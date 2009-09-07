Виктор Ющенко: Проблема отделения Крыма от Украины существует

Президент Украины Виктор Ющенко о набирающем обороты конфликте с Москвой, опасной ситуации в Крыму, борьбе за власть с премьер-министром Юлией Тимошенко и виновных в его отравлении - в интервью Der Spiegel.

Господин Президент, ни у кого в Европе не наблюдаются сегодня столь серьезные противоречия, как у двух больших стран на Востоке. Почему отношения между Киевом и Москвой настолько испорчены?

Есть две причины: во-первых, с распадом Советского Союза распалась и великая империя. Многим российским политикам сложно свыкнуться с фактом, что сегодня существуют новые независимые страны, с собственным взглядом на прошлое, а также и на будущее. Во-вторых, есть унаследованные проблемы, в частности Черноморский флот. Наша Конституция запрещает расположение на территории Украины зарубежных военных баз. Также производной советских времен является наша зависимость, как потребителя российского газа и как транзитной страны, со всеми известными конфликтными последствиями.

Россия недавно отозвала своего посла, но не прислала нового. Президент Медведев в адресованном вам письме дал понять, что посол появится только тогда, когда вас не будет на посту главы государства. Это для сегодняшней Европы действительно беспрецедентный случай.

Это верно. И столь некорректное вмешательство в нашу внутреннюю политику касается не только нас, но и Европы в целом. Европа должна определиться: хочет она иметь демократическую политику или политику, уже давно отошедшую в прошлое? Я, как Президент, никогда не допускал нетолерантного отношения к России. Россияне – великий народ, который мы уважаем и с которым хотим хороших отношений. Но как они могут улучшаться, если наш суверенитет постоянно ставится под сомнение. Письмо российского президента относится не только к Ющенко, я боюсь, что этого в Европе еще не поняли.

Россиянам сейчас рассказывают, наверное, особенно о личности Ющенко: Медведев обвиняет вас в «антироссийском» курсе, 47% его соотечественников считают Украину «недружелюбным государством». А теперь вас вдобавок упрекают еще и в том, что украинские солдаты и националистические силы участвовали в прошлогодней войне против России на стороне Грузии. Это правда?

Это – большая неправда. Я готов поддержать любое международное расследование по этому поводу. Если будут факты — нужно их положить на стол. Точно так же было и во время газового кризиса в начале года, когда говорилась неправда, чтобы настроить европейское общественное мнение против нас.

Но вы ведь поддерживали своего друга, президента Грузии Михаила Саакашвили, тогда во время войны. В том числе и оружием.

Еще до того, как я стал Президентом, были большие поставки оружия. Наше военно-техническое сотрудничество прозрачно, оно проходит в рамках международного права. Что касается российско-грузинской войны: мы поддержали Грузию, потому что иначе было невозможно. Речь идет не о Грузии, а о таких базовых принципах, как территориальная целостность. Это вопрос ко всем нам в Европе: можно ли переступить через такой элемент международной архитектуры безопасности или нет? Грустно смотреть, как мало европейские демократии делают для защиты собственных базовых ценностей.

Следующий упрек Медведева: вы вытесняете русский язык, имея российское меньшинство численностью в восемь миллионов человек и еще больше русскоязычных украинцев.

У нас есть языковая проблема, но она касается украинского языка. Поговорите с нашими гражданами, две трети ответят вам по-русски. Больше половины нашего бюджета на образование направляется на финансирование школьного обучения на русском языке.

Почему же вы тогда не уберете ветер из кремлевских парусов, объявив русский язык вторым государственным?

Будучи гарантом Конституции, я должен сохранить украинский как государственный язык. Если вы знаете нашу историю, тогда вы должны признать, что, поддерживая наш родной язык, мы оберегаем нашу культуру. Это существенно влияет на сохранение нашей независимости. Утратит нация свой язык, она утратит и свою память, и свою историю, и свою идентичность.

В Крыму говорят почти исключительно по-русски, этот регион сегодня самая горячая точка в Украине. Там происходят столкновения между украинскими внутренними силами и военнослужащими российского Черноморского флота, потому что вы демонтируете их маяки или останавливаете ракетные транспортировщики. Зачем эти булавочные уколы, если договор аренды в 2017 году заканчивается?

Есть базовый договор и четыре дополнительных протокола о временном пребывании этого флота на нашей территории. Большая часть этих договоренностей не выполняется. Так, много земельных площадей, занимаемых военными, используются не по назначению, порой даже – для строительства частных коттеджей. За этим стоит беззаконие и беспорядок. Или возьмем 134 маяка, предназначенных для навигации, находящиеся на нашей территории. Их использование не урегулировано, Россия заняла эти сооружения просто как конфискованное имущество. Если они все действительно используются для нужд флота, то необходимо об этом подписать с нами соглашение. И мы должны также иметь право контролировать количество и объем военного присутствия, чтобы они не наращивались без нашего согласия. Ни одна страна, имеющая на своей территории иностранные военные базы, не может отказаться от этого в интересах своей собственной безопасности.

Можете ли вы исключить ситуацию, что в Крыму может произойти нечто похожее на отделение от Грузии провинций Абхазия и Южная Осетия, то есть поддержанное Москвой отделение?

Для конфликта, связанного с отделением, нет никаких внутренних причин. Но проблема существует: все будет зависеть от того, кто и как разыграет Крымскую карту. Тут может быть создан серьезный потенциал угроз. Как Президент, я считаю, что до этого не дойдет, и делаю все возможное, чтобы предотвратить подобный сценарий.

В Крыму уже раздаются призывы россиян к тому, чтобы Москва поддержала отделение, в случае необходимости путем войны с «неразумными людьми», находящимися сейчас в Киеве при власти…

Каким образом ситуация в Крыму будет развиваться дальше, в немалой степени зависит от позиции России. Уже в 1993 году российская Государственная Дума провозгласила портовый город Севастополь российским городом. Это было официальное решение, и оно все еще действует. Это решение демонстрирует, что существуют силы, которые рассчитывают на дестабилизацию Крыма.

У давления, осуществляемого сейчас Москвой, есть, очевидно, и другая причина: она любой ценой хочет помешать членству Украины в НАТО.

Необходимо четко уяснить, почему Россия с таким усердием наблюдает за развитием молодой демократии на своей границе. Украина утратила суверенитет в 1654 году и превратилась в окраинную провинцию Российской империи. В 20 веке Украина шесть раз провозглашала свою независимость и пять раз ее снова утрачивала. Для нас утрата независимости не теоретическая опасность, это – жизненный опыт многих поколений. Мы лишались своей независимости всегда по одной причине: мы становились жертвой властных игр за пределами Украины. Поэтому сегодня мы ищем нашу безопасность в НАТО, альянсе демократий, в который уже входят поляки, чехи, литовцы, латвийцы и эстонцы.

Но Запад становится все более сдержанным в отношении вопроса членства Украины в НАТО. Не только с учетом позиции России, но и ввиду разочарования тем, что победители Оранжевой революции 2004 года – вы и премьер-министр Юлия Тимошенко – столкнули Украину в конституционный кризис. Будь то парламент, Президент или премьер, каждый называет другого предателем, коррупционером или российским агентом. Вы сами все больше теряете влияние. Почему так трудно найти консенсус среди политической элиты?

Я совершенно не согласен с вашей оценкой. Я показал этой стране перспективу. Последние четыре года ежегодные показатели роста были равны как минимум 7% ВВП – это внове для Украины. Национальный бюджет вырос вдвое, минимальная пенсия увеличилась, иностранные инвестиции возросли в пять раз. Покажите мне другую европейскую страну с такими показателями. Разве я не должен ими гордиться?

Это бесспорно. Однако разочарование многих украинцев вашим правлением настолько велико.

Проблемы начались после Оранжевой революции. Мы создали правительство и тогда возникли первые разногласия. Мы спорили, какую политику, собственно, мы хотим проводить. Премьер-министр Юлия Тимошенко остановила рыночные реформы и прибегла к административному вмешательству: она ограничила экспорт зерна и масла, объясняя это стремлением преодолеть инфляцию, массивным импортом мяса она разрушила в прошлом году существование десятков тысяч малых фермерских хозяйств, поголовье скота катастрофически сократилось. На место рыночной конкуренции пришли популизм и коррупция.

В европейских демократиях это было бы время парламента.

В украинском парламенте нет дееспособного большинства. Премьер-министр не может провести ни бюджет, ни законы, потому что просто нет никакой приемлемой общей политической концепции. Ни по вопросам членства в НАТО, ни в сфере внешнеполитических и экономических проблем. Премьер-министр не хочет даже сказать слово «НАТО»; демократические ценности, к которым мы стремились во время Оранжевой революции, забыты. Политика популистов делает страну недееспособной, даже если сейчас им многие аплодируют. Удержаться при власти стало самоцелью. Любой ценой: путем измены, тайных договоренностей, путем путчей.

Это теперь жесткий упрек вашей бывшей соратнице, стоявшей рядом на Майдане Независимости в Киеве.

К сожалению, она впоследствии даже искала союзников среди бывших противников революции, чтобы лишить власти Президента. Депутатов парламентской фракции моей партии купили, чтобы обеспечить должность премьер-министру.

Это больше похоже на банановую республику, чем на Европу.

Причиной является и конституционная реформа, принятая в декабре 2004 года в парламенте, чтобы предотвратить угрозу жесткой развязки революции. Впоследствии именно эта реформа парализовала систему власти. Мое право назначать членов правительства было существенно ущемлено.

Ходят слухи о мафиозных группировках в парламенте.

Там есть люди, которые были судимы. Сегодня они могли бы даже образовать фракцию. Неудачная конституционная реформа привела к тому, что теперь там находятся люди, для которых важны только приобретение определенных предприятий и частные финансовые интересы.

Москва лишь сторонний наблюдатель этого всего?

Посмотрите только на деятельность премьер-министра и ее поездки в Москву. Предупреждая о «пятой колонне», я знаю, о чем я говорю.

Проблема лишь в том, что согласно опросам у Юлии Тимошенко поддержка до 30%, в то время как ваш рейтинг в лучшем случае между 6 и 8%. Вы – сторона, которая больше всего проигрывает в киевских боях за власть.

Вот только не нужно таких цифр!

Очевидно, вы требовали слишком многого от украинцев, исповедуя быстрый курс на сближение с Западом?

Для меня через 18 лет независимости сближение с НАТО остается одним из приоритетов. В отношениях с ЕС мы уже достигли невероятно многого: ассоциации, облегчения торговли, визовых соглашений. Я уверен: для этой страны нет другой альтернативы, чем тот курс, за который я выступаю.

Вы стали одиноким Президентом. Будете ли вы все равно еще раз баллотироваться на выборах в январе?

Конечно. Мои показатели согласно опросам снова повышаются. Письмо Медведева, наверное, еще более усилило эту тенденцию.

Удастся ли вам завершить расследование двух больших скандалов на государственном уровне, что вы уже давно обещали: варварское убийство журналиста Георгия Гонгадзе и покушение на ваше отравление в августе 2004 года? У нас такое ощущение, что правда появляется «дольками», и всегда в то время, когда кто-то рассчитывает получить от этого политические дивиденды.

Ваше впечатление обманчиво. Президент не имеет права контролировать судебное разбирательство. Но раскрытие убийства Гонгадзе — для меня дело чести. Мы уже “осушили много болот”: три человека, непосредственно задействованных в убийстве, уже осуждены. И я этим горжусь. Теперь нужно найти заказчика. Главного свидетеля, генерала, которого мы сейчас арестовали, мы должны круглосуточно охранять, чтобы никто ему не отомстил. Есть люди в окружении премьер-министра, которые не заинтересованы в проведении расследования, потому что раньше они работали на президента Кучму, при правлении которого и произошло убийство.

А ваше отравление во время официального ужина в 2004 году?

Расследование завершено, прокуратура привлекла около 1000 свидетелей. Я сам несколько раз ходил в Генпрокуратуру давать показания. Не дали показаний ряд народных депутатов, в числе которых и лидер оппозиции Виктор Янукович. Люди, непосредственно организовавшие мое отравление, уже четыре года находятся в Москве. Я трижды обращался к президенту России и просил, чтобы их допросили украинские следователи. Следователи готовы провести допрос в нашем Посольстве в Москве. К подозреваемым относятся бывший заместитель главы СБУ, повар и человек из обслуги. Все эти люди находятся в Москве.

Господин Президент, мы благодарим вас за этот разговор!

Текст интервью предоставлен пресс-службой Президента

