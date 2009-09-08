Засадный тандем Ющенко и Литвина?

8 сентября 2009, 15:28

Президентские выборы способны порождать необычные политические альянсы.

Вот и приближение старта президентской кампании дает основания предположить возможность создания альянса Виктора Ющенко и Владимира Литвина. Президенту и спикеру парламента есть о чем поговорить в свете приближающихся выборов.

Виктор Ющенко и Владимир Литвин знакомы друг с другом еще со времен президентства Леонида Кучмы. Владимир Михайлович активно общался с Виктором Андреевичем во время работы в президентской администрации, поддерживал диалог в 2002 – 2004 годах, когда Ющенко был депутатом (и обижался на избрание Литвина спикером). Позднее пути обоих политиков разошлись, хотя некоторые общие черты у них остались и сегодня. Оба происходят из простых семей из украинской глубинки, обоим пришлось пройти непростой путь для завоевания места на политическом Олимпе. Возможно, поэтому наши герои с крестьянской настырностью цепляются за достигнутые позиции, не торопясь расставаться с ними. И Ющенко, и Литвин склонны использовать на сегодняшнем этапе политического процесса алармистскую риторику, пытаясь повлиять на негативные для них сценарии развития ситуации в стране.

К тому же нынешнее политическое положение Виктора Андреевича и Владимира Михайловича во многом похоже. Президент сохраняет формальные атрибуты власти, но при этом практически растерял соратников, способных быть исполнителями его политической воли. Последний призыв сотрудников на Банковую убедительно засвидетельствовал: у главы государства очень короткая скамейка запасных. Большинство вчерашних приближенных нашли место в более перспективных политических командах. Спикер также периодически кокетливо жалуется на отсутствие спонсоров президентской кампании, которую Владимир Михайлович на полном серьезе пообещал выиграть. Впрочем, проблема не в деньгах, а в том, что Литвин не слишком хочет брать на себя далекоидущие политические обязательства. Стоит ли удивляться, что ни Ющенко, ни Литвин не контролируют в полном объеме фракции НУНС и Блока Литвина соответственно, о чем свидетельствуют как голосования поблекших  «оранжевых», так и все чаще проявляющаяся уникальная позиция Литвина.

Помочь сделать спикера сговорчивее могут и Алексей Пукач, вероятно, продолжающий давать показания сотрудникам СБУ, и Николай Мельниченко, решивший примерять на себя маршальский мундир военного диктатора. Оба мелкотравчатых персонажа украинского политического театра возомнили себя «богами из машины», способными судить и миловать, влиять на президентскую гонку. И чем громче будут их словесные эскапады, тем больше шансов, что Виктор Ющенко предложит Владимиру Литвину объединить свои усилия для сохранения политического влияния. Такая ситуативная синергия способна укрепить позиции обеих политиков.

Есть и еще один аспект: ни Ющенко, ни Литвин не являются высокорейтинговыми кандидатами на президентский пост, но играть роль статистов в избирательной кампании не собираются. Судьба Виктора Андреевича в случае поражения в борьбе за пост главы государства незавидна (его сделают ответственным за все промахи на протяжении пяти лет, проигнорировав факт перераспределения полномочий после политической реформы), да и Владимира Михайловича у себя  «в тылу» ни один триумфатор президентской гонки не оставит. Спикерское кресло – хороший предмет для политического торга в условиях создания нового формата парламентского большинства. Осознание удручающих перспектив, способных проявиться уже через полгода, могут стимулировать лидеров страны и парламента к взаимовыгодному диалогу. В украинских реалиях пара политиков, обладающих определенными властными рычагами, способна осложнить электоральный блицкриг практически любому противнику в весовой категории «кандидат на пост президента».

В этом контексте представляется неслучайным, что прошедшая на минувшей неделе Ющенко рабочая  встреча и Литвина вызвала значительный политический резонанс. Спикера оперативно обвинили в том, что он обсуждал на Банковой перспективы роспуска Верховной Рады. Объективно говоря, подобный сценарий был бы выгоден для обоих наших героев: они бы не только провели пробу сил перед президентскими выборами, но и получили возможность заручиться парламентским иммунитетом. Действительно, Виктору Ющенко идея самороспуска парламента пришлась по душе, но Владимир Михайлович эмоционально отбросил предположения бютовцев о сепаратных переговорах. Пожалуй, Литвин прав: говорить о роспуске Верховной Рады  сегодня, мягко говоря, преждевременно. Но ситуация может измениться в том случае, если закон о проведении президентских выборов (вызвавший публичное неодобрение Ющенко и Литвина) будет торпедирован Конституционным судом. Нет закона о проведении президентской кампании – появляется  питательная среда для спекуляций вокруг даты проведения выборов главы государства, а это, безусловно, может стимулировать роспуск парламента и проведение досрочных выборов. В них заинтересованы многие политические игроки, за исключением, пожалуй, Юлии Тимошенко.

Если наша логика верна, то Виктору Ющенко и Владимиру Литвину впору проводить ревизию юридических команд и мобилизацию медийных мощностей для проведения правового блицкрига, сопровождающегося мощной пропагандистской артподготовкой. Безусловно, говорить о стопроцентном успехе этой операции никто не возьмется, но обоим политикам однозначно противопоказана пассивность. Сегодня даже попытка создать такой засадный тандем может иметь влияние на политические расклады. Или, по крайней мере, имитировать усиление позиций президента и спикера.
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