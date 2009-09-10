Юрий Рубан: «Наш регионализм не сильнее, чем в Польше или в Германии»

Сегодня НИСИ одна из очень немногих структур, всецело зависящих от главы государства. Например, руководитель Института назначается Президентом, а само учреждение финансируется главным образом через Государственное управление делами – то есть президентскую «казну». Все это, очевидно, не может не влиять и на то, что говорит директор НИСИ. Впрочем, так было и до Ющенко.Работа НИСИ никогда не была излишне публичной, однако сегодня точно известно лишь об одной его функции: подготовить, по приказу Президента, «народные» замечания к проекту Конституции. Но с директором НИСИ, кандидатом технических наук и бывшим спичрайтером Виктора Ющенко Юрием Рубаном, «Главред» обсудил и много других тем.Конечно, объяснение есть. Причин тому две. Первая: все-таки украинская экономика наиболее экспортозависима – по крайней мере, в числе экономик крупных европейских стран. Поэтому, конечно, определенное свертывание рынков, спроса на тот же металл, отразилось на всем.К тому же и структура нашего экспорта очень, скажем так, неблагоприятная в данной ситуации. Мы экспортируем огромное количество нашей продукции с низкой добавленной стоимостью, есть и другие моменты. Следовательно, одна причина – это структура экономики.Но есть и еще одна причина, которая касается управления экономикой. Я хотел бы напомнить, что, к сожалению, всю первую половину прошлого года в Украине велась неадекватная экономическая политика: это искусственное завышение курса гривни.Я хотел бы вам напомнить, что, собственно, в прошлом году уже в первом полугодии мы видели дефицит внешней торговли в восемь с половиной миллиардов, а к концу 2008 года он вырос чуть ли не до семнадцати миллиардов!В этой ситуации дорогая гривня работала, как насос, втягивавший в Украину импорт. Я уже не говорю о том, что все это была стопроцентная авантюра, так сказать, политика, при которой считалось, что дорогая гривня удешевит обслуживание операций.Потом мы создали абсолютно фальшивые экономические ориентиры на 2009 год. Я имею в виду бюджет, его макроэкономические показатели. В результате мы вошли в авантюрную бюджетную ситуацию.Положа руку на сердце, мы реально приняли только одну антикризисную меру – мы девальвировали нашу гривню. Да, это действительно мощная антикризисная мера, но остались огромные риски, связанные с бюджетным процессом.Конечно, Украина – важное государство, важное для наших европейских соседей, очевидно, важное для Соединенных Штатов Америки и, очевидно, в связи с этим Международный валютный фонд не без влияния своего крупнейшего акционера принимает решение о поддержке какого-то минимального уровня макроэкономической стабильности в Украине. Но…Потому что МВФ хочет увидеть, с какой целью и на что идут эти деньги. Цель в виде проедания, покрытия бюджетного дефицита не может вообще приниматься во внимание.Очевидно, если бы речь шла о реализации какой-то стратегии, все было бы иначе. Например, мы сбалансируем бюджет с определенным реалистичным дефицитом, начинаем говорить о реальном дефиците бюджета, о причинах этого нарастающего дефицита...Ничего этого нет. При этом МВФ сделал не так уж и мало. Они пошли на огромную услугу правительству, согласившись перечислять средства не Нацбанку на пополнение резервов, а фактически на покрытие дефицита. Но эта игра не может продолжаться.У нас страна сейчас живет не по средствам. Это очень опасный экономический тренд, проявляющийся в течение нескольких последних лет, и в прошлом году, на мой взгляд, он достиг кульминации.Да, что-то типа этого. Это можно по-разному называть, но политика проедания не произведенного и распределения незаработанного у нас уже началась давно. И, при всем уважении, например, к той же Партии регионов, я хотел бы напомнить, что на самом деле толчок к этому начался в 2004 году с так называемого повышения пенсий перед выборами. Уже тогда были разрушены такие макроэкономические балансы, которые у нас в Украине не идеально, но, во всяком случае, соблюдались, начиная где-то с 1999-го.Дальше возникло две проблемы. Во-первых, это правительственная политика, но, с другой стороны, давайте откровенно говорить, что там уже была и политика Нацбанка. Это теперь все прозрели, а что было, когда банки привлекали депозиты населения сроком на один год, а выдавали кредиты на тридцать?Да. Конечно, это было заманчиво – дать заработать банкирам. Но это азартная игра, которая заключалась в том, что вот все и дальше будет хорошо. Недаром есть такая поговорка брокеров на Уолл-стрит: «Деревья не растут до небес». То есть не может без конца все расти.Впрочем, украинский Нацбанк с его возможностями не стоит переоценивать: намного более мощные регуляторы, работающие в Соединенных Штатах, в европейских странах тоже продемонстрировали, что они не способны контролировать объем финансовых производных, наподобие деривативов.А результат был таков, что в конце прошлого года мы на полных парах врезались в экономический кризис. Причем распределение незаработанных доходов себя исчерпало. Классический пример — это цифры роста доходов уже в прошлом году. Впервые за многие годы у нас остановился рост реальных доходов населения, собственно, он был чисто символическим.К тому же еще, не забывайте, действовал очень важный, на мой взгляд, фактор – политический. Что такое политическая составляющая нашего кризиса? В моем представлении она заключается в следующем.У нас есть правительство, правительство меньшинства, которое не опирается на большинство в Верховной Раде. У нас есть Верховная Рада, которая в силу специфики нашей политической системы не является самодостаточным органом, и опыт даже последних нескольких дней, и вообще последнего времени, показывает, что Верховная Рада заряжена совсем на другие процессы. Иными словами, Верховная Рада не способна ни спросить с правительства его экономическую программу, ни поддержать правительство в решении тех или иных экономических проблем.И у нас в наличии ситуация, когда Президент, который согласно Конституции является ее гарантом и должен выстраивать баланс ветвей власти, по сути, после конституционной реформы лишен тех полномочий, которые должен был бы получить и которые должен был бы задействовать. И все его инициативы, к примеру, конституционная и прочие по установлению минимального баланса власти и ответственности, отвергаются в силу логики предвыборного президентского процесса.Интересный вопрос. В ваших категориях я бы сказал так: это не кризис демократии, потому что все демократически избранные правительства зависят от воли избирателей. Но всегда есть соотношение того, что называется, собственно, позицией избирателей и позицией, если хотите, политической элиты или политического класса.Страны с развитой демократией функционируют немного сложнее, у них уже есть развитые политические институты, политические — не просто формально прописанные в конституциях, а в виде политических партий, в виде схемы ответственности политических элит и все такое.Это значит, что элиты этих стран четко понимают национальный интерес, они достаточно профессиональны для того, чтобы эти интересы понимать, артикулировать и выстраивать. К сожалению, этого у нас не происходит. И тут, конечно, фундаментальная проблема - на мой взгляд - это проблема нашей Верховной Рады. Украине кровь из носу нужна парламентская реформа. Вообще, нам нужна политическая реформа, но парламентская – в первую очередь.И это тоже. Вот что у нас сейчас происходит с парламентом? Мы же с вами, уважаемые коллеги, не избираем туда депутатов, мы же с вами только говорим, на каком месте того или иного партийного списка происходит отсечка.Таким образом, Верховная Рада и функционирует, как закрытое акционерное общество. Я считаю, что с такой избирательной системой мы смело можем установить количество в сто депутатов в парламенте, и нам даже легче будет подсчитывать результаты, так сказать, избирательной гонки.Эта система влечет за собой не просто влияние тех или иных политических лидеров и их политических сил – фундаментально меняется само качество парламентского процесса. По моему личному мнению, депутаты не столько выражают свою позицию, сколько озвучивают тезисы, которые им предложили какие-то командиры информационной политики. Это не парламентская работа.Поэтому для улучшения работы Верховной Рады критически нужны, конечно, изменения избирательной системы. Избиратели должны получить возможность влиять именно на персональный состав парламента, а не просто на количество.Я считаю, что открытые списки тоже хорошо, но… У нас ведь, когда формировалась политическая система, было какое желание? У нас было желание укрепить политические партии, структурировать их. Но одним, на мой взгляд, моментом мы убили эту возможность. А именно — возможностью формирования блоков.Конечно, все партийные лидеры ухватились за это обеими руками. А то, что называется таким советским словосочетанием «партийное строительство», сразу стало неинтересным. Потому как что такое блок? Блок — это один-единственный съезд, театрализованное шоу, которое выдвинет длинный список, который за ночь перед этим лидер собственноручно исчеркает, и все его благословят в ходе этого чрезвычайно захватывающего зрелища.Поэтому, очевидно, раз уж мы сказали об укреплении политических сил, необходимо как минимум изменение избирательного законодательства, чтобы на выборы шли только политические партии.Второе, конечно – открытость политических списков. И, что мне еще очень импонирует в президентском проекте Конституции, на местных уровнях не может быть абсолютно никаких партийных списков, там должна быть нормальная мажоритарная система.Их втягивают в глобальные политические процессы, и, во-первых, они не этим должны заниматься. А во-вторых, чтобы дать оценку заявлению господина Медведева, очевидно, нужно вести дискуссию в более широком профессиональном контексте. Я думаю, что в упомянутом вами совете обязательно есть уважаемые люди, которые нравятся своим землякам, их избравшим, и они вполне способны решать необходимые вопросы. Но я не настолько уверен, что там есть профессиональные дипломаты, профессиональные специалисты по безопасности, которые могут в дискуссии объяснить, что в действительности стоит за заявлениями президента РФ Медведева.Тут нужны радикальные шаги для повышения профессионализма. С этой точки зрения, вторая палата — Верхняя палата, это путь к профессионализации Верховной Рады.Во-первых, как правило, Верхняя палата избирается на более длительный срок, и депутаты, которые там будут, соответственно приобретают больший опыт. Второй пункт – они избираются по большим округам. Из большого округа больше шансов убедить, что Украина разная.Мы можем сколько угодно убеждать себя в том, что мы со временем превратимся в какую-то такую гомогенную территорию, но давайте исходить из с того, что регионализм в Украине существует.Этот регионализм – мы делали соответствующее исследование, в журнале «Україна модерна» очень интересные результаты представлены международным коллективом во главе с доктором Ярославом Грицаком – качественно не сильнее, чем регионализм в Польше или в Германии. И мы вполне можем в такой ситуации работать.И я сейчас вижу, что интерес к этому есть, к Конституции, к конституционным изменениям. Даже то, что нам присылают много замечаний, много предложений от наших граждан.Поступают.Да, по электронной почте поступают, я вам могу показать.Давайте еще раз посмотрим, что происходило в те годы, и транспонируем для себя. Что произошло? Сложилась Версальская система. Но ее не признали две страны – Германия и Советский Союз. Советский Союз мечтал потихоньку собрать к себе всех этих «гонимых и голодных». Это наряжалось в коммунистическую фразеологию, но мы понимаем, что Коминтерн действовал под управлением НКВД-ОГПУ, это была безусловно классическая подрывная работа.С другой стороны, действовал Гитлер, который тоже говорил, что те границы и та система несправедливы.Минуточку. Это ведь тогда был придуман тезис о «соотечественниках». Мол, как же так, за пределами Германии оказалось много людей, которые разговаривают по-немецки, которые не могут удовлетворить свои потребности, которых вынуждают разговаривать на чужом языке, они оказались в чужом государстве... И что в результате произошло в Мюнхене?Беда в том, что лидеры ведущих европейских стран по сути согласились с тем, что в Европе есть границы двух сортов. Одни границы настоящие, например, граница между Германией и Францией (обратите внимание, Гитлер ведь не начинал с пересмотра границы между Германией и Францией). Но вот, видите ли, некоторых других границ никогда до этого не было, это были некие административные границы в пределах бывшей Австрийской империи и тому подобное. И раз там наших соотечественников притесняют, почему бы нам эти границы не пересмотреть?И в Европе не нашлось на то время людей с видением будущего, которые поняли бы, что какой бы то ни было ход на пересмотр границ – это дорога в ад.Это известная аргументация, но давайте ее внимательнее рассмотрим. До этого в Европе действовал принцип нерушимости границ, к которому Европа трудно шла. Все время были искушения пересмотра, и, я думаю, нужно отдать должное и тем немецким политикам, которые предложили новую восточную политику, и американским, и советским политикам, которые предложили политику разрядки. Все это привело к Хельсинки, к признанию фундаментального принципа о том, что в Европе нет границ двух сортов, о том, что пространство безопасности неразрывно. Что безопасность самого малого европейского государства связана с безопасностью всей Европы.Этот фундаментальный принцип подкреплялся не просто декларациями, он подкреплялся системой коллективной безопасности в Европе, ключевым элементом которой является НАТО. И, конечно, то, что называется «принципом трансатлантической солидарности». Этот принцип, хорош он или плох, срабатывал, потому что Европа была склонна к распаду на блоки, и следствием этого распада могла стать конфронтация. Очевидно, необходимо было присутствие третьей мощной силы, которая, грубо говоря, исключит возможность войны в Европе.С этой точки зрения только одна такая сила в современном мире, потому что, если отбросить всякую другую риторику, то кроме США ни одна другая страна в мире не может выделять столько средств на нужды обороны. И то, что в пределах трансатлантической солидарности Соединенные Штаты взяли на себя ответственность за безопасность в Европе, – это фактор, который действовал и продолжает действовать в настоящий момент.К сожалению, есть и другие сигналы. К сожалению, в последнее время появилась та же аргументация в отношении того, что сейчас в Европе есть много стран, границы которых были прежними административными границами. И, очевидно, должен быть специфический механизм решения проблем, которые в этой связи возникают.Не секрет, что это, грубо говоря, ключевые тезисы предложений, высказанных в знаменитом Мюнхенском выступлении господина Путина.Абсолютно. Очевидно, что тут есть большой интерес Российской Федерации. Россия понимает свои национальные интересы через создание зоны своего исключительного влияния на бывшем постсоветском пространстве. И об этом как раз идут большие дипломатические переговоры. Но мы должны четко понимать, что все это вокруг одного и того же. Это значит – границы двух сортов, одни из которых нерушимы и внутри осуществляется полный суверенитет государства, а через другие границы осуществляется влияние другого государства – с целью сохранения стабильности, обеспечения прав, свобод и все такое.Я бы хотел напомнить, что по Косово есть соответствующее решение Совета безопасности Организации Объединенных Наций, решение Международного суда по бывшей Югославии и прочее. Что касается Грузии, то Российская Федерация имела договор и признала территорию Грузии в ее нынешних границах.И в связи с этим мне просто интересно, до конца ли понимают те украинские политики, которые вносят в Верховную Раду резолюцию о признании Абхазии и Южной Осетии, что на самом деле они говорят не о Южной Осетии и Абхазии, они говорят о том, что границы, которые мы друг у друга признали, оказывается, можно пересмотреть.В действительности речь идет не о грузинских границах. Речь идет обо всей системе, которая уберегла нас в 1991 году от повторения трагических ошибок бывшей Югославии, которая позволила нам все-таки более-менее, не без проблем, но все-таки двигаться вперед. Это фундаментально.В каком смысле?Нет, подождите, давайте по порядку. По Косово позиция Украины совпадает с позицией очень многих европейских государств.Давайте по порядку. Украина находится в такой ситуации, что должна твердо отстаивать принцип нерушимости существующих границ. И это украинская внешняя политика реально делает. Что касается Косово – очевидно, там еще происходит какой-то процесс, и я утверждаю, что по Косово решение еще будет найдено.Нет, я думаю, что первым оно будет найдено в Европе. Обратите внимание, что ответственность за Косово взял на себя Европейский Союз.Очевидно, будет некий параллельный процесс интеграции в эти самые структуры Косово. И таким образом вся бывшая Югославия фактически окажется в едином европейском пространстве. Просто это процесс, которому нужно время.В случае с Абхазией и Южной Осетией ситуация совершенно другая. Там не было никаких решений международных организаций, тем более судов. Конечно, российская сторона хочет в пропагандистских целях подогнать действия грузинского руководства под определение геноцида, преступлений против человечества и прочее. На мой взгляд, все это стопроцентно для внутреннего потребления в России.Тем не менее, даже ни один режим на постсоветском пространстве не хочет, аж пищит, признавать Абхазию и Южную Осетию, потому что все прекрасно понимают, что это означает согласие на пересмотр тех границ, которые уже Россия признала.Конечно, у просвещенного авторитаризма есть преимущества. Конечно, эти преимущества эффектно выглядят, когда демонстрируется единодушие. Мне самому нравится, как расписаны все роли, например, в сфере внешней политики Российской Федерации. Одни начинают разогревать публику, потом идут заявления другого уровня, которые делают, например, руководители парламентских групп. Потом на своем уровне делает заявление, например, Министерство иностранных дел России (причем четко видно, когда такие заявления делают профессиональные дипломаты для западного читателя и зрителя, а когда их делают политики, например, тот же господин Лавров, который хочет утвердить себя в качестве политика сильной руки).В чем преимущество России? Преимущество в том, что их политическая элита вот именно так сформулировала для себя национальные интересы России, и она их последовательно реализует. В чем наш минус? В том, что наша политическая элита молится на национальные интересы, но когда доходит до дела, то зачастую Президент Украины Виктор Ющенко вынужден отстаивать их в одиночку…Российский премьер, занятый мужчина, едет на годовщину Второй мировой войны в польский Гданьск, и он находит время, чтобы поговорить с польским премьером. Он обращается к нему с письмом, а наша премьер-министр после этого оказывается настолько занятой, что отменяет двустороннюю встречу со своим польским коллегой (отмена по инициативе гостя запланированной встречи с хозяином мероприятия – это уже за гранью дипломатии!). Почему такая спешка – потому что вместе с лидерами всех африканских стран она едет приветствовать господина Каддафи. Так мы будущее Украины ищем в Европе или в Африке?И когда демонстративно говорится, что мы лучше поедем в Ливию, - так это правильный сигнал, или неправильный в таком сложном международном раскладе?