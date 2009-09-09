НУНС вводит пятую графу

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий внести изменения в основные документы, удостоверяющие личность гражданина Украины.

Если законопроект № 5111 будет принят, изменения коснутся свидетельства о рождении, внутреннего и заграничного паспортов. Во все эти документы с 1 января 2010 года предлагается ввести графу «национальность». Таким образом, информация об этнической принадлежности гражданина должна следовать после фамилии, имени, отчества, даты и места рождения.



Кроме того, в законопроекте указывается, что все записи в паспорте и свидетельстве о рождении должны выполняться на украинском языке.

Напомним, что в ныне действующем образце свидетельства о рождении не указывается национальность ребенка, как не указывалась она и в данном документе советского образца. (Тогда записывалась лишь национальность родителей). А в паспорте гражданина Украины содержится информация как на украинском, так и на русском языках без указания национальности владельца.

Такая практика существует с 26 июня 1992 года, когда Верховная Рада Украины приняла постановление № 2503-XII, которым утвердила положение о свидетельстве о рождении в качестве документа, подтверждающего факт регистрации рождения ребенка и положение о паспорте гражданина Украины как документе, удостоверяющем личность владельца и подтверждающем его гражданство.



Автор законопроекта № 5111 народный депутат Владимир Мойсик (НУНС) считает, что введение в паспорт и метрику графы «национальность» приведет к «свертыванию позорного курса денационализации, а следовательно - сохранению и расцвету украинской нации и возрождению всех национальных общин нашей страны». Таким нововведением он намерен «засвидетельствовать осознание государством Украина того неоспоримого факта, что попытка подменить понятие «украинец», «русский», «белорус», «поляк» и т.д. словосочетанием «гражданин Украины» является не только контрпродуктивным, но и абсолютно бессмысленным, поскольку «национальность» была, есть и всегда будет понятием, определяющим принадлежность лица к определенной нации». Господин Мойсик уточняет, что под «нацией» он подразумевает этническую группу с ее отличительными особенностями, которыми являются язык, физиологические черты, то есть принадлежность к определенному типу, обычаи и традиции, культура .



Директор киевского института проблем управления им. Горшенина Кость Бондаренко считает, что введение в украинский паспорт графы «национальность» позволит «избежать спекуляций вокруг национальной принадлежности тех или иных политиков». Он отмечает, что эта инициатива не может свидетельствовать о стремлении НУНС обострить национальный вопрос накануне выборов, «поскольку в рядах «Нашей Украины» есть представители самых разных национальностей».

Председатель Русской общины Украины Константин Шуров также положительно относится к введению в документах графы «национальность». «Я нормально отношусь к этому, но крайне отрицательно к тому, что в паспорте исчезнет русский язык. Это - нарушение моего права на родной язык, который, согласно законодательству, является языком межнационального общения», - подчеркнул господин Шуров.

Президент Всеукраинского еврейского конгресса Вадим Рабинович также выразил недовольство законопроектом № 5111 и предложенной документом графой «национальность». Он считает, что украинцы «жили в мире при действующей системе». «В последние месяцы перед выборами наблюдаются попытки расшатать последнее достижение республики – мир в стране. Эти тупые законы принимаются вместо повышения жизненного уровня граждан», - заметил господин Рабинович.

Отметим, что это далеко не первая попытка ввести в украинский паспорт графу «национальность». Так, 2 сентября 1993 года Кабмин представил проект Положения о паспорте гражданина Украины, в котором предполагалось восстановить в паспорте графу «национальность», однако на рассмотрение парламента он был внесен после того, как графа «национальность» из проекта была удалена.

20 мая 1997 года парламент, рассмотрев поданный Кабинетом Министров проект постановления о внесении изменений и дополнений в положение о паспорте гражданина Украины, отклонил его, предложив разработать проект закона о паспорте.

Правительством такой законопроект до сих пор не внесен, однако в 2005 году народными депутатами IV созыва Николаем Онищуком, Евгением Гирныком и Олегом Зарубинским были подготовлены законопроекты, зарегистрированные соответственно 19 апреля 2005 года (№7384), 12 мая 2005 года (№ 7384-1), 25 мая 2005 года (№ 7384-2). Эти законопроекты рассматривались Верховной Радой Украины 8 февраля 2006 года, но ни один из них не был принят.

Существуют примеры обращения сессий областных советов к Президенту, Верховной Раде и народным депутатам по этому вопросу. Так, в 2008 году Львовский областной совет обратился к Президенту Виктору Ющенко с просьбой восстановить в паспорте графу «национальность». В апреле нынешнего года тот же областной совет и по этому же поводу обратился в Верховную Раду. А 5 июня Ивано-Франковский областной совет обратился к ряду народных депутатов с просьбой внести в Верховную Раду представление о восстановлении в паспортах, свидетельствах о рождении, других документах гражданского состояния сведений о национальности гражданина Украины.