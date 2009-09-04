Рада распустится вконец?

4 сентября 2009, 18:47

«Как пришелец, так и ушелец». Эту народную мудрость имели повод вспомнить народные депутаты Украины, вопреки всему приехавшие на внеочередное заседание ВР в пятницу.

Накануне масштабной встречи премьер-министра с головами сельских и поселковых советов по инициативе БЮТ было созвано внеочередное заседание парламента. Инициаторы предлагали депутатам рассмотреть пакет из 41 законопроекта, посвященный проблемам местного самоуправления. В то же время, Партия регионов неоднократно озвучивала желание вынести на это заседание свой многострадальный проект о повышении минимальных зарплат и пенсий. Как и можно было ожидать, в итоге депутаты не смогли сделать ничего из задуманного. На этот раз к извечной интриге (заблокирует ли Партия регионов трибуну парламента) добавилась еще одна: сможет ли назначенное на 10 часов утра заседание открыться вообще. За несколько минут до ожидаемого открытия заседания депутат-«регионал» Владислав Лукьянов заверял журналистов, что руководство парламента отсутствует в полном составе. Спикер Владимир Литвин еще вчера сообщил о своей «уже давно запланированной» командировке на Кировоградщину, первый вице-спикер Александр Лавринович очень своевременно ушел на больничный (хотя по кулуарам ходили слухи, что еще в 9 утра его видели в своем рабочем кабинете в стенах Рады), а вице-спикер Николай Томенко находился в Крыму, и его чартерный самолет должен приземлиться, по словам Лукьянова, только в 10:20. «Поэтому мы ничего не блокируем, поскольку блокировать нечего», - сказал Лукьянов. Впрочем, на всякий случай еще в 9.10 утра вход в президиум ВР был заблокирован стулом. Назначенное время открытия сессии прошло, а Томенко все не было. В 10:15 нервы у депутатов из ПР сдали, и они (депутаты) стали массово покидать сессионный зал. Но в 10:22 на свое рабочее место наконец-то влетел Томенко, и заседание началось. В зале зарегистрировался 241 депутат, хотя на глаз их было не более сотни. Кстати, по данным официального сайта ВР, единственным зарегистрировавшимся депутатом от ПР был «заболевший» Лавринович. Успешно проголосовав за законопроект об охране природы Карпат, депутаты вскоре столкнулись с большими трудностями. Второй вынесенный на рассмотрение законопроект – проект Жилищного кодекса – оказался недоработанным, и его рассмотрение перенесли. Проголосовать за изменения в Бюджетный кодекс депутаты не смогли из-за отсутствия докладчика – замглавы Секретариата Президента Александра Шлапака. Далее парламентариям хватило сил еще внести изменения в Закон «О службе в органах местного самоуправления», а вот уже после этого их отток из сессионного зала стал непреодолимым. В это время блуждавшие кулуарами ВР депутаты-«регионалы» объясняли журналистам, что блокировать трибуну ВР они сегодня не намерены – не хотят давать повод Тимошенко обвинить их в срыве работы Рады и принятия законов для глав сельских советов. «Прошу, пожалуйста, принимайте законы, если можете», - посредством журналистов обратилась к своим коллегам в зале «регионалка» Анна Герман. Но депутаты явно «не могли». Когда изменения в Земельный кодекс поддержали только три десятка голосов, «Регионы» решили прервать мучения своих оппонентов и запросили получасовой перерыв. Еще остававшиеся в зале депутаты с чистой совестью вышли из этого зала, но оппозиционеры решили не терять времени даром, и заблокировали трибуну, президиум и подходы к нему. Объясняла действия «боевой группы» ПР все та же Анна Герман, чье мнение о причинах блокирования радикально изменилось за каких-то сорок минут. «Мы заблокировали трибуну, чтобы после перерыва рассмотреть вопрос о повышении зарплат и пенсий беднейшим граждан», - сказала она журналистам на брифинге. Особого противодействия действия «регионалов» ни у кого не вызвали. В зале постоянно находились лишь несколько десятков депутатов. Предложение ПР проголосовать за законопроект о повышении социальных выплат поддержали лишь коммунисты, остальные фракции были против. Пасьянс, таким образом, не складывался – и, когда перерыв подошел к концу, в президиум спокойно пропустили Николая Томенко, который и объявил о закрытии внеочередного заседания парламента. Депутаты сразу же принялись перекладывать ответственность за явно неудачное заседание парламента на своих оппонентов. «Регионалы заблокировали трибуну парламента, потому что увидели, что в зале проходят результативные голосования», - заявил журналистам Николай Томенко. «Нынешняя власть в который раз доказала свое неумение управлять страной», - сказал «Главреду» член ПР Михаил Чечетов. «Ющенко и Тимошенко – два дырявых сапога пара, и народ скоро выбросит их на свалку», - поделился своей уверенностью депутат. Отказываться от своего проекта по повышению социальных выплат ПР не намерена. «Этот вопрос остается главнейшим в повестке дня», - сказал Михаил Чечетов. Продолжения парламентского кризиса в таком случае ожидают представители БЮТ. «На сегодняшний день я не вижу возможности, чтобы ВР заработала в нормальном режиме. Альтернатив у парламента немного: или парламент работает и принимает все законопроекты, в том числе и о социальных стандартах, или… надо просить ПР написать 150 заявлений и распустить парламент», - сказал Николай Томенко. Возможно, именно это заявление и стало главным результатом сегодняшнего заседания. В последние дни Президент Виктор Ющенко и первые лица Партии регионов с завидной регулярностью вбрасывают в общество мессиджи о возможном самороспуске ВР. Понятие самороспуска на сегодняшний день вызывает многочисленные вопросы, в том числе и потому, что как таковой самороспуск не предусмотрен действующей Конституцией. Однако то, что о подобном варианте заговорили и в БЮТ, может свидетельствовать также и о том, что ведущие кандидаты на президентский пост уже сегодня готовят почву для переизбрания Рады «под себя», надеясь, разумеется, каждый на свою победу в борьбе за президентство.

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