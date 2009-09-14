2010-й. Воспоминания о будущем

Следующий календарный год для Украины будет крайне непростым.

Нашей стране не впервые начинать новый год «с чистого листа» в политической сфере, но на этот раз ожидаемые изменения могут оказаться чрезвычайно масштабными.



Итак, начало 2010 года. Практически отгремела краткосрочная избирательная кампания. Очевидно, что с середины октября по середину декабря кандидаты на высший государственный пост попытаются рассказать о своих планах и устремлениях после избрания, заодно не упуская возможности утопить конкурентов в мутных волнах компромата. Агитация с 20-х чисел декабря практически теряет смысл: украинцы нырнут в новогодние праздники назло всем кризисам. Кстати, никто не может гарантировать Украину от повторения новой «газовой войны» с Россией, в которой у официального Киева гарантированно не будет единой позиции.



Уже сегодня понятно, что Виктор Янукович и Юлия Тимошенко проведут масштабные избирательные кампании, не только наполнив собственными мэссиджами разнообразные рекламные носители, но и использовав технических кандидатов в Президенты (их персоналии станут очевидными после старта гонки). Кстати, премьер и лидер оппозиции сегодня всерьез обеспокоены наполнением своими людьми избирательных комиссий, пытаясь добиться максимального присутствия. Виктор Ющенко по принципу «Баба Яга – против», приложит максимум усилий, дабы добиться пересмотра правил проведения президентской кампании по ее ходу. Говорить, насколько успешной будет эта попытка, рано. Верховная Рада определенно не станет центром конструктивной работы – команды кандидатов в Президенты своими действиями в сессионном зале опустят уровень доверия к парламентаризму на уровень плинтуса. В условиях парламентско-президентской республики подобный недальновидный подход вызывает огорчение.



Прогнозировать сегодня точную раскладку процентной поддержки в первом туре, полагаю, не возьмется ни один незаангажированный политолог. Украинская политика сильна непредсказуемостью, и сумма факторов, влияющих на выбор «маленького украинца», значительна. Дело не только в умении Тимошенко обеспечить резкое ускорение на финише, но и в изрядной апатии сограждан. Точно предположить, сколько украинцев с правом голоса предпочтут «быть культурными и плюнуть в урны», невозможно. Тенденция падения явки на выборы просматривается уже сегодня, и с начала 2010 года до 17 января фавориты президентской гонки будут работать над одним вопросом: как привлечь на участки своего избирателя.



По всей вероятности, уже результаты первого тура голосования могут быть оспорены в суде. Аргументация проста: шансы на попадание в суперфинал президентского марафона у действующего главы государства ничтожны, тогда как кое-какие властные рычаги у бывшего «героя Майдана» останутся. Вряд ли Ющенко сможет объединить вокруг себя неудачников первого тура, но сдаваться совсем без боя ему не позволят остатки президентского окружения. «Регионалы» и бютовцы своими заявлениями о возможных рецидивах антиконституционных действий Виктора Андреевича словно подстегивают его, выталкивая в «серую зону», где возможности для возвращения в большую политику минимальны.



Но и второй тур президентских выборов будет непростым в плане подведения результатов. Вряд ли стоит ожидать повторения событий на Майдане 2004 года – подобные масштабные триумфы коллективного духа без капли пролитой крови часто не случаются. Рискну предположить, что участники второго тура президентской гонки-2010 вольно или невольно попытаются представить выгодную для себя версию событий пятилетней давности, участниками которых они были. Украинцев постараются привить от революционных потрясений. Еще точнее – закончить серию прививок, начатую в 2005-м первыми разочарованиями от «оранжевой» политики. Непринятие результатов выборов скорее обернется серией выступлений в электоральных заповедниках фаворитов гонки, причем на авансцене могут появиться далеко не кандидаты в Президенты.



Назвать сегодня имя четвертого Президента независимой Украины невозможно. Реально спрогнозировать только, что он столкнется с целыми комплексом проблем, и даже традиционные 100 дней на раскачку будет вынужден потратить на решение рабочих вопросов. Пожалуй, главное – главе государства понадобится свой премьер (или и.о. премьера). В противном случае политическое противостояние захлестнет Украину с новой силой, а президентские выборы не выполнят главную функцию – обеспечение смены власти демократическим путем. На самом деле у избранного в феврале 2010 года главы Украинского государства пространство для маневра невелико. Либо создание «широкой коалиции» с политическими оппонентами (причем не с позиции силы, а в формате диалога, основанного на компромиссах), либо энергичный конституционный блицкриг и возвращение полномочий объема Леонида Кучмы. Третьего практически не дано.



Дело не только в политической целесообразности. Основная проблема заключается в том, что новому руководству Украины придется идти на непопулярные решения – секвестр государственного бюджета, сокращение его социальной составляющей, диалог с международными финансовыми организациями в неблагоприятных условиях. При этом никто не отменял необходимости расплатиться по векселям, выданным спонсорам избирательной кампании. Рассчитывать, что Европа и США протянут руку помощи – наивно, искать благосклонности у российского руководства – унизительно, верить в непогрешимость Украины и долготерпение ее народа - недальновидно.



Наблюдатели и аналитики, безусловно, отметят настроенность Юлии Тимошенко на победу в главной политической гонке пятилетки. Юлия Владимировна готова хоть тушкой, хоть чучелом (читай - хоть президентом, хоть премьером) заполучить всю полноту государственной власти. Возникает вопрос: хватит ли у нее внутренних сил признать поражение, если оно случится? Это не менее важно, чем понимание алгоритма действий в случае победы Виктора Януковича, занявшего нишу сибаритствующего лидера оппозиции. И фавориты президентской гонки, и те, чьи шансы на победу невелики, в равной степени должны понимать степень собственной ответственности. В противном случае лучше просто отказаться от идеи развития независимой Украины.

