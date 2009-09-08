Неукомплектованный Кабмин: плохое правительство, идеальный избирательный штаб

: «На мой взгляд, этот вопрос достаточно второстепенен. Есть ли смысл рассуждать, можно ли жить и работать без одного пальца, если нет руки? Отсутствие в составе правительства нескольких министров – это, очевидно, не самая большая проблема правительства и, очевидно, не самая большая проблема нашей страны.Если поставить этот вопрос в контекст условий, в которых работает правительство, то он действительно второстепенный, поскольку так сложилась судьба этого правительства и этого премьера, что оно, - я могу это аргументировано доказать, - работает в наиболее сложных политических и организационных условиях, чем любое другое украинское правительство за всю историю нашей независимости.Я, конечно, не говорю о том, что именно на это управление пришелся пик беспрецедентного мирового экономического кризиса. Я могу сказать не потому, что я советник премьера, а потому, что я абсолютно в это верю, - что только колоссальная сила воли, феноменальная работоспособность Юлии Тимошенко позволили удержать ситуацию в том состоянии, в котором она есть. Я абсолютно уверен, что если бы во время такого экономического лихолетья на должности премьер-министра оказался другой человек, последствия для страны были бы значительно сложнее и драматичнее».«Если мы вспомним премьера Леонида Кучму, он имел возможность издавать декреты по любым вопросам экономической регуляции. Я на днях общался с одним из тогдашних советников правительства, с Виктором Чайкой. Он вспомнил, как за несколько месяцев они подготовили более сотни важных декретов, что давало колоссальную возможность для оперативного решения проблем.Если мы возьмем правительство Ющенко или оба правительства Януковича, то они, особенно правительства Януковича, работали в тепличных экономических и политических условиях. Премьерство Януковича в 2004 году приходилось на колоссальный подъем в мировой экономике, когда был не просто рост, а феноменальный всплеск цен на основную продукцию украинского экспорта – на металлургию. Во-вторых, у него была мощная политическая поддержка в виде сцементированного Кучмой большинства, когда «шаг влево, шаг вправо – попытка к бегству, расстрел». Так же и второе премьерство Януковича имело мощную коалиционную поддержку».«У правительства Тимошенко нет такой поддержки. У него есть только ситуативное большинство в Верховной Раде. Де-юре оно есть, а де-факто оно есть не всегда: голоса то есть, то их нет. Самое уникальное, что отличает ситуацию и от предыдущих ситуаций в Украине, и от ситуации в любой стране мира – что».«Посему что мы имеем в резюме? Практически заблокированный Партией регионов парламент. То есть парламента как института в стране нет. Юридически существует, но де-факто довольно шаткое парламентское большинство, в котором очень часто действует принцип польского сейма «Не позволям!», когда несколько участников коалиции могут сорвать и заблокировать любое решение. Есть сумасшедшее противодействие Президента деятельности правительства и премьер-министра. Совсем отсутствует исполнительная вертикаль управления в стране, потому что губернаторы не только выведены из-под контроля правительства, но и работают в режиме поощрения со стороны Президента. В конце концов, стоит напомнить о факторе Национального банка, который, отвечая за курсовую политику, блокирует любые инициативы правительства по сотрудничеству и политическим инструментом политического формирования курсовой стратегии и негативного влияния на курс гривни с целью дискредитации правительства и особенно премьер-министра».«И на этом фоне отсутствует любая реальная возможность правительства уйти в отставку, потому что перспективы формирования другого правительства нет. Если бы правительство ушло, оно должно было бы исполнять обязанности до того момента, пока не возникло бы другое политическое большинство. Есть полная безответственность оппозиции и полное ее нежелание брать на себя часть ответственности за ситуацию в стране».«Поэтому вопрос о том, достаточное количество министров в правительстве или недостаточное, - не принципиальный., как и вообще перспективы того, что Партия регионов как оппозиция вообще даст возможность парламенту заработать до президентских выборов.: «Хорошо или плохо, что четыре министра не имеют полноценного министерского мандата? Это и хорошо, и плохо. Плохо для правительства, если оно работает в режиме правительства.Может, кто-то из вас помнит, как сто лет назад называли замминистра на действующей территории – «товарищ министр», а министра называли – «товарищ председателя Кабинета Министров». То есть в те далекие былинные времена правительство рассматривали как некий комитет или группу единомышленников, связанных, прежде всего, товарищескими отношениями, где собирались единомышленники с единой идеологией, чаще всего, с едиными взглядами и с похожими менеджерскими навыками. Бывали времена, когда эти пресловутые «товарищи» не так уж плохо и работали.Сегодня для нас это действительно времена уже былинные, поскольку, на мой взгляд, Кабинет Министров – это, скорее, не группа товарищей, а группа лидеров и группа исполнителей, где от министров требуются не их товарищеские качества, не их близость по мировоззрению, не их креативность, не их профессионализм, а требуется, прежде всего, послушное исполнение сигнала сверху, быстрая и абсолютная реакция на приказания, указания, распоряжения, где от министра не требуют своей точки зрения, а требуют подчинения точке зрение вышестоящих.Это связано с тем, что, на мой взгляд, работает параллельно во втором режиме. Он. Поэтому, с точки зрения Кабмина, наверное, плохо, если мы рассматриваем Кабмин как исполнительный орган власти. Плохо, что есть так называемые «подвешенные» министры, которые уязвимы психологически и в должностном отношении.Но с точки зрения избирательного штаба это хорошо, потому что есть четыре человека, которыми можно абсолютно распоряжаться, давать любые указания, даже противоречащие закону, с ожиданием, что они будут выполнены.. Все были бы на 100% лояльны и никаких телодвижений в стороны ожидать от этих уязвимых - психологически, менеджерски, политически уязвимых людей было бы безумием. Все бы работали в режиме стопроцентного исполнения.Поэтому сами считайте, что сегодня больше в Кабмине. Если в Кабмине сегодня больше от исполнительной власти, то плохо, что почти половина людей «подвешена». Если вы рассматриваете Кабмин как избирательны штаб, это хорошо - все будут лояльны, все будут послушны, вес будут исполнительны».«Нам надо либо смириться с тем, что у нас Кабмин постоянно будет чьим-то избирательным штабом разного уровня, либо постараться найти способы превратить Кабмин в Кабмин. Такие способы очевидны».: «Дмитрий Игнатьевич, относительно избирательного штаба я готов согласиться с вашей критикой, что Кабмин работает как избирательный штаб. А Секретариат Президента не работает как избирательный штаб? То есть, если мы говорим, что глава правительства не может баллотироваться на пост президента, кажется, эту идею озвучивал в свое время, еще в начале нового парламента Анатолий Матвиенко. Но тогда возникает вопрос: пусть и Ющенко откажется, пусть лидер теневого кабинета откажется, пусть все откажутся, и тогда все начнут работать. Я думаю, что этого не будет, потому это только предмет обсуждения».: «Первый способ - разорвать ту связку, тот порочный круг, который сложился между Верховной Радой и Кабмином. У нас существует ротация,. «Я не знаю ни одного министра, на которого не возбуждено уголовное дело, причем само возбуждение объективно неизбежно, поскольку, если министру говорит вышестоящее начальство: «Ты можешь не выполнять решения суда», то министр автоматически подпадает под уголовное преследование. Но он не боится, потому что он знает, что он уже в списках в следующую избирательную кампанию, он знает, что через полгода он придет в парламент, он знает, что ни прокуратура, ни другие органы, надзирающие за властью, не обладают терпением, чтобы ждать пять лет, пока он отсидит в парламенте, и потом снова актуализировать уголовные дела. Они, как правило, забываются, теряются, сжигаются, аннулируются и закрываются».«Наверное, есть разные способы. Это и пресловутые открытые списки, это возвращение к смежной системе или к мажоритарной системе, и это может быть такая оригинальная постановка задачи или оригинальный закон, который Украина могла бы взять на какой то период, который, например,на какой-то период.Сейчас, конечно, тяжело приходится Юлии Владимировне, я ей сочувствую - против нее абсолютно все. Но ей легко сделать, чтобы за нее были все., все кандидаты в президенты попытаются притащить ее в свой лагерь. Стоило бы ей сейчас делать заявления о том, что действующие министры не будут баллотировался в следующий парламент, а председатель Кабмина не будет претендовать на пост Президента, и сразу Кабмин становится органом исполнительной власти, все его любят, все ему сочувствуют и все ему помогают».: «Разрыв порочного круга? Есть возможность разорвать этот порочный круг между правительством и парламентом. Это все та же неприкосновенность депутатов. То есть мы помним, на чем строилась кампания 2007 года. Опять же, это не сделано. «Закон один для всех». Я согласен: открытые списки – это, безусловно, нужно делать. Что касается возврата к мажоритарной системе – тут я остаюсь принципиальным противником, потому что мы видели, что такое в условиях Украины мажоритарная система. Тем более, если это будет не 450 округов по сто тысяч, а если будет 50 мест. Будут округа по несколько миллионов человек. Кто может победить в этих округах? Тут вопрос возникает к предложенной Ющенко модели двухпалатного парламента. Если мы представляем сенат, где избираются по три представителя от многомиллионной области, то кто будет сидеть в сенате? Я думаю, что тогда вопросы, какие там будут сидеть кандидаты снизу, которых избирает народ, которые, соответственно, подконтрольные, какие-то новые лица, - исчезают. Это будут люди, владеющие административным ресурсом».: «То, что правительство недоукомплектовано, это однозначно плохо. Это дает козыри оппонентам Тимошенко, которые постоянно на это указывают. Но с другой стороны, правительство работает. Поступь убога, но процесс идет. Я думаю,. Может, это меньше отражается на наших хозяйственных делах внутри страны, но для международного имиджа Украины, конечно, это плохо - это подрывает все заявления об украинской евроинтеграции. Самое интересное в этой ситуации, что в свое время предложена кандидатура Шамшура на пост главы МИД. Я думаю, в целом, она как раз была бы приемлема почти для всех фракций, потому что этот человек достаточно прагматичный, он не играл бы в одни ворота, он бы не подыгрывал одному Президенту, это кадровый дипломат. Я думаю, что можно было бы, при желании, эту кандидатуру провести через парламент. Но очевидно, что в этом должен быть заинтересован в том числе и Ющенко, как человек, руководящий внешнеполитической деятельностью».Я думаю, в недоукомплектации правительства вина не только шаткости коалиции. Я думаю, что тут есть также вопросы к Президенту, потому что он должен думать, как утвердить компромиссные кандидатуры на должности главы МИД и министра обороны, но это не делается или не удалось сделать.Какие теперь есть возможности для укомплектации правительства? Я согласен с коллегой Медведевым -. Очевидно, можно было пытаться искать какие-то договоренности с Партией регионов, выдвигать какие-то компромиссные кандидатуры - и в свое время Тимошенко это сделала. Но мы видим, что Партия регионов больше настроена не утверждать министров, и собственно использовать это как критику. То есть договоренности тут не реализуются.Второй момент - это то, что говорит Президент, что правительство не работает, поэтому давайте распускать парламент, давайте проводить выборы. Понятно, что здесь возникают юридические основания, как это сделать за полгода до конца каденции. Президент или его юристы пытаются найти хитрый момент. Мол, Президент не может распустить, но если парламент самораспустится, то тут полгода до окончания каденции президента значения не имеют. Я думаю, на самом деле это очень сомнительно с юридической точки зрения. И главное, что Партия регионов в этом на заинтересована, потому что она не хочет брать ответственность на себя в канун выборов. Второй момент - это то, что у Партии регионов, если парламент распускается, остается площадка, которую она использует для критики правительства. И тогда, собственно, парламент не работает, реальные рычаги окончательно сосредоточиваются в руках Кабмина. То есть Партия регионов в этом не заинтересована, потому большинство экспертов сходятся на том, чтоЯ думаю, что в принципе это хорошо, потому что, как показал опыт 2004 года, все-таки в условиях противостояния и кризисных ситуаций».: «Я воздержусь. Вопрос в принципиальной возможности. Если такой возможности нет, то зачем обсуждать персональные кандидатуры?»: «Я с большим уважением отношусь к Владимиру Хандогию (и.о. министра иностранных дел Украины. – Ред.). Смотрю, как он маневрирует между разными политическими силами – очень дипломатично и очень осторожно. Я думаю, для нашего времени это оптимальный вариант.Министра обороны пока еще не вижу. Министр финансов – мне кажется, исполняющий обязанности неплохо выполняет эти функции. Я был свидетелем, когда он достаточно остро спорил с премьером, когда хотели с голоса выдать кредит на 400 миллионов долларов - он не дал этого сделать с голоса. Уже одно это вызывает очень большое уважение.В транспорте я не специалист».: «Как ни странно, мой ответ целиком совпадает с ответом Дмитрия Игнатьевича. Единственное, что Шамшур – это тоже абсолютно достойная кандидатура на пост министра иностранных дел».