Юрий Сергеев: Не исключена возможность встречи Ющенко с Медведевым в Нью-Йорке

Перед началом Генассамблеи «Главред» расспросил у постоянного представителя Украины при ООН Юрия Сергеева, что намерена обсуждать наша делегация с россиянами в Нью-Йорке и на каком этапе переговоры о встрече украинского и американского президентов.Существуют традиционные девять блоков вопросов, которые выносятся на Генассамблею, - политические, экономические, организационные, вопросы разоружения и тому подобное. В каждом из них есть вопросы, интересующие Украину напрямую и косвенно. Скажем, в политическом блоке есть вопросы о «замороженных» конфликтах в регионе ГУАМ и о Фолклендских островах. Так вот первый интересует нас напрямую, поскольку это происходит рядом с нами и непосредственно влияет на нашу национальную безопасность, а второй мы поддержим посредством международной солидарности с теми, кто старается решить определенные проблемы.В этом году исполняется 15-я годовщина присоединения Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Украина попытается играть активную роль в вопросах ядерного нераспространения и сдерживания покупки ядерных технологий. Мы снова привлечем внимание международного сообщества к чернобыльскому вопросу, а именно – в отношении будущего ядерной энергетики в контексте глобального энергетического кризиса. Украина участвует в преодолении продовольственного кризиса как один из крупнейших производителей зерновых. У нас есть по этому поводу ряд инициатив. Также, поскольку Украина принадлежит к небольшой группе самых крупных производителей вооружения, вопрос контроля над легальным перемещением вооружений относится и к нашей ответственности. Кроме того, уже с первых дней политических дискуссий мы планируем внести по этому поводу определенные инициативы по борьбе с морским пиратством.Активизация работы ООН и объединения усилий по усовершенствованию международного правового инструментария о терроризме. Также необходимы понимание и консолидированный подход в преодолении социально-экономических причин, порождающих пиратство. Нам нужен больший обмен информацией о случаях пиратства, а также мы должны понять, что пиратство используется не лучшим образом для экономической конкуренции. Мы впервые приглашены в контактную группу по противодействию пиратству, на заседании которой мы внесем свои предложения по совместному решению этой проблемы.Никакая негативная информация об Украине не улучшает ее имидж в мире. Но если мы возьмем всю историю этих скандалов, то все это было либо неправдой, либо извращенной информацией. На подобные упреки всегда нужно отвечать фактами. Скандал вокруг незаконных поставок вооружений на борту «Фаины» возник тут, в ООН, но с помощью документов все-таки было доказано, что оружие следует в Кению, а не в Южный Судан, на который наложено оружейное эмбарго. Эти обвинения были простым примером нездоровой конкуренции на мировом рынке оружия.Вопрос Голодомора в ООН для Украины это вопрос прав человека. Декларация, принятая в декабре прошлого года, открыта для присоединения. И нынешняя сессия будет использована для того, чтобы путем всевозможных мероприятий показать причины Голодомора и использовать этот печальный опыт с целью исключения возможности подобных преступлений в будущем. К сожалению, продовольствие в политических целях используют и сейчас. Поэтому мы будем расширять круг стран, уже присоединившихся к декларации.В настоящий момент – 43 страны. Нам приятно, что к этому документу присоединился весь демократический мир. Это фактически весь Евросоюз, США, Канада, Австралия.Это противодействие началось намного раньше. Это были открытые письма и откровенное давление на маленькие страны. Была огромная кампания по всему миру с целью заблокировать этот вопрос. Мы не исключаем, что нечто подобное будет и в этом году. Но одно дело противодействовать стране, а другое – противодействовать фактам, появляющимся не из наших источников.Ведь в последнее время публикуются материалы, в которых исследователи опирались на государственные архивы Италии, Германии, Великобритании и Франции. Отрицать очевидное всякий раз все труднее.Россию в Голодоморе никто не обвиняет, зато Россия своим противостоянием инициатив о чествовании памяти жертв этой трагедии показывает, что унаследовала от СССР не только какую-то славу, но и преступления советской эпохи. И это утверждаю не я. Так говорят даже представители небольших африканских стран.Проблема в том, что позиция, высказанная в этом письме, не нова ни для ООН, ни для ее стран-членов. Эта позиция только подтверждает агрессивность нашего соседа в своих оценках и видении. Главное то, что такой позицией Россия вредит прежде всего себе. Потому что с современных международных отношениях сила перестает быть фактором, который может повлиять на ситуацию. Это может сделать только диалог и сотрудничество. А те, кто на первый план ставит силу, показывают лишь свою слабость и отталкивают от себя людей.Если рядом живет сосед, позволяющий себе недружелюбные высказывания, - это никогда не играет на руку. Конечно, вокруг нас объединяются солидарные с нами государства, но это происходит не против кого-то, а для того, чтобы подтолкнуть Украину идти путем правового государства с прозрачной внешней и внутренней политикой, направленной на гуманитарные ценности.Никакое привнесение напряженности в сфере дипломатии не является конструктивом, который позволил бы вести диалог. Поэтому украинская сторона избегает какого-либо напряжения, несмотря на то, что нам его навязывают. На агрессивность мы всегда отвечаем творчеством – приглашаем к диалогу.Дипломаты должны постоянно поддерживать диалог независимо от состояния межгосударственных отношений. С Сергеем Лавровым планируется обсудить вопросы двусторонних отношений, в частности, подготовку к двусторонней межправительственной комиссии, заседание которой запланировано на осень этого года, и разграничение морских просторов между Украиной и Россией.Мы рассматриваем возможность встречи с российской делегацией на разных уровнях.Да. Это хороший формат и хорошее место, не обремененное территориальностью. Стремящиеся к диалогу и пониманию всегда находят для этого время. Сейчас идут переговоры об уточнении места и времени встречи с разными делегациями, в том числе с российской.Постоянное представительство внесло предложения в повестку дня возможной встречи руководителей украинской и российской делегаций в рамках своей компетенции, то есть учитывая приоритеты следующей 64-й сессии Генассамблеи ООН, где есть общие интересы, включая такие, по которым наши позиции расходятся. Что же касается повестки дня двустороннего сотрудничества, то срочность решения многих проблем диктует сама жизнь и императив выстраивать равноправные взаимовыгодные добрососедские отношения.В переговорном процессе нет этапов – есть только начало, конец и сам переговорный процесс (смеется). График американского президента во время мероприятий в ООН будет очень напряженным, но мы надеемся, что в этом году, как и раньше, будет найдена возможность для такой встречи. В значительной степени это вопрос технический и организационный.Вопросов повестки дня возможной встречи президентов Украины и США нет в прямой компетенции Постоянного Представительства за исключением тематики ООН, где у нас есть общие интересы в области нераспространения ядерного оружия, прав человека, стабильного развития и тому подобное. Но уверен, что повестка дня будет формироваться в контексте подписанной в декабре прошлого года Хартии о стратегическом партнерстве и договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита в Украину вице-президента США Джозефа Байдена.