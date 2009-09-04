Олигархов Януковича задели за живое

В свою очередь, правительство и его единомышленники из БЮТ обвиняют оппозицию в «демонстративном популизме» (терминология первого вице-премьера Александра Турчинова) и, в пылу словесных сражений, переходит на личности. В первый день сентября министр труда и социальной политики Людмила Денисова, комментируя в ходе своего брифинга социальные инициативы «регионалов», заявила: «Я как министр труда предлагаю Партии регионов и работодателям, во-первых, самим заплатить долги, которые они имеют сейчас перед своими работниками».«Почему они не рассчитываются в существующих условиях?», - риторически спросила министр, намекая, что олигархи от оппозиции уж тем более не будут платить повышенные зарплаты. Заодно госпожа Денисова озвучила сумму задолженности по зарплатам в стране – около 1 миллиарда гривен. Круглую цифру сразу подхватили СМИ, причем некоторые из которых весь этот долг приписали именно предпринимателям с «региональной» партийной пропиской.На самом деле, как уточнила позже сама министр, на «экономически активных» предприятиях частной формы собственности в стране по зарплатам задолжали немногим более 804 млн. грн. Причем сколько из этих предприятий подконтрольны носителям «сине-белых» партбилетов, министр сказать не смогла. «Регионы» с радостью ухватились за подвернувшуюся возможность, обвинив Людмилу Денисову в клевете и потребовав ее извинений.В заявлении пресс-службы партии от министра потребовали «немедленно назвать имена собственников тех предприятий, которые, как она утверждает, не выплачивают зарплаты». Если среди таковых окажутся члены ПР, реакция партии, гласило сообщение, «будет мгновенной».На следующий день ПР распространила еще более жесткое заявление: «Либо министр Денисова приносит свои извинения за черный пиар и клевету на хозяйственников-членов Партии регионов, либо наша политическая сила поднимет вопрос об отставке министра». Политическая логика происходящего была очевидна: после неудачной попытки союза между ПР и БЮТ обе силы стараются подчеркивать в глазах избирателей свою взаимную враждебность, пользуясь для этого всяким мало-мальским поводом.Меньше логики было в обещании уволить Людмилу Денисову, для чего ПР не имела (и не имеет) необходимых голосов. Видимо, осознав это, «регионалы» совершили следующий шаг: пригрозили обратиться в суд – за клевету.Министр Денисова, впрочем, впечатлилась не особо.- Я всегда готова к отставке, - заявила она в интервью «Главреду». – Правда, вопрос моей отставки будет определяться не Партией регионов, а парламентом в целом, а прежде всего – главой правительства Украины. Вообще же странно они реагируют на критику…- Мы на протяжении всего года работаем с Федерацией работодателей Украины, чтобы они рассмотрели списки предпринимателей, задерживающих зарплату. Эти списки есть в Федерации, которую возглавляет «регионал» Юрий Бойко. Они должны были проработать своих предпринимателей, задерживающих зарплату, и что? До сих пор работают! И при этом предлагают с сентября минимальную зарплату в 1300 грн. (на самом деле это – предложение по минимальной пенсии, минимальная же зарплата «Регионами» предлагается в размере 1500 грн. –). Но сами же направили нам документы, по которым с 2010 года прожиточный минимум не повышается вообще!Данные документы – фотокопии трех писем в Минтруда – министр даже опубликовала. Как видно из текста писем, одно из них направлено руководством киевского предприятия «Сатурн», специализирующегося на тонкой электронике и оборонных технологиях. Два других – замглавы той самой Федерации работодателей. Во всех документах речь, действительно, идет о том, что возможное повышение прожиточного минимума (а значит, и зарплат) в будущем году поставит под угрозу рентабельность и само существование производств.Увы, Людмила Денисова отказалась предоставить «Главреду» те самые списки злостных неплательщиков зарплаты, и даже отказалась назвать хоть одно имя, ссылаясь на то, что это «запрещено законом». Но в Федерации работодателей эта информация, как заверила министр, есть – ее туда передал Госкомстат. В последнем учреждении сообщили, что подобные списки, действительно, «могли составляться», но прессе переданы быть не могут.В самой Федерации работодателей трубку никто не брал в течение двух дней. В некотором смысле ее позицию прояснил «Главреду» народный депутат от ПР Анатолий Кинах. Украинский союз промышленников и предпринимателей, который господин Кинах возглавлял много лет, всегда сотрудничал с Федерацией самым тесным образом.- Такие вопросы нельзя решать методами политической конъюнктуры, тем более – методами «охоты на ведьм», - разъяснил депутат. – И тем более – при таком беспрецедентом падении промышленности. За 8 месяцев – минус 27 %! А в таких отраслях, как машиностроение – минус 53 %, в строительстве – минус 52 %, судостроение – минус 62 %, автомобилестроение – минус 80 %...- Поэтому в том, что касается задолженностей на предприятиях, - утверждает господин Кинах, - необходимо рассматривать каждый конкретный случай. Например, на «Сумыхимпроме» задолженность государства по возмещению НДС в разы больше, чем задолженность по зарплате. И я говорил госпоже Денисовой, что нужно рассматривать в первую очередь конкретную ситуацию на каждом предприятии…- Еще в июне. И я говорил, что есть, например, предприятия, которые выполнили госзаказ – особенно в оборонно-промышленном комплексе – а государство до сих пор с ними не рассчиталось. Откуда у них возьмутся деньги на зарплаты в таком случае? Есть и ряд других проблем подобного плана.Комментировать вероятность обращения ПР в суд в адрес Людмилы Денисовой господин Кинах не стал. Не внесли ясности по этому вопросу и его коллеги по фракции Партии регионов, опрошенные «Главредом». И это неудивительно: ведь, согласно отечественному законодательству, жаловаться в суд на клевету могут именно те, кого оклеветали. О ком может идти речь в данной ситуации? Обо всей Партии регионов, бизнесмены от которой в таком случае вынуждены будут доказывать, что все поголовно платят зарплату своим сотрудникам?Таким образом, громкое возмущение «регионалов» не грозит министру труда Людмиле Денисовой ровно ничем. Зато оно раскрывает нюансы президентской избирательной кампании, в которой главные оппоненты будут ловить друг друга не просто на слове, а, так сказать, на малейшем звуке. А кроме этого, реакция «регионалов» на слова Денисовой показывает, как важно для «регионалов» сохранить лицо перед трудящимися их базовых регионов, где абсолютное большинство предприятий принадлежит если и не носителям партбилетов ПР, то как минимум «сочувствующим» этой партии бизнесменам.Так что социальная составляющая президентской кампании уже прорисована: она будет сводиться к взаимным обвинениям ПР и правительства на тему того, кто же все-таки не додает рыбы страдающим от кризиса украинцам. С раздачей удочек предписано подождать.