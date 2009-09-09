Литвина исключили из Рады

Очередной парламентский день начался вполне предсказуемо. К 10 часам утра десятка три «регионалов» окружили трибуну, а несколько нардепов даже уселись в ложе правительства и президиуме парламента, со вчерашнего дня «украшенных» лозунгами а-ля «Партия регионов защитит социальные гарантии людей». В кулуарах, где депутаты получают повестку дня и распечатки законопроектов, красовались привычные в последнее время наклейки: «Уважаемые депутаты! Если вы не можете принять участие в заседании, пожалуйста, позвоните по тел. ###». Получалось смешно – ведь, по идее, «сачкующий» депутат должен был сначала прийти в ВР, увидеть это объявление и только тогда сообщить, что в ВР его не будет. Спикер ВР Владимир Литвин тем временем собрал у себя руководителей фракций и представителей СМИ. Но представители двух крупнейших фракций – БЮТ и ПР – на собрание так и не явились. Позже члены данных фракций заверяли, что о проведении согласительного совета им сообщили за 15 минут до его начала и они элементарно не успели подготовиться. Поверить в это было так же легко, как в заверения правительства о преодолении экономического кризиса.Впрочем, спикер попытался обратить возникшую ситуацию себе на пользу. Он картинно набрал номер первого вице-спикера «регионала» Александра Лавриновича и попросил объяснить ситуацию. После краткого разговора Литвин с возмущенным лицом заявил, что «ПР и БЮТ сейчас договариваются на двоих». «Это неуважение по отношению ко всем», - заявил негодующий спикер. Свое микрошоу для СМИ Литвин решил продолжить, попытавшись пройти на свое рабочее место. За ним потянулись журналисты. Но дверь была заблокирована – «регионалы» предусмотрительно успели подпереть ее стулом с другой стороны. Возмущение на лице Владимира Михайловича достигло крайней стадии. В этот момент в кабинет спикера заглянул «бютовец» Андрей Кожемякин, но никого из народных избранников там не застал. Как и вчера, народные депутаты разразились целой серией брифингов, на которых пытались свалить вину за бездействие парламента на происки оппонентов. Первым слово взял нардеп от Блока Литвина Олег Зарубинский. В самых общих фразах он принялся распекать депутатский корпус за бездействие и «нежелание по-настоящему работать для народа».Следом к микрофону вышел первый заместитель главы фракции ПР Александр Ефремов, заявивший, что переговоры между БЮТ и ПР беспрерывно идут с девяти утра, а посему проводить отдельный согласительный совет… нецелесообразно. Комментируя поведение Владимира Литвина, Ефремов заявил: «Литвину нужен спектакль, а нам нужен процесс». Несколько депутатов от ПР с большим интересом слушали своего лидера. Казалось, они ожидают услышать от него что-то явственно новое. Но после фразы «Сегодня мы вряд ли что-то сможем рассмотреть в зале» депутаты удалились со словами «все ясно, тогда пошли». Главные события развивались в нескольких метрах от места проведения брифинга. Закончив свой брифинг, депутат Зарубинский решил никуда не уходить, а постоять и послушать своего коллегу-«регионала». К нему подошла народный депутат от ПР Анна Герман, завязав достаточно вялый спор, который постепенно начал привлекать все большее внимание журналистов. Увидев батарею наставленных на них телекамер, спорщики резко оживились, осыпав друг друга порциями бессвязных обвинений. «Вы же вроде бы никогда не были дешевым политиком, а тут такое говорите», - с улыбкой обращалась Анна Николаевна к своему оппоненту. «А вы занимаетесь спекуляциями и нагло врете», - начал заводиться депутат Зарубинский. «А вы вообще кучмист», - применила Герман последний аргумент. «Кто кучмист?! Я кучмист?! Я был в НДП когда-то, но с Кучмой никаких дел никогда не имел, в отличие от некоторых», - нашелся Олег Александрович.Напряженную обстановку разрядил лишь вице-спикер «бютовец» Николай Томенко. С широкой улыбкой и словами: «А где наш дорогой Ефремов?» он подошел к виновато улыбавшемуся Александру Сергеевичу, пожал ему руку и начал свой брифинг. Главную ответственность за успешное разрешение парламентского кризиса он возложил на Бюджетный комитет, заседание которого шло всю первую половину дня. «После решения Бюджетного комитета, надеюсь, мы выйдем на то, что надо голосовать все законопроекты», - сказал Томенко. Правда, как удалось узнать «Главреду», на заседании комитета присутствовало лишь 18 из 33 его членов. Причем среди них был лишь один представитель ПР, и то в качестве наблюдателя. В то же время представители БЮТ и ПР заявляют, что переговорный процесс движется медленно, но уверенно. А вот о сути этих тайных переговоров они не говорят ни слова. «Вы же понимаете, если мы об этом скажем, переговоры сразу закончатся», - сказал Николай Томенко. «Главред» располагает точными данными: пока переговоры не закончились.{19} {20}