Требования ПР: совпадают ли желания с возможностями?

14 сентября в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Повышение социальных стандартов: совпадают ли желания и возможности?»



В пресс-конференции приняли участие:



-директор Института бюджета и социально-экономических исследований Ирина Щербина;

-народный депутат Украины Анна Герман.











Ганна Герман: Прем’єр-міністр сказала про те, що їй не потрібно рішення парламенту про новий бюджет, що вона буде реалізовувати новий бюджет постановами Кабінету Міністрів. Така заява прем’єр-міністра - це відкрите нехтування Конституцією України, це неповага до закону, це демонстрація того, що в Україні незадовго можлива диктатура. Реалізувати новий проект бюджету України можна тільки Законом «Про державний бюджет».

Питання про підвищення соціальних виплат постало не зараз. Гостро вперше заговорили про це ще в квітні, ми вимагали цього ще навесні, коли ми побачили, який новий виток інфляції в Україні розпочався, як почала падати гривня, і як почали стрибати ціни. Коли ми отримували на кожних зустрічах в регіонах, у Києві від людей скарги, особливо пенсіонерів, сиріт, вдів, людей найменш забезпечених, ми взяли питання підвищення соціальних стандартів на свій прапор. Ми з того дня наполегливо ведемо змагання за те, щоб в Україні найбіднішим людям полегшити життя.

Я вважаю, що це дуже важливе питання і навіть при тому, що багато людей не погоджуються з тими формами змагань за підвищення соціальних стандартів, які ми змушені вживати, ми одначе не можемо відмовитися від цієї мети і ми обов’язково досягнемо її, мінімальні пенсії і зарплати в Україні будуть підвищені. Якщо хтось сьогодні не розуміє потреби підвищення мінімальної зарплати і пенсії, значить, він не розуміє і не знає реального життя, в якому живуть більшість українців.



«Главред»: За рахунок яких додаткових надходжень до бюджету можна це здійснити?



Ганна Герман: Наприклад, за рахунок ось чого - 50 мільйонів артистам на те, щоб вони співали за Юлію Тимошенко. Гроші для підвищення соцстандартів, якщо не валяються на дорозі, то принаймні висять на шнурках над усіма шляхами, на тих бігбордах, які коштують понад 60 мільйонів, як порахували експерти. Гроші валяються в усіх піар-акціях Юлії Тимошенко. Гроші в прямому розумінні цього словам валяються на дорозі. Їх просто треба їх зібрати і не розкидати на різні дрібниці, взяти і дати їх тим людям, які їх найбільше потребують.

Я розумію артистів, які мусять заробити, я не розумію тільки одного: як можна знаходити величезні гроші для власного піару і не знайти ті нещасні копійки для того, щоб допомогти найбіднішим. В цьому я бачу подвійні стандарти, в цьому я бачу фальш, в цьому я бачу крокодилячі сльози нинішнього уряду.



«Главред»: Чи можливо за умов підвищення соціальних стандартів отримати збалансований бюджет? За рахунок чого це можна зробити?



Ірина Щербина: Я абсолютно согласна с вами, что нельзя в условиях действующего украинского законодательства постановлением Кабинета Министров регулировать бюджетный план на следующий год. Бюджетный кодекс позволяет нам действовать исключительно в пределах 1/12 расходов, предусмотренных на четвертый квартах 2009 года. Почему обязательно нужно вынести на рассмотрение и принять бюджет 2010 года.

Потому что, к сожалению, мы все помним, как верстался бюджет 2009 года - это было достаточно быстро, не было времени продумать, возможно, не было и полной базы данных для того, чтобы продумать последствия экономического кризиса.

На сегодня мы видим, что, во-первых, доходы бюджета - это нефискальное влияние. В основном это инфляционные наступление. То есть, у нас минимальный бюджет исполняется, хотя реально у нас все основные источники доходов, такие как НДС, прибыль и ввозные пошлины значительно уменьшились по сравнению с поступлениями прошлого года. Это говорит о том, что работает печатный станок и, к сожалению, в таких условиях очень сложно говорить о сбалансированности бюджета.

Второе - безусловно, все страны мира сейчас прибегают к такому экономическому организму как стимулирование внутреннего спроса. Это в том числе делается за счет повышения социальных стандартов, за счет поддержки покупательной способности населения. Поэтому, безусловно, инициатива Партии регионов с экономической точки зрения заслуживает внимания.

Но в чем вопрос по балансировке бюджета? Если на 2010 год это будет происходить исключительно в условиях нефискальных влияний на доходы бюджета, если бюджет по-прежнему будет наполняться не через увеличение активности промышленности, не через оздоровление банковского сектора, а исключительно через печатный станок, то любое увеличение социальных стандартов и гарантий, в конце концов, приведет, вместе со всеми другими составляющими, к очередному витку инфляции. Население будет беднеть.

На сегодняшний день, по итогам семи месяцев, номинальные доходы населения и реальные в среднем про стране на каждого человека уменьшились на 100 гривен, а с учетом повышения цен мы понимаем насколько уменьшилась реальная покупательная способность населения.

Поэтому, если говорить о балансировке бюджета, мы все-таки всегда выступали, и сейчас выступаем, независимо от того, какое правительство находится при власти и какая сила находится в оппозиции, - нужна реальная стратегия, которая позволит, прежде всего, увеличить фискальные платежи в бюджет, позволит не обнищать бизнесу и не увеличить налоговую нагрузку.

Я хочу отметить, ссылаясь на данные Секретариата Президента, что при всей этой составляющей, сейчас идет параллельно увеличение налогового давления на бизнес. То есть мы видим увеличение сумм невозвращенного НДС 4,4 млрд., мы видим увеличение почти на четверть авансовых платежей. Ненаведение порядка экономики, неподдержание адекватными мерами реального сектора экономики может дать негативный эффект достаточно хорошему и продуманному механизму поддержки населения через повышение социальных стандартов и гарантий.

Поэтому, мой ответ: только в условиях четко отработанной стратегии, одним из проявлений которой является нормальный бюджет на 2010 год. Когда я говорю «нормальный», я имею в виду, что из стабилизационного фонда не производятся расходы, которые производятся сейчас, на выплату зарплат и фактически на расходы, которые осуществлялись просто из общего фонда бюджета на протяжении предыдущих лет. Когда стабилизационный фонд - это все-таки стабилизирование экономики, когда уменьшение налогового влияния и с одновременным увеличением социальных стандартов и гарантий, в том числе, начиная с конца этого года, то это может дать эффект.



Ганна Герман: Я абсолютно погоджуюся з аргументами, які ви перечислили, оскільки ці аргументи ви наче взяли із протоколів засідання опозиційного уряду. Протягом всієї діяльності уряду Тимошенко ми весь час вертали на це увагу.

Все треба робити в комплексі, треба полегшувати життя бізнесу, зменшувати податки, давати можливість економіці працювати.

Де ви бачили країну, яка поступається такою колосальною часткою власної незалежності, запрошуючи МВФ формувати проект держбюджету? Якщо вже ми беремо кредити, якщо ми за цей рік взяли кредитів більше ніж за всі вісімнадцять років незалежності, якщо ми довели до того, що сьогодні за різними розрахунками кожен громадянин України винен по 2 тисячі доларів. Ми при цьому допускаємо МВФ до святая святих - до формування проекту державного бюджету.

Кожен знає: там, де господарював МВФ, там вигоріле поле.



«Главред»: Чи буде принципово відрізнятись бюджет-2010 від бюджету-2009, враховуючи участь у його формуванні МВФ?



Ірина Щербина: Заимствования, которые в 2008 году были 2,4 млрд., на сегодняшний день за полугодие 58,3 млрд., из них 37 млрд. - это задолженность перед МВФ – это, конечно, существенно изменило структуру государственного долга. Если раньше мы были больше должны на внутреннем рынке, то теперь мы большую часть должны на внешнем рынке. И, естественно, такие долги всегда влияют на политическую жизнь в стране. Потому что международные организации, в том числе МВФ, когда выдают свои кредиты, ожидают гарантий стабильности, они работают по своим методологиям, за счет чего эту стабильность можно достичь.

Если бюджет структурно не будет отличаться, если это будут те же соотношения расходов на потребление и расходов капитальных, как, например, в этом году в два раза уменьшено, если не будут осуществляться серьезные поддержки реального сектора экономики, то влияние бюджета 2010 будет идентично влиянию бюджета 2009 года. Такое влияние я бы назвала очень маленьким, практически никакое на развитие экономики на улучшение благосостояние народа, достаточно большое влияние на инфляционные процессы в стране.



Ганна Герман: Я хотіла би до цього додати, що якби ми принаймні знали, як працювали ці запозичення в Україні. Якби ми взяли дуже багато кредитів на дуже невигідних умовах, але завдяки цим кредитам запрацювала економіка, завдяки цим кредитам були створені робочі місця, завдяки цим кредитам підняли ті підприємства, які впали через кризу або ефективно запрацювали банки.

Якби ми знали, що ці запозичені гроші МВФ, нехай і під дуже високі відсотки, нехай на не дуже вигідних умовах, але що ці гроші дали щось реальне для того, щоб в майбутньому Україна почала заробляти і, принаймні, для того, щоб Україні віддавала ці борги… БО зараз ми беремо борги для того, щоб платити МВФ по їх відсотках. Ось як ми «з’їдаємо» запозичення. І це як снігова куля – це виглядає все гірше і гірше.

Тому ми вимагали від уряду: покажіть, де ці гроші, як вони працюють, куди вони вкладені, який вони дали ефект. Але ця інформація утаємничена, під сімома замками, вони крутять цими грошима як хочуть. Ви бачите, що робиться в Національному банку, ви бачите всі ці спекуляції.

Найбідніші люди сьогодні стають ще більш бідними, а ті, хто крали, стають зараз ще більш багатшими – це факт. і це єдиний результат цих запозичень.



«Главред»: На які поступки, на які компроміси здатна піти Партія регіонів задля того, щоб відновити роботу парламенту?



Ганна Герман: МИ перші пішли на компроміс недавно. Ми сказали: давайте розіб’ємо наш пакет вимог і почнемо з сиріт і багатодітних сімей, піднімемо хоча б їм зарплату, а тоді ми згідні якийсь час почекати, коли ви зможете сказати, що ви готові. Адже ще в квітні БЮТ обіцяв нам, що вже з вересня вони будуть готові підвищувати соціальні стандарти. Минулого літа вони знов виявилися неготові.

Ми пішли на компроміс. Ми розуміємо, що ситуацію треба якось, щоб цей загальний механізм закрутився. Не можна стояти на місці. Ми пішли на компроміс, але цей компроміс не був прийнятий.

Ми знаємо про те, що Юлія Володимирівна готує підвищення, але вона каже, що це повинно йти від неї, а не від Партії регіонів. Для нас немає значення, хто буде автором законопроекту про підвищення соціальних стандартів. Ми усе підтримаємо. Основне – щоб це було зроблено. Ми намагаємося цього не для того, щоб наші рейтинги зростали. Наші рейтинги і так високі. Ми намагаємося того, щоб це сталося фактом.

Якщо завтра вийте Тимошенко і скаже: «я пропоную не 1500 гривень мінімальної заробітної плати, як Партія регіонів, а 2500» - ми двома руками будемо голосувати «за» цей законопроект. Для нас не важливо, хто. Для нас важливо, що і коли.

Я вважаю, що це нормальний підхід, ми його будемо відстоювати, і ми будемо дуже послідовні в своєму намаганні полегшити життя найбіднішим громадянам нашої держави.



«Главред»: Запитання до пані Ірини: які рекомендації ви могли б надати щодо формування державного бюджету на 2010 рік, щоб він був максимально збалансованим?



Ірина Щербина: Я начну с очень короткой пропорции, которая проиллюстрирует, почему я постоянно говорю о необходимости четкой стратегии, которая бы отражалась и в государственном бюджете, и в законотворческой, нормативно-правовой деятельности государства.

Для того, чтобы повысить минимальную зарплату на 10 гривен, это означает плюс в среднем 170-175 миллионов гривен только на фонд оплаты труда сотрудников бюджетной сферы. Для того, чтобы повысить на 10 гривен прожиточный минимум, это в среднем плюс 35 миллионов гривен только на трансферты из государственного бюджета в местные бюджеты.

Поэтому я еще раз говорю: к сожалению, на сегодняшний день, нет готового документа, который бы отразил фискальные источники наполнения доходов и в то же время отразил необходимость социальной поддержки населения.

Поэтому единственный совет для государственного бюджета 2010 года – изменение структуры, пересмотр программ, по которым выделяются деньги в реальный сектор экономики – это не должна быть просто поддержка заработной платы, хотя это, безусловно, необходимая вещь. Но это, прежде всего, переориентация отраслей экономики, это, прежде всего, четкое определение перспективы места Украины на внешних рынках. Если сегодня мы этого не сделаем, то завтра мы окажемся в аутсайдерах экономического прогресса, и тогда никакой бюджет не в состоянии будет поддержать социальные проблемы, потому что, кроме всего прочего, у нас уже очень много лет – и это относится ко всем правительствам, которые менялись с 2002 года, - у нас остались нереформированными основные отрасли: здравоохранение, образование, система социальной защиты. Поэтому единственный выход – четкая стратегия на государственном уровне о месте и роли Украины как государства во внешнеэкономических и внутриэкономических процессах.