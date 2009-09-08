Ющенко открыл Украинский дом в Перемышле без Качиньского

8 сентября 2009, 18:34

Сегодня завершился двухдневный официальный визит Президента Виктора Ющенко в Польшу, куда он прибыл по приглашению своего польского коллеги Леха Качиньского.

В составе украинской делегации во время этого визита в Польшу Виктора Ющенко сопровождали и.о. министра иностранных дел Владимир Хандогий, секретарь СНБОУ Раиса Богатырева, вице-премьер-министр Иван Васюнык, министр культуры и туризма Василий Вовкун, министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко, заместитель главы Секретариата Президента Андрей Гончарук, а также и.о. главы Украинского института национальной памяти Игорь Юхновский. В рамках визита Ющенко встретился с Качиньским, а после официальных церемоний прошла встреча двух президентов в формате «тет-а-тет». Лидеры обеих стран подписали Дорожную карту украинско-польского сотрудничества на 2009-2010 годы и поставили свои автографы под совместным заявлением об энергетическом сотрудничестве, в котором, в частности, отмечается важность последующей диверсификации источников поставок нефти европейским потребителям и повышения энергетической безопасности стран Европы. Виктор Ющенко выразил Польше благодарность за поддержку евроинтеграционного курса Украины. Во время визита украинский Президент возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Варшаве и вместе с Лехом Качиньским принял участие в церемонии открытия памятного знака жертвам Голодомора 1932-33 годов. Также Виктор Ющенко провел встречи с польским премьером Дональдом Туском, на встрече с которым обсуждались вопросы энергетической безопасности. Серьезное место в повестке дня государственного визита Виктора Ющенко в Польшу занимало историческое примирение украинского и польского народов. «Там, где были страницы, требующие уважения, низкого уклона, взаимных извинений – обе сильные стороны должны это сделать. Я и Президент Качиньский делаем все, чтобы такая политика была единственной доминантной в наших отношениях», – заявил Ющенко. Кроме того, в своем сегодняшнем интервью польскому журналу Rzeczpospolita на замечание о героизации в Украине ОУН-УПА и Степана Бандеры, к которому в Польше враждебное отношение, украинский Президент подчеркнул, что и украинская ОУН-УПА, и польская Армия Краева заслуживают уважения, поскольку обе боролись за независимость своих государств. Кроме того, Ющенко отметил, что, несмотря на признание Бандеры героем, у украинцев нет такой черты, как антипольскость. Между тем, дипломатическую бочку с медом этого визита в Польшу подпортила политическая ложка дегтя. Еще вчера Gazeta Wyborcza написала о том, что президент Лех Качиньский поддался на политическое давление антиукраинского электората и в последний момент отказался от участия в чествовании памяти украинских жертв в Сагрине, где в 1944 отряд Армии Краевой убил несколько сотен украинских крестьян. По информации издания, на польского президента оказывали давление поляки, ранее проживавшие на западе Украины. От польского президента требуют, чтобы сначала состоялось чествование памяти поляков, убитых в 1943-44 годах на Волыни и Галичине. Более того, Лех Качиньский не поехал и в Перемышль, где сегодня Виктор Ющенко принял участие в передаче Украинского дома украинской громаде. Такое поведение польского президента довольно странное, ведь в свое время Ющенко и Качиньский открывали памятник полякам, погибшим от рук УПА, в Гуте Пеняцкой, а перед этим оба президента открывали памятник убитим польской Армией Краевой украинцам в Павлокоме. Очевидно, в этот раз Качиньского сдержали предстоящие в следующем году выборы президента Польши, а стало быть и стремление не раздражать свой электорат перед волеизъявлением. Фото пресс-службы Президента

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