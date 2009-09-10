Остап Семерак о противоречиях Верховной Рады

11 сентября в «Главреде» состоялась пресс-конференция народного депутата Украины, члена Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Остапа Семерака на тему: «Повышение социальных стандартов, проблема наполнения государственного бюджета и противостояние в Верховной Раде».



Остап Семерак: Для того, щоб зрозуміти, яким буде бюджет 2010 року, як ми будемо збільшувати соціальні стандарти і наповнювати дохідну частину, напевно, треба зрозуміти, що взагалі відбувається у Верховній Раді.

Я би охарактеризував це як вакханалію популізму. Коли коаліція та уряд намагаються всіма силами в умовах світової фінансової кризи зберігати певну стабільність, виконувати ті навантаження, які уряд повинен нести і виплачувати матеріальне забезпечення громадянам України, наша опозиція займається абсолютно іншими речами. Вона розхитує ті підвалини стабільності, які існують.

Як економіст я хотів би сказати, що вимоги Партії регіонів не обґрунтовано підвищити в умовах загальносвітової фінансової кризи мінімальні виплати, мінімальну заробітну плату, очевидно, може призвести до дефолту.

Всі ми розуміємо, що підвищення мінімальної заробітної плати тягне за собою підняття заробітної плати, пенсії, стипендії. Але, окрім цього, це також підняття заробітних плат тим категоріям суспільства, які, очевидно, не є найбільш ураженими тими економічними процесами, які є у світі. Я, в першу чергу, маю на увазі чиновників, які отримають заробітну платню, яка вираховується якраз з цих базових понять.

Якщо ми на сьогоднішній день приймемо пропозицію Партії регіонів про збільшення мінімальної заробітної плати, це, в першу чергу, призведе до інфляції. Це буде повернення певним чином до тої економічної ситуації, яка була в 1990-х роках. Ми пам’ятаємо, коли електроенергія в наших оселях подавалася згідно графіку, коли тепло було теж по графіку або не зовсім так, як ми хотіли, коли тепла вода подавалася тільки згідно графіку, який нас, звичайно, не влаштовував. Коли був тотальний дефіцит і люди, отримавши із запізненням на півроку свою заробітну плату, думали, яким чином прогодувати сім’ю і як на ринку купити дешевий китайський одяг для того, щоб одягнути себе і свою сім’ю.

Невже ми хочемо повернення цього? Звичайно, ні коаліція, ні уряд не хоче повернення такої ситуації, такої картини. Тому уряд і коаліція в парламенті чітко заявляє, що вони будуть дотримуватися своїх зобов’язань перед суспільством: з одного боку, постійно піднімати мінімальні стандарти, а з іншого боку, ми хочемо гарантувати і гарантуємо, що ті виплати, які передбачені згідно чинного законодавства, будуть здійснюватися вчасно і в повному обсязі. Уряд це демонструє в цьому бюджетному році ідеально.

Коли ми говоримо про пропозиції Партії регіонів, я б не хотів дискутувати на предмет цифр, оскільки там є невизначена ситуація і в самій Партії регіонів, які цифри вони намагаються нав’язати суспільству. Але я би хотів проаналізувати більше ті пропозиції, які зводяться до поповнення бюджету для виплати заробітних плат.

Прикро, але ПР запропонувала декілька джерел. Перше джерело – це є кошти, які Україна планує отримати від уряду Японії, продавши, згідно Кіотського протоколу, квоти на викиди парникових ефектів. ПР в тому числі розуміє, що це є абсолютно неможливим, оскільки це є цільові кошти, які повинні піти по міжурядовій угоді на чітко визначені статті видатків.

Друга пропозиція – скерувати кошти, які Україна залучає через кредити МВФ. Це теж абсолютний популізм і нереальна пропозиція, оскільки та сама природа коштів – вони не можуть бути використані на одноразову доплату. Якщо Україна намагатиметься використовувати їх не згідно цільового призначення, то ми ризикуємо втратити ці кошти.

Говорячи простіше, я охарактеризував би позицію Партії регіонів досить мальовничо і досить зрозуміло для громадян, які не повинні вникати, що таке ВВП і взагалі, що таке бюджет.

Проблема зводиться до наступного: Партія регіонів, декларуючи, що у них в партії і у фракції переважна більшість промисловців, виробників України, - звичайно, вони теж страждають від наслідків фінансової світової кризи. Впали продажі, зменшилися прибутки. Для того, щоби «вирулити» з цієї ситуації, вони і вносять пропозицію підняти заробітні платні - піднявши їх на певну цифру, вони намагаються отримати платоспроможного споживача, який ці ж кошти віднесе саме власникам цих підприємств і заплатить їм за товар, який вони, звичайно, суттєво піднімуть у ціні.

Насправді, піднімаючи заробітну плату для наших громадян, ми вирішуємо фінансові проблеми, які існують у Партії регіонів. Тому я думаю, що це треба реально розуміти і бути чесними, коли ми говоримо про підняття мінімальних заробітних плат. Позиція уряду була і є: захист знедолених верств населення. Я думаю, що уряд слушно пропонує збільшувати мінімальні заробітні плати і виплати тільки тим категоріям населення, які цього потребують, а не всім підряд. Як колись це було в радянські часи – «уравниловка».

Треба піднімати заробітну плату тільки тим, хто потребує, піднімати її на ту величину, яка реально існує. Уряд піднімав заробітні плати і скеровував ці кошти в реальний сектор економіки. А, так би мовити, перебудову потрібно починати з самих себе. Як вчив колись Президент Радянського Союзу Михайло Горбачов: «Перестройку надо начинать с себя».

Пропонуючи підняття заробітних плат в бюджетному секторі, в комерційному секторі промисловці Партії регіонів піднімуть заробітні плати для працівників, і таким чином покажуть, як вони дбають про людей.



Читач «Главреду» Денис (Ukraine, Kiev): Прежде, чем поднимать соцстандарты, нужно, наверное, заслушать отчет правительства о выполнении бюджета, узнать, есть ли лишние деньги, если их нет, то как наполнить бюджет лишними деньгами. Только после этого можно рассматривать в комитетах, а затем и в ВС раздачу этих денег через повышение соцстандартов. Можно ли делать все наоборот? Не является ли эта затея ПР пустым пиаром и лапшой на уши избирателю?



Остап Семерак: Я хотів би підкреслити, що Партія регіонів, пропонуючи якісь кроки, які ми характеризуємо як нечесні й не відверті, не бере участі у засіданні ні бюджетного комітету, який розглядає ці законопроекти, не бере участі у засіданні робочої групи, яка була створена рішенням Верховної Ради, яка входить до складу бюджетного комітету. На переважну більшість засідань представники Партії регіонів не з’явилися.

Вони почали ходити на ці засідання лише після того, коли журналісти підняли запитання: як же так може бути, коли ви пропонуєте, а не берете участь в роботі групи, котра, згідно доручення Верховної Ради, повинна знайти джерела наповнення?

Тому це є популізм, який використовує в даній ситуації як маніпуляція під час підготовки і проведення передвиборчої кампанії Президента.



Юрій Оношків, «Главред»: Десь пів року тому у ваш Комітет потрапив законопроект щодо підвищення акцизів на тютюнові вироби, який мав бути направлений в податковий комітет. Чому цей законопроект потрапив у ваш Комітет? Яка його подальша доля?



Остап Семерак: Законопроект був прийнятий, підтриманий Верховною Радою. Бюджет отримав протягом цього року більші доходи. Не справдилися прогнози деяких експертів, які обстоювали недоцільність підняття акцизів на тютюн і алкоголь. Продаж зберігся і бюджет отримав більше коштів.

Згідно Регламенту Верховної Ради, ті законопроекти, які реєструються в секторі реєстрації, надсилаються для розгляду у комітети. Голова Верховної Ради, розписуючи законопроекти за комітетами, визначає один із комітетів як головний доповідаючий комітет. Оскільки цей законопроект стосувався змін до дохідної і видаткової частини бюджету цього року, головним комітетом був визначений бюджетний комітет. Комітет з питань митної податкової політики теж був визначений як комітет, який розглядав цей законопроект. В нас в бюджетному комітеті ми розглядали рішення комітету з податкової і митної політики. Тобто комітет, який очолює Сергій Терьохін, брав участь у розгляді цього законопроекту, але доповідали на засіданні Верховної Ради представники бюджетного комітету як ведучого комітету.



Читач «Главреду» Віталій (Ukraine, Kiev): В суботу уряд затверджує бюджет. Чого на Ваш погляд можна чекати від цього документу?



Остап Семерак: Справді, в суботу буде засідання уряду, на якому планується прийняття бюджету. Згідно Бюджетного кодексу, бюджетний комітет і, зрештою, Верховна Рада включається у бюджетний процес вже після того, як уряд прийме цей документ і внесе на розгляд Верховної Ради. Тому поки в парламенті його ніхто не бачив, і говорити, які його параметри і які перспективи, тяжко.

Але, якщо говорити про рекомендації для уряду, я означив би три стовпи, на яких би я будував цей бюджет. Вірю, що уряд близький до моїх думок.

1.Максимальне збільшення фінансового ступеню свободи місцевого самоврядування, яке дасть можливість громадам більш самостійно вирішувати свої проблеми.

2.Бюджет треба писати таким чином, щоб ми наближалися до європейських стандартів – жити згідно своїх можливостей. Це означає мінімум кредитування і мінімум видатків, які не забезпечені доходами.

3.Стимулювання розвитку українського внутрішнього ринку виробництва і ринку споживання. Прикладом такого успішного досвіду є Польща. Багато хто з сучасних громадян України пам’ятає, як поляки їздили до нас, щось у нас купували, ми щось вивозили, і Польща була більш економічно вразлива. Але на сьогоднішній день Польща збудувала настільки сильний і потужний внутрішній ринок, що вона витримала світові економічні негаразди набагато легше.

Вони не залежать від експорту металу, вони не залежать від імпорту м’яса і т.д. Українська економіка, на жаль, тут вразлива. Мені здається, що в форматі пріоритетів це мав би бути один з трьох.



Читач «Главреду» (Ukraine, Kiev): Чи буде прийнятий бюджет до кінця 2009 року?



Остап Семерак: Хотілося би, щоб так було, але боюсь, що ні. Ви бачите, що Верховна Рада вже протягом двох місяців не може ефективно працювати. Другий аспект – Янукович сподівається, що він виграє виборчу кампанію. Звичайно, йому хотілося би цей бюджет перекроїти на себе. Я хотів би заявити, що так не станеться – Президентом він не буде, і треба їм все-таки приймати той бюджет, який напише уряд Тимошенко, бо їй прийдеться його після Нового року виконувати.



Читачка «Главреду» Тетяна (Ukraine, Kiev): Є думка, що напередодні виборів, в умовах фінансової кризи народні депутати, які є претендентами на президентське крісло, спробують нажитися за рахунок бюджету. Поясніть механізм цього? Наскільки це можливо здійснити?



Остап Семерак: Справді, існує така думка, що депутати наживаються на бюджеті, хоча ця думка достатньо хибна, якщо суспільство працює в рамках Бюджетного кодексу, бюджетного законодавства і фінансового законодавства взагалі, яке є в Україні, то наживатися нечесним шляхом є неможливо.

Але, з іншого боку, ми повинні розуміти, що бюджет є величезним замовником, найбільшим замовником в Україні товарів і послуг. Зрозуміло, що коли бюджет купує ліки для лікарень, то купуються ліки або у приватного підприємства, або у державного підприємства, метою яких є отримання прибутку. Якщо ця процедура є чесна, то приватний підприємець, який продає ліки, отримає певний прибуток, але це є нормальне явище. Якщо відбуваються зловживання при таких закупівлях, тоді відбувається нечесне наживання. Ми з цим боремося і, сподіваюсь, поборемо цю проблему.



Читач «Главреду» Назар (Ukraine, Kiev): В чому саме полягатиме роль МВФ у формуванні державного бюджету України?



Остап Семерак: Міжнародний валютний фонд надає нам, як державі, певні рекомендації стосовно реформування економіки. В МВФ є один інструмент, який може нас, як державу, примусити або не примусити прийняти їхні рекомендації – це гроші, кредити, які вони нам надають на пільгових умовах. Держава повинна прийняти рішення – чи врахувати досвід експертів міжнародного рівня і змінити своє законодавство, чи ні.



Читач «Главреду» Роман (Ukraine, Kiev): Остапе, поясніть, чому для вирішення усіх питань в Раді є лише один спосіб - блокування трибуни? невже український парламентаризм не вигадав більш цивілізованого методу?



Остап Семерак: Це не тільки український парламентаризм. Ми бачимо, коли в інших парламентах світу теж є певні протистояння, навіть бійки. Слава Богу, в нашому парламенті такого явища ми не спостерігаємо.

Проблема в іншому – коли опозиція захищає своє право мати голос і мати контроль, блокує парламент і добивається конструктивного вирішення цього права – це нормальне явище. Коли ж блокування парламенту використовується політичними силами для поглиблення нестабільності, а не для конструктивного вирішення питання захисту своїх інтересів – це недобре, і, очевидно, це проблема нашої політичної культури в суспільстві.

Але все-таки досвід політичного плюралізму в Україні є достатньо малий. Я думаю, що ми будемо вчитися і долатимемо такі проблеми.

Як відбувається сьогоднішня ситуація? Законопроект, який був запропонований Партією регіонів, був внесений на розгляд Верховної Ради. ВР прийняла його в першому читанні, відправила на друге читання, створила робочу групу. Здавалося би, все в порядку, процес іде, потрібно працювати в робочій групі, доводити свою правоту і в парламенті, і в суспільстві, виходити на голосування у другому читанні, і тоді законопроект або буде прийнятий, або не буде прийнятий. Це є відповідальність політичних сил, які є в більшості. Так і відбулось в українському парламенті – цей законопроект був поставлений у другому читанні, у другому читанні він не був прийнятий. Це означає, що більшість у парламенті взяла на себе відповідальність щодо прийняття чи неприйняття цього законопроекту. Меншість, опозиція, отримала можливість з парламентської трибуни говорити про таку проблему і отримала можливість апелювати до суспільства після не підтримання більшістю її рішення і критикувати більшість. Це є європейський стандарт. Натомість український стандарт відбувся таким чином, що Партія регіонів, програвши інформаційну і парламентську трибуну, нічого кращого не знайшла, як заблокувати і, як вередлива дитина, топати ногами і казати: «Я хочу цю іграшку!»