15 сентября в «Главреде» состоялась пресс-конференция директора Киевского института проблем управления им.Горшенина Костя Бондаренко на тему: «Политические песни и пляски: на какие «подвиги» готовы кандидаты в президенты?»





Кость Бондаренко: Оскільки наші кандидати не здатні на подвиги, то, відповідно, подвигів ми не побачимо. З давніх-давен було зрозуміло, що для того, аби завоювати людську довіру, аби увійти в історію, необхідно не просто декларувати якісь гасла, а потрібно дійсно здійснювати подвиги. Причому, якщо згадаємо Давню Грецію, подвиги Геракла, у нас їх дещо специфічно подавали. Один із подвигів викинули. Наприклад, давні греки не вважали подвигом розчистку Авгієвих стаєнь. Оскільки Геракл взяв за це плату. Якщо людина щось здійснює і бере за це плату, отримує якісь дивіденди, то це вже не подвиг.

Тому, я одразу говорю про те, що наші кандидати в президенти, більшість наших політиків, не здатні на подвиг саме тому, що вони борються за якісь преференції, дивіденди і т.д., але не роблять щось тому, що вони хочуть це робити.

Тому будемо говорити про кроки, які будуть здійснювати наші кандидати. Очевидно, що найближчим часом перші кроки, які будуть здійснюватися, причому з великим запізненням, - це створення штабів. Більшість кандидатів зараз заходилися створювати штаби.

При цьому у багатьох штабах з’являються більш ніж одіозні фігури, більш ніж одіозні постаті. Мені доводиться багато їздити по Україні, в різні регіони, і всюди я чую нарікання буквально на всіх кандидатів, що представники цих кандидатів у регіонах тільки мінусують їм. Напевно, з одного боку, «нема пророка у своїй вітчизні», а з іншого боку, напевне, в Києві іноді підходять кандидати двояко: з одного боку, їм потрібна якась надійна людина, а ще дуже хочеться, щоб той чи інший проект в регіоні відбувався за принципом самофінансування. Приходить якась заможна людина, каже будь-якому кандидату: «я готовий профінансувати всю вашу передвиборчу кампанію в рамках однієї області чи одного міста». Йому відповідають: «добре, значить призначаємо керівником штабу». Більше того, якщо приходить двоє-троє людей, тоді створюють два-три штаби. Це звичайна історія для наших політиків. Потім ці штаби між собою починають з’ясовувати стосунки, хто з них крутіший.

Це вже не нова історія, це вже традиція, якій дуже багато років. Біля її витоків, напевно, стояв Віктор Андрійович Ющенко, у 2002 році були такі непоодинокі випадки, коли від «Нашої України» висувались по одному і тому ж округу кілька висуванців. Очевидно, не просто так висувалися. Зараз, очевидно, буде по кілька керівників штабів у різних регіонах.

Другий крок буде пов'язаний із кампанією взаємопоборювання, взаємного знищення кандидатів. Кандидати почнуть дуже активно викидати компромати один проти одного. Вже зараз стало зрозуміло, що основна боротьба буде розгортатися між Януковичем і Тимошенко, вони є «лідерами глядацьких симпатій». Оскільки ми вже неодноразово говорили про те, що наша політика є нічим іншим, як нескінченним серіалом, то відповідно, напевно, потрібно говорити не стільки про електоральні, скільки про глядацькі симпатії. Народ не співвідносить своє майбутнє із виборами.

Тому я думаю, що зараз розпочнеться боротьба двох штабів. При цьому ця боротьба також буде обернута і проти тих кандидатів, які будуть відтягувати голоси з двох таборів. У Юлії Тимошенко на заході забирає голоси Арсеній Яценюк, у Віктора Януковича на сході забирає голоси, насамперед, Сергій Тігіпко. Напевно, буде забирати у Віктора Януковича голоси Віктор Медведчук. Тому що ми бачимо зараз спроби створення лівого фронту, в який увійшла і СДПУ(о), яку Медведчук, нібито формально не очолює, але ми розуміємо, що «дело его живо» в даній ситуації. Тому я думаю, що будуть кандидати, будуть різні об’єднання, будуть різні політики, які будуть проходитися партизанськими рейдами по тилах основних кандидатів.

При цьому я думаю, що ці політики чудово розуміють, що їх участь у нинішній кампанії - це не просто участь як технічних кандидатів. Чим більше вони наберуть голосів, тим більше вони зможуть пред’явити вимоги, більше взяти політичних дивідендів після виборчої кампанії, оскільки на виборах життя не закінчується.

Що стосується наступного періоду. Наступні подвиги будуть пов’язані із дуже активною роботою з судами та виборчими комісіями. Я не кажу, що це буде підкуп, якщо ви захочете зрозуміти, що це підкуп, то це ваша справа. Але будуть дуже активно працювати із залученням фінансових засобів, із судовими інстанціями, із виборчими комісіями.

Нарешті, буде і сама кампанія. Але я не думаю, що будуть якісь серйозні технологічні кроки. Сьогодні те, що зможуть пред’явити найближчим часом ті чи інші політики. Напевно, Юлія Тимошенко зараз максимально спробує використати свою зустріч із Путіним, яка планується на жовтень цього року. Нібито зараз по своїх зовнішньополітичних зв’язках Юлія Тимошенко та її оточення, як стало відомо, готують спрощення візового режиму із Європейським Союзом. Взагалі це мав би робити Ющенко, але оскільки у нас в Міністерстві закордонних справ нікого нема вдома традиційно, то ініціативу перехопила Тимошенко.

Що стосується Януковича, очевидно, що в нього в кишені лежить кілька подарунків для західної і східної України. Він спробує найближчим часом сподобатися західному електорату. Я думаю, це буде пов’язано не стільки із використанням ресурсу Партії регіонів, скільки з пошуком додаткового людського, кадрового ресурсу через використання такого інституту як опозиційний уряд. Опозиційний уряд у нас досі, скажімо так, був фікцією, але на цих виборах він може відіграти свою роль. І якщо на заході України, наприклад, з’являться не функціонери Партії регіонів, а радники голови опозиційного уряду, це буде вже зовсім інший статус.

Віктор Ющенко, напевне, буде акцентувати увагу на нерозкритих резонансних справах, що ми вже зараз бачимо - ескалація напруженості довкола справи Пукача, справи Гонгадзе, справи про отруєння Ющенка і т.д. Хоча з одного боку, нібито, справи резонансні, але соціологічні опитування показують, що ці резонансні справи викликають зацікавленість чи вважають їх справами першочергової ваги 0,3% респондентів. Хоча у засобах масової інформації саме ці теми домінують.

Що стосується інших кандидатів. Чесно кажучи, я не знаю, що планує Арсеній Яценюк, крім наметів, крім роздачі листівок, крім щотижневої газети, яка виходить величезним тиражем. Ну поміняли лінійку візуальної реклами. Я не знаю, що планує Сергій Тігіпко. Відбулася презентація книги, відбулися його поїздки по регіонах і т. д. Важко сказати, що далі.

Тому зараз говорити про подвиги, можна тільки з великою умовністю. Тим більше, що кампанія формально ще не почалася. Старт кампанії намічений на 19 жовтня, якщо вірити деяким представникам ЦВК. До того часу наші політики можуть вільно себе рекламувати. З 19 жовтня має зникнути вся зовнішня реклама, до того часу, доки ті чи інші політики не будуть зареєстровані в ЦВК у встановленому законом порядку як кандидати в президенти. Тому я думаю, що реальна кампанія, реальні ходи почнуться тільки з початку листопада цього року.

Це буде перша кампанія, в якій зовнішній фактор буде практично знівельований. Ні США, ні Росія, ні ЄС в цій виборчій кампанії не будуть відігравати особливо важливої ролі.



«Главред»: Виходячи з того, що ви щойно сказали, чи можна стверджувати, що тема другої державної мови та тема вступу/не вступу до НАТО не буде використовуватися у цій кампанії?



Кость Бондаренко: Якщо одну і ту ж саму тезу протягом кількох років постійно переливати з пустого в порожнє, вона починає набридати навіть найбільшим адептам цієї тези. Соціологічні опитування показують, що з року в рік ці питання починають хвилювати все меншу кількість громадян. Наприклад, що стосується НАТО, кількість прихильників не збільшується, але кількість противників вступу до НАТО зменшується. Починає панувати сірість і повна індиферентність до цього питання.



Читачка «Главреду» Марина (Ukraine, Kiev): Спекулируя на теме кризиса, кто окажется в выигрыше: "та, яка працюэ" или те, кто знают, как выйти из кризиса?



Кость Бондаренко: Як показує результат соціологічних опитувань, причому, не тільки наш, а і результат соціологічних опитувань різних соціологічних інститутів, центрів, сьогодні, не зважаючи на те, що одні знають як, а інші працюють, це не надто підвищує їхні електоральні показники.



Читач «Главреду» (Ukraine, Kiev): Как влияет цветовая гамма полосок на плакатах Арсения Яценюка на его результат на выборах?



Кость Бондаренко: Я знаю, як це може впливати на заробітки політтехнологів і тих, хто розробляє ці смужки.



Читач «Главреду» Антон: Почему Тимошенко выступает против второго государственного языка-русского?



Кость Бондаренко: Насправді я не чув, щоб вона відверто виступала проти цього. Я вважаю, що це питання не варте виїденого яйця. У нас є Закон «Про мови в УРСР», прийнятий 1989 року, де для двох мов передбачений статус: українська мова як державна, російська мова міжнаціонального спілкування. Цей закон ніхто не скасовував, він діє до сих пір. Просто потрібно не боротися за статус другої мови, а наповнювати закони реальним змістом.



Запитання з залу: Які завдання ставить перед собою блок лівих?



Кость Бондаренко: Насамперед, вони будуть працювати на сході. Після цього можна уявити і завдання, які будуть перед ними стояти. Поки що це завдання полягає у тому, щоб зібрати навколо себе ліві сили, сили, які сповідують сьогодні ліву ідею. Якщо вони зберуться і враховуючи те, що їх електорат на сході і на півдні України, то, відповідно, можна прогнозувати, якщо навіть кандидат від цих сил набере 4-5%, рівно настільки зменшиться рейтинг Віктора Януковича.



Запитання із залу: Яка роль регіональних еліт, бізнесових і політичних на наступних виборах? Стало відомо, що Кисельов, як «варяг з Москви», буде вести «Свободу на Інтері». Ван не пропонували вести якусь програму в Росії чи в Польщі?



Кость Бондаренко: В Москві мені пропонували працювати ще в 2003 році, там тоді були ідеї щодо створення інституту досліджень сучасної України. Тоді мені пропонували працювати в цьому інституті і очолити його. Але це було дуже давно. З того часу Росія вже давно розчарувалася в Україні, як держава в державі. І відповідно, думаю, найближчим часом навряд така зацікавленість з’явиться.

Що стосується регіональних еліт. Я вважаю, що зараз регіональні еліти виходять на той рівень, коли саме вони будуть задавати основний тон в діяльності країни в цілому. Практично в кожному регіоні, в кожному місті створюються свої об’єднання еліт. Це бізнесмени, як правило, представники великого бізнесу, туди долучаються представники громадськості, місцеві політики. І об’єднуються вони не тільки для того, щоб отримати владу на наступних місцевих виборах, а й для того, щоб якимось чином захищати свої інтереси. Поступово вони починають створювати систему колективної безпеки, починають налагоджувати між собою комунікації.

Головне, чого вони бояться сьогодні, - це того «безпредєлу», який існує сьогодні в державі. Вони хочуть прозорих правил гри, вони хочуть, щоб були якісь правила, нехай вони будуть суворі, але вони будуть виконуватися. Вони хочуть знати, що сьогодні вони заробили мільйон, але з цього мільйона 10-20% вони мусять віддати. А не так, що 20% віддати державі, а решту віддати тому «паханові», який прийшов призначений з центру однією чи другою політичною силою. Незважаючи як цього називають - губернатором чи прокурором області.

Відповідно, поступово ці регіональні еліті перетворюється на силу, яка про себе заявляє. Кандидати в президенти зараз їздять по регіонах. Я знаю, що, наприклад, в Дніпропетровську, де утворено фонд «Наш дім Дніпропетровськ», який об’єднує дніпропетровських мільйонерів та мільярдерів, жоден кандидат у президенти, який приїздив туди протягом останніх двох місяців, не міг обійти стороною цей фонд. Зустрічався з губернатором, з мером і обов’язково представниками цього фонду.

Та ж сама ситуація зараз в Житомирі - утворився фонд «Наш дім Житомир», у Луцьку - «Лучани», у Трускавці - «Трускавчани», у Львові - «Самопоміч», яка свого часу привела Андрія Садового на посаду мера і т.д. Візьміть будь-яке місто, там є якісь свої неформальні об’єднання, які реально претендують на владу і з якими реально необхідно рахуватися будь-якому політику. Думаю, що майбутнє України зароджується саме в цих об’єднання.



Читач «Главреду» Ахетатон (Ukraine, Kiev): Назовите первую пятерку лидеров президентской гонки



Кость Бондаренко: Віктор Янукович, Юлія Тимошенко, Арсеній Яценюк. Далі вже можна сперечатися хіба що за п’яте місце: Сергій Тигипко, Віктор Ющенко чи Володимир Литвин.



Запитання з залу: В кого найбільш вдала реклама. Чому?



Кость Бондаренко: Найбільш вдала реклама сьогодні у Юлії Тимошенко і у Віктора Ющенка. У Віктора Ющенка - тому, що її немає.



Читач «Главреду» Владимир (Russian Federation, Severodvinsk): Я хочу чтоб моя Украина была сильной независимой страной а не частью европейских союзов и новых восточных империй, чтобы украинцы могли зарабатывать достойную зарплату на Родине а не горбатится в соседних странах что приходится делать и мне((( я хочу чтобы каждый гражданин Украины знал украинский но и украинское государство дало возможность общаться с ним на русском языке в тех регионах где он является основным языком общения, дало возможность получать на нём образование в школах, техникумах и университетах, я хочу чтобы все мы живущие от Львова на западе до Донбасса на востоке от Киева на севере до Севастополя на юге были единой нацией гордо именующей себя украинцы, я хочу чтобы людей говорящих в основном на русском презрительно государственные мужи не называли малороссами мы тоже любим свою страну и гордимся ей желаем ей независимости и процветания и готовы встать на её защиту от любого врага как с запада так и с востока. Я украинец по национальности, я знаю украинский но мне удобнее общаться на русском. почему часть моих сограждан и политиков считаю меня предателем а моё право на общение с госорганами на русском игнорируется



Кость Бондаренко: На 80% я згоден з читачем. Що стосується інших 20%, я думаю, що немає жодної проблеми у тому, щоб спілкуватися з державними структурами державною мовою. Це абсолютно нормальне явище.

Що стосується російської мови, вона теж повинна мати свій розвиток в Україні, причому, я проти насильної дерусифікації східних і південних областей України. Я вважаю, що будь-які процеси, пов’язані із таким тонкими матеріями, як мова, культура, церковні відносини, не можна вирішувати форсованими методами. Процеси утвердження української мови, української культури, процес створення єдиної помісної церкви мають відбуватися еволюційним шляхом, хай вони відбуваються 50-100 років, але нехай вони відбуваються якісно, а не ламаючи через коліно.



Запитання залу: Чи буде щось в цьому сезоні президентської кампанії нового у чорному піарі?



Кость Бондаренко: Я думаю, що в чорному піарі навряд можна чимось здивувати. Можна здивувати тільки якимось нюансами, а не самими підходами. Чорний піар пов'язаний із акцентуванням уваги на жовтих моментах або моментах, пов’язаних із особистою діяльність людини чи із звинуваченням у корупції.

Як показує досвід, чорний піар у нас практично не спрацьовує. Микола Мельниченко свого час випустив джина із пляшки, який трошки погосподарював в Україні, а потім призвів до збайдужіння більшості громадян.

Сьогодні викинутий будь-який чорний компромат проти того чи іншого політика не спрацює. Уявіть собі будь-якого кандидата в президенти, що завтра показують їх фотографії в сауні чи ще щось - абсолютно не спрацює. Якщо звинуватять у крадіжці: «ну крав, ну молодець, дай Боже ще раз вкрасти».

Насправді, у нас народ настільки перенасичений цими компроматами, що він перестав діяти. Компромат діє там, де народ звик до ситого спокійного бюргерського життя, і де раз на п’ятдесят років виникає якийсь скандал. Тоді є про що поговорити. Сколихнулась вода у болоті. В Україні такий собі болотяний гейзер, який ніколи не припиняє свою діяльність. Тому я думаю, що нікого таким компроматом не можливо здивувати.



«Главред»: Чи може змінитись трійка лідерів?



Кость Бондаренко: Можуть бути зміни, але для цього потрібні серйозні потрясіння. Сьогодні я не бачу серйозного ресурсу у політиків для того, щоб провести такі потрясіння. Потрясіння на рівні провокацій, на рівні катаклізмів. Я б дуже не хотів, щоб ці потрясіння відбувалися. Напевно, політикам потрібно більше любити свій народ, ніж совою посаду, для того, щоб відмовитися від цих потрясінь.