Рада взяла пример со сборной

10 сентября 2009, 16:31

Чуда не случилось – парламент сегодня так и не заработал. Между тем, все меньше времени остается до точки «Х» - представления проекта госбюджета на следующий год.

Вчерашние обещания представителей БЮТ и ПР наконец-то разблокировать работу парламента не осуществились – в полдесятого утра все стратегические позиции в сессионном зале были привычно окружены «регионалами». Согласительный совет лидеров групп и депутатских фракций результатов не принес – как утверждает спикер Владимир Литвин, лидеры БЮТ и ПР уже третий день ведут закрытые для прессы переговоры исключительно между собой, что, впрочем, никакого результата тоже не приносит. Попытки найти компромисс на заседаниях Бюджетного комитета успехом также не увенчались. «Они (депутаты от коалиции. – Авт.) второстепенные вопросы обсуждают, деньги дерибанят, мы в этом цирке участвовать не будем», - сказал «Главреду» «регионал» Владислав Лукьянов. «Все, что они о нас рассказывают – это наглая ложь», - горячился депутат. В свою очередь глава фракции БЮТ Иван Кириленко обвинил в неконструктиве уже самих «регионалов». «Партия регионов выступает за то, чтобы парализовать работу парламента с целью досрочных парламентских выборов», - заявил он на брифинге в кулуарах парламента и сразу предложил достаточно неожиданный выход из сложившегося положения: бизнесменам от ПР поднять в два раза зарплаты на подконтрольных им крупных предприятиях. «Тогда и коалиция, и правительство будут посрамлены», - мотивировал «регионалов» Кириленко. Выступавший следом за ним заместитель лидера фракции ПР Александр Ефремов обвинения своего коллеги отмел. «Партия регионов не хочет досрочных выборов. Это все чепуха», - заявил он и сразу перешел в контратаку. «Я могу назвать фамилии БЮТовцев, которые сами побросали свои заводы и не платят работникам зарплату», - сказал Ефремов. Правда, на просьбу «Главреда» назвать этих самых БЮТовцев поименно Александр Сергеевич лишь широко улыбнулся – всем своим видом он давал понять, что сделать это он ну никак не может. Все это время не оставлял попыток прорваться на свое рабочее место спикер парламента Владимир Литвин. Обосновывал он это необходимостью проинформировать депутатов о результатах заседания согласительного совета и даже предлагал «регионалам» взять секундомер, чтобы отмерять необходимые для этого «пять минут». Но к просьбам главы парламента оппозиционеры остались глухи. «Зачем мы будем предоставлять ему (Литвину. – Авт.) еще одну площадку для агитации?» - сказал «Главреду» Ефремов. «Да и вообще, Литвин меня что-то не вдохновляет», - поделился своими впечатлениями депутат. К этому моменту находящиеся в стенах парламента немногочисленные депутаты, казалось, утратили всякий интерес к политическому процессу. «Регионал» Ярослав Сухой, например, активно обсуждал с журналистами вчерашний неудачный матч сборной Украины по футболу с белорусами. «Какой парламент, такой и футбол», - самокритично заметил депутат. Но некоторое оживление в монотонных парламентских буднях может наступить уже довольно скоро. До 15 сентября правительство должно внести в парламент проект госбюджета на следующий год, и, по многократным заверениям самих членов Кабмина и депутатов - БЮТовцев, оно с этим справится. А вот представление проекта госбюджета в стенах ВР «регионалы» уже сейчас угрожают заблокировать. «Мы заблокируем трибуну парламента, если проект госбюджета будет основан на старых показателях», - сообщил «Главреду» Александр Ефремов. Остается надеяться на то, что обойдется без крови, ведь БЮТовцы заявляли ранее, что ради своевременного рассмотрения этого проекта готовы пойти на радикальные меры, вплоть до силового разблокирования трибуны парламента.

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