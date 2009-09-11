Большой государственный

11 сентября 2009, 15:13

В парламенте рассматривают новый вариант большого государственного герба, который создается уже семнадцать лет. На этот раз проект представили женщины из трех фракций ВР.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о большом Государственном Гербе Украины. В случае принятия документа один из главных символов государства будет представлять собой довольно оригинальную композицию. В центре герба предлагается разместить золотой трезубец, увенчанный крестом. Его, по примеру советского герба, будут обрамлять колосья зерновых культур. По замыслу авторов законопроекта, Украину наиболее точно представляют пучки пшеницы, ржи и ячменя. Под сим натюрмортом будут скрываться скрещенные сабля и мушкет. Эти образцы холодного и огнестрельного оружия покрываются желто-синей лентой. На ленте девиз - "С нами Бог и Украина". С ленты свисает гроздь калины. Согласно законопроекту, это живописное произведение в обязательном порядке должно украсить помещения, где проводятся мероприятия с участием президента, проходят заседания Верховной Рады, СНБО, Кабмина, Конституционного и Верховного судов, Нацбанка и МИДа. Также этот герб должен быть размещен в диппредставительствах и кабинетах первых лиц государства, на печатях и бланках. Законопроект № 5118 подготовили народные депутаты Оксана Билозир (НУНС), Анна Герман (ПР) и Екатерина Ващук (Блок Литвина). Свое творчество представительницы разных по идеологии политсил объясняют «огромным значением» большого государственного герба «для духовного единения украинской нации, усиления чувства патриотизма и любви к Родине». Этот проект, по их мнению, «создает предпосылки для устранения идеологических и политических споров и духовного объединения граждан Украины всех национальностей». Необходимость в главном символе страны зафиксирована и в законодательстве. Так, 19 февраля 1992 г. Верховная Рада приняла постановление № 2137-XII «О Государственном Гербе Украины», пунктом первым которого был утвержден малый герб - трезубец, который должен стать главным элементом большого герба. 28 июня 1996 г. Верховная Рада приняла Конституцию, статьей 20-й которой было определено, что большой государственный герб устанавливается с учетом малого герба и герба Войска Запорожского законом, принимаемым не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады. С тех пор большой герб нашей страны так и не был создан. Впрочем, усилия к этому прилагались недюжинные. Проходили конкурсы и бурные обсуждения. Последний из таких конкурсов объявлялся правительством в 2007- 2008 г.г. при вице-премьере Дмитрии Табачнике. Как бы то ни было, неофициальный большой герб все же существует. Различные его интерпретации в исполнении художников-примитивистов можно встретить подле госучреждений в глухой провинции. Недавно этот герб в качестве проекта появился на официальном сайте Президента Виктора Ющенко. Он представляет собой синий щит с золотистым трезубцем, справа от него — казак с мушкетом , символизирующий герб Войска Запорожского, слева — коронованный лев как герб Галицко-Волынского государства. Над щитом — княжеский венец, под щитом — переплетенные с гроздью калины колосья пшеницы и сине-желтая лента. Этот проект был утвержден законопроектом «О большом Государственном Гербе Украины» от 17 июля сего года на заседании Кабинета Министров и должен был пройти голосование Верховной Радой в сентябре. «На варианте герба, подготовленном Кабмином, присутствует корона, а Украина никогда не была монархией. Эта корона попала сюда разве что с головы Юлии Владимировны, которой стоило бы почитать что-то по украинской истории»,- считает один из авторов законопроекта о большом гербе Анна Герман. Ее также не устраивает то, что в правительственном проекте отражены лишь два региона нашей страны. «Почему только казак и лев, а что относительно Крыма или Буковины? У каждой из украинских земель есть свой символ. И изображать только два из них – это высокомерный подход»,- отмечает госпожа Герман. «Мы выбрали главный объединяющий символ – колоски, говорящий о наших плодородных землях и характеризующий Украину как житницу Европы. Также объединяющим символом является трезубец. Он увенчан крестом, потому что Украина исторически христианская держава. Сабля и мушкет являются символами того, что наша страна обладает военными традициями и должна быть хорошо защищена. А калина – это духовный символ Украины»,- пояснила она. Госпожа Герман надеется, что этот проект большого герба поддержит большинство депутатов, поскольку он разработан представителями трех фракций парламента. «Считаю символичным, что герб разработан женщинами из разных политических сил. Надеюсь, что мы получим поддержку зала»,- заключила госпожа Герман. Ее оптимизм развеял коллега по фракции Дмитрий Табачник, «довольно скептически» относящийся к проекту. «Я не могу представить себе большой герб страны, в котором центральное место не занимает герб столицы. В большом гербе отражается история страны, история собирания земель. Поэтому центральным его элементом должен быть символ Киева, вокруг которого создавалось государство. Эта тенденция отражена в проектах большого герба УНР, где одним из гербообразующих элементов была фигура Архангела Михаила. Скепсис господина Табачника разделяют и представители других политических сил. В частности, авторы проекта большого герба могут не рассчитывать на поддержку фракции КПУ. Как сообщил народный депутат Александр Голуб, «фракция Компартии не будет голосовать за такой вариант герба» По его словам, коммунисты намерены настаивать на том, чтобы в гербе присутствовали серп и молот. «Авторы этого проекта избегают таких символов, потому что представляют интересы крупного бизнеса. Мы же считаем, что в гербе необходимо отразить и период советской истории. Ведь в это время Украина достигла своего расцвета и стала одной из самых развитых стран мира»,- подчеркнул господин Голуб. Его не смущает присутствие в проекте креста, поскольку «Украина – православная страна, и это тоже может быть отражено на гербе», однако господин Голуб считает проект перенасыщенным. «Слишком много элементов его размывают», - заключил он. Дмитрий Табачник в свою очередь отметил, что внесение такого элемента, как колосья, которые отсылают к гербу советских времен, весьма неудачная идея. «Это напоминает кальку, которую сделал Леонид Кучма, введя золотую звезду героя в украинскую наградную систему». Также господин Табачник считает, что с утверждением большого герба «не следует спешить, следует довести до конца конкурс проектов, объявленный еще в 2007 году». Впрочем, по его словам, «надо сначала решить, нужен ли большой герб вообще». «Многие страны прекрасно обходятся без большого герба», - заключил господин Табачник.

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