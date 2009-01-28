Новый глава Гостаможни: бывший подводник и экономист

Валерий Хорошковский проработал на должности главы службы чуть больше года - с 24 декабря 2007 г.

Его предшественниками на посту главы Гостаможслужбы в разное время были:

Александр Егоров (с сентября 2005-го по декабрь 2007 года); Владимир Скомаровский (с марта 2005-го по сентябрь 2005 года); Николай Каленский (с ноября 2001-го по февраль 2005 года); Юрий Соловков (с мая 1998-го по ноябрь 2001 года); Леонид Деркач (з июля 1995-го по апрель 1998 года).

Данных о новом главном таможеннике страны – Макаренко - в открытых источниках немного.



Известно, что Анатолий Викторович родился в 1964 году в Запорожской области.



Имеет два высших образования: в 1986 году окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище, а в 2000-м – Харьковскую государственную академию городского хозяйства по специальности «экономист».



В таможенных органах пребывает с января 1999 года.



Занимал пост первого заместителя начальника, исполняющего обязанности начальника Киевской региональной таможни, а с 2005 года – уже в качестве начальника возглавлял эту таможню.



Имеет 3 ранг государственного советника таможенной службы.



20 августа 2007 года в канун Дня Независимости Указом Президента ему было присвоено звание заслуженный экономист Украины.



Бывший «подводник» (служил замкомандира подводной лодки на Севере) и кадровый офицер достаточно непубличен. Он очень редко появляется в прессе, в основном - в специализированных «таможенных» изданиях.



Последнее большое интервью он дал «Зеркалу недели» в октябре 2008 года. В нем рассказал, в частности:

О системной борьбе со злоупотреблениями:

- Одна таможня сама по себе не может очиститься и стать безупречной европейской структурой, если не будет однозначно государственной, с солидарной ответственностью всех госструктур. Если же говорить о системной борьбе со злоупотреблениями на таможне, то сейчас она ведется по нескольким ключевым срезам. Первый связан с человеческим фактором, второй охватывает факторы технологические, третий — проблемы законодательного обеспечения деятельности Гостаможслужбы. И, наконец, последний в перечне, но, наверное, главный по значимости аспект — общеэкономические факторы».

О подчиненных:

- Философию «заробітчанина» от таможни никогда не исповедовал, того же добиваюсь и от своих подчиненных. Конечно, наивно полагать, что на таможне все белые и пушистые. Мы точно такие же, как и все наше общество. И живем, и работаем в том же поле, в котором, к сожалению, находится вся украинская экономика.

О себе:



- Я — очень богатый человек: у меня семья с многолетним стажем, десятки боевых товарищей. В «прошлой» своей жизни я был и остаюсь сейчас офицером. Поэтому знаю цену деньгам и тому, как они зарабатываются. В системе таможенных служб я уже десять лет. Начинал с нуля. После звания подполковника получил лейтенантские таможенные звезды и начал с должности инспектора карабкаться по служебной лестнице. Я — человек системы со всеми ее достоинствами и недостатками и чувствую ее дыхание и специфику изнутри.



«Главреду» также известно, что Макаренко – почитатель творчества Розенбаума.



Женат, воспитывает сына Максима.