сообщила в интервью журналистам председатель Госкомпредпринимательства Александра Кужель после заседания правительства. Также, по словам Тимошенко, правительство намерено нормировать законодательство относительно выделения земли для общественных инфраструктурных проектов, а еще изменения к закону относительно благоустройства независимого тестирования. Кроме этого, по словам премьер-министра, правительство намерено каждую неделю в четверг проводить специальные заседания с заслушиванием руководителей гособладминистраций. "Каждый четверг у нас будет специальное заседание правительства, которое будет посвящено заслушиванию областных государственных администраций относительно главных масштабных инвестиционных проектов, которые, по их предложениям, нужно в настоящий момент в ускоренном режиме проводить. Каждый четверг мы будем посвящать этому, чтобы правительство коллегиально принимало решения, которые открывают путь к конкретным инвестиционным проектам, особенно связанным с энергосбережением, диверсификацией, реформой ЖКГ и другими важными вопросами", - заявила Тимошенко. Также на сегодняшнем заседании Кабинет Министров отменил постановление, по которому плательщики единого налога не могли быть плательщиками НДС. Об этом сообщила в интервью журналистам председатель Госкомпредпринимательства Александра Кужель. Еще одной интригой сегодняшнего дня была судьба Виктора Пинзеника. Еще вчера появилась информация, что в ближайшее время он намерен подать заявление об отставке с должности министра финансов. Сегодня же его не было на заседании правительства. Первый вице-премьер Александр Турчинов сообщил, что Пинзеник находится на больничном. Вчера СМИ опубликовали "секретную докладную" Пинзеника премьеру о состоянии экономики в Украине», в которой шла речь о катастрофической экономической ситуации в Украине. Однако уже в среду утром пресс-служба правительства от имени Пинзеника распространила опровержение, в котором "секретную докладную" он называет сфальсифицированной провокацией.