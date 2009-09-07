Тимошенко собрала местных

7 сентября 2009, 10:05

Президент и премьер-министр Украины в преддверие выборов президента начали борьбу за влияние на региональный админресурс.

Первым с головами сельских и поселковых советов встретился Президент Украины Виктор Ющенко. Организованная им в пятницу встреча явно имела целью перехватить инициативу у премьер-министра перед ее широко анонсированным мероприятием аналогичного плана, назначенным на субботу. Цель встречи в Секретариате откровенно читалась в выступлении Президента – создать у местной власти критический настрой в отношении правительства и его руководителя Юлии Тимошенко. Однако субботняя встреча премьера с местными властями показала, что этот раунд был явно в пользу премьера. Об этом свидетельствовала в том числе и численность участников встречи. Если к Тимошенко приехали около 6000 человек (хотя в анонсах фигурировала цифра в 12 тысяч), то у Президента собралось не более пары сотен. Не в пользу Ющенко играла и организация самих мероприятий. «Чтобы приехать к Президенту, нам выделили машину, а вот бензин за свои деньги покупать пришлось», - сообщил «Главреду» на условиях анонимности глава сельсовета из Черкасской области, один из участников обеих встреч - как с Президентом, так и премьером. К Тимошенко же делегатов из ближайших областей привозили на спецавтобусах или поездах, организованными группами от областей. На субботнем совещании с представителями местных властей Юлия Тимошенко, видимо, по привычке, выражалась скорее как представитель оппозиции, чем как один из руководителей страны. «Я знаю, что две трети из вас не пускали в Киев, выкупали все билеты на железнодорожный транспорт, чтобы вы не могли добраться до Киева», - сказала премьер прибывшим делегатам. Правда, никто из нескольких десятков опрошенных «Главредом» делегатов съезда из самых разных регионов страны этой информации не подтвердил. Речь премьера в целом звучала более убедительно, чем речь Виктора Андреевича на аналогичной встрече в пятницу. В то время как Ющенко ругал правительство и говорил о референдуме по своей Конституции, Юлия Тимошенко высказывала вещи близкие и понятные каждому сельскому голове. Премьер заявляла о необходимости закупать молоковозы, о газификации сел, о злых милиционерах, норовящих отобрать у крестьянина последнее, и так далее. Поэтому зал многократно срывался в единодушных аплодисментах, что создавало ощущение пребывания на каком-то из съездов КПСС. Правда, ощущение это возникло еще до появления Тимошенко, на предшествовавшем Учредительном съезде Всеукраинской ассоциации сельских и поселковых советов. Еще до начала съезда его делегатам выдали на руки учредительные документы Ассоциации, в которой поименно были названы члены будущего Президиума, счетной, мандатной и редакционной комиссий. Все кадровые, и не только, решения в зале были приняты единогласно. В целом все субботнее мероприятие казалось тщательно срежиссированным шоу. Общему восторженному настроению не были особо подвержены лишь делегаты с Востока страны, которых «Главред» сумел отыскать с большим трудом (общее впечатление было таково, что среди делегатов большинство представляло Запад и Центр страны, а с Юга и особенно с Востока приехало совсем мало людей). «Очень хотелось бы, чтобы все громкие слова, которые мы сегодня услышали на съезде и на совещании с премьером, превратились в реальные дела. Посмотрим, как дальше будет», - сказал «Главреду» делегат с Донбасса. А слова у премьера были действительно «громкие». Тимошенко пообещала увеличить расходы местных бюджетов почти на 70%, создать сеть потребительских кооперативов, закончить газификацию сел, обеспечить бесплатную выдачу государственных актов на землю, создать фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории по всей стране. Вполне ожидаемо Тимошенко не оставила без внимания и позавчерашние события в парламенте. «Мы нашли путь, как оставить блокирование отдельно, а нормальную работу Верховной Рады – отдельно. Нам нужно несколько недель, чтобы довести до конца все нормативные документы, провести все необходимые процедуры, и мы будем нормально голосовать», - сказала премьер. Тем самым она вступила в противоречие со словами лидера фракции БЮТ в парламенте Ивана Кириленко, заявившего в пятницу: «Из 41 законопроекта по местному самоуправлению 35 уже имеют необходимые выводы комитетов и готовы к рассмотрению». Поэтому какие именно «процедуры» стоит проходить «несколько недель», и каким образом коалиция собирается разблокировать работу Рады, депутаты так и не узнали. Впрочем, судя по их лицам, их это волновало не так сильно, как, к примеру, газификация сел. Оживило делегатов лишь обещание Тимошенко продлить полномочия сельских, поселковых и городских голов до пяти лет, а также разрешить им избираться депутатами советов разных уровней, вплоть до Верховной Рады. Реализовать первое из этих обещаний – то есть перенести местные выборы с весны 2010-го на весну 2011 года – будет непросто, зато продление полномочий местных властей не может не подкупить эти самые власти, уже сегодня трепещущие в ожидании появления на Банковой «новой метлы». В целом же, все субботнее действо наводило на мысль, что созданная в этот день Всеукраинская ассоциация сельских и поселковых советов призвана стать инструментом в руках Тимошенко в ее борьбе за президентство. И полевые испытания этого инструмента начались с первого дня его создания - одним из первых решений ассоциации (естественно, принятым единогласно) был призыв к Президенту отозвать свое вето с разработанного правительством Бюджетного кодекса.

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