Донецкий визит Элтона Джона

Несмотря на то, что организаторы поездки музыканта до последнего держали программу его визита в тайне, жители шахтерского края все равно быстро догадались, что поедет он в специализированный дом ребенка г. Макеевки, где живут ВИЧ-позитивные дети. Так и случилось: цель этой поездки была напрямую связана с деятельностью «СПИД Фонда» самого Элтона Джона.Главной задачей певца было знакомство с первыми результатами проекта «Дети плюс», который его фонд реализует в Украине совместно с Фондом Елены Франчук «АНТИСПИД» и британским благотворительным фондом The Big Lottery Fund. Цель проекта – улучшить жизнь детей, рожденных ВИЧ-позитивными матерями, помочь им перейти из детских домов в полноценные семьи, изменить отношение общества к этим детям, и помочь им впоследствии начать нормальную жизнь, осознавая свой статус.По словам самого Элтона Джона, этот проект особенно важен для всей Украины в целом и для шахтерского региона, в частности. Донбасс в Украине до сих пор занимает одно из первых мест по распространенности заболеваемости СПИДом, и, по словам врачей, уже сегодня можно говорить о начале настоящей эпидемии СПИДа в шахтерском крае.В целом же, только в 2008 году в Украине было зарегистрировано свыше 3,6 тыс. детей, рожденных от матерей-носительниц ВИЧ, а всего с 1987 года, когда была начата регистрация случаев ВИЧ/СПИДА, в стране было рождено более 22,5 тыс. таких малышей. Известно также, что 11% матерей, которые рожают инфицированных детей, впоследствии отказываются от них, и они попадают в детские дома, где у ВИЧ-позитивных детей чаще всего нет шансов на выживание.Впрочем, к макеевскому специализированному дому ребенка последнее не относится – считается, что это очень благополучное учреждение, воспитанники которого имеют наибольшие шансы на полноценную жизнь. Этот детский дом был создан в 2001 году, и на сегодняшний день в нем проживает в среднем около сотни детей, которые либо уже находятся в статусе ВИЧ-положительных, либо ждет подтверждения этого страшного диагноза.Элтон Джон не первый высокий гость, который посещает этот детский дом. До него здесь часто бывали и политики, и деятели искусства и спорта, которые приносили детям посильную помощь и пытались хоть как-то облегчить их жизнь и порадовать их. Сэр Элтон тоже не стал исключением. Помимо сладостей и особого подарка – пианино, - которые он привез в детский дом, он постарался подарить детям немножко праздника и искренности. После того, как малыши показали гостю собственное представление, он сам тоже решил не оставаться в долгу и сыграл на новеньком пианино одну из своих композиций, а затем и спел для детей. Когда он играл, многие присутствующие в зале плакали – по их словам, ничего трогательнее они никогда не слышали.Элтон Джон, как он отметил позже, сам был очень тронут: «Мы увидели, что дети здесь счастливы. Нас это очень тронуло», - сказал он на пресс-конференции, которая завершала визит в детский дом. По словам Элтона Джона, это учреждение просто поразило его. «Я видел всех детей и всех преподавателей. По моему мнению, это совершенно удивительный и прекрасно работающий детский дом. Великолепное медицинское внимание, психологическая помощь, и что самое главное – это любовь, которая окружает детей. Они действительно счастливы, и я в восторге от того, что я видел», - рассказал он, добавив, что его огорчает другой факт – то, что эти дети находятся вне общества.«Эпидемия СПИДа жестока по отношению к детям во всем мире. И мы рады, что ВИЧ-позитивные дети находятся на важной повестке дня в Украине… Я рад, что у меня появилась возможность работать с проблемой, которую я игнорировал так долго. Этот проект может помочь всем детям в Украине, которые уязвимы за счет своего ВИЧ-позитивного статуса», - отметил музыкант. За 17 месяцев работы проекта, новые семьи появились у 36 ВИЧ-позитивных детей-сирот (к 2013 году таких детей будет уже около 100). Одна из таких семей – приемная семья Веры Росохи, которая вначале работала в этом детском доме, а затем усыновила четверых его воспитанников, а еще двоих взяла на воспитание. Сэр Элтон познакомился с этой женщиной и в ходе беседы выразил восхищение ее поступком, назвав его настоящим героизмом.«Надеюсь, что все эти дети найдут свой дом, потому что все дети, которые рождаются в мире, заслуживают будущего, заслуживают счастливого дома и собственных мамы и папы… Эта борьба будет продолжаться, и все, кто будет слышать о моей деятельности, будут слышать о том, как активно мы работаем в этом направлении», - заявил музыкант и тут же продемонстрировал личный пример такой работы. Как выяснилось, сам Элтон Джон и его супруг Дэвид Ферниш, который является главой правления «СПИД Фонда» сэра Элтона, уже подумывают о пополнении своей семьи и хотят усыновить ребенка. На такой шаг их подтолкнул именно визит в Макеевский детдом, где они познакомились с годовалым малышом по имени Лев, который так сильно понравился Дэвиду, что тот буквально не выпускал его из рук. Всю пресс-конференцию малыш пробыл с ним, а затем ребенка взял на руки и сэр Элтон. Он объяснил, что его супруг уже давно подумывает над усыновлением ребенка, однако сам музыкант до сих пор был против этого – мол, ему пока только лишь 62 года, и он ведет слишком активный образ жизни, который будет не очень хорош для воспитания детей. «Но сегодняшний день изменил мое мнение. Было бы здорово вот так вот принять его к себе. Этот мальчик у меня просто отнял сердце, он украл сердца у нас с Дэвидом», - отметил певец. По его словам, пока что между Украиной и Британией еще не существует подходящих отношений, чтобы его семья могла взять малыша на воспитание, однако, Элтон Джон обещает сделать все возможное, чтобы помочь этому ребенку в будущем.Впрочем, даже если усыновить маленького Льва у музыканта не получится, у него есть все шансы вновь навестить мальчика уже в ближайшем будущем. Как признался сам Элтон Джон, он собирается вернуться в Украину уже либо в следующем, либо в 2011 году. И обязательно намерен дать здесь еще один концерт. «Я обязательно приеду. Многие мои друзья здесь. Например, Елена и Виктор (Елена Франчук и ее муж Виктор Пинчук. – Ред.)… Мы должны работать и помогать людям, которые страдают от СПИДа. Я вернусь для того, чтобы исполнять музыку и играть для людей, чтобы поговорить о важности борьбы со СПИДом и чтобы помогать людям в Украине», - пообещал он. В свою очередь, глава Фонда «АНТИСПИД» Елена Франчук отметила, что приезд Элтона Джона в Макеевку – это настоящее чудо, и он прибыл для того, чтобы чудеса и впредь случались в жизни таких обездоленных детей, как те, что живут в этом детском доме. Подобные чудеса сэр Элтон обещал детям и в дальнейшем, ведь, по его же собственным словам, проблема борьбы со СПИДом занимает особое место в его сердце, и сейчас, даже несмотря на то, что большую часть этого сердца оккупировал маленький Лев, который может вскоре стать сыном знаменитого музыканта, он обещает, что его внимания хватит на всех, кто будет в этом нуждаться. Как в Украине, так и за ее пределами.