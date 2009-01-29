Цивилизационные основания глобального кризиса-2

Станет ли глобальный кризис Смутным временем, которое продлится 30 лет, или же человечество сумеет найти пути его разрешения в более сжатые сроки?

Читайте во второй части доклада Владимира Стуса «Цивилизационные основания глобального кризиса» и в последующем за ним обсуждении.



Юрий Буздуган. У меня уже выступление, не вопрос. Нам был предложен некий концепт, такой себе, не буду употреблять слово коммунизм, — мир мечты. То есть некий кардиоидный цикл, где есть быстрая фаза сжатия, потом вот долгая рецессия. При всех сомнениях, которые вызывает данная модель, она тоже имеет право на существование. Хотя я не разделяю этого взгляда. Забегая наперед, я считаю, что, наверное, имеет смысл провести «круглый стол», где предложить три-четыре варианта этого глобального кризиса, который начался. Попросить трех-четырех людей, кто во что верит, чтобы они сделали короткие доклады на десять-пятнадцать минут, и предложили, собственно, почему и какие причины этого кризиса. Потом начать обсуждать, что же на самом деле действительно происходит после аргументированного представления той или иной модели. Я нахожусь в парадигме концепта вызов — ответ.



Да, начался глобальный кризис, кстати, мы как-то совсем о нем забыли. А это заявлено, как основная тема доклада. И есть причины кризиса. Я считаю, что они лежат не в идеологической плоскости, у меня есть свое видение причин этого кризиса. Но сейчас не хочу их излагать. Другое дело, что я считаю, что человечество найдет ответ на этот вызов, который сейчас есть. Ну, никуда мы не денемся. Прогнозы вот, наверное, самое интересное, которые мне понравилось, давать на основании модели некие прогнозы. Например, я бы тоже взял на себя смелость и сказал, что кризис будет продолжаться до тех пор, пока индекс Доу-Джонса не снизится с тринадцати-четырнадцати тысяч, которые он был в пик свой, до где-то шести-семи тысяч.



Но насколько обоснованы эти прогнозы, это вопрос такой… Поэтому что я могу сказать? Меня, конечно, несколько раздражает то, что в качестве названия мира мечты, то есть вот этой фазы подъема взято слово коммунизм. Это будет приводить к путанице как идеологической… В общем-то не только же сугубо интеллектуалы слушают доклад, он будет помещен на сайте «Главреда», поэтому будет путаница в мозгах у людей. Я уверен, что девяносто девять процентов воспримут его как очередной антикоммунистический пасквиль, который не ко времени, и не к месту, и вообще не понятно, к чему. Поэтому в условиях резкого подъема левых настроений в стране, поэтому, скорее всего это вызовет скорее отторжение и раздражение.



Костянтин Матвієнко. Це політична сторона, яка до змісту доповіді не має ніякого відношення.



Юрий Буздуган. Теперь несколько замечаний собственно по докладу. Итак, коммунизм — циклическая идеология. Вообще говоря, я считаю, что тут лучше не Гегель, а Энгельс об этом писал. И вообще ничего лучшего из того, что по спиралевидному концепту происходит развитие, ничего лучше Энгельса я не читал. Может быть, кто-то знает, но он, конечно, в этом смысле молодец. «Коммунизм — подвиги былого», это, конечно, меня слегка ошарашило. Коммунизм вообще это прогрессистская идеология, то есть, где светлое будущее в прошлом, то есть был рай в прошлом и мы согрешили, и теперь должны искупать наши грехи. Вот искупим, опять вернемся в потерянный рай и все-таки это вот где-то впереди — светлое будущее. И вот если мы будем хорошо работать, мы его себе построим. Так вот никак коммунизм не может быть ориентирован в прошлое, он всегда ориентирован в будущее. И никакие подвиги в прошлом, они могут вдохновлять, но не более. А вообще он ориентирован вперед. Не время для пророков. Вот Лупаций взял и вышел, он как раз…



Юрий Гаврилечко. Пророк.



Юрий Буздуган. Нет, пророков тут хватает. В том числе за этим столом как минимум четверо здесь пророки. Но как раз позавчера на другом семинаре Лупаций сказал, что как раз наоборот — пришло время пророков. Поэтому, кстати говоря, мне и тогда не понравилось его заявление о том, что пришло время пророков. Я сказал, что после Мартина Лютера Кинга я не помню ни одного пророка.



Владимир Стус. Так сейчас и пришло время для пророков.



Юрий Буздуган. Да. Голодомор, индустриализация… Там все просто, в двадцать втором году, по-моему, Троцкий написал «Уроки Октября», где прямо на первой-второй странице написал, что нам нужны ресурсы для индустриализации, и Запад с нами не поделится. Не потому, что он такой плохой, не потому что мы коммунисты, а они капиталисты, а просто потому, что им самим нужно выходить и отстраивать экономику после Первой мировой войны. Поэтому у нас есть только один ресурс — дешевая рабочая сила и ее нужно конвертировать в индустриализацию. Что, в общем-то, он и начал делать, Троцкий, вот вспомните его знаменитые трудовые армии, а Сталин потом благополучно ег дело продолжил. Опять же, если не касаться этики, схема была предложена и реализована, и Голодомор как одно из следствий именно этого пути. Не будем сейчас спорить о цене и средствах.



Владимир Стус. А почему схема сработала?



Юрий Буздуган. Думаю, что индустриализация была реализована. Я отсылаю к Миловану Джиласу…



Владимир Стус. Почему схема сработала? Потому что она была реализована…



Константин Матвиенко. Потому что дешевая рабочая сила была загнана в конвергент, и рабская рабочая сила была конвертирована в предложенную структуру.



Владимир Лупаций. Потому что уровень организованности был высокий.



Юрий Буздуган. Дед моей жены был отправлен на строительство «Днепрогэса» и когда он уже дошел до ручки, уже умирал, его свалили там вместе с остальными трупами и полутрупами, а он дополз до поезда и приехал в Мироновку. В Мироновке сказал, увидел там знакомого, — позови мою жену, чтобы она меня дотащила домой, потому что он уже там умирал. То есть сверхэксплуатация рабочей силы действительно имела место, но «Днепрогэс» был построен.



Константин Матвиенко. И сейчас дает электроэнергию самостийной Украине.



Юрий Буздуган. Далее. Предупредить следующие мировые войны, за сколько столетий? Тут нужно дать определение мировых войн. Потому что, скажем, начиная с эпохи великих географических открытий, по моим оценкам, было десять, вот уже идет одиннадцатая мировая война. То есть вещь обыденная, регулярная, и чего ее предотвращать, она все равно будет. Что такое мировая война? Война за мировую гегемонию, за глобальную гегемонию. Эти столкновения происходят регулярно.



Владимир Стус. А вы можете дать определение мировой войны?



Юрий Буздуган. Я и говорю: столкновения за мировую гегемонию. С тех пор, как была выстроена мировая Иберийская гегемония, она же Испано-португальская, вот с тех пор она и идут столкновения. За это время поменялось четыре гегемона -испанцы, португальцы, голландцы, которых мы уже сегодня упоминали, англичане и американцы. Причем есть свои закономерности в этих мировых войнах. Например, война ведь всегда ведется только между официальными союзниками. Вот, скажем, в тридцать девятом году прошлого столетия мировым гегемоном была Великобритания. В сорок шестом году мировым гегемоном были Соединенные Штаты Америки. Так между тем и велась Вторая мировая война - советскими и немецкими жизнями американцы отбирали гегемонию у англичан, но были ли более близкие союзники, чем Великобритания и США во время Второй, по моим подсчетам, девятой мировой войны? Не было. Кстати, не обязательно эти глобальные столкновения приводят к глобальному конфликту. Скажем, третья мировая война с сорок шестого — девяносто первого года обошлась без глобального столкновения, хотя по оценкам Стокгольмского института, если во время Второй мировой войны погибло пятьдесят миллионов человек, то во время третьей мировой войны — семьдесят миллионов человек. В одном Вьетнаме сколько погибших было! Так что идут эти войны, и это вещь перманентная и постоянная.



Далее. Обама — второй Горбачев. Ну, может быть, посмотрим… Очень такое интересное, смелое заявление на злобу дня. Я бы обязательно отметил свое авторство.



Костянтин Матвієнко. І його легко перевірити.



Юрий Гаврилечко. Через четыре года проверим. Это довольно просто проверяется.



Юрий Буздуган. Да. И мировой войны не будет, холодная война не реальна, тезисы тоже. Мировая война идет прямо сейчас.



Костянтин Матвієнко. Ти не розумієш, Юра, ти підміняєш поняття. У нього своє уявлення гарячої світової війни, а ти говориш про іншу світову війну.



Юрий Буздуган. Я хочу сказать, что у меня вот такое ощущение, что горячая война…



Владимир Стус. Мое определение не совпадает с вашим, соответственно…



Юрий Буздуган. У меня такое ощущение, что горячий вариант все-таки будет. Вот Обама заявил, что он за ликвидацию ядерного оружия, полную ликвидацию ядерного оружия. А идеология перестройки американского военно-морского флота, которую можно наблюдать вот за последние пятнадцать лет как раз и говорит об ориентации на неядерную войну. То есть, была у них подводная лодка и двадцать четыре баллистических ракеты с радиусом действия десять тысяч километров с разделяющимися боеголовками. А теперь вместо одной баллистической ракеты будет двадцать четыре крылатые ракеты с неядерной боеголовкой и с дистанцией пять тысяч километров. Таким образом реально резко возрастает ударная мощь, даже с учетом снижения тоннажа, но при этом более высокоточных становится оружие, а в дистанции практически не проигрывает.



Юрий Романенко. И тот же Обама сказал, что он не против войны, если эта война умная (журнал «Эксвайер»).

Юрий Буздуган. Да, да. Его знаменитое выступление на антивоенном митинге против войны в Ираке, когда он был сенатором. Единственный сенатор, который пришел на этот митинг, кстати говоря, и вот он тогда заявил, что я в отличие от всех тут собравшихся, не против войны. Другое дело, я считаю, что ее неправильной, несправедливой, и невозможно в ней победить в этой войне. Поэтому неправильно делает Буш, что воюет.



Юрий Гаврилечко. Победителей, собственно говоря, не было.



Юрий Буздуган. Почему? Были. Голландцы как раз и были победителями.



Костянтин Матвієнко. Він має на увазі серед тих, хто брав реально участь у війні, гарячій війні.



Юрий Буздуган. Хорошо. В мировой войне помимо официальных союзников, между которыми идет война, есть мальчик для битья, которого назначает империя зла и которого все бьют, а также есть «обезьянка» для таскания каштанов из огня. Вот, скажем, во время Второй мировой войны Германия была мальчиком для битья, а Советский Союз — обезьянкой для таскания каштанов. Во время третьей мировой войны империей зла был Советский Союз, а «обезьянкой» для таскания каштанов были Германия, Англия, Франция. Благодаря этому, американцам удалось деколонизировать, то есть разрушить английскую и французскую колониальные империи пока немцы, французы и англичане готовились к войне с Советских Союзом. То есть «мальчиком для таскания каштанов» были англичане и французы, которые заплатили своими колониальными империями. Вообще говоря, молодцы американцы. Глобально для человечества это было очень хорошо, что колониальные империи были разрушены. Кстати, не обязательно, когда ты стреляешь, ты будешь победителем. Обычно, если ты стреляешь во время мировой войны, это значит, что ты уже проиграл. Я знаю только один прецедент, Франция как раз во время Тридцатилетней войны…



Завершая. Мой прогноз. Действительно есть кризис. Есть кризис глобальный. До сих пор нет видения причин этого кризиса, и не только за этим столом. Вообще в мире нет видения, почему этот кризис происходит. Поскольку нет видения причин кризиса, нет и четкого ответа, сможем мы его преодолеть или нет. Потому что человечество несколько раз действительно сталкивалось с ситуацией, когда действительно происходила полная автаркия, то есть развал всех систем обмена, глобальных и региональных систем торговли. Но есть одно все-таки оптимистическое предположение. Скажем, средиземноморская региональная система торговли возникала и гибла трижды. Но после возникновения глобальной системы торговли, глобальная система торговли уже не умирала. Это дает нам хороший шанс, что человечество все-таки поумнело, и сможет справиться все-таки и с этой проблемой тоже. Спасибо.



Юрій Гаврилечко. В принципе в нашей организации «Фонд суспільної безпеки», в которой я работаю, были предложены, возможно, кто-то тут сказал, революционные варианты, почему произошел кризис. В какой-то степени это перекликается с тем, что сказал Владимир, это кризис инвестирования в будущее. То, на самом деле, чем занимался Советский Союз и США в период «холодной войны». Там была масса инвестиций в будущее. США делали это за счет истощения внешних ресурсов. Советский Союз за счет внутренних, но противостояние система давало легитимизацию этому процессу, что в Советском Союзе, что в США. Одни строили коммунизм, другие строили капитализм. Но по факту, если мы пройдемся по тем же самым открытиям, по тем же самым книжкам, по мечтам и идеям, на что было направлено, то это все были инвестиции в будущее. Все, что происходило, шло на шаг вперед от того потребления, которое было на момент точки сопротивления. Космические полеты реально были не нужны абсолютно в шестидесятых годах. В принципе совершенно, что с ними делать, было непонятно - это была инвестиция в будущее. Точно так же на ядерном оружии можно было бы и остановить в принципе все, к финишу ничего более мощного не сделано, и тем не менее, была сделана термоядерная бомба, которая в результате привела к тому, что до сих пор уже сейчас еще пытаются теми наработками, и пытаются создать систему холодного термоядерного синтеза, основы для которого были заложены еще пятьдесят лет назад.



Когда мы говорим о глобальном цивилизационном кризисе, можно посмотреть, как раз то, что вы затронули, Юрий, что США развалило систему Великобритании. Великобритания тоже делала свои инвестиции в будущее. Как раз Соединенные Штаты как проект это и были империалистические инвестиции Великобритании в будущее. На наш взгляд, опять-таки. Хорошо, США от этого как бы ушел вот та разница в ресурсном обеспечении между Советским Союзом и Соединенными Штатами, которая привела к развалу Советского Союза, в результате привела к колоссальной потере для самих США. Как известно, в семидесятых годах, единственным экспортным продуктом Соединенных Штатов стал доллар. Потому что ссудный процент, о котором мы сейчас все говорим и благополучно утверждаем, что это плохо, но это был единственный ресурс, который можно было потратить на разработки будущего.



Что произошло дальше? Никаких реальных ожиданий людей от этих инвестиций они не получили. Не было найдено лекарство от рака, никто не полетел на Марс, собственно говоря, человечество никак не приблизилось, в общем, и в целом к решению проблем с инвалидностью, со здоровьем, с тем же самым бессмертьем. Никакие результаты сейчас не видны. То есть США сейчас не выдерживает вот этот гнет единственной мировой державы, которая может инвестировать деньги в будущее. И те же американцы, когда исчез Советский Союз, они перестали понимать, собственно, на базовом уровне, для чего им тратиться на перспективу. Общество всеобщего потребления, которое было построено идеологически, оно привело к тому, что оно не требует инвестиций в будущее, и так все хорошо. На нынешнем этапе Америка благополучно обеспечивала себя всем, что нужно человеку для существования. При отсутствии картинки, вот того царства Божьего, к которому нужно стремиться, все инвестиции в будущее постепенно начали прекращаться. Мы сейчас видим, и тут я абсолютно согласен с Владимиром, переработку уже существующих ресурсов, уже существующих идей, доведение их как бы до логичного финала, в леммовском понимании, то есть максимальное совершенствование. Делаем там телефонный аппарат размером в спичечную головку, например, но ничего нового нет, качественного скачка не происходит.



Качественный скачок может происходить, и должен происходить только в том случае, когда на нынешнем этапе общество договаривается о некоей завершенности процесса. Если этой завершенности нет, все. Именно поэтому мы считаем, что сегодняшний кризис, он действительно цивилизационный и отсидевшихся не будет. Ни Китай, ни Япония отдельно не могут взять на себя той роли лидера, который будет инвестировать в будущее. Потому что не понятно, на что это будущее ориентировано. Когда говорили о том, что сейчас не время для пророков, может быть, я с этим соглашусь в том плане, что пророки были возможны в Средние века, они были еще возможны вначале века. Сейчас они немножко невозможно, потому что когда нет модели будущего, общей модели, хотя бы в представлении не только людей, а в представлении государства, в представлении религии, не понятно, какая модель будущего, тогда соответственно не понятно, что прогнозировать, к чему идем. Прогнозировать разруху, конец света и так далее, для этого на самом деле не нужно быть пророком, потому что, если честно, любой идиот может предсказать конец света. Таких предсказаний уже было множество.



Предсказать развитие общества, исходя из сегодняшних ресурсов, на мой взгляд, тоже вещь достаточно неразумная, потому что любые предсказания опираются на маркеры в будущем. Вот эти маркеры мы сейчас потеряли, их нет. Их нет по разным причинам. Честно говоря, я не футуролог профессиональный, я социолог, и я не могу сказать, почему их нет. Но одной из причин того, что этот кризис продлится достаточно долго, он будет периодом поиска нового варианта, новой модели будущего, ради чего стоит работать. И когда мы говорим о том, что люди потребляют, ну, хорошо, наелись, напились, ушли в аграрную сферу… Между прочим, кто сказал, что крестьянин середины шестнадцатого века плохо себя чувствовал оттого, что он плохо жил? Он жил в точно такой же среде, его окружали точно такие же бедные люди, то есть он себя нормально чувствовал. У нас нет социологии тех времен, можно проследить по ряду социологий и статистике, которые делались в Советском Союзе, люди себя нормально чувствовали. Вот в той бедноте, в которой они были, они себя чувствовали хорошо. Те американцы, которые жили в тридцатых годах, они по-своему себя чувствовали хорошо, исходя из своей оценки ситуации. На каждом уровне мораль общества и его ценности, если они разделяются большинством, и позволяют существовать системе в стабильности.



Только когда исчезает перспектива, а сегодня она исчезла, человек начинает определяться. Вот тогда он начинает смотреть на Запад, на Восток, читать книжки, но он перестает понимать, ради чего ему стоит работать, ради чего ему стоит делиться с детьми, внуками и правнуками тем, что он производит сейчас. То есть, если дети, внуки, правнуки не будут жить лучше, чем я, то собственно, зачем я буду с ними делиться? Зачем я им буду оставлять лучшую экологию, чем у меня, если им это ничем не поможет глобально? Вот перед такими вопросами сейчас стоит не только государство, а очень многие люди лично. И вот когда это распространяется на общество в целом, возникает тот самый кризис, который мы имеем, потому что это не только деньги. Не знаю, может быть, несколько некорректная политика, но занимаясь долгое время именно социальной политикой, мы пришли к тому выводу, организационному, как мне кажется, что деньги не решают никаких проблем на самом деле, будь их мало, или много. Это необходимое, но недостаточное условие. Для того чтобы человек вышел из кризиса, стал что-то делать, деньги не являются на сегодняшний момент в большинстве случаев стимулом для повышения производительности труда, для самосовершенствования, для духовного роста. А раз деньги…



Костянтин Матвієнко. Гроші не є стимулом для праці.



Юрій Гаврилечко. Да, поскольку деньги не являются стимулом для работы, абсолютно верно, то требуется новая ценность, ради которой люди будут что-то делать. Вот этой новой ценности, честно говоря, я пока не вижу, ради чего, почему люди должна работать.



Костянтин Матвієнко. Юра, вам таке питання. Цю нову цінність може генерували соціум, суспільство, держава, індивід, спільнота, хто?



Юрій Гаврилечко. На сегодняшний момент, я думаю, что это может сделать коллектив синтонно думающих и синергетически мыслящих граждан. Это не может быть общество в целом.



Костянтин Матвієнко. Тобто певна спільнота генерує цінності.



Юрий Буздуган. Я хочу записать, кто генерирует.



Юрий Гаврилечко. Ценности формирует коллектив синхронно мыслящий, и синергетически действующий.



Костянтин Матвієнко. Юрій, я буду відштовхуватися від того, що говорили ви. Ви говорите, що та криза, яку ми переживаємо, це криза інвестицій у майбутнє. Я б не те, що хотів би вам заперечити, а звернути вашу увагу на такий парадокс. Уявний мною парадокс. Що ця криза інвестицій у майбутнє, ці інвестиції у майбутнє і будуть способом, механізмом виходу з кризи, яку ми зараз маємо. Інвестиції у майбутнє відсунули облік цивілізації, вони показали цивілізації, людству, індивідуумам, що можуть бути інші цілі, і справді, що відбувається? З одного боку, у нас були інвестиції у майбутнє, з іншого боку, ми будували суспільство споживання. Більше того, виробники і продавці стимулювали наше споживання, вони підміняли поняття, або запроваджували поняття, що успішність, престижність, визначається тим, як швидко ви змінюєте автомобілі, наприклад, чи яка марка мобільного телефону у вас, чи яку марку одягу ви носите. І от ця, справді неправдиві ці цілі, зараз і створили цю кризу. З іншого боку, саме інвестиції у майбутнє, не будемо говорити про космос. Але давайте так, геном, Інтернет, колайдер… Тобто суспільство, людство зрозуміло, що в своєму пізнанні, воно може просуватися набагато далі. Що ми маємо? З одного боку — обрій пізнання, з іншого боку — суспільство споживання. Ось вони зустрілися, ось вам точка цієї кризи.



Тепер, що стосується того, яким чином нам з цього виходити. Чесно кажучи, я присутній, бо я спеціально рахую, з першого грудня це дев’яте ось таке обговорення в різних середовищах, в різних розмовах. Чесно кажучи, от я згодний з доповідачем, що рівень такого обговорення є недостатнім. Тобто українське експертне товариство дуже слабко рефлексує на те, що відбувається. Тобто у нас насправді немає повноцінної відповіді, звідкіля взялася ця криза. З іншого боку, я можу це порівнювати з іншими країнами, і мушу вам сказати, що в Україні ще, слава Богу. Можливо, тому що я все-таки якось більше зосереджений тут, і у зв’язку із цим, у мене є оптимістичний, дуже оптимістичний і обережний прогноз. Саме от спільнота в Україні, саме те, що записав Юрій Олексійович, я не буд повторювати це складне формулювання, саме подібні спільноти в Україні і зможуть запропонувати цивілізації один з напрямків цивілізаційного руху, один із напрямків цивілізаційного вибору. І те, що ми робимо тут, спасибі Романенку, теж є таким малесеньким кроком для того щоб цей цивілізаційний вибір запропонувати. Але, що нам для цього не вистачає? Досліджень. Ми погано знаємо суспільство. Ми погано уявляємо собі систему взаємодії. Ми розуміємо, що класична соціологія потрапила в кризу раніше, ніж… В принципі ми користуємося інструментарієм тридцятирічної давнини.



Є одна обставина. Вважається, що зміна можлива у наступному поколінні. Насправді, наше покоління цікаве тим, що у нас мутація відбувається в тому самому поколінні. Ну, класична генетика, що мутація проявляється в наступному, у кращому разі, поколінні, або через покоління. У нас ця мутація, я маю на увазі, звичайно, не хромосомний, а рівень свідомості, у нас ця мутація проявляється в одному й тому самому поколінні. І це наш з вами колосальний ресурс. Нам поталанило, що ми живемо в цей час. Єдине наше завдання — не змарнувати його. Тобто все ж таки пропонувати та шукати ці цивілізаційні вибори, відмінні від системи гламурного споживання.



Юрий Романенко. Александр Кириченко.



Александр Кириченко. Хотел бы отметить два момента из выступления Владимира Стуса, которые для меня наиболее приемлемы, и которые я могу принять, и мне они понравились. Первое, это его подход, что для того чтобы понять, что происходит сегодня, нужно адекватно оценить и понять движущие силы тех процессов, которые были совсем недавно. Особенно это относится в большей мере, по-моему, к нашей Украине. Потому что действительно мы вышли из Советского Союза. То есть те процессы, те закономерности, которые привели к развалу Советского Союза, и становлению нового независимого государства Украина, они являлись, наверное, базовыми для дальнейшего развития и становления Украины. Поэтому, наверное, это все-таки правильный сущностный подход для того, чтобы понять ситуацию. Потому что невозможно давать какую-то… Планирование, я действительно согласен, будет ущербным, если мы не понимаем те процессы, то есть, не видим содержательной исторической связи в развитии нашего совсем недалекого прошлого. А тот факт, что факт, что Советский Союз… Еще мне нравится его футурологическое предчувствие, которое базируется на сходстве и аналогии судьбы Советского Союза и современной либеральной демократии. Наверное, он во многом прав, и именно по такому же сценарию будет развиваться будущее всего человечества в ближайшие десять-пятнадцать лет.



Потому что если исходить из логики Владимира, что одинаковы причины коллапса что Советского Союза, что современной либеральной демократии, то тогда там были и одинаковые причины… то есть одинаковые причины будут вести к одинаковым последствиям.



Разница, на мой взгляд, между коллапсом Советского Союза и современными цивилизованными западными странами, западными либеральными демократиями, заключается в том, что Советский Союз был менее ограничен в пространстве, то есть он развивался как автаркия. Поэтому был ниже просто его уровень, материальные предпосылки были ниже его развитие, и поэтому он схлопнулся раньше, чем весь остальной мир, потому что у того больше ресурсов для того, чтобы существовать. Кроме того, действительно развал Советского Союза дал дополнительные ресурсы для продления этого ускоренного развития западным странам.



Что касается, скажем, пессимистических ожиданий, что, скорее всего, будут темные времена, которые растянутся на несколько десятилетий. То, как мне кажется, все-таки в социальном развитии нет такого сознательного движения, такого сознательного процесса, как регресс либо деградация. То есть это только временные изменения, как сознательная деятельность. То есть вся сознательная деятельность целенаправленно направлена на прогресс в разных, возможно, формах. Большая часть может быть в разных формах и в разных уровнях. То есть одна часть может уже вырваться вперед, а остальные останутся в менее развитом состоянии. Поэтому я поддерживаю, более склоняюсь к той точке зрения, что будет найден позитивный выход из этого сегодняшнего состояния деградации, как угодно его можно называть. С моей точки зрения, основной причиной того, что происходило в Советском Союзе, что в современном, как я называю для себя в своей парадигме, глобальном капитализме, что это кризис капиталистического перепроизводства. В Советском Союзе это было налицо то же самое, потому что большая часть прибавочной стоимости изымалась и подавалась, за счет эксплуатации рабочей силы, дальше она конвертировалась в капитал. То есть в станки, заводы и тому подобное.



Юрий Буздуган. Приоритетное развитие группы «А».



Александр Кириченко. Да. За счет эксплуатации, естественно, рабочей силы. То же самое приблизительно мы уже видим и здесь, но не на уровне отдельной страны, скажем, а на уровне глобальном. Потому что сегодня Соединенные Штаты, Франция эксплуатируют Китай, за счет ресурсов Китая они существовали. Но снова-таки, именно несоответствие между платежеспособным спросом, назовем это так условно, то есть заработной платой рабочих и тем количеством товаров, которые они производят, приводит к кризису перепроизводства. Который сначала проявляется в финансовой сфере, потом в банковской сфере, когда останавливается реальное движение товаров, в первую очередь начинает страдать финансовая сфера, что мы в принципе все и видели, сначала это был финансовый, банковский кризис, теперь это называется как бы рецессией реальной экономики.



Ну, и последнее, о том, что нужно, что основная задача сегодня науки — давать прогнозы, и что настало время пророков, или не настало время пророков. Мне кажется, с моей точки зрения, что основная задача науки — это не анализ и предложения прогнозов, а именно объяснять то, что происходит. То есть находить сущность и закономерность того, что сегодня происходит. И только на базе понимания вот этих закономерностей потом уже можно сделать прогноз. То есть тут между анализом и прогнозом отсутствует в большинстве случаев база, а на сегодняшний день дается просто описание, в лучшем случае классифицируется, и дается этому название. А именно объяснений по большой части, к сожалению, на сегодняшний день ни в одной экспертной, ни научной среде я не наблюдал.



Юрий Романенко. Спасибо большое. Пожалуйста, Владимир Лупаций.



Владимир Лупаций. Я могу согласиться с тем, что трактовка кризиса прежде всего не как финансового, не как кризиса экономического, а как кризиса системы пятисот — семисотлетней давности формирования, основания этой системы. И соответственно даже кризис не этой системы, а как бы кризис цивилизационный. Но тогда нужно, собственно говоря, и прогнозировать, если это кризис цивилизационный, исходя из понимания, на чем эта цивилизация строилась.



С моей точки зрения, что вот этот первый и второй кризис, это как бы такая матрешка. То есть сейчас в принципе, возможно, впервые он добирается как бы до глубинного основания. Цивилизация так или иначе вот эта строилась, ее сейчас движущие проекты — это технологическая естественнонаучная парадигма с противопоставлением как бы человека и объекта. То есть, единственный вариант отхода, я возвращаюсь к цикличности. То есть первое, куда возвращаются, раз эта парадигма не работает, это или национализм, или различные виды, так сказать, религиозного фундаментализма. То есть римейк некий. Мы это и наблюдаем — в мире нарастает фундаментализм или национализм. Но все эти формы в принципе, уже можно прогнозировать, они не дают варианта выхода. Потому что в принципе это уже как бы несколько псевдо, потому что сам социум сейчас уже как бы другого типа. Грубо говоря, это не столько возрождение духа этих религий, сколько фактически это, собственно говоря, политической религией становится. То есть это как бы реинсталляция.



Что мы видим? Есть попытка выйти из этого кризиса. Кстати, на уровне как бы основных анализов, которые пока идут, в принципе они еще крутятся в восстановлении техно. Вершиной техно были управленческие технологии, а точнее, финансовые технологии. Вот последняя как управленческая технология, ее вершина, — это были технологии глобальных финансов, которые оптимизировали все и вся, и в общем-то ликвидировали различия между производством, распределением и так далее. То есть, грубо говоря, все остальное стало производным от финансов. Пока вот последний прогноз, самый свежий, который где-то в СМИ сейчас прокручивают, это некая организация в рамках форума Давоского, что сейчас будет. Сделали прогноз, четыре варианта, четыре сценария выхода из кризиса. Все они такие как бы в принципе работают в понятиях геополитики и геофинансов. То есть они рассматривают варианты, четыре варианта. Это, из кризиса выходят за счет утилизации (на анлийском), то есть развивающихся рынков — это первый сценарий. Запад консолидируется, развитый мир, создают наднациональное чуть ли не глобальное правительство, а всех остальных как бы сливают. Это первый вариант.



Второй вариант — это формируется как бы три зоны: США, американская зона, скажем так, европейская зона, и Азия. В результате, ну, я это как бы перебрендирую, потому что они не дают этих определений. Я второй сценарий для себя интерпретирую так, это когда собственно Запад делится экономическим могуществом, и тогда на первые роли поднимается Китай.



Третий сценарий — это когда война всех со всеми. То есть все мы уже можем собираться, заматываться в простыни и отправляться…



Четвертый — у них идеальный сценарий, это выход за счет стран БРИК и так далее. Предполагается, что мировые финансы, то есть евро и доллар теряют статус мировых резервных валют, и собственно идет консолидация стран БРИК, и мировая финансовая система начинает плясать под их дудку. Но вот во всех этих четырех сценариях, в принципе, в чем фишка? Все они пытаются найти посткризисную модель, но опять же, пляшут от финансов, от международной финансовой системы, как будто бы не существует кризиса на всех остальных уровнях: на уровне культуры, на уровне социума, на уровне цивилизации. Поэтому, уходя от технологического, я сказал, что первый, который начинает стихийно там реализовываться, это религиозный. Кстати, например, там ренессанс католицизма, на базе того, что, учитывая микс, который сегодня уже сложился в Европе, этнокультурный. То есть у них как бы новое дыхание, они так по крайней мере думают, что это единственная технология, или парадигма, которая позволит, допустим, реинтеграцию социумов, которые стали уже там мультикультурными или мультиэтническими, вот у них сейчас нет.



А что еще может быть? Еще может быть, если говорить по циклической схеме, так это, собственно говоря, возврат к традиции с большой буквы, где, собственно говоря, в центре был человек и свобода выбора этого человека, и традиция, как среда, в которой, собственно говоря, производится культура. А на сегодня, собственно говоря, если мы говорим о кризисе цивилизации, то это означает, что цивилизация как бы выжгла вот все культурное пространство, с которым она сосуществовала.



Костянтин Матвієнко. А культурний простір не був функцією цієї цивілізації, не був похідним цієї цивілізації?



Владимир Лупаций. Поэтому страна, которая уйдет от поиска выхода из кризиса на уровне технократических вещей, поэтому, когда я слушал многие вещи, которые звучали, мне очень сильно отдавало технократизмом. У нас тоже до сих пор все политики, аналитики больны нашим могуществом индустриальным и так далее. Они не понимают, что это уже остатки и непонятно, они еще есть, или их уже нет.



Юрий Романенко. Уже вторая волна деиндустриализации начинается, по сути. Мы уже говорили об этом вначале.



Владимир Лупаций. То есть поиск выхода на базе технократической парадигмы, по-моему, это выход в никуда. По крайней мере, это не для Украины, это однозначно. Почему? Потому что технократическая парадигма развития, она, во-первых, суперкапиталоемкая, она экспансионистская и так далее. Например, колайдер…



Выход, с моей точки зрения, может быть в направлении поиска социокультурных инноваций, потому что сегодня переживает кризис не только материальный мир, а собственно говоря, мир духовный. В кризисе глобальной идентичности, цивилизационной идентичности, представление человека о самом себе и так далее. Я думаю, что в этом плане для Украины принципиально как раз это поворот внутрь себя.



Юрий Романенко. Это касается, в первую очередь, христианских стран, потому что у мусульман с этим все в порядке.



Владимир Лупаций. Что там все в порядке?



Юрий Гаврилечко. У них там пятнадцатый век, у них там все хорошо.



Владимир Стус. Пока все хорошо. Но цены на нефть падают… Обидно.



Юрий Романенко. С точки зрения вот этих мировоззренческой какой-то парадигмы, там все ОК, нормально. Используют они технологии, но они такими вопросами не задаются, есть Аллах, нет Аллаха...



Юрий Гаврилечко. Если можно, на правах тезисов. Такие системы прорабатывались у нас «Фондом суспільної безпеки», так вот, мы на самом деле, чем отличаемся от Великой депрессии на сегодняшний момент. Основное, это то, что сейчас при кризисе перепроизводства, мы съели будущее на двадцать лет вперед реально. То есть вот тот самый кризис кредитный, я бы сказал о том, что на сегодняшний момент перепроизводство съело целое поколение вперед, оно съело ресурсы у детей по сути. По одной простой причине, любая копейка, вложенная в науку, в технологию и потребление, на сегодняшний день она стоит намного дороже, за счет той же самой инфляции, чем та же копейка, вложенная через двадцать лет в ту же самую науку, в то же самое производство, в то же самое потребление.



Владимир Стус. А эффективность вложений изменилась?



Александр Кириченко. Я говорю пока что о ценностном наполнении этой самой копейки или того же самого доллара. И в результате, скажем так, можно ли вот эту двадцатилетку, грубо говоря, можно поспорить по данным, но на самом деле, то, что у вас, Владимир, пятнадцатый год — середина кризиса, дно…



Владимир Стус. Нет, пятнадцатый год — это крайняя точка начала активной фазы кризиса.



Александр Кириченко. Хорошо, но она в принципе совпадает с моей позицией, что двадцать лет кризиса нам всем уже обеспечены.



Владимир Стус. Да, от пятнадцатого года начала активной фазы одно поколение тридцать лет.



Александр Кириченко. И именно потому, что эти ресурсы уже съели. Может ли технократия помочь преодолеть это? Да, может, за счет существующих наработок можно поднять производительность труда, грубо говоря, мы считаем, что это в принципе сделать можно. И уменьшить вот этот лаг с двадцати до какого-то момента. Но тут возникают следующие нюансы, о которых тоже уже сегодня говорили, о новом эквиваленте труда. То же самое, что такое падение евро или доллара? Это на самом деле, деньги — это овеществленная идея. Вот идея доллара исчезает, идея евро исчезает, доверие исчезает, где будет новый эквивалент труда? Для чего люди будут работать, собственно говоря?



Владимир Стус. Есть.



Александр Кириченко. Во-первых, он должен стать не только, что он где-то есть, а эта идея должна разделяться в умах достаточного количества индивидуумов, чтобы стать материальной силой. Вот только в этом случае, мы опять-таки имеем возможность сократить время этого кризиса, ну, и все. Но это, по-моему, не поможет из него выйти за два года, это просто не реально. С этим можно соглашаться или нет, но в 2011 году мы можем посмотреть, что кризис не закончился.



Продолжение следует