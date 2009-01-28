«Смирительная рубашка» для Литвина

28 января 2009, 21:14

Иногда Секретариат Президента воистину поражает своей наивностью. История отношений Банковой с любым руководством Верховной Рады – тому прямое подтверждение.

История назначения Владимира Литвина на должность спикера в декабре прошлого года обросла несметным количеством слухов. Резюмируя их, можно обозначить следующее:
- условием назначения Литвина была «сдача крови», причем сидящим как в Кабмине, так и в Секретариате Президента, и равными порциями;
- именно из-за первого факта Литвин не смог стать спикером парламента в середине осени, поскольку его «шкуру» каждая из противоборствующих сил пыталась натянуть на себя;
- исходя из данной ситуации, стало понятно, что Литвин не перешагнет линию, за которой может быть невозврат к диалогу как с Президентом, так и с премьер-министром;
- можно предполагать, что обещаний в верности так и не дождались ни первые, ни вторые, в душе решив, что по истечению времени спикер будет посговорчивее.
Сегодняшняя ситуация свидетельствует о том, что в отношениях Литвин-Тимошенко и Литвин-Ющенко со временем не изменилось ничего. Или почти ничего. Как сообщают наши источники, Владимир Михайлович с одинаковой регулярностью видится как с Президентом, так и с премьером. Такое, знаете ли, у него хобби – в данной системе координат пытаться слушать каждого по отдельности.
Впрочем, у Юлии Владимировны, судя по всему, есть больше шансов превратить Литвина в своего союзника. И дело не в том, что Юлия Владимировна посулила спикеру какие-то дополнительные «коврижки» в виде должностей для его команды. И даже не в сценарии, озвученном в интервью «Главреду» Александром Омельченко, согласно которому Тимошенко может отказаться баллотироваться в президенты, а обменяет эту должность на пожизненно премьерскую с соответствующим увеличением полномочий и поддержит Литвина в борьбе за президентское кресло.
Дело абсолютно в другом: в последнее время на Литвина, если верить источникам в его окружении, все чаще пытаются «давить» с Банковой, силясь надеть «смирительную рубашку».
Некоторые эпизодические, но показательные штрихи, указывают именно на этот ход развития событий.
Во-первых, не без отдельных манипулятивных действий активизировалась «тема Георгия Гонгадзе», с синхронными попытками привязать к ней Литвина. Причем как через заявления Александра Мороза, так и через достаточно прямолинейный комментарий народного депутата Григория Омельченко. Последний, к слову, не так давно получивший новый генеральский чин, по-прежнему сохраняет тесные отношения с Евгением Марчуком, а тот, в свою очередь, – с Секретариатом Президента.
Во-вторых, в очередной раз в Секретариате Президента начали торпедировать вопрос о целесообразности пребывания на должности Главы Государственной пограничной службы Николая Литвина.
В-третьих, в последнее время, если верить источникам во фракции «Блока Литвина», участились случаи, когда депутаты и сам Литвин сталкивается с проявлением интереса к ним спецслужб. Аргумент может быть слабеньким, поскольку украинские спецслужбы никогда не отказывались «вести» тех или иных «слуг народа» и их родственников. С другой стороны, о психологическом давлении относительно всевозможных слежек-прослушек уже говорилось не раз с парламентской трибуны.
В-четвертых, на местном уровне участились случаи «выбивания» людей Литвина из должностных кресел на региональном уровне, а также дискредитации отдельных персон и привязки их к Литвину.
Это тем более выглядит странно, ведь если к отношениям Секретариата Президента и Верховной Рады подходить в комплексе, то Литвин в последнее время несколько раз пытался играть на стороне Секретариата, тем самым давая понять, что готов говорить о сотрудничестве. Естественно, в не портящих его репутацию случаях.
В последние две недели Литвин:
- отстаивал Конституционную норму, что только Президент имеет право принимать решение по смене и назначению главы Нацбанка;
- предлагал Президенту заявить о готовности внести в Раду новую кандидатуру главы Нацбанка, чтобы не проводить внеочередное заседание Верховной Рады;
- был согласен с названной датой выборов Президента, которую озвучили сторонники его Секретариата;
- никогда не позволял игнорировать приходы на Банковую;
- лично не голосовал за решения, которые могли «натянуть» отношения с главой государства.
Впрочем, это только вершина айсберга. Президенту, несомненно, нужно быть уверенным, что во главе Рады сидит человек, который в нужный момент сможет правильно отдирижировать парламентом. Например, в случае с возможным введением чрезвычайного положения, как того требует Конституция, или в случае переноса даты президентских выборов. Значит ли это, что давить на Литвина – лучший метод заставить его всецело «отдаться» Банковой? Наблюдая за действиями Владимира Михайловича в ответ, вопрос спорный.

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