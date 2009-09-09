Народный Рух Украины: умереть или измениться

Я думаю, тем, что Народный Рух Украины «За перестройку» сделал все для того, чтобы была провозглашена независимая Украина. Это, по-видимому, самое большее достижение.) Но главное, что она состоялась.. Одно дело – балтийцы. У нас знаете, чем закончилось провозглашение Украинской народной республики, и потом в течение всей украинской истории слово «петлюровец» было очень страшным. Это я по себе знаю, потому что я тридцать лет был в Коммунистической партии Советского Союза.Все также хорошо знают, что последние двадцать лет Коммунистическую партию Украины возглавлял Владимир Щербицкий – человек очень умный, хитрый, очень верный Москве. Поэтому нужно было играть и хитрить таким образом, чтобы выйти на нормальную общественно-политическую организацию, которая позднее назвалась «Народный Рух Украины «За перестройку».Это была сложная ситуация. Этого бы у нас не случилось , если бы не было визита Горбачева в Киев, в известной степени давшего нам возможность заниматься делами перестройки. Только таким вот образом возникла эта структура. А снизу все подпирало, бурлил народ. И бурлил не только на митингах. Это все происходило и на заводе «Большевик», и на заводе «Ленинская кузница», и в Институте математики, и в Институте теоретической физики, не говоря уже о гуманитарных структурах.Это была цель номер один. Мы должны были бороться за свободного человека в свободной независимой Украине. При всем том, что мы имеем, мы знаем, какое у нас страшное беспамятство, какая у нас коррупция.Если бы у нас хотя бы на том уровне была сохранена общественная активность и ответственность за Украину даже в том небольшом количественном составе, как это было во времена создания Народного Руха. Тогда было намного больше энтузиазма. Это был первоначальный энтузиазм, активизировавший деятельность человеческого этноса.: Я считаю, что, проект, который мог бы стать продолжениям идей Руха в части национальной,. У него был шанс создать мощную партию. Я был достаточно хорошо знаком с Виктором Андреевичем и считал его вполне приемлемым для такой цели.Мы знаем, что руководит сегодняшним Рухом бывший сотрудник ЦК КПУ. Мне кажется, это разные вещи. Одно дело - член КПСС, который переосмысливает свое отношение к жизни в 1989 году. И совсем другое дело, когда сейчас действующие представители Руха - бывшие министры.Был период, когда существовали три политических силы, претендовавших и потенциально способных стать тремя китами, на которых можно было бы построить одну мощную правую партию. Это был Рух, УРП и ПРП. Не случилось. И, но и в значительной степени, как говорит исследование общественного мнения,, которые вдохновляли основателей национал-демократического движения Украины.Мы сегодня в каком-то смысле возвращаемся к ситуации 1989 года, в том смысле, что, которая объединила бы и людей, национально настроенных на возрождение гуманитарных идей, национальной культуры и тому подобное, и общих демократов, либералов, которые бы противостояли безумному бессовестному капитализму, завоевывающему сейчас все звенья украинского общества, включая малых детей.Я считаю, что вопроса о государственности не существует. Я считаю, что серьезных угроз нет, но нет и соответствующей, адекватной политической структуры общества, которая могла бы поддержать процесс модернизации украинского общества, процесс становления гражданского общества.. Прослеживаются десятилетние циклы. В 1990-е годы был период, когда существовали три четко выраженных идеологических полюса: правый полюс - правые партии, на востоке стали доминировать коммунисты. Но был еще третий центр влияния. Он был беспартийным. Была конкуренция трех направлений в развитии партийной системы. Потом уже в этом беспартийном центре одна за другой начались попытки создать партию власти. Но тогдаукраинской партийной системы. Бесспорным лидером был Вячеслав Чорновил., в прямом и переносном смысле,как влиятельной политической силы.2000-е годы - период лидерских политических движений. Идеология отошла на второй план, на первый вышла личность. Правый фланг остался, и осталось мировоззренческое ядро этого фланга - национал-демократические идеи. Однако на первое место вышла именно личность лидера. И тогда так случилось, что таким лидером, возможно, даже сам того не сознавая стал Виктор Ющенко. В этом была определенная драма национал-демократического движения Украины. Тогда увидели Ющенко - харизматичного лидера, носителя рейтинга, на него поставило абсолютное большинство национал-демократов. Потом поняли, что, возможно, это была не совсем правильная ставка.Кроме того, начались и определенные противоречия внутри национал-демократического лагеря. Вообще,. Она касается не только правого фланга, но и многих других партий. Конец 1990-х годов – начало 2000-х годов - это вообще была эпидемия расколов. Но Народный Рух Украины, к сожалению, стал «пионером» этих расколов.Теперь ситуация начинает повторяться.. Начинается новая волна трансформации украинской партийной системы. Возможно, даже и политической системы. Возможно, после президентских выборов и, скорее всего, на следующих парламентских выборах мы более четко увидим эти новые тенденции.Однако думаю, что правый фланг останется.Говорилось не только о движении самих украинцев. Мы были рады и счастливы, что с нами евреи, что с нами россияне, что с нами крымские татары. Ко мне шли целые огромные делегации гагаузов. Это было интернациональное действо.: Я хочу сказать о другом аспекте этого дела., например,. В своих решительных формах, как по мне, и тот и другой совершенно неприемлемый. Но российский национализм в известной мере связан с идеями великодержавности, с идеями военной мощи, экспансионизма, с идеями повышения экономического могущества и так далее И это в известной степени работает на усиление государства.Украинский же национализм не связан ни с какими экономическими или военно-политическими идеями. Он в основном является национализмом «глечиків», истории. Так случилось. Это нужно изучать. Но мы видим, что никаких экономических стратегий или милитаристских идей от украинского национализма нет.: Это очень актуальный вопрос. Он фиксирует то, в чем состоит главная проблема и Народного Руха, и правого фланга. Это проблема обновления. Между прочим, почему в свое время поставили на Ющенко? Потому что он олицетворял новую волну людей, которые могли бы построить экономическую стратегию развития.Это была попытка объединить, с одной стороны, идею либерального экономического развития с классическими национально-демократическими идеями. С другой стороны, объединить украинскую национальную идею с идеей европейской. В 2000-е годы в «Нашей Украине», частично в БЮТ начались проявления именно европейской идеи, европейской геополитической стратегии.Изменения происходили, обновление происходило. А теперь на первый план все больше выходит необходимость формирования на правом фланге эффективной экономической стратегии развития.Украина как независимое государство состоялась. Можно спорить, насколько она независима, но абсолютно независимых государств, кроме сверхдержав, нет. Проблема в том, чтобы построить эффективное государство, эффективную государственную машину. Это один из элементов новой повестки дня.Другой элемент заключается в том, чтобы сформировать стратегию развития. И тут вопрос демократии снова выходит на передний план. Какой должна быть эта новая политическая система? Будет ли она строиться на демократических, конкурентных принципах или, как мы уже видим, выстраиваются в очередь «спасители». Часть из них не скрывает, что они склоняются к той или иной форме авторитаризма.Это два направления будущей дискуссии и два вопроса, на которые должны дать ответ представители правого фланга.Об этом нужно спросить у руководителей партии. Народного Руха Украины «За перестройку» нет, поэтому нечего распускать.: Что значит самораспуститься? Это значит либо уйти на пенсию, либо признать свое поражение. Я сторонник органической теории – у любого социального феномена есть своя жизнь. То, что родилось, через определенный период заканчивает свою жизнь или, возможно, превращается в другую форму. Я сторонник того, что нужно не самораспускаться, а искать новые форматы, новые формы объединения, консолидации национал-демократических сил. Нужно идти дальше, сохраняя свои идеи, свои взгляды, свои ценности, но обновляя их и развиваясь. Нужно развитие.