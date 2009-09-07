20-летие НРУ. Судьба правоцентристских партий

8 сентября в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Прошлое и будущее правоцентристских партий», посвященная 20-летию Народного Руха Украины. В пресс-конференции приняли участие: -директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский; -руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко; -первый председатель Народного Руха Украины Иван Драч.



«Главред»: Чим може сьогодні похвалитися Народний Рух України?



Іван Драч: Я думаю, тим, що Народний Рух України «За перебудову» зробив все для того, щоб була проголошена незалежна Україна. Це, мабуть, найбільше досягнення.



«Главред»: Які ще досягнення Ви могли б назвати? Незалежність відбулась вже давно.



Іван Драч: (сміється) Але головне, що вона відбулась. Дуже непросто було саме в нашій, українській ситуації вирулити на незалежність. Одна справа – балтійці. У нас знаєте, чим закінчилося змагання Української народної республіки, і потім протягом усієї української історії слово «петлюрівець» було дуже страшним. Це я по собі знаю, бо я тридцять років був у Комуністичній партії Радянського Союзу.

Всі також добре знають, що останніх двадцять років Комуністичну партію України очолював Володимир Щербицький – людина дуже розумна, хитра, дуже вірна Москві. Отож, треба було грати і хитрити у такий спосіб, щоб вийти на нормальну громадсько-політичну організацію, яка згодом назвалася «Народний Рух України «За перебудову».

Це була складна ситуація. Такого не могло б збутися у нас, якби не було візиту Горбачова у Київ, який певною мірою офіціозно дав нам можливість займатися справами перебудови. Таким чином, тільки в такий спосіб виникла така структура. А знизу все підпирало, клекотів народ. І клекотів не тільки на мітингах. Це все відбувалося і на заводі «Більшовик», і на заводі «Ленінська кузня», і в Інституті математики, і в Інституті теоретичної фізики, не кажучи вже про гуманітарні структури.

Перший з’їзд Руху, який відбувався в Політехнічному інституті, було півтори тисячі делегатів і півроти тисячі стояло навколо Політехнічного інституту. Прихильний до нас керівник Київської міліції, підполковник Шапошник тихенько до мене підходить і каже: «Іван Федорович, ви віддаєте звіт, що воно у вас відбувається, бо мені здається, що у вас ейфорія і ви не до кінця це тямите».

Коли ми вже після закінчення з’їзду йшли до пам’ятника Шевченку, весь час нас супроводжували машини. Коли після закінчення мітингу вночі ми поверталися з дружиною, я бачив, як вся вулиця Горького була забита машинами, в яких сиділи мобілізовані хлопці, які чекають того чи іншого сигналу. Це реальні речі. Я мушу з пошаною поставитися до керівника міліції, бо його невдовзі «випадково» підстрелили на полюванні.



«Главред»: Основна мета, заради якої був створений Народний Рух України – здобуття незалежності – досягнута. Яка сьогоднішня мета НРУ?



Іван Драч: Це була мета номер один. Ми мали боротися за те, щоб була вільна людина у вільній незалежній Україні. Це мета. При всьому тому, що ми маємо, ми знаємо, яке у нас безпам’ятство страшне, яка у нас корупція.



«Главред»: Які загрози на сьогоднішній день найбільш актуальні для України, для українського суспільства і від яких загроз може захистити Україну Народний Рух України?



Іван Драч: Якби в нас бодай на такому рівні була збережена громадська активність і відповідальність за Україну навіть в тому невеликому кількісному складі, як це було в часи створення Народного Руху… Тоді було набагато більше ентузіазму. Це був початковий ентузіазм, який активізував діяльність людського етносу. Скільки нам ще чекати після 2004 року, щоб ми знов на щось подібне виходили? Мусить бути людська активність, що сприятиме пошукам, які відбуваються в людському суспільстві.



«Главред»: Ми переходимо до більш теоретичної дискусії, а саме – до минулого і майбутнього правоцентристських партій.



Михайло Погребинський: 1989 року, коли відбувалися процеси переосмислення свого ставлення до перебування в КПРС, як це відбувалося у Івана Федоровича і його друзів, які пішли в Рух. У мене не було таких почуттів - я не був членом КПРС. Я був керівником лабораторії в науково-дослідному інституту, був єдиним керівником лабораторії, який не був членом КПРС, і був природнім антикомуністом дуже багато років. Мені не треба було переосмислювати.

Я всі ці події сприймав, насамперед, не в контексті відродження національної свідомості, державності, а у виключно антикомуністичному контексті. Розвалюється комуністична імперія – це добре, і на тому місці з’явиться щось набагато краще. Я цього хотів і в міру сил брав участь в цьому, був депутатом першої демократично обраної міської ради і навіть балотувався в парламент.

Для мене або колишні комуністи, або антикомуністи-націоналісти для мене були партнерами загальної справи. Антикомунізм мав перемогти, для мене це було важливо, і тому ліберально налаштовані інтелігенти, інтелектуали були природними союзниками українських націоналістів і навіть колишніх комуністів, яких потім називали «суверен-комуністами», як, наприклад, Леонід Маркович, як перший серед рівних суверен-комуністів.

Ми всі ці роки ведемо дуже детальний опис політичної ситуації в Україні. Ми видали кілька книжок. У нас є детальний опис всіх цих подій з 1989 до 2003 буквально по днях.

Коли Віктор Андрійович вже був прем’єр-міністром, але ще демонстрував, що він вірний син Леоніда Даниловича і не йшов в політику. Тоді відбувався семінар, обговорювалася тема про долю правих партій. Я тоді висловив думку, я, як ворог правих і націоналістів, тоді вже знав, що я даю погану рекомендацію. Я вважаю, що правий проект, проект, який міг би бути продовженням ідей Руху в частині національній похований, насамперед, Віктором Андрійовичем Ющенком. Тоді я сказав, що у нього є шанс створити потужну партію. Я був досить добре знайомий з Віктором Андрійовичем і вважав його абсолютно придатним для такої мети. Насправді все це сталося, чим це закінчилося, ми знаємо.

Ми знаємо, що керує сьогоднішнім Рухом колишній робітник ЦК КПУ. Мені видається, це різні справи. Одна справа - член КПРС, який переосмислює своє ставлення до життя у 1989 року. І інша справа, коли зараз чинні представники Руху - колишні міністри. Я думаю, що зараз природно було б, щоб його зараз очолив Огризко, це було б нормально.

Був період, коли були три політичні сили, які претендували і потенційно могли б стати трьома китами, на яких можна було б збудувати одну потужну праву партію. Це був Рух, УРП і ПРП. Не сталося. І сьогодні ми маємо розчарування не тільки в лідерах, а й розчарування значною мірою, як говорить дослідження громадської думки, в усіх цих ідеях, які надихали засновників націонал-демократичного руху України. Я не вбачаю в тому нічого дивного. Історія така штука, що вона не дозволяє перевірити і інші варіанти. Але так сталося.

Ми сьогодні в якомусь сенсі повертаємося до ситуації 1989 року, в тому розумінні, що нам потрібна потужна демократична партія, яка об’єднала б і людей, які національно налаштовані на відродження гуманітарних ідей, національної культури тощо, і, так би мовити, загальних демократів, лібералів, які б протистояли шаленому безсовісному капіталізму, який зараз опановує всі ланки українського суспільства, включно малих дітей. Я зараз за онуком спостерігаю і бачу, як формується свідомість нових поколінь. Це дуже небезпечно для молодої нації, яка будує свою державність. Я вважаю, що питання стосовно державності не існує. Я вважаю, що серйозних загроз немає, але немає і відповідної, адекватної політичної структури суспільства, яка могла б підтримати процес модернізації українського суспільства, процес становлення громадянського суспільства, де потрібні праві, ліві і центристи, які б виборювали владу не шляхом безсовісних популістичних пропозицій, а шляхом ідейної боротьби, переконання різних частин суспільства в тому, щоб вони їх підтримали, і т.д.

Тому що зараз ми спостерігаємо дуже цікаву еволюцію свідомості людей в поясі, який оточує Галичину, трохи центріше до України. Цього раніше не було. Це абсолютно інше ставлення до засадничих принципів існування державності. Я вважаю, що це цікаво і одночасно потребує якоїсь відповіді, яку в політичному класі ми не знаходимо.

Величезна роль, яку відіграла гуманітарна інтелігенція України на перших етапах української держави, була продовженням тієї ролі, яку вона відігравала за радянських часів. Перехід капіталізму практично знищував засадничі принципи існування гуманітарної інтелігенції, в яких вона могла існувати і надалі. І тому ми бачимо сьогодні те, що бачимо. Що на місці потужних українських телестудій нічого такого немає. Воно існувало, оскільки була радянська влада, яка давала можливість існувати таким речам, як українська телестудія з фільмами, які робили по Франку. Зараз цього немає. І немає відповіді, що з цим робити. Хоча у нас, так би мовити, очолює державу людина, яка національно налаштована. Нічого подібного не відбулося.



Володимир Фесенко: У мене зовсім інший погляд. Я мешкав у Харкові, працював в одному з вищих навчальних закладів. Це були часи перебудови. Були великі збори в нашому інституті, велися дискусії. Харків тоді був, як це не дивно зараз виглядає, одним з центрів демократичного руху на сході України і в рамках Радянського Союзу. Нещодавно згадали, що саме в Харкові тоді обрали Коротича народним депутатом. Була дійсно велика хвиля.

Кушнарьов тоді, хоча був секретарем міського комітету Компартії, але тоді він був одним з лідерів демократичної платформи КПРС в Харкові, був одним із мітингових лідерів. Я пам’ятаю, 1989 рік, з’їзд Руху. Ми писали листа на підтримку, хоча це заборонялося. Це була романтична демократична хвиля, яку приємно згадувати, як, до речі, будуть згадувати й Майдан. І в 2004 році, і тоді була така демократична романтика.

Я не зовсім погоджуюсь з тезою про те, що це був антикомуністичний рух. Це не зовсім так. Це рух демократичний за перебудову і демократію. Потім вже почалось розділення на антикомуністів, людей, які були в лавах демократичної платформи.

Я пам’ятаю еволюцію деяких людей, які були в демократичному русі, і навіть наприкінці 80-х років і Рух підтримували. Можливо, пам’ятаєте, був такий народний депутат Валерій Мєщєряков. Він також був у Харкові одним з лідерів і демократичної платформи, і лідерів демократичної хвилі, був довіреною особою Євтушенка. Потім в 90-ті роки, коли в Русі почалися процеси партизації, розділення на різні партійні табори, Мєщєряков став одним з опонентів і критиків націонал-демократії. Саме тоді почалось розділення на схід і захід.

Партійна система України розвивається циклічно. Простежуються десятирічні цикли. В 1990-ті роки був період, коли існували два чітко виражених ідеологічних полюси: правий полюс - праві партії (Республіканська партія, Народний Рух України), на сході почали домінувати комуністи. Але був ще третій центр впливу. Він був позапартійним. Була конкуренція таких трьох напрямків в розвитку партійної системи. Потім вже в цьому позапартійному центрі одна за одною почались спроби створити партію влади. Але тоді саме Народний Рух України був центром правого флангу української партійної системи. Безперечним лідером був В’ячеслав Чорновіл. Саме з відходу В’ячеслава Чорновола, в прямому і переносному сенсі, почався занепад Народного Руху України як впливової політичної сили.

А потім вже в 2000-ні роки нова хвиля переформатування партійної системи України, почалася деідеологізація партійної системи. Комуністи ще деякий час зберігали свій вплив до 2002 року, коли останній раз вони отримали великий відсоток голосів. А от на правому фланзі зміни почалися раніше. 2000-ні роки - період лідерських політичних рухів. Ідеологія відійшла на другий план, на перший вийшла особистість. Правий фланг залишився, і залишилось світоглядне ядро цього флангу - національно-демократичні ідеї. Проте, на перше місце вийшла саме особистість лідера. І тоді так сталося, десь свідомо, десь стихійно, що таким лідером, можливо, навіть несвідомо для себе, став Віктор Ющенко. В цьому була певна драма націонал-демократичного руху України. Тоді побачили Ющенка - харизматичного лідера, носія рейтингу, на нього поставила абсолютна більшість націонал-демократів. Потім зрозуміли, що, можливо, це була не зовсім правильна ставка.

Крім того, почалися і певні протиріччя всередині націонал-демократичного табору. Взагалі, одна з хвороб правого фланку України - це хвороба розколів. Вона стосується не лише правого флангу, а й багатьох інших партій. Кінець 1990-х років – початок 2000- них років - це взагалі була епідемія розколів. Але Народний Рух України, на жаль, став «піонером» цих розколів. Відбулося декілька хвиль розколів, з’явилося, як мінімум, три Рухи. Це відбулося штучно, було клонування, була і певна політична диверсія на правому фланзі проти Народного Руху України, щоб його ослабити, і зміна керівництва була. Я нічого поганого не хочу сказати про тих людей, які тоді очолили Рух, я не хочу сказати, але фактично це була певна технологія. Проте, все ж таки, головною причиною був закономірний об’єктивний процес зниження популярності Руху, певного старіння лідерів, і процеси поступового оновлення, яке йшло в політичному русі України, прихід нових лідерів.

Зараз ситуація починає повторюватися. Цей цикл домінування лідерських політичних рухів закінчується. Починається нова хвиля трансформації української партійної системи. Можливо, навіть і політичної системи. Думаю, що вона лише починається. Можливо, після президентських виборів, після 2010 року, і, скоріше за все, на наступних парламентських виборах ми побачимо більш чітко ці нові тенденції.

Проте, думаю, що правий фланг залишиться, тому що цей світоглядний водорозділ українського суспільства, умовно кажучи, на російськомовну Україну, де домінує світогляд пострадянський, російськомовний, ближчий до російської ментальності, але це росіяни. Це не російський світогляд. Там інша проблема – подвійна ментальність, російська і українська. Навіть термін є в соціології – біетнори. Таких людей багато і на сході, і в центрі України. Але правий фланг, де домінує світогляд націонал-демократичний, я думаю, що він залишиться. Але у формі існування цього флангу відбудуться зміни. Я не виключаю, що зараз ці зміни, в першу чергу, виллються в конкуренцію за те, хто буде лідером на цьому правому фланзі. Вже зараз це відчувається. Перший тур боротьби за лідерство на правому фланзі відбудеться вже на нинішніх президентських виборах, а далі питання в тому, яким буде формат оформлення цього правого флангу, наскільки цей правий фланг буде єдиним, сконсолідованим і наскільки він буде конкурентноздатним в новій політичній ситуації.

Щодо конкуренції за лідерство - тут буде працювати декілька чинників. Перше - оскільки певний період таким лідером був Ющенко, зараз ми бачимо і рейтингову ситуацію - з дуже високою вірогідністю він вже не буде Президентом України. Питання лише в тому, чи залишиться він, як активний політичний діяч, або відійде з активної політики. Відповідно, що буде далі з «Нашою Україною».

Другий чинник – Юлія Тимошенко. Я думаю, що вона за будь-якого розкладу залишиться в активній політиці. Питання в тому, в якому статусі вона буде: в правлячому чи опозиційному. Якщо в правлячому, ким вона буде: президентом чи прем’єр-міністром.

Третє – хвиля оновлення правого флангу. Зараз з різних причин лідером цієї хвилі оновлення виступає Арсеній Яценюк. Його радники тягнуть його, скоріше, в центр, змагання за російськомовний електорат. На цьому він може втратити симпатії частини націонал-демократів. Але все рівно він там залишається одним з лідерів.

Чи з’являться ще якісь претенденти на лідерські позиції на цьому фланзі, чи вдасться об’єднати більшу частину націонал-демократів в різних партійних течіях, але, з рештою, чи вдасться їх сконсолідувати в тому чи іншому форматі? Трете питання буде полягати в тому, наскільки вдасться завершити ці процеси і лідерського оновлення, і створення нового, більш конкурентноздатного, формату правого флангу перед наступними парламентськими виборами. Від цього будуть залежати перспективи українського правого флангу і взагалі українського націонал-демократичного руху, який і досі існує, переживає певну ідеологічну, лідерську кризу, але все рівно, так чи інакше, оскільки залишається світоглядний базис, думаю, в нього перспектива залишається. Питання в тому, хто зможе гідно очолити цей фланг і представити його в нових часах української політики.



Читач «Главреду»: Чому політика Руха вибудовується лише на культурно-етнічному підґрунті, адже це не актуально з огляду на економічні реалії сьогодення? Мабуть, більш важливо зосередитись на відносинах власності в питаннях ринку землі, засобах виробництва, національного науково-технічного розвитку? Власне, це є виклики перед нацією.



Іван Драч: Йшлося не тільки про рух самих українців. Ми були раді і щасливі, що з нами євреї, що з нами росіяни, що з нами кримські татари. До мене йшли цілі величезні делегації гагаузів. Це було інтернаціональне дійство.



Михайло Погребинський: Я хочу сказати про інший аспект цієї справи. Мені видається, що тут запитання абсолютно коректне. Український націоналізм суттєво відрізняється, наприклад, від російського. В своїх рішучих формах, як на мене, і ті, і інші абсолютно неприйнятні. Але я хочу сказати, що російський націоналізм певною мірою пов'язаний з ідеями великодержавності, з ідеями військової могутності, експансіонізму, з ідеями підвищення економічної могутності і т.д. І це певною мірою працює на посилення держави.

Український націоналізм не пов’язаний з жодними економічними чи військово-політичними ідеями. Він в основному є націоналізмом глечиків, історії. Так сталося. Це треба вивчати. Але ми бачимо, що жодних економічних стратегій чи мілітаристських ідей від українського націоналізму немає.



Володимир Фесенко: Це дуже актуальне запитання. Воно фіксує те, в чому є головна проблема і Народного Руху, і правого флангу. Це проблема оновлення. Між іншим, чому свого часу поставили на Ющенка? Тому що він уособлював нову хвилю людей, які б могли збудувати економічну стратегію розвитку.

Це було намагання поєднати, з одного боку, ідею ліберального економічного розвитку з класичними національно-демократичними ідеями. З іншого боку, поєднати українську національну ідею з ідеєю європейською. 2000-ті роки в «Нашій Україні», частково в БЮТ почалися прояви саме європейської ідеї, європейської геополітичної стратегії.

Зміни відбувалися, оновлення відбувалося. А зараз на перший план все більше виходить необхідність формування на правому фланзі ефективної економічної стратегії розвитку.

На початку 1990-х років одна з ліній розколу на правому фланзі полягала в тому, на що робити ставку: або розбудова держави, або демократичні принципи і оновлення, розвиток нової України.

Зараз певним чином повертається та дискусія. На мій погляд, зараз теж треба робити акцент на державному будівництві. Або вже не просто на формуванні держави як такої. Україна як незалежна держава відбулася. Можна сперечатися, наскільки вона незалежна, але абсолютно незалежних держав, окрім сверхдержав, немає. Проблема в тому, щоб збудувати ефективну державу, ефективну державну машину. Це один з елементів нового порядку денного.

Інший елемент полягає в тому, щоб сформувати стратегію розвитку. І тут питання демократії знов виходить на перший план. Якою має бути ця нова політична система? Вона буде зберігатися на демократичних, конкурентних принципах або, як ми вже бачимо, вишиковуються у чергу «рятівники». Частина з них не приховує, що вони схиляються до тієї чи іншої форми авторитаризму.

Це два напрями майбутньої дискусії і два питання, на які мають дати відповідь представники правого флангу.



Читач «Главреду»: Рух свою справу зробив (добру чи погану, як на мене, - то останнє) і може сміливо самороспускатись. Чи не має у рухівців таких планів?



Іван Драч: Це треба питати в керівників партії. Народного Руху України «За перебудову» немає, тому нема що розпускати.



Володимир Фесенко: Що означає саморозпуститися? Це означає або піти на пенсію, або визнати свою поразку. Я прихильник органічної теорії – в будь-якого соціального феномену є своє життя. Те, що народилося, через певний період закінчує своє життя або, можливо, перетворюється в іншу форму. Я прихильник того, що треба не саморозпускатися, а шукати нові формати, нові ознаки об’єднання, консолідації національно-демократичних сил. Треба йти далі, зберігаючи свої ідеї, свої погляди, свої цінності, але оновлюючи їх і розвиваючись. Потрібен розвиток.



«Главред»: Дякую. Ми вітаємо Народний Рух України із ювілеєм і бажаємо йому оновлення й розвитку!