«Россия пока не готова к войне против Украины»

После августовского письма Дмитрия Медведева украинскому коллеге об этом начали говорить уже серьезно. Одним из первых об этом заявил известный в России военный аналитик Павел Фельгенгауэр. Его компетентность подтверждена хотя бы тем, что он был одним из немногих экспертов, который заявлял еще в июне прошлого года – война России против Грузии неизбежна.



Ему никто не поверил – особенно в Москве. Российский депутат Константин Затулин в свойственной ему манере тогда предложил Фельгенгауэру даже съесть шляпу: «У России в отношении Грузии нет никаких агрессивных планов. Думаю, у этого заявления имеются внутриполитические цели, и от реальности оно далеко. Вообще-то эксперт не может переходить за установленные для него границы и не должен делать безответственных заявлений. В противном случае ему придется съесть свою шляпу, как это принято на Западе».



В среду Госдума РФ единогласно в первом чтении приняла инициированные президентом России Дмитрием Медведевым поправки к закону «Об обороне». Они предполагают возможность оперативного использования российских вооруженных сил за пределами РФ. Причем новые поправки позволят российскому президенту задействовать вооруженные силы единолично – без согласований с той же Госдумой.



Внешнеполитическое ведомство Украины высказывало свои опасения по поводу этого законопроекта еще в августе. Заместитель директора Департамента НАТО МИД Украины Вадим Пристайко заявил тогда в интервью «Главреду» следующее: «Если завтра десять алкоголиков-провокаторов нападают на КПП подразделения морской пехоты российского Черноморского флота, это будет трактоваться как нападение или нет? Нападение. Это позволит Медведеву самостоятельно без парламента задействовать использование вооруженных сил? Теоретически да. Это может походить на паранойю, но теоретическая возможность существует».



«Главред» обратился с вопросами по поводу медведевских поправок непосредственно к Павлу Фельгенгауэру. Способна ли Россия на военные действия в ближайшем будущем? К чему стоит готовиться Украине?



-- «Украине надо начинать беспокоиться после 2015 года»



Следует ли Украине рассматривать законопроект, который одобрила Дума в первом чтении, как угрозу?

Он дает широкие полномочия для использования российских войск за границей. При желании войска можно использовать где угодно – даже в Антарктиде, ведь там тоже есть российские граждане. Российское законодательство, конституция, которые регламентируют использование военной силы, были написаны в 1990-е – тогда была свежа в памяти советская агрессия в Афганистане, поэтому и были внесены серьезные ограничения на отправку исполнительной властью российских солдат, тем более призывников, в опасные зарубежные «экскурсии». Но с тех пор прошло много времени, и сегодня пацифизм, конечно, непопулярен.

Но я не думаю, что Украине сильно надо беспокоиться. Хоть у России и есть легальные возможности; может быть, есть и желание (для вторжения в Украину - «Главред»), но вот возможностей пока нет. Вначале необходимо провести серьезную военную реформу. Даже если отвлечься от всех политических, дипломатических нюансов и говорить отвлеченно с чисто военной точки зрения, то нынешняя российская армия совершенно не готова к какой-либо серьезной военной операции против Украины. Я не имею в виду, что мы не можем разбить украинскую армию, которая тоже не Бог весть какая по качеству. Но речь не идет о том, чтобы разбить, речь идет о своего рода аншлюсе, аннексии и воссоединении с Крымом, с восточной, южной Украиной. Поэтому такая операция не должна быть простой погоней миллионов солдат, следствием чего станет страшная кровавая война, и мы в итоге получим озлобленные разоренные новые провинции. Должна быть чистая, а по возможности быстрая бескровная операция. На такое наши вооруженные силы не способны. Для этого и проводится сейчас серьезнейшая, радикальная военная реформа, чтобы такие возможности были. Но такие возможности появятся согласно планам – минимум через три года, а скорее всего – через пять-десять. Это возможно где-то после 2015 года. Тогда надо уже начинать беспокоиться.



-- «Наши отношения не имеют военного решения. Пока»



В Украине не осталось незамеченным совпадение дат – 11 августа Медведев обнародовал жесткое заявление в адрес Ющенко, а 10 августа внес законопроект с поправками в закон «Об обороне»…

У России действительно военные намерения могут быть. Я пару недель назад выступал в Берлине на семинаре. Один пожилой немец вспомнил об участии в аналогичном круглом столе в 1994 году, там также выступал Владимир Путин, который приехал тогда в Гамбург в команде Собчака. Он там, кстати, высказался: русские – это разделенный народ, 25 миллионов русских живут за пределами Российской Федерации. Понятно, что большая часть тех, кого он причислял к русским – это жители Украины. И это совсем не новость. Такие настроения широко распространены в российской элите. Я сам несколько лет назад встречался с одним замминистра иностранных дел России. Он говорил, что наша главная проблема не Кавказ и тем более не НАТО, а демографический кризис. И проблема не в том, что у нас уменьшается население, проблема в том, что снижается процент славянского населения. Этот дипломат сказал: ничего страшного, вот мы присоединим Беларусь, а значит присоединим восемь миллионов славян. Еще присоединим Харьков, Луганск, Донецк, Одессу, Крым. Еще где-то 20 миллионов славян. Получится – 30 миллионов славян. И славянский православный профиль России сохранится. Это, мол, и решит наши основные проблемы.

То есть такие идеи высказываются – официальными лицами тоже, не говоря уж о неофициальных. Но возможностей пока нет, нужна военная реформа. В ближайшем будущем украинско-российские отношения не имеют военного решения. Несмотря на все обострения с газом, обмен неприятными заявлениями, пока военного решения здесь не просматривается.



В августе вы не исключали, что Россия может вторгнуться в Крым под предлогом защиты российских интересов…

Вторгнуться может, но есть ли возможности сделать это именно сейчас… Россия, к примеру, ведет переговоры с Францией о закупке десантных вертолетоносцев, кораблей-доков – типа Mistral. РФ хотела бы купить пять таких кораблей. Они не нужны для защиты российских берегов, это оружие интервенционистское. Для того, чтобы воевать в Крыму, нужно серьезное вооружение. Придется также сначала вывести флот из Крыма. Ведь он беззащитен с суши. Нужна база в Новороссийске, куда флот отойдет и оттуда может наносить удар. Я рассуждаю чисто с военной точки зрения, без учета политических нюансов. Это чисто военная логика. Нужны десантные корабли, чтобы действовать, например, в районе Одессы. То есть, нужны не только интервенционистские намерения, нужны еще интервенционистские возможности.



Тогда какая цель была у Медведева, если военные операции в ближайшем будущем невозможны?

Он так прямо и заявил, чтобы легализовать, так сказать, интервенционистские возможности. Чтобы с точки зрения российского законодательства можно было, как в советское время, быстро решать вопросы применения вооруженных сил за границами РФ. Речь, конечно, не идет об Африке, Дальней Азии или тем более о Латинской Америке. Речь идет о сфере, как говорил Медведев, наших привилегированных интересов, где у нас живут православные братья.



-- «С Кремлем у меня действительно были проблемы»



Для войны против Грузии поправки в закон не понадобились…

Конечно. Но Медведев, будучи правоведом, решил, что лучше все оформить. Сами по себе поправки не создают настоящей угрозы войны. Пока это просто нереально. Нужны совсем другие Вооруженные силы – в принципе их сейчас строят не для войны с НАТО, как прежде, а именно для нашей сферы интересов. Чтобы они могли действовать быстро и эффективно, чтобы было качественное превосходство – не только количественное, но и качественное в так называемом ближнем зарубежье.



Можно рассматривать этот законопроект как своеобразный пугающий фактор…

Не думаю, что это делается для пуганья. Официальная линия пока что такова – война с Украиной невозможна, мы братья и т.д. Да, ситуация в Украине может не нравиться, Кремль надеется, что появятся у власти в Киеве здоровые силы. В Грузии давно у нас на это не надеются. Сейчас никто никого пугать не хочет.



В прошлом году вы были одним из немногих экспертов в России, кто заявил о войне в Грузии – за два месяца до самих боевых действий…

Да, я заявлял, что в августе война с Грузией практически была неизбежной. Она, собственно, и произошла.



Чем ваш конфликт с Затулиным закончился?

С кем?



С Затулиным…

У меня не было с ним конфликта.



Помнится, он опровергал ваши слова в довольно жесткой форме…

Да, он опровергал в печати, но я даже не помню… С Кремлем у меня действительно были проблемы. Это посерьезнее.



А что было?

Угрозы были. Они не ко мне обращены были. А к акционерам, к владельцам, к Михаилу Горбачеву (Михаил Горбачев – один из владельцев «Новой газеты», где Павел Фельгенгауэр является обозревателем. – «Главред»). Мне это все передавали. А Затулин, ну чего Затулин… Мне в лицо при встречах он ничего такого не говорил.



-- «России нужен аншлюс с Украиной, а не кровавая бойня»



Он говорил, что вы должны съесть свою шляпу, если Россия не нападет на Грузию…

…Я говорил о войне, потому что надеялся, что мои слова предотвратят войну. Но не получилось, потому что меня никто не слушал и не верил. В этом году я тоже выступал с подобными предостережениями. Меня уже слушали и верили. На Западе всерьез к этому отнеслись – и в Америке, и в Европе, и оказали определенное давление на обе стороны – чтобы грузины не поддавались ни на какие провокации и сидели тихо, и на Москву. В результате, похоже, новую войну удалось предотвратить. Теоретически что-то еще возможно в ближайшие дни, но угроза сокращается радикально. Я лично в отпуск ухожу, считая, что в середине сентября это уже маловероятно. Но пуаза продлится до апреля следующего года. Зимой в Грузии воевать неудобно, тем более учитывая наши возможности. Авиация и так плохо поддерживает наши войска. Зимой же летчики вообще ничего не будут видеть. Зимний период для России не пригоден, для грузин как раз выгоден. С середины октября до апреля там не повоюешь особенно. А что будет к следующему апрелю – посмотрим. Грузия – это все-таки Грузия, а Украина – это Украина. Не беря даже в учет очевидные слабости украинской армии, все-таки она достаточно большая, у них авиация, к примеру, есть, которая у грузин отсутствует. Ну и потом территория, театр боевых действий несравнимо другой. Надо же брать под контроль большие территории, а для этого нужно хорошо подготовленные и многочисленные вооруженные силы. Важно, чтобы они мародерством не занимались. Россия же не просто хочет Украину разрушить, а хочет границы убрать, нужен своего рода аншлюс, а не кровавая бойня и мародерство. А для этого нужны качественно другие вооруженные силы. Реальной угроза будет лет через пять.



Будем надеяться, что военная реформа в России все же будет проводиться без антиукраинского акцента. Иначе лучше бы она провалилась…

Пока эта реформа не антиукраинская. Она направлена на создание вооруженных сил, которые могли бы в случае необходимости эффективно проводить операции – в том числе и широкомасштабные. А против кого? Посмотрим. Почитайте все документы – об Украине там ничего нет. Проводится просто радикальная реформа. А для чего потом будущее политическое руководство через 5-10 лет будет использовать эти войска? Неизвестно. Как говорят на Западе intentions can be changed overnight – намерения могут измениться на следующий день, а вот capability – возможность – у нас пока ее нет. Но над этим работают...