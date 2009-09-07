Тимошенко и Янукович поделили пенсию

Пациент скорее жив, или скорее мертв? Оказывается, на этот вопрос ответить не так уж просто.
Например, народные депутаты Украины в последние дни самым активным образом вносят законопроекты по самым разным вопросам – но вот принять ни одного из них не могут. И в то же время выступают категорически против озвученных Президентом идей по роспуску парламента. Так «живы» они, или?...
В воскресном телеэфире Президент Виктор Ющенко дал понять, что не собирается (пока?) распускать парламент, но не возражал бы, если бы парламент распустился самостоятельно.
Конфликт в украинском парламенте можно разрешить либо путем самороспуска, либо через выход из коалиции одной из демократических сил. Такое мнение глава государства сформулировал в своем воскресном интервью телеканалу «Интер».
«Выйти честно из этой игры можно первым способом – это самороспуск Верховной Рады. Это то, что соответствует Конституции, и мы еще до выборов могли бы изменить эту ситуацию и прийти к работоспособному парламенту», - сказал Ющенко.
«Второе – выход из коалиции любой из политических сил, осмелившейся взять на себя ответственность за тот позорный процесс, который идет в украинском парламенте». Это – тоже цитата из Президента.
Интервью Ющенко, где прозвучали эти довольно радикальные призывы, транслировал телеканал «Интер», в выпуске «Подробностей недели». Сразу после этого – без малейших задержек - в выпуске вышло и интервью лидера Партии регионов Виктора Януковича. Таким образом, господин Янукович как бы коррелировал высказывания господина Ющенко.
«Этого ни в коем случае нельзя делать», - безапелляционно заявил господин Янукович, подразумевая роспуск ВР. По его мнению, подобный шаг приведет «только к ухудшению ситуации».
Несколько странным кажется тот факт, что Конституция вообще-то запрещает роспуск парламента Президентом в последнее полугодие полномочий главы государства. Однако сам Президент считает, что данная норма Основного Закона проблем не создает.
«Норма Конституции, гласящая, что за полгода до выборов (президента. – Ред.) невозможны досрочные парламентские выборы – это да, но это – по инициативе Президента. А по инициативе члена коалиции, если он выходит из коалиции – это абсолютно возможно», - заявил Виктор Ющенко в интервью «Интеру».
На самом деле все несколько не так. Как единогласно напомнили опрошенные «Главредом» эксперты, досрочные выборы 2007 года стали возможны только благодаря подписи Президента под соответствующим указом. С другой стороны, когда подобный же указ был заблокирован судами в 2008 году, выборы не состоялись.
Тем не менее, указывают знатоки конституционного права, в обоих случаях единственным руководством к действию по роспуску ВР было именно решение Виктора Ющенко. Его можно было оспаривать (что однажды и удалось), но без него приостановить деятельность высшего законодательного органа оказалось никак невозможно – даже в том случае, когда 150 депутатов слагали с себя полномочия, что в принципе должно было вести к недееспособности парламента (как известно, в 2006 г. на такой шаг пошел БЮТ).
Все дело в том, что Конституция указывает несколько причин для роспуска парламента, но только один путь развития этой ситуации: назначение новых выборов ВР Президентом Украины.
И когда Виктор Ющенко утверждает, что подобное действо возможно без его участия, он как минимум ошибается. Ибо еще в июне прошлого года «личный состав» парламентской коалиции стал меньше необходимых, по Конституции, 226-ти депутатов. Это произошло после выхода из коалиции «нашеукраинца» Бута и БЮТовца Рыбакова.
Тогда представители Партии регионов (достаточно откровенно поддержанные Секретариатом Президента) обратились в Конституционный суд. И КС по данному вопросу (ведь в том же представлении были и другие) постановил следующее:
«Прекратить конституционное делопроизводство», учитывая «неподведомственность» поднятых вопросов КС Украины.
Если более развернуто – то КС, в чем каждый может убедиться по данной выше ссылке, зафиксировал законодательную лакуну. Если проще – то КС постановил, что он не может постановить, ликвидируется ли коалиция при ее сокращении ниже необходимого числа. То есть – при выходе из нее депутатов. Поскольку, по мнению КС, этот момент в Конституции и законах не прописан, а сам КС заниматься законотворчеством не может.
Таким образом, слова Виктора Ющенко о том, что выход из коалиции «одного члена» якобы может положить конец нынешнему недееспособному парламенту, выглядит как минимум самообманом.
Именно это имел в виду первый вице-спикер ВР Александр Лавринович, утверждая: «Единственное лицо, имеющее право издать решение о досрочном прекращении полномочий ВР – это Президент… Но не нынешний Президент, ибо у него данное право уже отсутствует». В последнем случае господин Лавринович имел в виду все ту же ситуацию с «последним полугодием» главы государства, в котором распускать ВР запрещено Конституцией.
Главным же доказательством того, что, как справедливо сказано в «Бхагавадгите», «тщетны дела обреченных, надежды их тщетны», служат комментарии представителей ведущих политсил, собранные корреспондентом «Главреда» после сегодняшнего заседания согласительного совета ВР.
«Это дурость», - сказал об инициативе по роспуску ВР представитель БЮТ Олег Ляшко. «Это смешно» - сказала представительница ПР Анна Герман. Гораздо важнее, впрочем, другое: данные из разных источников в обеих ведущих парламентских силах показывают, что вероятность роспуска парламента до президентских выборов даже не рассматривалась ни на заседаниях фракций, ни на заседаниях штабов этих сил.
Иными словами, Янукович и Тимошенко намерены пользоваться парламентской трибуной «в полный рост» - и ни на йоту не верят, что Ющенко может им хоть как-то в этом помешать.
Увы, отсюда никак не следует, что Верховная Рада хоть на секунду начнет выполнять свои прямые обязанности. Уже в 9 утра во вторник лидеры фракций должны провести очередной согласительный совет. Сегодня они утверждали, что готовы к компромиссу насчет повышения соцвыплат, которого требует оппозиция.
Компромисс должен выглядеть следующим образом: ПР требует повысить не зарплаты, прожиточный минимум и пенсию, а только «защиту самых незащищенных» - то есть все те же пенсии плюс пособие детям-сиротам. В свою очередь, БЮТ вроде как согласен с таким подходом. Но если «регионалы» вообще не видят проблем с поиском средств (как неоднократно заявлял Виктор Янукович, для этого достаточно накопленных в Госказначействе 40 млрд. грн.), то в БЮТ их как раз видят.
«Правительство – за поднятие социальных стандартов… Но в рамках бюджета отнять средства не у кого», - объяснил «Главреду» БЮТовец Олег Ляшко. По его словам, завтра в 9 утра на согласительный совет БЮТ вынесет предложения, что называется, «подкупающие новизной и оригинальностью»: еще больше повысить акцизы на сигареты, спиртное и бензин.
Нетрудно предположить, что здесь-то коса Юлии Тимошенко и найдет на камень «Залізного господаря».
-- КОММЕНТАРИИ:
Виктор Небоженко, директор социологической службы «Украинский барометр»:
{1-} На самом деле и у одной, и у другой стороны все еще есть время. Если вы обратите внимание на более спокойные годы – 1998, 2000, 2003, - то все, что связано с дополнительным финансированием или с новым бюджетным процессом, очень тяжело проходило, а тем более – сейчас в условиях президентской кампании.
Я думаю, тут две проблемы. И ПР, и БЮТ прекрасно понимают, что в полной мере выполнить этот закон о повышении соцстандартов сейчас перед выборами невозможно, так как могут пострадать промышленные бароны в восточной Украине и госбюджет. Эти обстоятельства толкают депутатов прямо противоположных политфракций на какой-то компромисс и голосование. На самом деле мы не знаем, что они будут голосовать. Скорее всего, они проголосуют за закон о повышении прожиточного минимума, плюс некоторые повышения минимальных зарплат с оговорками, которые помогут каждой стороне выйти с хорошим лицом.
ПР скажет о том, что добилась своего от правительства, а правительство пойдет искать источники финансирования, которых, естественно, нет. То есть это будет некое символическое действие.
Владимир Фесенко, директор аналитического центра «Пента»:
{2-} Очень похоже на то, что «регионалы» решили изменить тактику парламентских действий. Потому что это бесконечное блокирование может принимать абсурдный характер, просто теряет смысл и вызывает отвращение в обществе. В итоге оно может ударить и по «регионалам» и по их лидеру. Это парадоксальным образом на руку Тимошенко – они блокируют, она работает.
В ПР это начинают понимать. Отсюда и заявление Януковича о том, что они решили не откладывать вопросов по поводу повышения прожиточного минимума. Теперь необходимо мягко выйти из этого тупика и продемонстрировать, что они не проиграли.
Думаю, что компромисс между ПР и БЮТ возможен. Другое дело, я не исключаю появление других каких-то конфликтных тем. Думаю, что эта неделя может быть не всегда результативной, но ВР вернется к более спокойному режиму работы. Не все вопросы будут голосоваться, но по некоторым вопросам таки найдут компромисс. Есть вопросы, по которым интересы ПР и БЮТ могут совпадать. В частности, преодоление вето Президента на закон о референдуме. Если будут избегать конфликтных тем, то работа ВР на какой-то период времени может быть нормализована. Но все равно парламент будет лихорадить и в условиях избирательной кампании вряд ли можно ожидать его эффективной работы.
Андрей Ермолаев, президент Центра социальных исследований «София»:
{3-} Очевидно, что такое лобовое противостояние и открытый конфликт невыгоден ни провластным силам, ни оппозиции. Потому что образ неработающего парламента, оказывается, является более ярким для избирателя, чем все эти споры и дискуссии в зале.
Для оппозиции важно, чтобы власть пошла хотя бы на частичные, формальные уступки, связанные с рассмотрением тех вопросов, которые оппозиции кажутся важными. Это – вопросы социальных стандартов. А в будущем будут подниматься вопросы по бюджетным отчетам.
А для команды Тимошенко важно хотя бы частично укрепить правительственную команду, так как идти на выборы в состоянии «и.о.», в полуразобранном виде и не имея опоры на солидные фигуры…
Видимо, на этой неделе парламент будет работать, но каждый будет работать с интересом для себя. В компромиссе каждый будет решать свои вопросы. И каждая из сторон рассчитывает на себя и на свои возможности, и никакого сговора я в этом не вижу – каждый играет на себя. И только голосование покажет, кто в итоге сможет решить свои проблемы, а кто – нет.
Думаю, у оппозиции есть реальный шанс протащить свои инициативы по соцстандартам. А вот самоуверенность власти меня удивляет.
В воскресном телеэфире Президент Виктор Ющенко дал понять, что не собирается (пока?) распускать парламент, но не возражал бы, если бы парламент распустился самостоятельно.
Конфликт в украинском парламенте можно разрешить либо путем самороспуска, либо через выход из коалиции одной из демократических сил. Такое мнение глава государства сформулировал в своем воскресном интервью телеканалу «Интер».
«Выйти честно из этой игры можно первым способом – это самороспуск Верховной Рады. Это то, что соответствует Конституции, и мы еще до выборов могли бы изменить эту ситуацию и прийти к работоспособному парламенту», - сказал Ющенко.
«Второе – выход из коалиции любой из политических сил, осмелившейся взять на себя ответственность за тот позорный процесс, который идет в украинском парламенте». Это – тоже цитата из Президента.
Интервью Ющенко, где прозвучали эти довольно радикальные призывы, транслировал телеканал «Интер», в выпуске «Подробностей недели». Сразу после этого – без малейших задержек - в выпуске вышло и интервью лидера Партии регионов Виктора Януковича. Таким образом, господин Янукович как бы коррелировал высказывания господина Ющенко.
«Этого ни в коем случае нельзя делать», - безапелляционно заявил господин Янукович, подразумевая роспуск ВР. По его мнению, подобный шаг приведет «только к ухудшению ситуации».
Несколько странным кажется тот факт, что Конституция вообще-то запрещает роспуск парламента Президентом в последнее полугодие полномочий главы государства. Однако сам Президент считает, что данная норма Основного Закона проблем не создает.
«Норма Конституции, гласящая, что за полгода до выборов (президента. – Ред.) невозможны досрочные парламентские выборы – это да, но это – по инициативе Президента. А по инициативе члена коалиции, если он выходит из коалиции – это абсолютно возможно», - заявил Виктор Ющенко в интервью «Интеру».
На самом деле все несколько не так. Как единогласно напомнили опрошенные «Главредом» эксперты, досрочные выборы 2007 года стали возможны только благодаря подписи Президента под соответствующим указом. С другой стороны, когда подобный же указ был заблокирован судами в 2008 году, выборы не состоялись.
Тем не менее, указывают знатоки конституционного права, в обоих случаях единственным руководством к действию по роспуску ВР было именно решение Виктора Ющенко. Его можно было оспаривать (что однажды и удалось), но без него приостановить деятельность высшего законодательного органа оказалось никак невозможно – даже в том случае, когда 150 депутатов слагали с себя полномочия, что в принципе должно было вести к недееспособности парламента (как известно, в 2006 г. на такой шаг пошел БЮТ).
Все дело в том, что Конституция указывает несколько причин для роспуска парламента, но только один путь развития этой ситуации: назначение новых выборов ВР Президентом Украины.
И когда Виктор Ющенко утверждает, что подобное действо возможно без его участия, он как минимум ошибается. Ибо еще в июне прошлого года «личный состав» парламентской коалиции стал меньше необходимых, по Конституции, 226-ти депутатов. Это произошло после выхода из коалиции «нашеукраинца» Бута и БЮТовца Рыбакова.
Тогда представители Партии регионов (достаточно откровенно поддержанные Секретариатом Президента) обратились в Конституционный суд. И КС по данному вопросу (ведь в том же представлении были и другие) постановил следующее:
«Прекратить конституционное делопроизводство», учитывая «неподведомственность» поднятых вопросов КС Украины.
Если более развернуто – то КС, в чем каждый может убедиться по данной выше ссылке, зафиксировал законодательную лакуну. Если проще – то КС постановил, что он не может постановить, ликвидируется ли коалиция при ее сокращении ниже необходимого числа. То есть – при выходе из нее депутатов. Поскольку, по мнению КС, этот момент в Конституции и законах не прописан, а сам КС заниматься законотворчеством не может.
Таким образом, слова Виктора Ющенко о том, что выход из коалиции «одного члена» якобы может положить конец нынешнему недееспособному парламенту, выглядит как минимум самообманом.
Именно это имел в виду первый вице-спикер ВР Александр Лавринович, утверждая: «Единственное лицо, имеющее право издать решение о досрочном прекращении полномочий ВР – это Президент… Но не нынешний Президент, ибо у него данное право уже отсутствует». В последнем случае господин Лавринович имел в виду все ту же ситуацию с «последним полугодием» главы государства, в котором распускать ВР запрещено Конституцией.
Главным же доказательством того, что, как справедливо сказано в «Бхагавадгите», «тщетны дела обреченных, надежды их тщетны», служат комментарии представителей ведущих политсил, собранные корреспондентом «Главреда» после сегодняшнего заседания согласительного совета ВР.
«Это дурость», - сказал об инициативе по роспуску ВР представитель БЮТ Олег Ляшко. «Это смешно» - сказала представительница ПР Анна Герман. Гораздо важнее, впрочем, другое: данные из разных источников в обеих ведущих парламентских силах показывают, что вероятность роспуска парламента до президентских выборов даже не рассматривалась ни на заседаниях фракций, ни на заседаниях штабов этих сил.
Иными словами, Янукович и Тимошенко намерены пользоваться парламентской трибуной «в полный рост» - и ни на йоту не верят, что Ющенко может им хоть как-то в этом помешать.
Увы, отсюда никак не следует, что Верховная Рада хоть на секунду начнет выполнять свои прямые обязанности. Уже в 9 утра во вторник лидеры фракций должны провести очередной согласительный совет. Сегодня они утверждали, что готовы к компромиссу насчет повышения соцвыплат, которого требует оппозиция.
Компромисс должен выглядеть следующим образом: ПР требует повысить не зарплаты, прожиточный минимум и пенсию, а только «защиту самых незащищенных» - то есть все те же пенсии плюс пособие детям-сиротам. В свою очередь, БЮТ вроде как согласен с таким подходом. Но если «регионалы» вообще не видят проблем с поиском средств (как неоднократно заявлял Виктор Янукович, для этого достаточно накопленных в Госказначействе 40 млрд. грн.), то в БЮТ их как раз видят.
«Правительство – за поднятие социальных стандартов… Но в рамках бюджета отнять средства не у кого», - объяснил «Главреду» БЮТовец Олег Ляшко. По его словам, завтра в 9 утра на согласительный совет БЮТ вынесет предложения, что называется, «подкупающие новизной и оригинальностью»: еще больше повысить акцизы на сигареты, спиртное и бензин.
Нетрудно предположить, что здесь-то коса Юлии Тимошенко и найдет на камень «Залізного господаря».
-- КОММЕНТАРИИ:
Виктор Небоженко, директор социологической службы «Украинский барометр»:
{1-} На самом деле и у одной, и у другой стороны все еще есть время. Если вы обратите внимание на более спокойные годы – 1998, 2000, 2003, - то все, что связано с дополнительным финансированием или с новым бюджетным процессом, очень тяжело проходило, а тем более – сейчас в условиях президентской кампании.
Я думаю, тут две проблемы. И ПР, и БЮТ прекрасно понимают, что в полной мере выполнить этот закон о повышении соцстандартов сейчас перед выборами невозможно, так как могут пострадать промышленные бароны в восточной Украине и госбюджет. Эти обстоятельства толкают депутатов прямо противоположных политфракций на какой-то компромисс и голосование. На самом деле мы не знаем, что они будут голосовать. Скорее всего, они проголосуют за закон о повышении прожиточного минимума, плюс некоторые повышения минимальных зарплат с оговорками, которые помогут каждой стороне выйти с хорошим лицом.
ПР скажет о том, что добилась своего от правительства, а правительство пойдет искать источники финансирования, которых, естественно, нет. То есть это будет некое символическое действие.
Владимир Фесенко, директор аналитического центра «Пента»:
{2-} Очень похоже на то, что «регионалы» решили изменить тактику парламентских действий. Потому что это бесконечное блокирование может принимать абсурдный характер, просто теряет смысл и вызывает отвращение в обществе. В итоге оно может ударить и по «регионалам» и по их лидеру. Это парадоксальным образом на руку Тимошенко – они блокируют, она работает.
В ПР это начинают понимать. Отсюда и заявление Януковича о том, что они решили не откладывать вопросов по поводу повышения прожиточного минимума. Теперь необходимо мягко выйти из этого тупика и продемонстрировать, что они не проиграли.
Думаю, что компромисс между ПР и БЮТ возможен. Другое дело, я не исключаю появление других каких-то конфликтных тем. Думаю, что эта неделя может быть не всегда результативной, но ВР вернется к более спокойному режиму работы. Не все вопросы будут голосоваться, но по некоторым вопросам таки найдут компромисс. Есть вопросы, по которым интересы ПР и БЮТ могут совпадать. В частности, преодоление вето Президента на закон о референдуме. Если будут избегать конфликтных тем, то работа ВР на какой-то период времени может быть нормализована. Но все равно парламент будет лихорадить и в условиях избирательной кампании вряд ли можно ожидать его эффективной работы.
Андрей Ермолаев, президент Центра социальных исследований «София»:
{3-} Очевидно, что такое лобовое противостояние и открытый конфликт невыгоден ни провластным силам, ни оппозиции. Потому что образ неработающего парламента, оказывается, является более ярким для избирателя, чем все эти споры и дискуссии в зале.
Для оппозиции важно, чтобы власть пошла хотя бы на частичные, формальные уступки, связанные с рассмотрением тех вопросов, которые оппозиции кажутся важными. Это – вопросы социальных стандартов. А в будущем будут подниматься вопросы по бюджетным отчетам.
А для команды Тимошенко важно хотя бы частично укрепить правительственную команду, так как идти на выборы в состоянии «и.о.», в полуразобранном виде и не имея опоры на солидные фигуры…
Видимо, на этой неделе парламент будет работать, но каждый будет работать с интересом для себя. В компромиссе каждый будет решать свои вопросы. И каждая из сторон рассчитывает на себя и на свои возможности, и никакого сговора я в этом не вижу – каждый играет на себя. И только голосование покажет, кто в итоге сможет решить свои проблемы, а кто – нет.
Думаю, у оппозиции есть реальный шанс протащить свои инициативы по соцстандартам. А вот самоуверенность власти меня удивляет.