2010-й. Воспоминания о будущем

14 сентября 2009, 08:30

Следующий календарный год для Украины будет крайне непростым.

Нашей стране не впервые начинать новый год «с чистого листа»  в политической сфере, но на этот раз ожидаемые изменения могут оказаться чрезвычайно масштабными.

Итак, начало 2010 года. Практически отгремела краткосрочная избирательная кампания. Очевидно, что с середины октября по середину декабря кандидаты на высший государственный пост попытаются рассказать о своих планах и устремлениях после избрания, заодно не упуская возможности утопить конкурентов в мутных волнах компромата. Агитация с 20-х чисел декабря практически теряет смысл: украинцы нырнут в новогодние праздники назло всем кризисам. Кстати, никто не может гарантировать Украину от повторения новой «газовой войны» с Россией, в которой у официального Киева гарантированно не будет единой позиции.

Уже сегодня понятно, что Виктор Янукович и Юлия Тимошенко проведут масштабные избирательные кампании, не только наполнив собственными мэссиджами разнообразные рекламные носители, но и использовав технических кандидатов в Президенты (их персоналии станут очевидными после старта гонки). Кстати, премьер и лидер оппозиции сегодня всерьез обеспокоены наполнением своими людьми избирательных комиссий, пытаясь добиться максимального присутствия. Виктор Ющенко по принципу «Баба Яга – против», приложит максимум усилий, дабы добиться пересмотра правил проведения президентской кампании по ее ходу. Говорить, насколько успешной будет эта попытка, рано. Верховная Рада определенно не станет центром конструктивной работы – команды кандидатов в Президенты своими действиями в сессионном зале опустят уровень доверия к парламентаризму на уровень плинтуса. В условиях парламентско-президентской республики подобный недальновидный подход вызывает огорчение.

Прогнозировать сегодня точную раскладку процентной поддержки в первом туре, полагаю, не возьмется ни один незаангажированный политолог. Украинская политика сильна непредсказуемостью, и сумма факторов, влияющих на выбор «маленького украинца», значительна.  Дело не только в умении Тимошенко обеспечить резкое ускорение на финише, но и в изрядной апатии сограждан. Точно предположить, сколько украинцев с правом голоса предпочтут «быть культурными и плюнуть в урны», невозможно. Тенденция падения явки на выборы просматривается уже сегодня, и с начала 2010 года до 17 января фавориты президентской гонки будут работать над одним вопросом: как привлечь на участки своего избирателя.

По всей вероятности, уже результаты первого тура голосования могут быть оспорены в суде. Аргументация проста: шансы на попадание  в суперфинал президентского марафона у действующего главы государства ничтожны, тогда как кое-какие властные рычаги у бывшего «героя Майдана» останутся. Вряд ли Ющенко сможет объединить вокруг себя неудачников первого тура, но сдаваться совсем без боя ему не позволят остатки президентского окружения. «Регионалы» и бютовцы своими заявлениями о возможных рецидивах антиконституционных действий Виктора Андреевича словно подстегивают его, выталкивая в «серую зону», где возможности для возвращения в большую политику минимальны.

Но и второй тур президентских выборов будет непростым в плане подведения результатов. Вряд ли стоит ожидать повторения событий на Майдане 2004 года – подобные масштабные триумфы коллективного духа без капли пролитой крови часто не случаются. Рискну предположить, что участники второго тура президентской гонки-2010 вольно или невольно попытаются представить выгодную для себя версию  событий пятилетней давности, участниками которых    они были. Украинцев постараются привить от революционных потрясений. Еще точнее – закончить серию прививок, начатую в 2005-м первыми разочарованиями от «оранжевой» политики. Непринятие результатов выборов скорее обернется серией выступлений в электоральных заповедниках фаворитов гонки, причем на авансцене могут появиться далеко не кандидаты в Президенты.

Назвать сегодня имя четвертого Президента независимой Украины невозможно. Реально спрогнозировать только, что он столкнется с целыми комплексом проблем, и даже традиционные 100 дней на раскачку будет вынужден потратить на решение рабочих вопросов. Пожалуй, главное – главе государства понадобится свой премьер (или и.о. премьера). В противном случае политическое противостояние захлестнет Украину с новой силой, а президентские выборы не выполнят главную функцию – обеспечение смены власти демократическим путем. На самом деле у избранного в феврале 2010 года главы Украинского государства пространство для маневра невелико. Либо создание «широкой коалиции» с политическими оппонентами (причем не с позиции силы, а в формате диалога, основанного на компромиссах), либо энергичный конституционный блицкриг и возвращение полномочий объема Леонида Кучмы. Третьего практически не дано.

Дело не только в политической целесообразности. Основная проблема заключается в том, что новому руководству Украины придется идти на непопулярные решения – секвестр государственного бюджета, сокращение его социальной составляющей, диалог с международными финансовыми организациями в неблагоприятных условиях.  При этом никто не отменял необходимости расплатиться по векселям, выданным спонсорам избирательной кампании. Рассчитывать, что Европа и США протянут руку помощи – наивно, искать благосклонности у российского руководства – унизительно, верить в непогрешимость Украины и долготерпение ее народа - недальновидно.

Наблюдатели и аналитики, безусловно, отметят настроенность Юлии Тимошенко на победу в главной политической гонке пятилетки. Юлия Владимировна готова хоть тушкой, хоть чучелом (читай - хоть президентом, хоть премьером) заполучить всю полноту государственной власти. Возникает вопрос: хватит ли у нее внутренних сил признать поражение, если оно случится? Это не менее важно, чем понимание алгоритма действий в случае победы Виктора Януковича, занявшего нишу сибаритствующего лидера оппозиции. И фавориты президентской гонки, и те, чьи шансы на победу невелики, в равной степени должны понимать степень собственной ответственности. В противном случае лучше просто отказаться от идеи развития независимой Украины.  
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
12:39
Жара +47 градусов и выше: кого и какие рекорды ждут в августе-2018
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять