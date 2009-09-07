Виктор Янукович: «Досрочные парламентские выборы приведут только к ухудшению ситуации»

- На этой неделе в Верховной Раде всплыла тема самороспуска парламента, и о ней обмолвились как Президент, так и глава ВР, и некоторые депутаты, в том числе – и от Партии регионов. Вы лично постоянно подчеркивали, что коалиция недееспособна, и ее не существует в парламенте. И вот сегодня именно оппозиция может реализовать этот сценарий самороспуска, и, соответственно, досрочных парламентских выборов в том случае, если сложит мандаты. Скажите, пожалуйста, готовы ли вы сегодня взять ситуацию таким образом в свои руки, и прекратить весь этот кавардак, царящий в Верховной Раде? - Сегодня самороспуск Верховной Рады - это шаг неэффективный. А досрочные парламентские выборы приведут только к ухудшению ситуации. Этого ни в коем случае нельзя делать. Я считаю, что есть вопросы, вокруг которых нужно сегодня парламент сплотить. Приведу один из примеров. Это, безусловно, повышение стандартов жизни. Беседуя с нашими коллегами-депутатами, мы видели, что этот вопрос слишком политизируется. Это мешает им принять решение. Мы видим, как на них давят лидеры фракций, как на них давит правительство. Ищут зависимость этих людей, и на этом пытаются сыграть. Я задал своим коллегам вопрос: скажите, пожалуйста, а если мы разделим этот вопрос на две части? Давайте сначала примем решение по пенсиям, чего уже нельзя откладывать. Нашлись те, кто меня поддержал, и сказали: если вы внесете этот законопроект на вторник, то 99,9%, что мы проголосуем. То есть сегодня фракция Партии регионов, фракция коммунистов, фракция Блока Литвина и часть фракции «Наша Украина» готовы голосовать. Повторяю - готовы. Я считаю, что как только это произойдет в парламенте, тем самым будет введена практика сотрудничества большинства в Верховной Раде. Потому что коалиции не существует, она не способна дальше работать, и вопрос лежит в такой плоскости - если правительство не работает, то что делать с этим правительством? - Виктор Федорович, и в БЮТ, и в правительстве говорят, что у них просто нет денег на повышение социальных стандартов. Вы можете сейчас сказать, где взять необходимые средства, чтобы финансово поддержать законопроект о повышении минимальных зарплат и пенсий, на котором настаивает ваша фракция? - Эти средства лежат сегодня на счетах казначейств. Нужно открыть эту тайну украинскому народу. Открыть! Показать прозрачно, сколько есть средств. Ради чего это делается? Ответ один: ради того, чтобы за счет этих средств делать самопиар, делать выборы. Меня удивляет, что эти люди, которые уже пятый год руководят страной (я сказал бы так – хозяйничают, а не руководят), они не видят, они с закрытыми глазами живут. Они не видят, что случилось благодаря той работе, о которой говорят, что «они работают». - Виктор Федорович, учитывая пока еще неофициальную, но все же такую открытую предвыборную президентскую кампанию, я хотел бы спросить, какова ваша позиция в отношении совещаний, которые устраивает, в частности и на этой неделе, премьер-министр Юлия Тимошенко с руководителями села? - Я сегодня встретился с участниками этого собрания. Что я от них услышал? Я от них услышал, что на прошлом собрании они много услышали от премьер-министра обещаний. А все знают сегодня в стране, и сегодня нет, наверное, ни одного руководителя ни в одной отрасли, которые бы сегодня могли сказать иначе: все, что обещается, к этому нужно относиться, как к политическому шоу. Иначе это не назовешь. Поэтому люди сегодня знают цену этому слову. Что обещалось на одних выборах. Нужно это повторять или нет? Сахар по 4 гривни, контрактная армия и так далее... Я не хочу говорить об этих «прорывах», или «шагах навстречу людям». Все это известно, это - красивые слова, за которыми нет конкретных действий. И они рассчитаны на то, чтобы манипулировать общественным мнением, и такой ценой получать проценты на выборах. - Виктор Федорович, на этой неделе вы указывали на катастрофический государственный долг Украины, растущий сумасшедшими темпами. Скажите, пожалуйста, вы знаете какой-то механизм преодоления этого долга? - Механизм один-единственный, и никто в мире другого еще не придумал - нужно, чтобы работала экономика. Если мы так увеличили долг Украины в этом году (а такого не было еще никогда за все годы Независимости), скажите, пожалуйста, а что от этого произошло? Что, экономика стала лучше работать? Что, от этого мы снизили кредитные ставки? Или мы направили эти средства на развитие отдельных отраслей экономики, на развитие жилищно-коммунального хозяйства, на энергосберегающие технологии? Где эти деньги? Деньги нужно брать, как говорится, с умом. Поэтому тут должен быть и прозрачный бюджет, тут должна быть честная позиция власти по отношению к людям. Людям нужно говорить правду, чтобы они понимали, что делается, и для чего, и чего можно ждать от такой политики. К сожалению, сегодня мы не имеем ни первого, ни второго. Текст предоставлен пресс-службой Партии регионов



