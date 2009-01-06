Газовый скандал бьет по репутации России

6 января 2009, 14:50

Вот уже пять дней продолжается скандал, напряженность все нарастает, а в Юго-Восточной Европе миллионы людей дрожат от холода.

Прекращение Россией всех поставок газа на Украину заставляет вспомнить о первом трубопроводном скандале трехлетней давности. Как и в 2006 году, зима добавляет напряженности коммерческому спору, прекратившемуся в политическую конфронтацию. Результатом этого спора должно стать укрепление решимости всех европейцев снизить зависимость от России в поставках жизненно важных энергоносителей. Отключение не было неожиданным: за несколько месяцев Москва с Киевом вдоволь наигрались в гляделки за столом переговоров по новому газовому контракту. 'Газпром', российский государственный газовый гигант, потребовал от Украины платить по новой цене - 450 долларов за тысячу кубометров. Украинское руководство назвало эту цифру 'сущей чепухой' и еще раньше отвергло предложение платить по 418 долларов, заявив, что все, что может позволить себе Украина, учитывая, что в нынешнем году ее экономика, скорее всего, сожмется процентов на пять - 250 долларов, и то только если 'Газпром' будет платить за транзит газа по ее территории в Европу в два раза больше, чем раньше. Обе стороны рассчитывали на то, что на их стороне выступят потребители, и обе стороны яростно борются за благосклонность западного общественного мнения. Через Украину Европа импортирует около 80 процентов всего закупаемого у России газа, и 'Газпром' уверял, что этот поток никак не пострадает. Он, конечно, все же пострадал: вчера Греция и Румыния передали, что их объемы снизились примерно на 30 процентов; несколько меньшее сокращение переживают также Польша и Венгрия. Москва обвиняет Украину в том, что та ворует газ, предназначенный для этих стран. Россия грозит Украине судом и уже попросила ЕС провести мониторинг объемов поставки и надавить на Украину. Киев утверждает, что какое-то количество газа ему необходимо для поддержания давления в трубопроводе; также Украина обвиняет Москву в манипуляции поставками и выкручивании рук за то, что Украина пытается стать членом НАТО. Западная Европа оказалась меж двух огней и старательно не принимает в этом споре ни ту, ни другую сторону. Украина утверждает, что не может платить, но этот аргумент не выдерживает критики с точки зрения рыночных цен на энергоносители. Какие-либо компромиссы оказались невозможны из-за постоянных скандалов между президентом Ющенко и его соперницей за лидерство в разваливающейся группе 'оранжевых революционеров' Юлией Тимошенко. К тому же, Украина почти наверняка отбирает часть газа, предназначенного для других, надеясь, что гнев тех, кто его не получил, обрушится на поставщика-монополиста. Дошло до того, что государственная энергетическая компания Украины 'Нафтогаз' обвинила в краже транзитного газа крошечную Молдову. Тем не менее, действия Москвы, каким бы крючкотворством они ни сопровождались, наносят сильнейшие удары по ее имиджу как поставщика энергоносителей в Европу. Уже не раз Владимир Путин использовал ресурсы своей страны, чтобы наказывать или шантажировать те из бывших республик Советского Союза - в особенности Грузию, - которые дерзнули выступить против гегемонии Москвы. Глава 'Газпрома' Александр Медведев может сколько угодно улыбаться с трибун в европейских столицах - членов Европейского Союза не одурачить, утверждая, что речь идет исключительно о коммерческих взаимоотношениях. Как и в 1973 году, когда нефтяное эмбарго устроили арабы, периодические конфронтации, в которые вступает Россия, заставляют запад как можно скорее искать другие источники и виды энергии. Конечно, Москва никому не обязана продавать энергоносители по ценам ниже рыночных. Но когда закрываются краны, страдает не только поток газа. Страдают доверие, надежность и долгосрочная репутация. Перевод - ИноСМИ.Ru

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