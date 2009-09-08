Депутаты готовы откупиться от работы

К сегодняшнему заседанию парламента Партия регионов подготовила целых три законопроекта, направленных на повышение размера социальных выплат. «Регионалы» решили несколько занизить планку своих требований: вместо минимальной зарплаты в 1500 грн с 1 сентября, предлагалось установить ее размер в 865 грн и с 1 октября. Еще один законопроект касался прожиточного минимума, размер которого с 1 октября предлагалось довести до 900 грн. Бютовцы в ответ потребовали проголосовать за повышение соцвыплат и увеличение доходной части госбюджета в пакете, что, в свою очередь, не устраивало ПР. В проектах, предложенных «регионалами» Михаилом Папиевым и Александром Пеклушенко, правительству в недельный срок предписывалось разработать проект изменений в госбюджет и обеспечить все необходимое финансирование. С таким «переводом стрелок», естественно, не согласился БЮТ. Все эти противоречия в полной мере отразились на заседании Согласительного совета, назначенного на 9 утра. «Регионалы» предсказуемо заявили, что законопроект по соцстандартам должен быть проголосован в первую очередь, иначе не миновать блокирования трибуны. В ответ нардеп от БЮТ Олег Ляшко предложил наполнить бюджет путем повышения акцизов на табак, ликероводочные изделия, пиво и горюче-смазочные материалы. Но «регионалы» мигом учуяли «подставу». - Мы не такие глупые, чтобы голосовать за повышение акциза на бензин. Когда его цена возрастет до 15 грн. за литр, вы скажете, что это Партия регионов виновата, - сказал депутат от ПР Александр Ефремов. Примерно в это время «боевой отряд» ПР «на всякий случай» заблокировал трибуну и президиум парламента. Параллельно на Согласительном совете начал стремительно развиваться другой конфликт по линии Владимир Литвин – Партия регионов. Литвин обвинил «регионалов» в политических спекуляциях на теме социальных стандартов. «Вам не нужно решение, вам нужен процесс», - обратился спикер к оппозиции. И ненавязчиво предложил ПР проголосовать за альтернативный проект своего однопартийца Олега Зарубинского, не содержащий, кстати, ни одной конкретной цифры. Нардеп от ПР Василий Хара в ответ предложил Литвину вообще «замолчать» во время Согласительного совета, потому что спикер «ненавидит Партию регионов». Предложение Литвина зайти в сессионный зал и открыть заседание парламента «регионал» Александр Ефремов назвал «нецелесообразным» - по его словам, незачем проходить всю процедуру рассмотрения законопроекта, чтобы потом за него так и не проголосовать. На этом длившееся около двух часов заседание Согласительного совета закончилось, и депутаты массово вывалились в кулуары, поочередно обвиняя друг друга в нежелании работать на народное благо. В зале на этот момент постоянно находились несколько десятков депутатов, трибуна и президиум были надежно заблокированы. Глава фракции БЮТ Иван Кириленко дословно повторил сказанные Литвином на Согласительном совете слова: «Им («регионалам». - Ред.) не нужен результат, им нужен процесс. Мы не будем принимать участия в этом маразме». Депутаты от ПР в это время привычно обвиняли оппонентов в нежелании работать на благо неимущих. Параллельно депутаты изобрели еще одну «фишку» для привлечения внимания: отказываться от своих зарплат «в пользу бедных». «Я предлагаю, чтобы каждый депутат половину своей зарплаты отдавал самым бедным в своем микрорайоне», - сказала нардеп от ПР Анна Герман. Бютовец Иван Кириленко в ответ самоотверженно заявил, что готов перечислить бедным хоть всю свою зарплату за период избирательной кампании. Идея народных избранников выглядит, конечно, благородной. Однако, если среднюю зарплату нардепа (около 20 тыс. грн. в месяц) умножить на количество депутатов (450) и на три месяца, в течение которых будет длиться избирательная кампания, получится 27 млн. грн. Если эту сумму разделить на численность пенсионеров в стране – 13,7 млн. - то столь «благородного» жеста от депутатов хватит лишь на то, чтобы единоразово доплатить каждому пенсионеру аж по две гривни. Впрочем, народные избранники вряд ли морочат себе голову подобными подсчетами. Избирательная кампания волнует их куда больше – после того, как Раду покинули почти все депутаты и журналисты, пару десятков «регионалов» все же остались дежурить в сессионном зале, «украшая» его антиправительственными растяжками. В данный момент в парламенте идут переговоры между лидерами фракций БЮТ и ПР относительно разблокирования его работы, но на их успешный исход надеяться не приходится: Виктор Янукович уже заявил, что парламент не будет работать до тех пор, пока не примет решение по повышению социальных стандартов.