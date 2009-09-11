Смыслы блокирования «Рады»

Две вещи, наполнявшие душу моего любимого философа Иммануила Канта удивлением и благоговением: звездное небо над ним и моральный закон в нем. Две вещи, за которыми может, как он сам мне признался, до бесконечности следить прораб Филиппыч, заканчивающий для меня очередной «объект»: огонь и то, как работает… другой человек.



Как все-таки здорово, что есть в этом мире нечто неизменное, ожидаемое, «праздник, который всегда с тобой». Неразлучные, как Лымарь и Шлинчак, Босния и Герцеговина, Бойль и Мариотт, Вересень и Ситник, парламент и блокирование.



Самое главное, что должен помнить о блокировании парламента каждый уважающий себя журналист, – ни в коем случае не надо придавать слишком большое значение словам, которыми объясняют его мотивы. В них – лишь часть правды, и то – в лучшем случае. Главная, единственная цель блокирования, независимо от того, кто блокирует, проста и примитивна - не давать оппонентам работать. Желательно, вообще.



2004 год. «Наша Украина» блокирует парламентскую сессию, не давая принять политреформу. Никакие увещевания, «заклинания» типа «давайте жить дружно», «внесите свои поправки в закон и давайте голосовать» не действуют. Сначала к политреформе (проваленной 8 апреля 2004-го) вносятся «миллионы уточнений» (чтобы завалить в процессе обсуждения), потом, когда эта тактика не срабатывает, начинают блокировать трибуну силой. «Нашеукраинцы» гордились (заявление Юрия Костенко в конце января 2004 года), что они осваивают британский опыт блокирования. Слава Богу, Тайвань с мордобоем депутатов прямо в их парламентском сессионном зале далеко.



Итак, когда одни «категорически за», другие – «категорически против», тогда и происходит блокирование. В 2004 году - под лозунгом «не дадим лишить полномочий любимого кандидата». Потом – под другими.



Следующий период блокирований приходится на 2007 год. 21 февраля 2007 года, за несколько месяцев до появления исторических Указов Президента Виктора Ющенко о роспуске парламента, законность которых до сих пор не установлена Конституционным Судом Украины, практику блокирования возрождает БЮТ. Помните знаменитое «блокирование парламентской электрощитовой»? Я тогда предложил БЮТу порубать топором кресло спикера. Так бы лучше все запомнили, что умеет делать БЮТ.



Блокирование – оружие оппозиции. Этот тезис подтвердили дальнейшие события. Прошли перевыборы, возникла новая конфигурация власти и оппозиции. 6 декабря 2007 года заседание парламента блокируют Партия регионов и Блок Литвина. Цель – избрание Владимира Литвина спикером. Признаюсь честно, дорогой читатель, искал и не нашел хоть одного заявления Владимира Михайловича того времени о том, что «блокировщиков» надо лишать зарплаты. Блокирование работы парламента 7 декабря 2007 года имело целью избрание вице-спикером Адама Мартынюка.



Партия регионов продолжила блокирование в 2008 году. Формальным основанием стало подписание «письма трех» - Виктора Ющенко, Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка о присоединении Украины к ПДЧ НАТО без соответствующего решения парламента; потом к этому требованию добавилось еще одно – расследование «боя» (не «мордо-») Юрия Луценко и Леонида Черновецкого. Фактически же блокированием оппозиция добивалась другого – не дать правящей коалиции работать. При наличии у коалиции критических 227 голосов это было не так уж трудно.

В 21 час 07 минут 25 февраля 2008 года на сайте «Главред» появился проект политического соглашения об основаниях деятельности Верховного Совета, подписание которого теоретически могло бы разблокировать работу парламента. Но дальше случилось неожиданное. С 13 мая 2008 года тактику блокирования работы парламента начала применять Тимошенко-премьер. Блокирование парламента из способа действий оппозиции перешло в другое качество – им начала пользоваться и власть, чтобы уйти от невыгодных для себя вопросов.



Формальным поводом стало требование БЮТ о немедленном принятии «антиинфляционных законов». И тогда же случилось неслыханное и до сих пор в Украине ЕДИНОРАЗОВОЕ событие – БЮТ заблокировал выступление Президента Украины с ежегодным посланием. 15 мая 2008 года на заседании правительства по этому поводу возник скандал между Юлией Тимошенко и министром по делам молодежи, семьи и туризма Юрием Павленко.



2009 год, опять блокирование работы парламента Партией регионов. Повод - повышение социальных стандартов. Есть ли для этого деньги?



В двух словах о его предмете. Социальные выплаты нельзя осуществлять за счет денег МВФ – это прямо запрещено Меморандумом Кабмина и Фонда. Нельзя заплатить из компенсации по Киотскому протоколу – это было бы нецелевым использованием.

Регионалы настаивают, что деньги есть. Вот факты и оценки. 6 сентября 2009 года Виктор Янукович в эфире ICTV сказал, что средства для повышения минимальных зарплат и пенсий на казначейском счету есть. 8 сентября 2009 года «регионал», экс-министр труда Михаил Папиев назвал необходимую для этого сумму в 5,1 миллиарда гривен. 10 сентября 2009 года «регионал» Елена Бондаренко заявила, что «по самым скромным подсчетам, в казначействе - 42 миллиарда. Каждую неделю Тимошенко на Кабмине отчитывается о перевыполнении бюджета. Значит, деньги есть». В этот же день «регионал» Елена Лукаш заявила, что партийная «аналитика дает информацию, что там сейчас 40 миллиардов. И, естественно, 5 миллиардов на пенсии более чем достаточно».



Кабмин говорит, что денег нет. Получается слово против слова. Но еще раз повторю – всегда, во все времена – главное в блокировании – само блокирование. Есть ли деньги – не важно, объясняю, почему.



23 сентября 2004 года, накануне президентских выборов «нашеукраинец» и председатель парламентского бюджетного комитета Петр Порошенко заявил, что он «нашел» в «загашниках» правительства Януковича 8 миллиардов грн., которые то «спрятало» для выборов. И когда Янукович повышает пенсии, Ющенко, кандидат в президенты, объявил это «победой оппозиции», и заявил: «если бы не мы, антинародный режим и этой подачки вам бы не дал». То же самое происходит и сейчас. Беспроигрышная игра у Януковича: если под давлением оппозиции, блокированием «регионалами» Рады правительство Тимошенко даст денег на социальные проплаты, это будет названо победой оппозиции, если нет, значит, БЮТ антинароден.



Немного выводов. Украинская политика так и будет двигаться по порочному замкнутому кругу, пока будет действовать пресловутый «земельный принцип»: «либо мы их закопаем, либо они нас». Все это началось не вчера. Оранжевая революция не была, вопреки распространенной мифологеме, ненасильственной акцией протеста. Ее ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ненасильственный характер не позволяет забыть эпизод НАСИЛЬСТВЕННОГО блокирования входа в здание Кабмина чиновников Януковича, пришедших на законную работу. Это называлось тогда «блокированием здания Кабмина».



Блокирование сессии парламента – иллюстрация пресловутой политической целесообразности, в которую входят и захват электрощитовой, и паралич Конституционного суда, и приказ внутренним войскам осуществить движение на Киев в мае 2007 года, и вывод из парламента 150 депутатов НУНС и БЮТ, тогда же метко названный экс-нашеукраинцем Борисом Беспалым «триумфом диктата меньшинства».



Я слушал речь вице-президента Джозефа Байдена в Киеве о том, что украинским политикам надо научиться искать компромиссы. Для нескольких пребывающих во власти и в оппозиции поколений украинских политиков искать взаимный компромисс не проще, чем Бараку Обаме, Джозефу Байдену, Усаме бен Ладену и Беньямину Нетанъяху. Попробовать, конечно, можно…