Зірка, що падає

Передвиборна кампанія офіційно ще не розпочалася – а фактично вже триває не один місяць. «Главред» започатковує дослідження електоральних симпатій українців.

Першим нашим претендентом стане Арсеній Яценюк, який уже давно тримається у рейтингах на невдячному третьому місці. Соціологи стверджують: щоб піднятися вище, йому треба докласти небачених зусиль



Кандидат у президенти, який фактично першим розпочав масштабні піар-кампанії, впевнено тримається саме на третій позиції, маючи свої кровні 12% плюс-мінус статистична похибка. Але, незважаючи на помітні зусилля, далі не йде. Його шлях до свого нинішнього рейтингу виявився напрочуд легким та швидким для вітчизняного політикуму. Тим більше дивує той факт, що зростання його популярності зупинилося швидко та без очевидних на те причин. Злі язики почали говорити про «електоральну межу», досягти якої легко, а стрибнути вище – уже зась.

Можливо, Яценюку й цього вистачить – якщо його метою є не перемога, а просто здобуття достатньо великого результату для утвердження як політичного лідера. І, можливо, для «розгону» перед наступними парламентськими виборами. Але якщо він справді йде, щоб перемогти (чи хоча б дійти до другого туру, що саме по собі обіцяє більші перспективи у майбутньому) – збереження статус-кво йому явно недостатньо.

Те, що Яценюк має свій електорат, безу¬мовно. Інше питання – що це за електорат і які риси у кандидаті його найбільше приваблюють? Відповідь на нього дала б змогу зрозуміти, як цей кандидат міг би зберегти та поширити свій вплив.

У самому «Фронті змін» обговорювати цю тему поки що не бажають. Офіційна позиція проста – не йдеться про жодну передвиборну кампанію, адже офіційно вона не розпочата. Тому говорити про електоральні преференції, політичну рекламу чи спілкування з потенційними виборцями наразі зарано.

«Якщо ви маєте на увазі біг-борди “Врятуємо країну. Арсеній”, то лідер громадської організації “Фронт Змін” Арсеній Яценюк пояснив, що це була його відповідь на ситуацію в країні, яка опинилася на межі політичного й економічного колапсу», – пояснили нам у прес-службі «Фронту». Не в змозі протидіяти цьому аргументу, надалі скромно називатимемо палатки, біг-борди та друковану продукцію зелено-чорних кольорів «піар-акціями». А з питанням: «Хто він – потенційний виборець Яценюка?» – звернемося до соціологів та політологів.

Герой освіченого Заходу

{-1} «Якщо брати не просто симпатиків Яценюка загалом, а саме тих, хто готовий прий¬ти на вибори, – їх приблизно 12% від загальної кількості, – стверджує Олександр Вишняк, провідний спеціаліст з електоральної соціології Інституту соціології України. – І між ними немає принципових соціально-демографічних відмінностей. Лише дві яскраві характеристики: по-перше, географія проживання, а по-друге – рівень освіти».

За даними Інституту соціології, більшість виборців, готових проголосувати за екс-спікера, проживають на Західній Україні. З усіх потенційних лідерів президентських перегонів він найсильніше «прив’язаний до регіону». Пояснюється це тим, що в нього дуже мало прибічників у Центральній Україні – на відміну від Юлії Тимошенко та Віктора Януковича. Інша особливість електорату Яценюка – надзвичайно високий відсоток людей із вищою освітою. Звідси можна зробити вис¬новок, що в чомусь пересічний виборець екс-спікера подібний до нього самого: це освічений та інтелігентний виходець із Західної України. А от життєвий досвід особливого значення не має: любові до Арсенія Петровича підвладні всі вікові категорії.

Наразі шанси Яценюка не надто високі – пояснює пан Вишняк. Рейтинги екс-спікера вже четвертий місяць поспіль не демонструють жодної динаміки – а це вже явно не випадковість, а тенденція. Тоді як популярність його головного конкурента, який використовує те ж саме електоральне поле, – Юлії Тимошенко, останнім часом знову почала зростати. Пов’язано це не стільки з якимись вдалими політичними кроками прем’єрки, скільки із сезонними змінами. Влітку Верхов¬на Рада відпочиває – а вона працює, зокрема й на свій рейтинг. До того ж, багато українців наразі почали поступово вибиратися із кризи і ставитися до діючої влади менш ворожо. Перебував би на місці Юлії Володимирівни хтось інший, стверджують соціологи, результат був би приблизно той самий.

А ось те, що рейтинг Арсенія Петровича стоїть на місці, – це вже, швидше, заслуга кандидата та його команди. Пан Вишняк не звинувачує в цьому останні піар-акції «Фронту» – на думку переважної більшості журналістів та піарників, напрочуд невдалі. Просто Арсеній Петрович не пропонує чогось, що сприймається у суспільстві як реальні нововведення. Півроку тому в нього був великий практичний шанс здобути популярність, достатню для перемоги на президентських виборах. Зараз шанс, швидше, теоретичний. І навіть дослідження, що моделює можливий перехід Яценюка до другого туру, наразі свідчить: там він відчутно відстане від Януковича. І на відміну від команди Тимошенко, мало хто очікує від «Фронту змін» безкомпромісної боротьби та різкого ривка вперед на фінішній прямій.

Спадок корони

Переважна більшість електорату Яценюка – це ті колишні прибічники Ющенка, які розчарувалися в Президенті, але мають стійку антипатію до Юлії Тимошенко. Так вважає Андрій Биченко, директор соціологічної служби Центру Разумкова. І в орієнтації на цей електорат Арсеній Петрович припустився значної помилки – почав відходити від образу освіченого інтелігента до образу такого собі силовика. Це видно за різкою зміною у його поведінці та за стилістикою останніх акцій «Фронту» – тут і відвідання військових частин, і намети кольору хакі. Силовик із нього навряд чи вийде, а його нинішні прихильники навряд чи схвально оцінять таку метаморфозу.

Ще одна помилка Яценюка – відносно абстрактні пропозиції щодо обіцяного «порятунку країни». Усім відомо, що «боєздатна армія» справді потрібна державі. Але всім також відомо, що жодний із кандидатів не запропонував ефективного засобу перетворення сучасних Збройних сил на щось більш серйозне, ніж нині. Хоча з огляду на те, що цим страждає увесь список кандидатів, – це не мінус, а відсутність плюса. Екс-спікеру тут важче, ніж іншим сильним кандидатам: у його розпорядженні вже немає ані високої посади, ані чисельної парламентської фракції. Лише громадська організація «Фронт змін» і досвід політичної та економічної роботи. Досвід та наявність команди дає можливість давати поради та розробляти програми. Наприклад, щодо виходу із кризи у банківському секторі. Але якраз від порад уже стомилися і виборці, і банкіри.

Проте все одно Арсеній Петрович має великий потенціал – хоча б тому, що вже втрутився у великі перегони. Найгарячіша боротьба у першому турі виборів, за прогнозами центру Разумкова, точитиметься саме між ним та Юлією Тимошенко. І в ній можуть бути несподіванки.

Фронт без змін

У тому, що успіх чи неуспіх Яценюка не надто залежатиме від передвиборної кампанії, впевнений відомий вітчизняний політтехнолог Сергій Гайдай. «Розкрию вам секрет, про який постійно забувають політики, – сказав він “Главреду”. – Реклама перед виборами – це ще не все. Це обов’язковий, традиційний, але не вирішальний елемент. Перемога більшою мірою залежить від того, як кандидат зможе налагодити діалог з виборцями. Що він, власне, зможе їм запропонувати, та що вони зможуть у ньому побачити». На думку експерта, наразі Арсеній Петрович не пропонує нічого визначного. «Ось чим конкретно Яценюк приваблює мене настільки, щоб я за нього голосував? У піар-кампанії, яку розпочав наймолодший із кандидатів, є багато слабких місць. У нього самого є слабкі місця – наприклад, не дуже фотогенічна зовнішність. Але це все – ніщо, порівняно з тим, що він не може наразі донести до виборців якесь привабливе послання».

При цьому, на думку пана Гайдая, тут не може йтися про прості обіцянки. У випадку політика такого рангу, послання – це не гасло чи партійна програма, а власне сам політик зі своїм іміджем та репутацією. Це має йти зсередини особистості, із самої її сутності. Люди повинні розуміти, що прихід такої людини до влади однозначно щось змінить у певний бік. Цього в Арсенія Петровича немає взагалі. Навіть серед його палких прихильників мало хто може сказати, що саме зміниться у країні, якщо він займе будь-яку з найвищих у ній посад.

Хоча, знову-таки, неспроможність подати свою постать як гарантію змін на краще, чи то пак хоча б якихось змін – загальна проблема нашого політикуму. «Є певні винятки, але в них свої проблеми, – каже Гайдай. – Так, Анатолій Гриценко – чи не єдиний із відомих кандидатів у президенти, за ким не стоїть великий капітал. Але у нього немає й інших ресурсів. У Олега Тягнибока є месидж, а у його прихильників – уявлення, що зміниться, якщо він прийде до влади. Але наразі такі зміни потрібні лише невеликій частині населення чотирьох областей України».

Звернімо увагу: свою громадську організацію пан Яценюк назвав «Фронтом змін». Але за назвою поки що не відчутно реального наповнення. Не можна сказати, що «Фронт» узагалі не пропонує серйозних реформ. Скажімо, його енергетична концепція, що передбачає розширення українських ядерних потужностей, є доволі радикальною. Але все одно мало хто бачить у Арсенії Петровичі криголам, здатний розбити застояну кригу української політичної традиції. Тієї самої традиції, яка вже обридла українському електоратові гірше редьки.

Між надією та розчаруванням

Секрет швидкого успіху Арсенія Петровича в тому, що він вдало зайняв нішу «нового обличчя в українській політиці». Того самого нового обличчя, на які наразі є великий суспільний попит. Саме через це йому відносно нещодавно вдалося здійснити прорив. Хай невеликий, але все одно неймовірний для сучасного застою політичних симпатій. Виборці – особливо та частина «помаранчевого» електорату, яка стійко розчарувалася в Тимо¬шенко та Ющенку, – отримали нову надію, молоде обличчя.

Проблема ж Арсенія Петровича в тому, що йому ще треба довести, що він є справді новим обличчям, а не симпатичною обгорткою для старих ідей та стереотипів. Одного протиставлення себе старій генерації «Ющенко–Тимошенко–Янукович» та оголошення війни в ім’я змін мало. Треба запропонувати щось принципово нове та конкретне, щоб виборець погодився: якщо цей кандидат прийде до влади – зміни вочевидь неминучі. З цим у Яценюка поки що проблеми – адже його виборча кампанія йде за давніми та звичними для вітчизняної політики схемами, без принципово нових ідей та пропозицій. Ба навіть більше: йде розгублено та невпевнено, програючи досвідченішому та більш професійному на цих теренах БЮТ. Тому невдовзі потенційні виборці Яценюка можуть зіштовхнутися із розчаруванням: за новим обличчям не стоятимуть нові дії та рішення.

І якщо Арсенію Петровичу та його команді не вдасться швидко та докорінно змінити ситуацію на свою користь, це зіткнення відбудеться ще до президентських виборів. І навряд чи результат сподобається наймолодшому із претендентів.