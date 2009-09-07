Президент на кордоні

7 сентября 2009, 14:11

Президента Угорщини Ласло Шойома не пустили до Словаччини.

Керівник сусідньої держави мав намір узяти участь у відкритті монумента угорському королю Іштвану I у словацькому місті Комарно – тут компактно й досі проживає угорська національна меншість. У Братиславі побачили в цьому намірі угорського президента мало не нагадування про часи, коли Словаччина була частиною «корони святого Іштвана». Президент Словаччини Іван Гашпарович звинуватив колегу в тому, що він залюбки подорожує землями колишнього Угорського королівства. Тож коли машину Шойома зупинили на словацькому кордоні, ніхто й не здивувався. І це – тільки тло, на якому розгортається справжній національний конфлікт. 1 вересня тисячі словацьких угорців протестували проти закону про мови, що обмежує використання інших, окрім словацької, мов в освітніх закладах. У Братиславі впевнені, що нове законодавство аж ніяк не порушує норм Європейського Союзу. Проте в Будапешті іншої думки. Керівництво Угорщини має намір звернутися до міжнародних організацій, тож не виключено, що завтра про конфлікт двох сусідів України говоритиме вся Європа. Ми тривалий час вважали, що Європейський Союз – панацея від усіх гострих питань, які існують у відносинах між народами. І переконливих прикладів цього можна навести чимало. Проте є й інші приклади. Вони свідчать, що коли в самій країні немає бажання поставити крапку на тертях минулого, жоден вступ до Європейського Союзу не вилікує старі хвороби підозрілості, взаємної недовіри, неповаги до ближнього. Можна звернутися до реплік Інтернет-користувачів в Угорщині й Словаччині, щоб усвідомити – це не просто конфлікт політичних еліт. Багато хто зі словаків продовжує бачити в сусідах пихатих імперіалістів, які не змирилися з історичною поразкою й досі розглядають їхню країну як непотріб. Багато хто з угорців переконаний, що словаки не просто захопили традиційні центри угорської державності й культури та спотворили їхню історію і спадщину, але й намагаються створити нестерпні умови життя для тих угорців, які всупереч усьому залишилися на своїх історичних землях. Цим людям можна було б сказати, що вони можуть разом розвивати такі дорогі для обох народів місця, що для цього й створений Європейський Союз. Однак поки що такі слова для багатьох – не більш ніж порожній звук. Адже угорсько-словацькі відносини почали стрімко погіршуватися після формування нового, праворадикального уряду Словаччини. За попередньої влади таких відкритих конфліктів не було. Однак праворадикальна влада не впала з неба. За її формування проголосував виборець. І не треба вважати, що це був насамперед соціальний протест. Від виборців ніхто нічого не приховував. Звісно, можна бути оптимістом і вважати, що саме перебування в інфраструктурі Європейського Союзу допоможе Угорщині й Словаччині врегулювати конфлікт, керівники урядів обох країн зустрічаються вже наступного тижня. Однак для українців сварки сусідів мають стати серйозним уроком. Недостатньо просто декларувати бажання потрапити до Європейського Союзу. Недостатньо навіть туди потрапити. Нормальної атмосфери в суспільстві можна домогтися тільки шляхом серйозної й наполегливої роботи над помилками. Боротьбою з ксенофобією у всіх її проявах – а не глузливими посмішками з приводу заяв ужгородського мера. Усвідомленням необхідності критичного погляду не тільки на історію сусідів, а й на власну історію. Небажанням голосувати за радикальні партії, які використовують національну риторику, бо не в змозі запропонувати суспільству жодних інших гасел. Навіть у Європейському Союзі Україна не стане островом, навіть у Європейському Союзі залишиться безліч проблем із сусідами, навіть у Європейському Союзі питання, які були штучно роздмухані під час президентських перегонів 2004 року і стали улюбленою іграшкою наших політиків, залишаться важливим аргументом у передвиборній боротьбі. Більше того, саме в Європейському Союзі можуть вимагати для вирішення таких питань ухвалення рішень, що здаватимуться людині, яка вважає себе справжнім патріотом, наругою над суверенітетом держави. І до цього варто бути готовими – якщо ми й справді готуємося до подорожі у великий світ і не бажаємо залишатися вічною «буферною зоною».

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