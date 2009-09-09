Медведев начинает воевать с Путиным?

Когда Владимир Путин на прошлой неделе пообещал Юлии Тимошенко помочь Украине, пересмотрев в пользу Киева газовые контракты, подписанные в начале года, это выглядело уж слишком фантастично. «Сегодня мы вместе с Владимиром Владимировичем обсудили вопрос потребления российского газа Украиной, и позиция премьер-министра России заключается в том, что сколько Украина потребляет газа, столько и будет оплачивать», - заявила Юлия Владимировна во время встречи с российским коллегой в Польше. Казалось, что двум премьерам действительно удалось найти общий язык. Можно только гадать, какова была цена договоренностей, но факт оставался фактом – публично прозвучали достаточно дружественные заявления (причем очень выгодные для Украины). Ведь если бы российский «Газпром» стоял на своем, то Украине пришлось бы платить штрафные санкции за непотребленный, но оговоренный контрактом газ.

Газовое примирение двух стран продолжалось недолго. Затмили его довольно грубые замечания со стороны Дмитрия Медведева. Президент вчера провел политическое шоу, ставшее в последний год традиционным как для Кремля, так и для российского ТВ, - разговор с главой «Газпрома» Алексеем Миллером перед телекамерами. «Газпромовский» босс сообщил, что Украина хотела бы получить деньги наперед за транзит российского газа в страны Евросоюза.



Дословный диалог.

Дмитрий Медведев: «То, что сейчас наши украинские партнеры платят, - хорошо. Это можно только приветствовать, потому что это признак того, что партнеры выполняют свои обязательства как положено. Что касается идеи предварительной оплаты тарифа, то хотел бы вам задать простой вопрос: предусмотрено ли это договором?»

Алексей Миллер: «Договором предварительная плата за транзит не предусмотрена».

Дмитрий Медведев: «Ну, тогда и не платите. Нужно действовать согласно подписанному договору. Мы специально его готовили, он в таких муках и трудах рождался, получил достаточно серьезное развитие, сейчас мы по этому договору работаем. Вот на нем и нужно строить свои отношения, ничего не нужно выдумывать, нужно действовать в соответствии с теми обязательствами, которые стороны на себя берут. У нас сейчас тоже не самые простые времена, вот поэтому я думаю, что «Газпрому» такую позицию нужно занять».

Алексей Миллер: «Так и будем дальше работать».

Дмитрий Медведев: «Хорошо».

Снято.



Был ли этот разговор случайным? В это трудно поверить. Совсем недавно состоялась встреча Тимошенко и Путина; все в ожидании визита российского премьера в Харьков, где могли бы быть достигнуты принципиальные договоренности по газу; на этой неделе в Москву должна была прибыть украинская делегация для подготовки дополнительных соглашений, которые несколько отредактировали и дополнили бы газовый контракт, подписанный 19 января нынешнего года. Именно на этом фоне и появилось заявление Дмитрия Медведева.



Первое впечатление: Путин и Медведев разыгрывают древний сценарий о добром и злом следователе. Российскому премьеру действительно было выгодно в имиджевом плане выступить в Польше в поддержку Украины – пусть теперь попробует кто-то на Западе сказать, что Москва использует газ в политических целях. Российскому президенту же нужно было поставить на место украинских партнеров. Возможно, для того, чтобы Киев не рассчитывал на слишком большие преференции. И Путин во время встречи с Юлией Владимировной может потом сказать: вы же видите, я хотел, но… Но все это слишком сложно. У российского премьера слишком богатый политический опыт, поэтому подобную актерскую сценку он мог бы разыграть и без привлечения президента.

Очень похоже, что Медведев выступил с жестким заявлением без ведома премьера. Еще год назад Дмитрий Анатолиевич держал руку на газовом пульсе – он возглавлял совет директоров «Газпрома». Его давний друг, а ныне президентский помощник Константин Чуйченко в свое время возглавлял российскую часть скандальной компании «РосУкрЭнерго». Так случилось, что сегодня Медведев оказался как бы не у дел – Путин пользуется все той же популярностью среди россиян, Путин улаживает конфликты с соседними странами, Путин принимает решения по газу, не посоветовавшись с президентом. Все это могло ударить по самолюбию Медведева.

О серьезных проблемах и невидимых конфликтах российской «тандемократии» российские эксперты говорят уже давно. Время от времени эти догадки только подтверждаются. В последний раз о противоречиях в российских верхах говорилось совсем недавно – и тоже в контексте Украины. Ходят слухи, что Дмитрий Медведев решил написать скандальное письмо Виктору Ющенко без ведома Владимира Путина. Российский премьер, говорят, был не в восторге от президентского фокуса. Будто бы Медведев преследовал единственную цель – не допустить приезда в Киев посла Михаила Зурабова, который является человеком Путина.

Понятно, в публичную полемику Путин и Медведев вступать не имеют права – это ударит одновременно по позициям обоих (украинский пример с постоянными президентско-премьерскими обострениями может служить для них лучшим примером). Поэтому не удивительно, что Медведев выступил со своими замечаниями в адрес Украины не в связи с вопросом недобора газа, а в связи с предварительной платой за транзит. Выходит, что конфликта между политиками как бы и нет. Президент ведь не отрицал того, что обещал премьер.

С другой стороны, если бы у Путина с Медведевым сейчас все было в порядке, то не нужно было бы никаких телеспектаклей на тему газа. Ведь российские руководители вполне могли бы обсудить все вопросы по телефону или же на закрытой встрече, все решить, а уже Путин высказал бы консолидированную позицию на встрече с Юлией Тимошенко. Но по каким-то причинам Медведеву важно было засветиться, выступить неким суровым правителем, держащим все под контролем.

Хотя у Путина тоже остается поле для маневров. В Гданьске он будто бы и пообещал поддержать Украину, однако отметил, что все будет зависеть от определенных «деталей». Директор энергетической программы центра «Номос» Михаил Гончар обращает внимание на то, что в газовом контракте существует пункт 2.2.3, которым предусмотрено: изменения относительно объемов поставок газа могут вноситься за шесть месяцев до нового года. Фактически до 1 июля должен был быть готов соответствующий протокол. «Наша премьер на детали внимания не обратила: она решила, что раз договорилась с Путиным, значит, все так и будет. «Газпром» в принципе произвел совершенно элементарную манипуляцию. Это может быть некий сценарный вариант под названием «разводка Юли». Или же мы наблюдаем за усугубляющимися разногласиями между российским премьером и президентом. Но нам важен итог. А Медведев занял жесткую позицию: выполнять положения подписанного контракта, не предусматривающие поблажек для украинской стороны», - отмечает эксперт.



Грозит ли это новой газовой войной? Конечно, Россия сейчас не заинтересована в новом конфликте с Евросоюзом. Она и так немало потеряла от предыдущих газовых войн – ведь ЕС в настоящий момент боится поддерживать обходные газовые проекты Южный и Северный потоки. Кроме того, страны ЕС все больше задумываются над заменой российского газа алжирским и норвежским. «Но риск повторения газовой войны всегда остается. Это как ружье, которое висит во время театрального спектакля», - считает Гончар.

Эксперт все связывает также с климатическими особенностями зимы-2010: в холодные зимы Россия не в состоянии покрыть газовые нужды российских и зарубежных потребителей, поэтому искусственно создает конфликт с Украиной. «Если зима будет теплой, тогда не будет проблем с поставками газа, его хватит всем. Газовые конфликты разгорались во время холодных зим – в 2006 и 2009 годах. Зимы 2007 и 2008 были теплыми. Это, конечно, не основная причина, но она фундаментальная», - подытоживает Гончар.

Однако, по его словам, в этот раз «Газпром» может пойти максимум на прекращение газовых поставок Украине, но никак не потребителям стран ЕС. Еще одна газовая война, в то время как доходы «Газпрома» на фоне мирового экономического кризиса и без того упали, может сильно ударить не только по имиджу России, но и по прибылям заинтересованных лиц.