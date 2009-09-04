Неукомплектованный Кабмин: как обойтись без четырех министров?

7 сентября в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Неукомплектованный Кабмин: как жить Украине без четырех министров?». В пресс-конференции приняли участие: -советник Премьер-министра Украины Олег Медведев; -политолог Дмитрий Выдрин; -директор Школы политической аналитики Национального университета «Киево-Могилянская академия» Алексей Гарань.







Олег Медведєв: Я розумію, що ймовірне припущення про те, що, можливо, цього тижня запрацює парламент, достатньо тривала історія питання про кадрові вакансії в уряді, нібито, дає привід подискутувати і ще раз згадати про те, що в уряді дійсно не вистачає кількох міністрів.

Тому, можливо, і виникла така тема прес-конференції: як може жити країна, як може жити уряд в умовах відсутності чотирьох міністрів.

На мій погляд, це питання достатньо другорядне. Чи є сенс міркувати, чи можна жити і працювати без одного пальця, коли немає ноги? Відсутність у складі уряду кількох міністрів – це, очевидно, не найбільша проблема уряду Ію, очевидно, не найбільша проблема нашої країни.

Якщо ставити це питання в контекст умов, в яких працює уряд, то воно дійсно другорядне, тому що так склалася доля цього уряду і цього прем’єра, що він, - я можу це аргументовано довести, - працює в найскладніших політичних і організаційних умовах, в яких працював будь-який український уряд за всю історію нашої незалежності. Жоден уряд не мав умов для своєї роботи гірших, ніж цей.

Я, звичайно, не говорю про те, що саме на це урядування прийшовся пік безпрецедентної світової економічної кризи. Я можу сказати не тому, що я радник прем’єра, а тому, що я абсолютно в це вірю, - що тільки колосальна сила волі, феноменальна працездатність Юлії Тимошенко дозволили утримати ситуацію в тому стані, в якому вона є. я абсолютно впевнений, що якби в час такого економічного лихоліття на посаді прем’єр-міністра виявилася інша людина, наслідки для країни були б значно складнішими і драматичнішими. Достатньо пригадати кризу середини 1990-х років, коли місяцями не платили пенсії, місяцями не виплачувалися зарплати, абсолютно не виконувався бюджет і держава була в повному розвалі.

Звичайно, в уряді прекрасно поінформовані про те, як складно живеться країні, з якими реальними колосальними економічними проблемами стикаються люди, і ситуація, дійсно, не така, щоб почивати на лаврах, але, повірте, вона могла б бути значно гіршою за інших обставин і за інших людей при владі.

Якщо говорити про умови роботи уряду – наприклад, якщо ми згадаємо прем’єрство Леоніда Кучми, він мав можливість видавати декрети з будь-яких питань економічного регулювання. Так сталося, що я днями спілкувався з одним із тодішніх радників уряду, з Віктором Чайкою. Він якраз пригадав, як за кілька місяців вони підготували більше сотні важливих декретів, що давало колосальну можливість оперативного вирішення проблем.

Якщо ми візьмемо уряд Ющенка чи обидва уряди Януковича, то вони, особливо уряди Януковича, працювали в тепличних економічних і політичних умовах. Прем’єрство Януковича у 2004 році приходилось на колосальний підйом у світовій економіці, коли було не просто зростання, а феноменальний злет цін на основну продукцію українського експорту – на металургію. По-друге, він мав потужну політичну підтримку у вигляді зцементованої Кучмою більшості, коли «шаг вліво, шаг вправо – попутка к бегству, расстрел». Так жорстко Кучма цементував більшість у Верховній Раді, яка надавала уряду будь-яку підтримку. Так само, друге прем’єрство Януковича мало потужну коаліційну підтримку, яка спочатку мала 250, а потім поступово наближалася до 300 голосів Верховної Ради.

Уряд Тимошенко не має такої підтримки. Він має лише ситуативну більшість у Верховній Раді. Де-юре вона є, а де-факто вона є не завжди: то є голоси, то немає. Саме унікальне, що вирізняє ситуацію і від попередніх ситуацій в Україні, і від ситуації в будь-якій країні світу – коли сенсом існування Президента країни є винятково боротьба не стільки з урядом, як з прем’єр-міністром.

Вчора ввечері, готуючись до сьогоднішньої прес-конференції, я проаналізував всі виступи Президента, все, що було в інформаційному полі за останні 3-4 тижні. 90% там займає інформаційна війна Ющенка проти Тимошенко – персонально і проти уряду в цілому. більше ніяких змістовних месиджів там просто немає. Можливо, було б не так страшно, якби йшлося тільки про інформаційну війну – в демократичному суспільстві має бути полеміка. Можливо, в тому числі і в устах Президента щодо прем’єр-міністра, якщо б це на практиці не виливалося у блокування взаємодії уряду з губернаторпами, вотування важливих законопроектів, законів, які іноді пробиваються через заблоковану Партією регіонів Верховну Раду, призупинення актів і поставно Кабінету Міністрів.

Тому що ми маємо в резюме? Практично заблокований Партією регіонів парламент. Давайте проаналізуємо, скільки часу за останні півроку чи рік Верховна Рада була розблокована і може працювати. Тобто парламенту як інституту в країні немає. Юридично існує, але де-факто достатньо хитка парламентська більшість, в якій дуже часто діє принцип польського сейму «Не позволям!», коли кілька учасників коаліції можуть зірвати і заблокувати будь-яке рішення. Є шалена протидія Президента діяльності уряду і прем’єр-міністра. Геть відсутня виконавча вертикаль управління в країні, тому що губернатори не тільки виведені з-під контролю уряду, а й працюють в режимі заохочення з боку Президента. Врешті-решт, варто нагадати про фактор Національного банку, який, відповідаючи за курсову політику, блокує будь-які ініціативи уряду щодо співпраці і політичним інструментом політичного формування курсової стратегії і негативного впливу на курс гривні з метою дискредитації уряду і особливо прем’єр-міністра. Є світова економічна криза.

І на цьому фоні відсутня будь-яка реальна можливість уряду піти у відставку, тому що перспективи формування іншого уряду немає. Якби уряд пішов, то він би мусив виконувати обов’язки до того моменту, коли виникла інша політична більшість. Є повна безвідповідальність опозиції і повне її небажання брати на себе частину відповідальності за ситуацію в країні, тому що півроку прем’єр витратила на те, щоб розширити політичну базу урядової команди в парламенті з метою боротьби із економічною кризою. На цьому фоні за урядом і за прем’єр-міністром залишається відповідальність і перспектива працювати в тих умовах, які є.

Тому питання про те, з урахуванням тих факторів, які я перерахував, - достатня кількість міністрів в уряді чи недостатня, - є не принциповим. Я достатньо скептично оцінюю перспективи заповнення вакансій в уряді до президентський виборів, як і взагалі перспективи того, що Партія регіонів як опозиція взагалі дасть можливість парламенту запрацювати до президентських виборів.



Дмитрий Выдрин: Хорошо или плохо, что четыре министра не имеют полноценного министерского мандата? Это и хорошо, и плохо. Плохо для правительства, если оно работает в режиме правительства.

Может, кто-то из вас помнит, как сто лет назад называли замминистра на действующей территории – «товарищ министр», а министра называли – «товарищ председателя Кабинета Министров». То есть в те далекие былинные времена правительство рассматривали как некий комитет или группу единомышленников, связанных, прежде всего, товарищескими отношениями, где собирались единомышленники с единой идеологией, чаще всего, с едиными взглядами и с похожими менеджерскими навыками. Бывали времена, когда эти пресловутые «товарищи» не так уж плохо и работали.

Сегодня для нас это действительно времена уже былинные, поскольку, на мой взгляд, Кабинет Министров – это, скорее, не группа товарищей, а группа лидеров и группа исполнителей, где от министров требуются не их товарищеские качества, не их близость по мировоззрению, не их креативность, не их профессионализм, а требуется, прежде всего, послушное исполнение сигнала сверху, быстрая и абсолютная реакция на приказания, указания, распоряжения, где от министра не требуют своей точки зрения, а требуют подчинения точке зрение вышестоящих.

Это связано с тем, что Кабинет Министров, на мой взгляд, работает параллельно во втором режиме. Он работает как некий избирательный штаб одного из претендентов на пост Президента. Поэтому, с точки зрения Кабмина, наверное, плохо, если мы рассматриваем Кабмин как исполнительный орган власти. Плохо, что есть так называемые «подвешенные» министры, которые уязвимы психологически и в должностном отношении.

Но с точки зрения избирательного штаба это хорошо, потому что есть четыре человека, которыми можно абсолютно распоряжаться, давать любые указания, даже противоречащие закону, с ожиданием, что они будут выполнены.

И если бы в Кабмине вообще были все исполняющие обязанности министров, то с точки зрения избирательного штаба это бы вообще было замечательно. Все были бы на 100% лояльны и никаких телодвижений в стороны ожидать от этих уязвимых - психологически, менеджерски, политически уязвимых людей было бы безумием. Все бы работали в режиме стопроцентного исполнения.

Поэтому сами считайте, что сегодня больше в Кабмине. Если в Кабмине сегодня больше от исполнительной власти, то плохо, что почти половина людей «подвешена». Если вы рассматриваете Кабмин как избирательны штаб, это хорошо - все будут лояльны, все будут послушны, вес будут исполнительны.

Какие выводы можно сделать на будущее? Все-таки есть подозрения, что некоторые из нас хотели бы, чтобы Кабмин работал в режиме Кабмина, а не в режиме избирательного штаба. Но время так распорядилось, что на нашу эпоху, наш период, выпал постоянный переход плохого времени в худшее время. Постоянный переход одних избирательный кампаний в другие. Поэтому, на мой политологический взгляд, нас ждут в следующем году не одна избирательная кампания, а три. Это и досрочные выборы в парламент, и местные выборы.

Нам надо либо смириться с тем, что у нас Кабмин постоянно будет чьим-то избирательным штабом разного уровня, либо постараться найти способы превратить Кабмин в Кабмин. Такие способы очевидны.

Первый способ - разорвать ту связку, тот порочный круг, который сложился между Верховной Радой и Кабмином. У нас существует ротация и круг, цикл которого очень легко посчитать. Цикл заключается из двух фаз: заходит в Кабмин - ворует, заходит в парламент - закрываются уголовные дела. Закрыли уголовные дела, снова заходит в Кабмин – снова ворует, когда накапливается критическая масса, снова заходит в парламент, снова закрывает свои уголовные.

Я не знаю ни одного министра, на которого не возбуждено уголовное дело, причем само возбуждение объективно неизбежно, поскольку, если министру говорит вышестоящее начальство: «Ты можешь не выполнять решения суда», то министр автоматически подпадает под уголовное преследование. Но он не боится, потому что он знает, что он уже в списках в следующую избирательную кампанию, он знает, что через полгода он придет в парламент, он знает, что ни прокуратура, ни другие органы, надзирающие за властью, не обладают терпением, чтобы ждать пять лет, пока он отсидит в парламенте, и потом снова актуализировать уголовные дела. Они, как правило, забываются, теряются, сжигаются, аннулируются и закрываются.

Поэтому первое, что надо сделать, - чтобы министры боялись нарушать закон. Для этого должна быть разорвана эта коррумпированная цепь ротации министр-парламент, парламент – министр.

Как разорвать эту связку? Наверное, есть разные способы. Это и пресловутые открытые списки, это возвращение к смежной системе или к мажоритарной системе, когда министры будут попадать не в темных мешках, а будут попадать через некое «чистилище». И это может быть такая оригинальная постановка задачи или оригинальный закон, который Украина могла бы взять на какой то период, который, например, запрещал бы министрам и главе правительства баллотироваться на избирательную должность на какой-то период.

Сейчас, конечно, тяжело приходится Юлии Владимировне, я ей сочувствую - против нее абсолютно все. Но ей легко сделать, чтобы за нее были все. Если она сейчас заявит, что она не будет баллотироваться на пост президента, то сразу все ринутся ей помогать, все кандидаты в президенты попытаются притащить ее в свой лагерь. Стоило бы ей сейчас делать заявления о том, что действующие министры не будут баллотировался в следующий парламент, а председатель Кабмина не будет претендовать на пост Президента, и сразу Кабмин становится органом исполнительной власти, все его любят, все ему сочувствуют и все ему помогают.

Поэтому есть такая дилемма, есть такой выход из нее. Будет ли это принято, это уже будет зависеть от воли министров и воли руководителя Кабинета Министров.



Олексій Гарань: Те, що уряд недоукомплектований, я думаю, що це однозначно погано. Це дає козирі для опонентів Тимошенко, які постійно на цьому наголошують. Але, з іншого боку, уряд працює. Хода бідна, але процес іде. Я думаю, найгірше - це те, що немає повноцінного міністра закордонних справ. Може, це менше відбивається на наших господарських справах всередині крани, але для міжнародного іміджу України, звичайно, це погано, це підриває всі заяви про українську євроінтеграцію. Найцікавіше в цій ситуації, що свого часу запропонована кандидатура Шамшура на посаду глави МЗС. Я думаю, в цілому, вона якраз була б прийнятна майже для всіх фракцій, тому що це людина достатньо прагматична, вона не грала б в одні ворота, вона б не підігрувала тільки Президенту, це кадровий дипломат. Я думаю, що можна було б, при бажанні, цю кандидатуру привести через парламент. Але, очевидно, що в цьому мала бути зацікавленість, в тому числі і Ющенка, як людини, яка керує зовнішньополітичною діяльністю. Для цього треба було шукати компроміси в парламенті.

Я думаю, в недоукомплектованость уряду вина не тільки хиткості коаліції. Я думаю, що тут питання постають до Президента також, тому що він міг би думати, як затвердити компромісні кандидатури на посади глави МЗС і міністра оборони, але це не робиться або не вдалося зробити.

Які тепер є можливості до укомплектації уряду. Я погоджуюся з колегою Медвєдєвим - навряд доукомплектація буде здійснена до президентських виборів. Очевидно, можна було пробувати шукати якісь домовленості з Партією регіонів, висувати якісь компромісні кандидатури - і свого часу Тимошенко це зробила. Але ми бачимо, що Партія регіонів більш налаштована, щоб не затверджувати міністрів, і власне використовувати це як критику. Тобто, домовленості тут не реалізуються.

Другий момент - це те, що говорить Президент, що уряд не працює, тому давайте розпускати парламент, давайте проводити вибори. Зрозуміло, що тут виникають юридичні підстави, як це зробити за півроку до закінчення виборів. Здається, вчора це сказав Ющенко - він або його юристи пробують знайти хитрий момент. Мовляв, Президент не може розпустити, але якщо парламент сам саморозпуститься, то тут півроку до закінчення каденції президента значення не мають. Я думаю, насправді, що це дуже сумнівно з юридичної точки зору. Я абсолютно в цьому переконаний. І головне, що Партія регіонів в цьому на зацікавлена, тому що вона не хоче брати відповідальність на себе напередодні виборів. Другий момент - це те, що Партія регіонів, якщо парламент розпускається, лишається майданчика, який вона використовує для критики уряду. І тоді, власне, парламент не працює, реальні важелі остаточно зосереджуються в руках Кабміну. Тобто Партія регіонів в цьому не зацікавлена, і тому більшість експертів сходиться на тому, що дострокових виборів не буде.

Я думаю, що в принципі це добре, тому що парламент, як показав досвід 2004 року, все-таки в умовах протистояння і кризових ситуацій лишається тим місцем, де можна все-таки якісь компроміси знаходити.

Дмитро Гнатович, у вас були деякі цікаві ідеї. Стосовно виборчого штабу я готовий погодитися з вашою критикою, що Кабмін працює як виборчий штаб. А Секретаріат Президента не працює як виборчий штаб? Тобто, якщо ми говоримо, що голова уряду не може балотуватися на посаду Президента, здається, цю ідею озвучував свого часу, ще на початку нового парламенту Анатолій Матвієнко. Але тоді постає питання: хай і Ющенко відмовиться, хай лідер тіньового кабінету відмовиться, хай всі повідмовляються, і тоді всі почнуть працювати. Я думаю, що цього не буде, тому це тільки можливість для обговорення.

Розрив порочного кола? Є можливість розірвати це порочне коло між урядом і парламентом. Це та сама недоторканість депутатів. Тобто ми пам’ятаємо, на чому будувалась кампанія 2007 року. Знову ж таки, цього не зроблено. «Закон один для всіх».

Я погоджуюся: відкриті списки – це, безумовно, треба робити. Стосовно повернення до мажоритарної системи – тут я лишаюся принциповим противником, тому що ми бачили, що таке в умовах України мажоритарна система. Тим більше, якщо це буде не 450 округів по сто тисяч, а якщо буде 50 місць. Будуть округи по кілька мільйонів людей. Хто може перемогти в цих округах? Тут питання виникає до запропонованої Ющенком моделі двопалатного парламенту. Якщо ми уявляємо сенат, де обираються по три представники від багатомільйонної області, то хто буде сидіти в сенаті? Я думаю, що тоді питання, що там будуть сидіти кандидати знизу, яких обирає народ, які відповідно, підконтрольні, якісь нові обличчя, - зникають. Це будуть люди, які мають адміністративний ресурс.

Вчора був на 20-річчі Народного Руху, яке святкувалося в КПІ. Мене запросили туди виступати як автора першої історії Руху. Коли я побачив програмку, мали відкривати Президент, прем’єр-міністр, голова Верховної Ради. Я думаю: «Невже прийдуть?». Прихожу в зал, звичайно, нікого немає. Сидить заступник голови Верховної Ради – Томенко. А потім з’являється прем’єр-міністр, а Президент не приїхав. Хто виграв технологічно? Виграла прем’єр-міністр. Я не знаю, як у вас працюють всі ці служби, які виробляють технології, але ось конкретний приклад, коли Тимошенко завойовує аудиторію, а Президент програє на рівному місці, причому в цій аудиторії, яка б його сприйняла, бо він міг вийти, сказати в традиційно своєму руслі: критика Партії регіонів, критика БЮТ, його б сприйняли на «ура». Тому що Тимошенко сприймали спочатку теж насторожено, потім були, звичайно, оплески.

Я думаю, що це є ілюстрація до, на жаль, неефективності політики Президента, що навіть коли є якісь благі наміри, і можливо, правильні посили, але при цьому все це робиться таким чином, що рейтинг продовжує падати, політика лишається ефективною. Я не розумію основної ідеї виборчої кампанії Ющенко, тому що шансів все одно немає, а підігравати він буде іншому кандидату, прізвище його ви знаєте. Це той кандидат, який зараз сказав про другу державну мову. Це знову ж таки парадокси політики. Тому що гарні патріотичні гасла, особливо напередодні виборів, всі будуть змагатися, але як це вплине на реальну політику? Я думаю, ці питання ми маємо ставити.



«Главред»: Кого ви бачите найбільш прийнятним кандидатом на посади: міністра оборони, закордонних справ, фінансів, транспорту і зв’язку? Лише прізвища.



Олег Медвєдєв: Я утримаюсь. Питання в принциповій можливості. Якщо такої можливості немає, то для чого обговорювати персональні кандидатури?



Дмитро Видрін: Я з великою повагою ставлюся до Володимира Хандогія (в.о. міністра закордонних справ України – Ред.). Дивлюсь, як він маневрує між різними політичними силами – дуже дипломатично і дуже обережно. Я думаю, для нашого часу це оптимальний варіант.

Міністра оборони поки що не бачу. Міністр фінансів – мені здається, виконуючий обов’язки непогано виконує ці функції. Я був свідком, коли він мав досить гостру суперечку з прем’єром, коли хотіли з голосу видати кредит на 400 мільйонів доларів, він не дав цього зробити з голосу. Вже це викликає дуже велику повагу.

У транспорті я не фахівець.



Олексій Гарань: Як не дивно, моя відповідь повністю співпадає з відповіддю Дмитра Гнатовича. Єдине, що Шампур – це також абсолютно гідна кандидатура на посаду міністра закордонних справ.

