Громадяни, лупайте сю скалу!

Криза вже не тільки в головах експертів, вона на цінниках магазинів і у зарплатних відомостях. Бажана стабільність є лише в «Першій сотні», яка цього разу сформована колективними зусиллями 58 експертів. Верхня частина списку – чортова дюжина місць – незмінна вже майже півроку. А перша трійка – Тимошенко, Ющенко, Янукович – із січня 2009-го скелею стоїть, ніхто їх і поворушити не може. Так і хочеться вигукнути – громадяни, лупайте ж сю скалу! Уперше до нашого рейтингу увійшли перший заступник генпрокурора Сергій Винокуров і народний депутат від БЮТ Абдулін. Останній входить у так званий «вузький кабінет» і, як кажуть інсайдери з вулиці Турівської, голос Олександра Рафкатовича Юлія Володимирівна чує. Троє політиків до рейтингу повернулися буквально після місячної перер¬ви. Йдеться про законодавців з фракції НУНС Бориса Тарасюка та Олександра Третьякова. А посол України в Росії Костянтин Грищенко взагалі стрибнув на 52-ге місце! Дякувати вочевидь треба Кремлю, який постійно підкидав нових дровенят у ватру українсько-російських відносин. А амбасадорові доводилося всі ці вибрики коментувати. У серпневому «плюсі» також Анатолій Гриценко +40, Сергій Тігіпко +36, Олег Тягнибок +32, Леонід Кравчук +32, Ганна Герман+30, Юрій Бойко +29, Петро Симоненко +27. У «мінусі» – Ренат Кузьмін та Олександр Пасенюк по -30, Олег Дубина -27, Вік¬тор Кудрявцев -28, Віктор Медведчук і Віталій Кличко по -22. Нестор Шуфрич, №100, ледве зачепився за останню сходинку. Очевидно, що через брак телевізійних ефірів, які, ніде правди діти, тримають планку популярності та створюють ілюзію впливу. Перестаньте показувати цих медіа-політиків у телешоу Шустера, запрошувати в гості до Андрія Данилевича на «Інтер», Анни Безулик чи Романа Чайки на «5 канал», до Андрія Куликова на ICTV – і їхні рейтинги скукожаться до безмежно малих величин. До речі, це перш за все стосується і самого Савіка Шустера, який, за класиком, мав би бути «відповідальним за тих, кого приручив». Як тільки програма пішла на канікули, бал спланірував униз. Звісно, не чемно критикувати шановних експертів, але хочеться поділитися одним спостереженням. Часом пересування вгору-вниз пов’язане виключно з частотою згадуваності прізвища певного політика чи будь-якої іншої персони. Пригадуєте, у березні преса вибухнула масою коментарів про сенсаційну перемогу правого ВО «Свобода» на Тернопіллі. Це відразу дало можливість лідеру партії Олегу Тягнибоку перестрибнути майже півсотні сходинок у рейтингу. Але потім оцінки закономірно пішли вниз. Є й свіжий приклад. У липні, коли було затримано генерала міліції Олексія Пукача, йому дісталося фантастично високе шістнадцяте місце. Очевидно, експертна думка припускала, що тепер доля кількох дуже впливових політиків залежить від свідчень екс-керівника міліцейської «наружки». Минув місяць, жодних відомих суспільству нових фактів. І медіа-рейтинг Пукача «здувся» вмить! Не виключаю, що якщо підозрюваний у вбивстві Георгія Гонгадзе й надалі гратиме «великого німого», то вже у вересні, коли буде чергова річниця зникнення й убивства нашого колеги, він взагалі випаде з «Першої сотні». Дехто з експертів пропонував включити в рейтинг екс-нардепа Віктора Лозінського, про якого багато говорять і який десь у бігах. Так, його прізвище вже негативним брендом, синонімом убивці-бєспрєдєльщика, але ж на кого він насправді впливає? Здається, лише на тих нещасних селян Голованівщини, які бояться, що справа про вбивство їхнього земляка виявиться, як це часто буває, мильною бульбашкою, приводом для чиновницького та політичного самопіару, і все «повернётся на круги своя». Як, на жаль, не раз бувало. Інший кандидат до найвпливовіших – мер Ужгорода Сергій Ратушняк, який має час довести, що здатний не тільки жидомасонів шукати. Місця зі 101-го посіли багаторічні важковаговики вітчизняної політики Роман Безсмертний, Микола Мартиненко, Валентин Симоненко, Анатолій Голубченко та, як писали в радянських газетах, «примкнувший к ним» Андрій Кислинський. Чи побачимо ми їх ще у своєрідній вищій лізі?