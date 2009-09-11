Остап Семерак: ПР, как капризный ребенок, требует игрушки

Конечно, ни один рядовой гражданин не откажется от повышения заработной платы, пенсии или стипендии. Но есть и другая сторона медали: государственный бюджет уже сейчас еле-еле выдерживает груз социальных выплат.Способен ли он выдержать еще большую нагрузку? Какие могут быть дополнительные источники поступления в бюджет? С этими вопросами «Главред» обратился к народному депутату Украины, члену Комитета ВР по вопросам бюджетаОстап Семеракохарактеризовал ситуацию в Верховной Раде как «вакханалию популизма». «В то время как коалиция и правительство в условиях мирового финансового кризиса изо всех сил стараюся сохранить хоть какую-то стабильность, выполнять надлежащие задачи, наша оппозиция занимается совершенно другими делами, расшатывая основы существующей стабильности.Как экономист я хочу сказать, что требования Партии регионов в условиях мирового финансового кризиса безосновательны и могут привести к дефолту.Все мы понимаем, что повышение минимальной заработной платы влечет за собой повышение заработных плат, пенсий, стипендий. Но, кроме того, это также повышение заработных плат тем категориям населения, которые, очевидно, не больше всех пострадали от существующих в мире экономических процессов, - чиновников, получающих заработную плату, начисляемую исходя из этих базовых понятий.Если мы на сегодняшний день примем предложение Партии регионов об увеличении минимальной заработной платы, это, в первую очередь, приведет к инфляции. Это в определенной степени будет возврат к экономической ситуации 1990-х годов. Мы помним, когда электроэнергия, тепло, горячая вода и свет подавались по графику, когда был тотальный дефицит».«Партия регионов предложила несколько источников. Первый источник – средства, которые Украина планирует получить от правительства Японии, продав, согласно Киотскому протоколу, квоты на выбросы парниковых эффектов. Все, и Партия регионов в том числе, понимают, что это совершенно невозможно, поскольку это целевые деньги, которые, согласно межправительственному соглашению, должны пойти на четко определенные статьи расходов.Второе предложение – направить на эти цели средства, которые Украина привлекает через кредиты МВФ. Это тоже совершеннейший популизм и нереальное предложение, поскольку эти деньги тоже не могут быть использованы на одноразовую доплату. Если Украина попытается использовать их вопреки целевому назначению, мы рискуем потерять эти средства».«Правительство и коалиция в парламенте четко заявляют, что они будут придерживаться своих обязательств перед обществом: с одной стороны, постоянно поднимать минимальные стандарты, а с другой стороны, мы гарантируем, что выплаты, предусмотренные действующим законодательством, будут осуществляться вовремя и в полном объеме. Правительство это демонстрирует в нынешнем бюджетном году идеально».«Я думаю, что Кабмин правильно предлагает увеличивать минимальные заработные платы и выплаты только тем категориям населения, которые в этом нуждаются, а не всем подряд и только на реально существующую величину».«Подавляющее большинство депутатов во фракции Партии регионов - промышленники, производители. Конечно, они тоже страдают от последствий мирового финансового кризиса. Для того чтобы «вырулить» из этой ситуации, они и вносят предложение поднять заработные платы - подняв их на определенную величину, они пытаются получить платежеспособного потребителя, который эти же средства отнесет владельцам этих предприятий и заплатит им за товар, который они, конечно, существенно поднимут в цене.На самом же деле, поднимая заработную плату нашим гражданам, мы решаем существующие у Партии регионов финансовые проблемы.Я хотел бы подчеркнуть, что Партия регионов, предлагая какие-то шаги, не участвует в заседании бюджетного комитета, который рассматривает эти законопроекты, а также в заседании рабочей группы, которая входит в состав бюджетного комитета. На подавляющее большинство заседаний представители Партии регионов не явились.Они стали ходить на эти заседания только после того, как журналисты обратили на это внимание. Поэтому их действия - популизм, который используется в данной ситуации как манипуляция во время подготовки и проведения предвыборной кампании президента».«В субботу будет заседание правительства, на котором планируется принятие бюджета. Согласно Бюджетному кодексу, бюджетный комитет и, в конечном итоге, Верховная Рада включаются в бюджетный процесс уже после того, как правительство примет этот документ и внесет на рассмотрение Верховной Рады. Поэтому пока в парламенте его никто не видел.Но если говорить о рекомендациях правительству, я отметил бы три столпа, на которых я строил бы этот бюджет. Верю, что правительству близко мое мнение.1.Максимальное увеличение финансовой степени свободы местного самоуправления, что даст возможность громадам более самостоятельно решать свои проблемы.2.Бюджет нужно писать таким образом, чтобы мы приближались к европейским стандартам – жить в соответствии со своими возможностями. Это означает минимум кредитования и минимум расходов, которые не обеспечены доходами.3.Стимулирование развития украинского внутреннего рынка производства и рынка потребления. Примером такого успешного опыта является Польша. На сегодняшний день Польша построила настолько сильный и мощный внутренний рынок, что выдержала мировые экономические потрясения намного легче, чем Украина. Они не зависят от экспорта металла, мяса и так далее. Украинская экономика, к сожалению, тут уязвима».Будет ли принят бюджет до конца 2009 года? «Хотелось бы, чтобы так было, но боюсь, что нет. Вы видите, что Верховная Рада уже в течение двух месяцев не может эффективно работать. С другой стороны, Янукович надеется, что он выиграет избирательную кампанию и поэтому, конечно, ему хотелось бы этот бюджет перекроить под себя. Я хотел бы заявить, что президентом он не станет, поэтому им нужно принимать тот бюджет, который напишет правительство Тимошенко».«Международный валютный фонд дает нам определенные рекомендации относительно реформирования экономики. У МВФ есть один инструмент, который может нас, как государство, заставить или не заставить принять их рекомендации – это кредиты, которые они нам предоставляют на льготных условиях. Государство должно принять решение – или учесть опыт экспертов международного уровня и изменить свое законодательство, или нет».Почему для решения всех вопросов в Раде есть только один способ - блокирование трибуны?«Опыт политического плюрализма в Украине довольно мал. Я думаю, что мы будем учиться и преодолевать эти проблемы».«Какова сегодняшняя ситуация? Законопроект, предложенный Партией регионов, был внесен на рассмотрение Верховной Рады. Рада приняла его в первом чтении, отправила на второе чтение, создала рабочую группу. Казалось бы, все в порядке, процесс идет, нужно работать в рабочей группе, доказывать свою правоту и в парламенте, и в обществе, выходить на голосование во втором чтении, и тогда законопроект будет принят или не принят. Это ответственность политических сил, которые есть в большинстве.Этот законопроект во втором чтении не был принят. Это значит, что большинство в парламенте взяло на себя ответственность относительно принятия или неприятия этого законопроекта. Меньшинство, оппозиция, получило возможность с парламентской трибуны говорить об этой проблеме и апеллировать к обществу после неподдержания большинством его решения. Это европейский стандарт.Зато украинский стандарт другой: Партия регионов, проиграв информационную и парламентскую трибуну, ничего лучшего не нашла, как заблокировать ее и, как капризный ребенок, топать ногами и говорить: «Я хочу эту игрушку!»Когда закончится блокирование парламента? «Я вижу, что многие депутаты Партии регионов уже от этого устали. В пятницу, еще до того, как «регионалы» пришли на блокирование трибуны, там были депутаты от коалиции, которые стали убирать стулья из-под дверей, снимать плакать, которыми заклеен фасад. Когда в итоге дело чуть ли не дошло до драки, господин Ефремов вынужден был разбираться, кто из его депутатов и почему не вышел вовремя «на вахту». Продолжать бессмысленное блокирование до завершения избирательного процесса им не удастся».Во всяком случае, по словам Остапа Семерака, заседания Верховной Рады могут проходить и в другом помещении. «Согласно Регламенту и Конституции, Верховная Рада не обязана проводить свои заседания только на Грушевского, 5. Есть, в конце концов, и соответствующий опыт украинского парламентаризма, когда заседания проходили в другом месте. Я не исключаю подобного варианта и сегодня. Но с точки зрения развития демократии в Украине, этого, конечно, не хотелось бы. Хотелось бы иметь цивилизованных оппонентов».«В случае неприятия бюджета государство будет тратить столько, сколько в предыдущем году. Партия регионов предлагала воспользоваться этой нормой уже в нынешнем году. Но тут вот в чем опасность: если Закон о госбюджете не принят, ежемесячные расходы бюджета должны составлять не более одной двенадцатой части расходов бюджета прошлого года, и в целом они вычисляются из показателей соответствующего месяца. То есть, условно говоря, в январе 2010-го страна будет жить за те же деньги, что и в январе 2009-го.Но мы в нынешнем году несколько раз поднимали социальные стандарты. То есть при отсутствии бюджета, зарплаты и пенсии с начала следующего года вернутся на уровень, на котором они были год назад. Ведь цены за это время выросли».