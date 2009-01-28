Новый глава Гостаможни: бывший подводник и экономист

28 января 2009, 17:50

Как и предполагалось, сегодня было названо имя нового главы Государственной таможенной службы. Вместо уволенного Валерия Хорошковского Кабинет Министров своим постановлением назначил на эту должность Анатолия Макаренко.

Валерий Хорошковский проработал на должности главы службы чуть больше года - с 24 декабря 2007 г.
Его предшественниками на посту главы Гостаможслужбы в разное время были:
Александр Егоров (с сентября 2005-го по декабрь 2007 года); Владимир Скомаровский (с марта 2005-го по сентябрь 2005 года); Николай Каленский (с ноября 2001-го по февраль 2005 года); Юрий Соловков (с мая 1998-го по ноябрь 2001 года); Леонид Деркач (з июля 1995-го по апрель 1998 года).
Данных о новом главном таможеннике страны – Макаренко - в открытых источниках немного.

Известно, что Анатолий Викторович родился в 1964 году в Запорожской области.

Имеет два высших образования: в 1986 году окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище, а в 2000-м – Харьковскую государственную академию городского хозяйства по специальности «экономист».

В таможенных органах пребывает с января 1999 года.

Занимал пост первого заместителя начальника, исполняющего обязанности начальника Киевской региональной таможни, а с 2005 года – уже в качестве начальника возглавлял эту таможню.

Имеет 3 ранг государственного советника таможенной службы.  

20 августа 2007 года в канун Дня Независимости Указом Президента ему было присвоено звание заслуженный экономист Украины.

Бывший «подводник» (служил замкомандира подводной лодки на Севере) и кадровый офицер достаточно непубличен. Он очень редко появляется в прессе, в основном - в специализированных «таможенных» изданиях.

Последнее большое интервью он дал «Зеркалу недели» в октябре 2008 года. В нем рассказал, в частности:
О системной борьбе со злоупотреблениями:
- Одна таможня сама по себе не может очиститься и стать безупречной европейской структурой, если не будет однозначно государственной, с солидарной ответственностью всех госструктур. Если же говорить о системной борьбе со злоупотреблениями на таможне, то сейчас она ведется по нескольким ключевым срезам. Первый связан с человеческим фактором, второй охватывает факторы технологические, третий — проблемы законодательного обеспечения деятельности Гостаможслужбы. И, наконец, последний в перечне, но, наверное, главный по значимости аспект — общеэкономические факторы».
О подчиненных:
- Философию «заробітчанина» от таможни никогда не исповедовал, того же добиваюсь и от своих подчиненных. Конечно, наивно полагать, что на таможне все белые и пушистые. Мы точно такие же, как и все наше общество. И живем, и работаем в том же поле, в котором, к сожалению, находится вся украинская экономика.
О себе:

- Я — очень богатый человек: у меня семья с многолетним стажем, десятки боевых товарищей. В «прошлой» своей жизни я был и остаюсь сейчас офицером. Поэтому знаю цену деньгам и тому, как они зарабатываются. В системе таможенных служб я уже десять лет. Начинал с нуля. После звания подполковника получил лейтенантские таможенные звезды и начал с должности инспектора карабкаться по служебной лестнице. Я — человек системы со всеми ее достоинствами и недостатками и чувствую ее дыхание и специфику изнутри.

«Главреду» также известно, что Макаренко – почитатель творчества Розенбаума.

Женат, воспитывает сына Максима.

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