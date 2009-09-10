КС выборам не помеха?

10 сентября 2009, 17:34

После опубликования новой редакции закона о выборах президента Украины за подписью председателя Верховной Рады Владимира Литвина эксперты начали ждать следующего шага в эпопее с законом – обещанного Виктором Ющенко обращения в Конституционный суд по поводу неконституционности утвержденных парламентом изменений.

В свою очередь политики, пользуясь случаем, решили попугать народ угрозой срыва выборов. В частности, тот же спикер Литвин заявил, что в результате решений КС выборы могут быть дезорганизованы и даже сорваны. Между тем, политологи полагают, что КС не помешает проведению кампании, а спикер выдает желаемое за действительное.

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин заявил о возможности срыва президентских выборов в среду в ряде интервью украинским СМИ. Он подчеркнул, что Конституционный суд может признать неконституционными положения нового закона о выборах президента, что повлечет множество судебных исков. "Я не исключаю и, более того, я убежден, что есть основания у КС признать ряд положений этого закона неконституционными", - подчеркнул господин Литвин. По его словам, если КС примет такое решение, это приведет к дезорганизации избирательного процесса, а если нынешний закон будет признан неконституционным в целом, тогда выборы будут сорваны. Это заявление Владимир Литвин сделал после того, как поставил свою подпись под законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выборов президента Украины".
Отметим, что сегодня этот документ опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины" и, таким образом, вступил в силу. Он был принят парламентом 24 июля, а 18 августа Президент Виктор Ющенко вернул закон в парламент с соответствующими предложениями. Уже 21 августа депутаты повторно приняли данный закон, а 25 августа он вновь был направлен на подпись Президенту. Однако 2 сентября Виктор Ющенко вернул его в Раду без своей подписи, с предложением опубликовать его за подписью спикера, и предупреждением о том, что оспорит изменения в Конституционном суде. Отметим, что согласно Конституции закон, повторно принятый Верховной Радой не менее как двумя третями от ее состава, который не был подписан и официально обнародован Президентом в течение 10 дней, безотлагательно официально обнародуется председателем Верховной Рады за его подписью.
Опрошенные «Главредом» политологи не согласились с мнением Владимира Литвина о том, что избирательный процесс будет дезорганизован в результате решений Конституционного суда.
«Делая свое заявление о возможности срыва президентских выборов, председатель Верховной Рады Владимир Литвин продемонстрировал, что понимает, что от него требуют», – считает директор института глобальных стратегий Вадим Карасев. По его словам, один из вариантов сценария развития событий предполагает возможный выход Блока Литвина из правящей коалиции, в чем заинтересована Партия регионов. «Игра идет на то, чтобы Юлия Тимошенко не принимала участие в президентских выборах в качестве премьер-министра, а значит, лишилась бы соответствующего ресурса», - предполагает политолог. По его словам, в случае роспуска коалиции и формирования нового правительства, «другие политические силы приступят к разработке нового закона о выборах президента». «При новой конфигурации парламента возможен перенос даты выборов. Тем временем, судьи КС будут чутко ориентироваться на политической местности, и если произойдут изменения в парламенте, им будут соответствовать решения судей», - подчеркнул господин Карасев. По его словам, любые решения, признающие неконституционными те или иные положения упомянутого закона, поставят под сомнение документ в целом. «Однако КС может принять соломоново решение, отдав разрешение проблемы на откуп законодателям. Президент в любом случае ничего не теряет, а лишь приобретает очки в избирательной гонке, поскольку боролся за права граждан», - подчеркнул господин Карасев.
С ним не согласен директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Никто всерьез не рассчитывает на то, что Юлия Тимошенко может лишиться поста премьер-министра. Ведь если это и произойдет, она останется исполняющим обязанности на время формирования нового правительства», - отметил он. Господин Погребинский уверен, что «и ПР и БЮТ способны консолидироваться, чтобы не допустить срыва выборов, поскольку одинаково заинтересованы в том, чтобы они состоялись». «Владимир Литвин маневрирует, и последнее время ведет себя так, будто перешел в команду Президента, но обе эти политические силы способны решить проблемы, которые могут создавать Литвин или Ющенко. Если понадобится, в парламенте может появиться новый спикер», - подчеркнул господин Погребинский. В то же время, по мнению политолога, Конституционный суд «не изменит ситуацию». «Максимум, что КС может, – признать неконституционными отдельные положения нового закона. При этом решение будет не слишком болезненным. И касаться, например, права пользоваться при голосовании открепительными талонами», - заключил господин Погребинский. С господином Погребинским согласен директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев. Он также считает, что решение КС не будет препятствовать действию нового закона. «Решение судей КС будет носить скорее рекомендательный характер и будет принято с некоторой задержкой. Грубо говоря, судьи будут «тянуть резину», но так, чтобы не помешать будущим выборам», - подчеркнул господин Ермолаев. Он также считает, что закон «не содержит явно антиконституционных положений, и споры вокруг него связаны с порядком реализации гражданами своих конституционных прав. В частности, это касается открепительных талонов». По мнению господина Ермолаева, за резкими заявлениями Владимира Литвина о возможности срыва президентских выборов кроется лишь его стремление «оставаться на гребне информационной волны».
Напомним, что согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выборов президента Украины", избирательная кампания по выборам президента, которые состоятся 17 января 2010 года, сокращается со 120 до 90 дней и официально стартует 19 октября. До 6 ноября партии и блоки должны выдвинуть своих кандидатов в президенты. Документы для их регистрации Центризбирком будет принимать до 9 ноября. При этом окончательное число участников президентской кампании должно быть определено не позднее 13 ноября. Также увеличена сумма денежного залога с 500 тыс. грн. до 2,5 млн грн. При этом свой залог получат назад только два кандидата, которые выйдут во второй тур, или победитель в первом туре. Новым законом ликвидируется институт открепительных удостоверений, позволяющих голосовать на дому тем, кто ограничен в передвижениях. В Секретариате Президента заявили, что документ усложняет механизм контроля за ходом выборов и открывает возможности для злоупотреблений. Закон, в частности, не предусматривает возможности оспорить в суде результаты выборов, отводя на это лишь несколько дней. Виктор Ющенко ветировал большинство изменений, внесенных депутатами, одобрив только сокращение сроков предвыборной кампании со 120 дней до 90 дней. А замглавы Секретариата Президента Марина Ставнийчук, представляющая интересы Президента в КС и ЦИК, сообщила, что Верховая Рада не учла при рассмотрении законопроекта более чем 600 замечаний и предложений Виктора Ющенко.

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